Георги Рачев: На 15 септември времето ще е хубаво, майките могат да се развихрят

Георги Рачев: На 15 септември времето ще е хубаво, майките могат да се развихрят

2 Септември, 2025 08:12 638 9

Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата, а водата за пиене не е много качествена

Георги Рачев: На 15 септември времето ще е хубаво, майките могат да се развихрят - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Много слънце, много топлина и малко валежи – това ще бъде времето до първия учебен ден, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„На 15 септември ще остане топло и хубаво. Мамите могат да се развихрят и да направят децата супер“, каза той.

„Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа“, каза той.

През празничните дни около 6 септември времето ще е хубаво в цяла Европа.

„Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата. Да не говорим, че някои са стигнали такъв обем, че водата, която се използва за пиене, не е много качествена“, посочи климатологът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хайде

    3 0 Отговор
    отивай да правиш мъжки работи

    08:15 02.09.2025

  • 2 бушприт

    4 0 Отговор
    Майките ще се развихрят,като си вдигат поли и рокли.

    08:15 02.09.2025

  • 3 Ахааа ,

    2 0 Отговор
    Майките , майките ..

    08:16 02.09.2025

  • 4 бай Бай

    5 0 Отговор
    Сей уаааааааат???
    Топли мами на сухо щели да се развихрят?!
    Содом и Гомор.....

    08:17 02.09.2025

  • 5 дрътият

    2 0 Отговор
    ма---н-- пак заработи надник с лъжи

    08:23 02.09.2025

  • 6 зелен петел

    1 0 Отговор
    Дано Емилито с тротинетката да не се развихри. Тя къде е всъщност? Отдавна не се е показвала.

    08:24 02.09.2025

  • 7 Трол

    3 0 Отговор
    Няма лошо време за развихрени майки.

    08:25 02.09.2025

  • 8 честен ционист

    2 0 Отговор
    Този мустакат простак гаранция всяка сутрин преди да влезе в студиото си прави масаж на простата.

    08:32 02.09.2025

  • 9 мъкаааа

    1 0 Отговор
    масаж на простатата. ПРОСТАТАТА НЕ Е ПРОСТА.

    09:09 02.09.2025

Новини по градове:
