Йотова: Без значение в какъв храм се молим, стремленията на човешкото сърце са общи

20 Февруари, 2026 20:56 1 246 37

  • илияна йотова-
  • ифтар-
  • рамазан

Държавният глава беше домакин на традиционната вечеря ифтар

Йотова: Без значение в какъв храм се молим, стремленията на човешкото сърце са общи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Без значение в какъв храм се молим, стремленията на човешкото сърце са едни и същи и в радости, и в тревоги. Вярата живее във всеки от нас, без значение на какъв език се молим". С тези думи президентът Илияна Йотова приветства гостите на традиционната вечеря ифтар по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

На тържествената вечеря, чийто домакин по традиция е държавният глава, присъстваха представители както на мюсюлманската, така и на останалите традиционни религиозни общности у нас. Сред гостите бяха и представители на държавни институции, дипломатическия корпус, деятели от сферите на духовността, културата, образованието и науката.

Йотова изтъкна, че е привилегия и национално постижение на българите всички етноси и вероизповедания да живеят в мир и разбирателство особено в днешния тревожен свят. „В това отношение България е пример в Европа и света“, подчерта държавният глава.

В приветствието си Илияна Йотова отбеляза, че и християни, и мюсюлмани са честни хора, които с труд се борят за хляба си и за по-добър живот за децата си. „Поделяме хляба си, заедно сме в успехи и несгоди. Обща е носталгията по родния край на гурбетчиите и тъгата на цяло едно поколение, което често вижда внуците си единствено от екрана на телефона“, посочи президентът.

„Общо е желанието да запазим завещаната ни мъдрост да живеем в хармония и да я предаваме на децата си, които заедно играят на кварталната улица. От тази толерантност и това разбирателство имаме нужда, за да се развива България“, заяви държавният глава.


България
  • 1 Мунчу

    10 3 Отговор
    и 1 бърза минягъ му направи...

    20:58 20.02.2026

  • 2 Бащата на някаква Саяна

    11 12 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    20:58 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Като някаква Саяна порасне

    2 11 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    20:59 20.02.2026

  • 7 Изобщо

    13 4 Отговор
    не е нужно молене в храм. Особено подлеците са най-усърдни в моленето.

    21:00 20.02.2026

  • 8 Червените Хълмове

    0 4 Отговор
    Искам да се опна отново на пейките по площада Синтагма като Келт

    21:01 20.02.2026

  • 9 Ламата

    10 1 Отговор
    Точно така!И пречистване на чакрите!

    21:03 20.02.2026

  • 10 Хмм

    28 2 Отговор
    колко е елементарна, ужас

    21:03 20.02.2026

  • 11 Гуру

    10 0 Отговор
    Стигнах пета чакра!Скоро ще имам трето око!

    21:05 20.02.2026

  • 12 И кои са тези

    19 1 Отговор
    Освен мюсюлманската, "останалите традиционни религиозни общности" у нас ? християни и мюсюлмани. Кои други има според тая Йотова ? Пак глупости дрънка

    Коментиран от #16

    21:06 20.02.2026

  • 13 Олееееее..... Йотова

    15 0 Отговор
    тъгата на цяло едно поколение, което често вижда внуците си единствено от екрана на телефона“, посочи президентът...... То да се чуди човек как да и коментира глупостите на тая. Тъгата на това поколение дето е с внуците е съвсем различна офффцо. ...

    21:10 20.02.2026

  • 14 Йотова се продаде

    23 2 Отговор
    Йотова е полудяла.

    21:13 20.02.2026

  • 15 Пука ли ни за

    15 0 Отговор
    "носталгията по родния край на гурбетчиите" ? А? Трябва ли да ни пука? И тая гурбетчиите къв го дирят на гурбет? носталгия били имали а? ....пууйка ....

    21:14 20.02.2026

  • 16 Чи как

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "И кои са тези":

    традиционни будиски и педофилски общности има вероятно и традиционно чфутски и традиционно мормонски

    21:17 20.02.2026

  • 17 Гост

    24 0 Отговор
    Да се молят но да не пречат на останалите. Йотова дали е подложена на всекидневен тормоз , по 5 пъти на ден , силен вой от джамия . Не става въпрос за религии а за всекидневен висок шум.

    21:18 20.02.2026

  • 18 Т.КОЛЕВ

    16 1 Отговор
    НЯМА ДА ИЗКАРА ДЪЛГО.
    Бърка религиите и ценостите.
    ЕДНО Е ДА СЕ.МОЛИШ ОРЕД БУДА ДРУГО Е ПРЕД АЛАХ ТРЕТО Е ПРЕД ШИВА ЧЕТВЪТТО Е ПРЕД ХРИСТА ХРАМОВЕ РАЗЛИЧНИ И ВЕРИ РАЗЛИЧНИ.И РАЗБИРСНИЯ И ЦРНОСТИ.

    21:19 20.02.2026

  • 19 Олееееее.....

