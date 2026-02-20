Във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица

Защо даренията, направени от публични лица, не са отразени във финансовите отчети на сдружението и фирмата на Ивайло Калушев? Според адвокати е възможно даренията да са били направени към други организации дори и в чужбина, съобщи БНТ.
80 хиляди евро за дейността на Калушев са били дарени от сегашния кмет на София Васил Терзиев. Голямо количество техника – от Саша Безуханова. Това стана ясно и признато от самите тях след трагедията край Петрохан. Но – никъде в публично известните финансовите отчети на дружества на Ивайло Калушев не фигурират подобни дарения.
Димитър Делчев, адвокат: "Това е странно, защото юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са освободени от плащане на местен данък. Има логика, ако някой прави дарения този който е надарен да го усвои през сдружението в обществена полза. Защото ще спести разход, който да плати. Единственото обяснение - ако не иска сдружението да декларира това дарение."
Николай Цветанов, адвокат: "Всеки от господата, които са жертва или част от събитията има доста регистрирани юридически лица на свое име и участват в различни функции в други юридически лица. Дейността е могла да се извършва и през друго юридическо лице."
Адвокат Цветанов посочва, че даренията напълно законно може да са били направени извън България, но тогава разследващите ще трябва да работят с чужди институции. Но не само разследващите могат да направя проверка за даренията.
Димитър Делчев, адвокат: "Доколкото НАП отговаря за общия надзор на местните данъци и да установи плащано ли е данък за превода на тази сума или не. Също така и СО която би трябвало да получи местен данък от такова дарение също местни данъци и такси може да направи проверка и да види дали е плащан данък."
А разследващите могат да проследят пътя на парите по най-лесния за тях начин: банковите сметки на даряващия и дарения.
Николай Цветанов, адвокат: "Първото място, което може да проверим получаването на парите е по банковите сметки на сдружението. Като казвам ние нямам предвид нас или вас медиите, а строго определен кръг от лица - в общия случай разследващи органи по различен вид разследващи, с решение на районния съд."
А ако дарение над 10 хил. лв. е било направено на ръка - това е нарушение на закона, посочва адвокат Делчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
21:28 20.02.2026
2 Звездоброец
21:31 20.02.2026
3 Адвокатинът
21:34 20.02.2026
4 Интересно
21:41 20.02.2026
5 Хиляди кифли по форумите драскаха
21:42 20.02.2026
6 Анонимен
21:43 20.02.2026
7 Що не призовете
21:58 20.02.2026
8 Лама от ПП
22:08 20.02.2026
9 така е
22:12 20.02.2026
10 Абе,много е лесно
Що не изкарате вашите кирливи ризи на показ??
Коментиран от #13
22:13 20.02.2026
11 Тити на Кака
И никой досега не попита разследващите за това какви са данните от данъчните декларации на физическото лице. Калуш Ламатович си отиде на 51. Това е минимум 25 години данъчна история / ако приемем, че е попрекалил с образованието си 7-8 години след пълнолетието/. Какви са декларираните доходи за периода, какви данъци са платени, какви осигуровки? Какви са финансовите отчети на няколкото организации с гръмки имена, които аскетът-милионер е регистрирал? Защо инфото за тия неща се цеди през зъби? Та нали една от основните линии на разследване на всяко подобно престъпление задължително включва проверка на финансите на лицето, възможни финансови колизии, несъответствия между доходи и разходи?
Защо всички са си глътнали езиците по темата?
Коментиран от #12
22:20 20.02.2026
12 то е ясно
До коментар #11 от "Тити на Кака":Пере парите на Шефа и ги е обърнал в 21 имота в България и Мексико, където си има дори и пещера. Шефа се захвана с политика и вече този му стана неудобен.
Коментиран от #14
22:25 20.02.2026
13 Тити на Кака
До коментар #10 от "Абе,много е лесно":Колко планински хотела с площ от 2234 м2 разположени върху парцел от няколко декара успя да си купиш напоследък за по около 49 000 Е единия, я разкажи?
Коментиран от #15
22:25 20.02.2026
14 Тити на Кака
До коментар #12 от "то е ясно":Тия твърдения не се доказват с "то е ясно", Доказват се с кредибилни документи и съответните анализи върху тях.
Та аз питам - къде е инфото от документите? Къде са данните от анализите? Защо едва в края на третата седмица от престъплението се процеждат някакви неясни данни? Та нали финансовият вектор на разследването по такива милионерски убийства много често води към причините за деянието и неговите извършители? Защо няма дори намек за сериозна работа по това направление, след като е ясно, че главната фигура в групата на екзекутираните е милионер, без да е имал никакъв сериозен бизнес и доходи през целия си живот на будаистичен приключенец?
22:34 20.02.2026
15 Нито един
До коментар #13 от "Тити на Кака":Защото не ми трябва.
Коментиран от #17
22:39 20.02.2026
16 Холмс
Коментиран от #19
22:44 20.02.2026
17 Тити на Кака
До коментар #15 от "Нито един":Предлагаха ти да купиш планински хотел 2234 м2 за 49 000Е и ти отказа, защото не ти трябва?
Не ти трябва да купиш нещо, което на другия ден след придобиването можеш да продадеш минимум 20 ПЪТИ по-скъпо?
Ти си изключително умен човек, гений! Типичен тъППопитек си.
22:55 20.02.2026
18 Цвете
22:57 20.02.2026
19 Тити на Кака
До коментар #16 от "Холмс":Вярвам само на факти, а не на предположения.
Дотук безспорният факт е, че никой не говори по финансите на аскета-милионер. И аз искам тези факти да се публикуват наравно с фактите за откритата семенна течност в дебелите черва на някои от будистката компания.
22:58 20.02.2026
20 ?????
Данъчните виждат ли ги тия дарения или не?
Ако ги виждат или не ги виждат що мълчат за дарителите и получателите им?
Или тва е друго? А ППДБ ?
22:58 20.02.2026
21 Цвете
Коментиран от #22
23:00 20.02.2026
22 Тити на Кака
До коментар #21 от "Цвете":Два въпроса:
1. На какво основание твърдите, че визираните лица трябва да бъдат специално проверени?
2. Тези лица дали са част от масовото убийство, което коментираме, та да бъдат разследвани именно по негов повод?
Ще се пробвате ли да бъдете последователно гениална за трети път или ще се въздържите?
23:11 20.02.2026