Кметът Трайчо Трайков разкри какви са щетите след катастрофата с трамвай в София
Кметът Трайчо Трайков разкри какви са щетите след катастрофата с трамвай в София

2 Септември, 2025 14:39 1 984 13

Вече са ясни доста детайли за инцидента, които от прокуратурата помолиха засега да не се споделят

Кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков разкри какви са щетите след мелето с трамвай в София от тази сутрин.

"Вече всичко е разчистено на място и движението по ул. Цар Иван Асен II ще бъде пуснато всеки момент. Благодаря на екипите на Аварийна помощ и превенция, Столичен електротранспорт, полицията, Столичен инспекторат и работниците от строежа на детската ни ясла в съседство. Най-важното - курбан трябва да се направи, че при цялата тази катастрофа и разрушение се е минало без драскотина!

Дори и натиснатото дръвче може би ще оцелее. Вече са ясни доста детайли за инцидента, които от прокуратурата помолиха засега да не се споделят. Очакваме обаче, когато целият пъзел бъде подреден, да има пълна прозрачност по случая, така че всички поуки да бъдат извлечени и приложени в практиката, всички виновни да бъдат наказани и всички щети да бъдат покрити. Колегите от района, на които възложих да започнат работа по възстановяване на пострадалата инфраструктурата, вече действат.

Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след удар с бомба - разбит бетон, скъсана армировка, натрошени гранитни плочи. И добре че е бил той, за да предпази жилищния блок в непосредствена близост. От най-близките апартаменти, сутринта са чули силен грохот и добре че с това се е разминало. Пометени са цяла редица автомобили и можеха да са и повече, ако паркираният бус не беше със завъртян на дясно волан.

Малкият дявол беше на днешния втори септември, но това не беше природно бедствие, а причинено от човешка глупост и безотговорност, тук ни е големият проблем."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя апут трачу

    9 3 Отговор
    какъв кмет може да е ???

    14:42 02.09.2025

  • 2 първи

    12 1 Отговор
    по големи плодове на новото българско образование

    14:43 02.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Имаше един кървав втори септември пред парламента.

    14:44 02.09.2025

  • 4 честен ционист

    14 3 Отговор
    България все повече заприличва на Украйна, а още пушка не е пукнала дори.

    14:44 02.09.2025

  • 5 Трол

    5 4 Отговор
    Следващия път правителствения самолет.

    14:48 02.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ама

    8 7 Отговор
    Защо женеpаль ГнOOм, Тагаpенко и ПлюBналиев още не са обявили, че това е хибридна руска атака, защо? Щеше да е много по-достоверно от "липсващия" gps сигнал на Урсула?

    14:52 02.09.2025

  • 9 бай Ставри

    8 5 Отговор
    Наркоманите станаха твърде много. Това личи и от изборните резултати на ПП ДБ.

    14:53 02.09.2025

  • 10 Цвете

    4 0 Отговор
    Любопитно е, първата " катастрофа " с трамвая около РУМЪНСКОТО ПОСОЛСТВО?????? НЕКА СЕ РАЗБЕРЕ ДО КРАЙ ИСТИНАТА, ЗАЩОТО МОЖЕХА ДА ЗАГИНАТ НЕВИННИ ГРАЖДАНИ. ЗА ВТОРАТА ПО СЪЩИЯТ НАЧИН ДА СЕ ДЕЙСТВА. КАКВО БЕЗХАБЕРИЕ ВЪРЛУВА В БЪЛГАРИЯ. САМО ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА, КОЛКО ХОРА ЗАГУБИХА ЖИВОТА СИ????? ПИЯНИЦИ, НАРКОМАНИ, " УЖ ХЛАПЕТИИ С КНИЖКА ОТ 1 МЕСЕЦ " НО НЕ Е ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ, ЗАЩОТО РЕЗУЛТАТИТЕ СА СМЪРТОНОСНИ.

    15:02 02.09.2025

  • 11 Цвете

    4 0 Отговор
    Любопитно е, първата " катастрофа " с трамвая около РУМЪНСКОТО ПОСОЛСТВО?????? НЕКА СЕ РАЗБЕРЕ ДО КРАЙ ИСТИНАТА, ЗАЩОТО МОЖЕХА ДА ЗАГИНАТ НЕВИННИ ГРАЖДАНИ. ЗА ВТОРАТА ПО СЪЩИЯТ НАЧИН ДА СЕ ДЕЙСТВА. КАКВО БЕЗХАБЕРИЕ ВЪРЛУВА В БЪЛГАРИЯ. САМО ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА, КОЛКО ХОРА ЗАГУБИХА ЖИВОТА СИ????? ПИЯНИЦИ, НАРКОМАНИ, " УЖ ХЛАПЕТИИ С КНИЖКА ОТ 1 МЕСЕЦ " НО НЕ Е ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ, ЗАЩОТО РЕЗУЛТАТИТЕ СА СМЪРТОНОСНИ.

    15:03 02.09.2025

  • 12 Лост

    3 2 Отговор
    При толкова погром е важно ,че натиснато дръвче ще оцелее.

    15:10 02.09.2025

  • 13 Натиснатото дръвче

    2 0 Отговор
    Лошо ми е....

    15:19 02.09.2025