    4 0 Отговор
    (деятели от сферите на духовността) ....... сега така ли им викаме? Там по трудовите договори дето Бою реши че трябва заплати и осигуровки да им плаща така ли са записани? "деятели от сферите на духовността".... първа категория труд ? Пенсиониране на ? години...

    21:24 20.02.2026

  • 20 Оги

    22 1 Отговор
    И изкланите в църквата Света Неделя в Батак по време на Баташкото клане така мислят, Илияно.

    21:26 20.02.2026

  • 21 Коментар

    7 2 Отговор
    Религията от самото си създаване е предизвиквала само войни и е служила на някакви корумпета. За масата е промиване на мозъци, защото нямат воля и компромиси за семейства и търсят някакви други предизвикателства, които да им донесат увереност, като това да се молят на Господ

    21:27 20.02.2026

  • 22 Боже мили ,

    16 0 Отговор
    замолила се и тя другарката от комунистическо котило в храмове ?! Бог ли ще лъже или обществото ? Не ѝ идва отвътре да каже нещо докосващо , по - добре да не беше ходила !

    21:29 20.02.2026

  • 23 Българин

    1 4 Отговор
    Като бях малък, запитах моята баба Мита:
    - Бабо, къде е Бог?
    И баба ми започваше да прави магии. От ръцете и изскачаха искри около главата ми за да заспя и казваше: "Вятър вей. Свиня грувичи. Чин, чин, бали на кой пръст" Еххх внуче, унуче, Бог е навсякъде мило мое внуче, но не и в Църквата!
    Сутрин рано като се разсъбудех, баба ми показваше Слънцето като Изгрее на Хоризонта и казваше: Ето го Бога Слънце, моето внуче. То твори всичко на земята. Без него няма живот на земята. Спомням си баба печеше хляб в джамала. Навънка имаше облаци и светкавици гърмяха. Изведнъж една кръгла около метър в диаметър огнена мълния мина бавно на два метра над мен и ми съобщи тихо следното: "Здравей, младо детеце" Поздрави от Вселената, Вселена Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна!

    21:34 20.02.2026

  • 24 Уса

    17 1 Отговор
    Не съм съгласен,че различните нации и религии трябва да бъдат смесвани и обединявани.Най-либералната религия е православната и много политици неверници я използват за параван за своите зли намерения

    21:39 20.02.2026

  • 25 Гадняев

    12 0 Отговор
    Комунист в храм ,е кощунство

    21:42 20.02.2026

  • 26 Анонимен

    10 2 Отговор
    Абе в храмовете на калушев не е баш същото.

    21:46 20.02.2026

  • 27 Уса

    10 0 Отговор
    Всички грешници,когато дойде време за избори първо минават през попа и ходжата,за да се наснимат озъбени.Ако аз съм божи служител ще ги гоня и ритам с кубинките,защото са сатани

    21:48 20.02.2026

  • 28 Аз съм веган

    4 3 Отговор
    Всички се молим, обаче не пълзи пред полковник гундяев.

    21:49 20.02.2026

  • 29 Гарван

    5 0 Отговор
    Дресурата на маймуни в хора е еволюция, а дресурата на хора в маймуни е религия.

    Коментиран от #30

    21:58 20.02.2026

  • 30 дресурата на комунета

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гарван":

    в хора е квантов скок

    22:14 20.02.2026

  • 31 Дидо от Търново

    2 0 Отговор
    Държавният глава трябва да положи клетва като такъв (за да стане държавен глава). А ,
    и ний сме с Г.Бенковски и сме си башка.

    22:25 20.02.2026

  • 32 Пецата

    2 1 Отговор
    Аз си пиа ракиата разбираш ли и в храмове не стъпвам 🤣

    23:12 20.02.2026

  • 33 Зле е работата

    6 0 Отговор
    Все едно казва-Без значение каква храна ядем, стомасите ни са еднакви, а истината е, че гъбите имат свои отровни двойници, които изглеждат дори по красиви от ядливите, отделно ядливите могат също да мутират.

    00:05 21.02.2026

  • 34 Горски

    1 0 Отговор
    от 9.09.1944 - 10.11.1989 забрана да се изповядваш и от комунист вяра да търсиш, смях в залата.

    00:15 21.02.2026

  • 35 Фют

    1 0 Отговор
    Абе без значение, ама намират маана на пържолите.
    Пък ние си ги обичаме. :)))
    Така че от сърце до сърце има разлика.

    00:55 21.02.2026

  • 36 Идва новото начало

    4 0 Отговор
    Вече е кристално ясно, че Йотова и Радев го играят с ДПС-тата.
    Честито ви Ново Начало с Радев!

    01:58 21.02.2026

  • 37 И Буда-ла

    2 0 Отговор
    Ами да иде да се моли на"будисткото" капище в мазето на хижата на Петрохан. На терасата Ламата е приготвил и един Буда - ла.

    08:56 21.02.2026

