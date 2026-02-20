Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Посланикът на Турция разказа за професията на дипломата на младежи в София

20 Февруари, 2026 21:35 997 8

Да бъдеш дипломат означава да си точно в центъра на историческите процес

Като част от инициативата „От училищната класната стая до международната сцена: Светът на дипломация“, стартирана от гледна точка на публичната дипломация от Службата на съветника по комуникациите към посолството на Турция в София, беше организирано събитие за ученици от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ в София. Инициативата има за цел да помогне на младите хора да се запознаят по-добре с дипломатическата професия, да черпят вдъхновение от турската дипломация и да оценяват по-осъзнато своите кариерни възможности.

В рамките на програмата посланик Мехмет Саит Уянък се срещна с близо 100 ученици от гимназията в семинарната зала на училище ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, което предлага обучение на английски език. Той говори за това, което го е довело до дипломатическа кариера – споделяйки подробности за образованието си, международния си опит и процеса на присъединяване към Министерството на външните работи – и искрено отговаряше на въпросите на учениците.

Посланик Уяник подчерта, че да си дипломат не е просто длъжностна характеристика, а начин на живот, който засяга и личния живот на човек и носи голяма отговорност. Той описа нуждата на професията от постоянна готовност със следните думи:

„Да бъдеш дипломат означава да си точно в центъра на историческите процеси, за които четеш във вестниците, това, което другите следят в новините, се превръща в твоето ежедневие. Това не е просто професия, това е начин на живот. Често не е възможно напълно да се разделят професионалният и личният живот. Тази работа е почти 24-часова отговорност. Във всеки един момент може да има нужда, криза или извънредна ситуация.“

Той засегна и по-малко видимите аспекти на дипломацията, като обърна внимание по-специално на предизвикателствата, свързани с балансирането на семейния живот с работата и адаптирането към различни страни. Той описа въздействието на промените в назначенията върху членовете на семейството, както следва:

„Светът е нашето работно място, тази професия изисква адаптиране към различни климати, култури и условия. Този живот се отразява и на живота на вашето семейство. Не винаги е лесно за децата да се адаптират към нова страна и нова рутина.“

Посочвайки широкия обхват на турската дипломация, посланик Уянък отбеляза, че дневният ред в тази област не се ограничава само до „висшата политика“, той включва и интензивна и многоизмерна работа в области като публичната дипломация, икономиката, културата, енергетиката, туризма и технологиите.

Подчертавайки, че едно от най-важните измерения на дипломацията са човешките отношения, емпатията и културното разбирателство, той отбеляза, че процесите на преговори често се оформят извън официалните маси и предложи следния съвет на младите хора:

„Не всичко се договаря на официални срещи, много неща могат да се уредят в коридора, на кафе, на обяд или в телефонни разговори. Научете се да проявявате емпатия. Колкото повече опознавате различни култури, толкова по-добре общувате с хората, това е ключът към дипломацията.“

Той също така подчерта значението на протокола в дипломатическата традиция, като подчерта, че той е един от техническите стълбове на професията:

„Наред с предимствата си, техническата страна на дипломацията е протоколът. Дипломацията е също така учтивост и елегантност, трябва да спазвате протоколните правила. Малка грешка в протокола може да се превърне в голяма криза.“

Посланик Уяник допълнително подчерта необходимостта от дисциплина, гъвкавост и непрекъснато обучение в дипломацията, заявявайки, че любопитството и редовният навик за четене са решаващи в тази професия.

Той засегна и отношенията между Турция и България, отбелязвайки, че отдава особено значение на назначението си в България, и описа близостта между двете страни по отношение на съседство, съюзничество и интензивни контакти:

„България е много ценна за нас: наш съсед, наш приятел и наш съюзник в НАТО. Отношенията ни са много интензивни и на отлично ниво в почти всяка област. Работата в България е престижна позиция за турски дипломат.“

Отправяйки ясни послания към младите хора относно планирането на кариерата, посланик Уянък подчерта, че по пътя към дипломацията не само академичният успех, но и личностното развитие и подготовка играят решаваща роля:

„Съсредоточете се върху изпитите си, подобрете езиците си, но също така следете вестници, списания и статии. Колкото повече езици научите, толкова по-добре, говоренето на езика на страната, в която служите, издига комуникацията на съвсем различно ниво. Тази професия изисква и лично любопитство и подготовка. Ученето никога не свършва, дипломацията изисква непрекъснато четене и самоусъвършенстване.“

Събитието продължи с интерактивна сесия с въпроси и отговори, в която учениците участваха активно. Посланик Уяник сподели своя опит по теми като подготовка за срещи, стратегии за водене на преговори, взискателно работно темпо и ритъмът на международната работа, отговаряйки на въпросите, които интересуваха учениците. В края на програмата той даде кратко интервю за училищния вестник и продължи да отговаря на въпросите на учениците. Той също така разгледа училищната сграда заедно с директора Маргарита Тренчева и получи информация за образователната среда и материалната база на училището.

Събитието „От училищната класна стая до международната сцена: Светът на дипломация“ има за цел да засили подхода на директно взаимодействие с младите хора и споделяне на опит – една от основните цели на публичната дипломация.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 родител

    4 6 Отговор
    Не му вярвам . Всеки да си гледа в неговото канче !

    21:46 20.02.2026

  • 2 Яяяяяя

    7 0 Отговор
    До къде я докарахме , всеки народ получава това, което заслужава

    21:53 20.02.2026

  • 3 това по случай

    6 4 Отговор
    обесването на Левски ли е ?

    23:04 20.02.2026

  • 4 Добре де

    4 0 Отговор
    В тази ЧЕГ всички само за дипломати ли учат!?

    23:24 20.02.2026

  • 5 това са

    4 3 Отговор
    новите еничари

    03:55 21.02.2026

  • 6 ФЕС

    1 1 Отговор
    Ашколсун

    06:03 21.02.2026

  • 8 А нашият дипломат

    4 2 Отговор
    Номер 1, ще разказва какви хубави неща са й правили в Турция - по дипломатически път!

    06:27 21.02.2026

