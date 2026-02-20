Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица

20 Февруари, 2026 21:26

Адвокат Цветанов посочва, че даренията напълно законно може да са били направени извън България, но тогава разследващите ще трябва да работят с чужди институции

Във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица - 1
Къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Защо даренията, направени от публични лица, не са отразени във финансовите отчети на сдружението и фирмата на Ивайло Калушев? Според адвокати е възможно даренията да са били направени към други организации дори и в чужбина, съобщи БНТ.

80 хиляди евро за дейността на Калушев са били дарени от сегашния кмет на София Васил Терзиев. Голямо количество техника – от Саша Безуханова. Това стана ясно и признато от самите тях след трагедията край Петрохан. Но – никъде в публично известните финансовите отчети на дружества на Ивайло Калушев не фигурират подобни дарения.

Димитър Делчев, адвокат: "Това е странно, защото юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са освободени от плащане на местен данък. Има логика, ако някой прави дарения този който е надарен да го усвои през сдружението в обществена полза. Защото ще спести разход, който да плати. Единственото обяснение - ако не иска сдружението да декларира това дарение."

Николай Цветанов, адвокат: "Всеки от господата, които са жертва или част от събитията има доста регистрирани юридически лица на свое име и участват в различни функции в други юридически лица. Дейността е могла да се извършва и през друго юридическо лице."

Адвокат Цветанов посочва, че даренията напълно законно може да са били направени извън България, но тогава разследващите ще трябва да работят с чужди институции. Но не само разследващите могат да направя проверка за даренията.

Димитър Делчев, адвокат: "Доколкото НАП отговаря за общия надзор на местните данъци и да установи плащано ли е данък за превода на тази сума или не. Също така и СО която би трябвало да получи местен данък от такова дарение също местни данъци и такси може да направи проверка и да види дали е плащан данък."

А разследващите могат да проследят пътя на парите по най-лесния за тях начин: банковите сметки на даряващия и дарения.

Николай Цветанов, адвокат: "Първото място, което може да проверим получаването на парите е по банковите сметки на сдружението. Като казвам ние нямам предвид нас или вас медиите, а строго определен кръг от лица - в общия случай разследващи органи по различен вид разследващи, с решение на районния съд."

А ако дарение над 10 хил. лв. е било направено на ръка - това е нарушение на закона, посочва адвокат Делчев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    18 1 Отговор
    То дарения няма! Има плащания за нощувки и за компания!

    21:28 20.02.2026

  • 2 Звездоброец

    8 0 Отговор
    Вижте Вера Апостолова !!!

    21:31 20.02.2026

  • 3 Адвокатинът

    7 2 Отговор
    всеки лев и евро ги води на отчет , та му било странно да се рови в душите на покойниците , 40 дни не са минали от екзекуцията им .

    21:34 20.02.2026

  • 4 Интересно

    14 1 Отговор
    Около хижата много хора са работили,всичко е изорано,има стегнати сгради,кипял е земеделски труд...питайте хората от село Гинци.сигурно са гледал и добитък,и са сяли картофи...

    21:41 20.02.2026

  • 5 Хиляди кифли по форумите драскаха

    13 6 Отговор
    колко готин бил Калушев!

    21:42 20.02.2026

  • 6 Анонимен

    15 3 Отговор
    Има други хора по-нависоко по веригата от калушейте. Трябва да се осветлят и останалите психари.

    21:43 20.02.2026

  • 7 Що не призовете

    9 7 Отговор
    духа на Калушев да го питате за всичко, което не ви е ясно. Тъпаци. Дарителите са бизнесмени, наясно са със законите. Ама дуднете и правите внушения. Когато е за сеир сте много активни, а когато да се свърши нещо за обществото ви няма никакви

    21:58 20.02.2026

  • 8 Лама от ПП

    9 5 Отговор
    Сектантите са били и мошеници

    22:08 20.02.2026

  • 9 така е

    9 5 Отговор
    Има ли още някой да не му е ясно, че Калушев е бил перачница за мръсни пари на опеределени политически кръгове? Затова и го ликвидираха. Много знае.

    22:12 20.02.2026

  • 10 Абе,много е лесно

    7 8 Отговор
    Да хулите хора,които вече ги няма и не могат да се защитят.
    Що не изкарате вашите кирливи ризи на показ??

