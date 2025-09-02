Георги Рачев: На 15 септември времето ще е хубаво, майките могат да се развихрят

Много слънце, много топлина и малко валежи – това ще бъде времето до първия учебен ден, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.
„На 15 септември ще остане топло и хубаво. Мамите могат да се развихрят и да направят децата супер“, каза той.
„Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа“, каза той.
През празничните дни около 6 септември времето ще е хубаво в цяла Европа.
„Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата. Да не говорим, че някои са стигнали такъв обем, че водата, която се използва за пиене, не е много качествена“, посочи климатологът.
08:15 02.09.2025
08:15 02.09.2025
08:16 02.09.2025
4 бай Бай
Топли мами на сухо щели да се развихрят?!
Содом и Гомор.....
08:17 02.09.2025
08:23 02.09.2025
08:24 02.09.2025
08:25 02.09.2025
08:32 02.09.2025
09:09 02.09.2025