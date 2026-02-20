Йотова: Без значение в какъв храм се молим, стремленията на човешкото сърце са общи

„Без значение в какъв храм се молим, стремленията на човешкото сърце са едни и същи и в радости, и в тревоги. Вярата живее във всеки от нас, без значение на какъв език се молим". С тези думи президентът Илияна Йотова приветства гостите на традиционната вечеря ифтар по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.
На тържествената вечеря, чийто домакин по традиция е държавният глава, присъстваха представители както на мюсюлманската, така и на останалите традиционни религиозни общности у нас. Сред гостите бяха и представители на държавни институции, дипломатическия корпус, деятели от сферите на духовността, културата, образованието и науката.
Йотова изтъкна, че е привилегия и национално постижение на българите всички етноси и вероизповедания да живеят в мир и разбирателство особено в днешния тревожен свят. „В това отношение България е пример в Европа и света“, подчерта държавният глава.
В приветствието си Илияна Йотова отбеляза, че и християни, и мюсюлмани са честни хора, които с труд се борят за хляба си и за по-добър живот за децата си. „Поделяме хляба си, заедно сме в успехи и несгоди. Обща е носталгията по родния край на гурбетчиите и тъгата на цяло едно поколение, което често вижда внуците си единствено от екрана на телефона“, посочи президентът.
„Общо е желанието да запазим завещаната ни мъдрост да живеем в хармония и да я предаваме на децата си, които заедно играят на кварталната улица. От тази толерантност и това разбирателство имаме нужда, за да се развива България“, заяви държавният глава.