    Коментиран от #13

    22:13 20.02.2026

  • 11 Тити на Кака

    15 3 Отговор
    Изключително интересна е финансовата омерта около Лама Калушев. Безспорен факт е, че този човек притежава недвижима собственост за няколко милиона. Че на виличката му е открита техника, оборудване, автомобили, въоръжения и боеприпаси за минимум милион пари.
    И никой досега не попита разследващите за това какви са данните от данъчните декларации на физическото лице. Калуш Ламатович си отиде на 51. Това е минимум 25 години данъчна история / ако приемем, че е попрекалил с образованието си 7-8 години след пълнолетието/. Какви са декларираните доходи за периода, какви данъци са платени, какви осигуровки? Какви са финансовите отчети на няколкото организации с гръмки имена, които аскетът-милионер е регистрирал? Защо инфото за тия неща се цеди през зъби? Та нали една от основните линии на разследване на всяко подобно престъпление задължително включва проверка на финансите на лицето, възможни финансови колизии, несъответствия между доходи и разходи?
    Защо всички са си глътнали езиците по темата?

    Коментиран от #12

    22:20 20.02.2026

  • 12 то е ясно

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тити на Кака":

    Пере парите на Шефа и ги е обърнал в 21 имота в България и Мексико, където си има дори и пещера. Шефа се захвана с политика и вече този му стана неудобен.

    Коментиран от #14

    22:25 20.02.2026

  • 13 Тити на Кака

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Абе,много е лесно":

    Колко планински хотела с площ от 2234 м2 разположени върху парцел от няколко декара успя да си купиш напоследък за по около 49 000 Е единия, я разкажи?

    Коментиран от #15

    22:25 20.02.2026

  • 14 Тити на Кака

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "то е ясно":

    Тия твърдения не се доказват с "то е ясно", Доказват се с кредибилни документи и съответните анализи върху тях.
    Та аз питам - къде е инфото от документите? Къде са данните от анализите? Защо едва в края на третата седмица от престъплението се процеждат някакви неясни данни? Та нали финансовият вектор на разследването по такива милионерски убийства много често води към причините за деянието и неговите извършители? Защо няма дори намек за сериозна работа по това направление, след като е ясно, че главната фигура в групата на екзекутираните е милионер, без да е имал никакъв сериозен бизнес и доходи през целия си живот на будаистичен приключенец?

    22:34 20.02.2026

  • 15 Нито един

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "Тити на Кака":

    Защото не ми трябва.

    Коментиран от #17

    22:39 20.02.2026

  • 16 Холмс

    7 1 Отговор
    Вярвате ли че този водил счетоводство! Все едно ало измамниците да си водят счетоводство, това са същите измамници! Само схеми са мислили!

    Коментиран от #19

    22:44 20.02.2026

  • 17 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Нито един":

    Предлагаха ти да купиш планински хотел 2234 м2 за 49 000Е и ти отказа, защото не ти трябва?
    Не ти трябва да купиш нещо, което на другия ден след придобиването можеш да продадеш минимум 20 ПЪТИ по-скъпо?
    Ти си изключително умен човек, гений! Типичен тъППопитек си.

    22:55 20.02.2026

  • 18 Цвете

    7 3 Отговор
    БРАВО, КОЛКО БЪРЗО СЕ СПРАВИХТЕ, ЧЕ ЧОВЕК ДА ВИ ЗАВИДИ. ХАЙДЕ СЕГА, НАПРАВЕТЕ БЪРЗА СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАГНИТСКИ И БОРИСОВ. ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА НА ВАШИТЕ БЪРЗИ ДЕЙСТВИЯТА? 🙄☹️🤔🇧🇬🐷🎃

    22:57 20.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Холмс":

    Вярвам само на факти, а не на предположения.
    Дотук безспорният факт е, че никой не говори по финансите на аскета-милионер. И аз искам тези факти да се публикуват наравно с фактите за откритата семенна течност в дебелите черва на някои от будистката компания.

    22:58 20.02.2026

  • 20 ?????

    4 0 Отговор
    Абе аз пак да попитам?
    Данъчните виждат ли ги тия дарения или не?
    Ако ги виждат или не ги виждат що мълчат за дарителите и получателите им?
    Или тва е друго? А ППДБ ?

    22:58 20.02.2026

  • 21 Цвете

    3 3 Отговор
    БРАВО, КОЛКО БЪРЗО СЕ СПРАВИХТЕ, ЧЕ ЧОВЕК ДА ВИ ЗАВИДИ. ХАЙДЕ СЕГА, НАПРАВЕТЕ БЪРЗА СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАГНИТСКИ И БОРИСОВ. ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА НА ВАШИТЕ БЪРЗИ ДЕЙСТВИЯТА? 🙄☹️🤔🇧🇬🐷🎃

    Коментиран от #22

    23:00 20.02.2026

  • 22 Тити на Кака

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Цвете":

    Два въпроса:

    1. На какво основание твърдите, че визираните лица трябва да бъдат специално проверени?
    2. Тези лица дали са част от масовото убийство, което коментираме, та да бъдат разследвани именно по негов повод?

    Ще се пробвате ли да бъдете последователно гениална за трети път или ще се въздържите?

    23:11 20.02.2026

