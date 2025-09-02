Новини
България »
България към РСМ: Консенсусът в ЕС е непроменим, време е за изпълнение на ангажиментите

2 Септември, 2025 21:07 499 6

  • георг георгиев-
  • българия-
  • рсм

Това написа в писмо до външните министри на Европейския съюз външният министър Георг Георгиев

България към РСМ: Консенсусът в ЕС е непроменим, време е за изпълнение на ангажиментите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е възможна промяна на договорения европейски консенсус или на който и да е негов компонент. България очаква от Република Северна Македония (РСМ) да изпълнява добросъвестно своите ангажименти, за което нееднократно е настоявал и самият Европейски съвет. Това написа в писмо до външните министри на Европейския съюз външният министър Георг Георгиев, съобщиха от Министерството на външните работи.

В писмото министър Георгиев запозна своите колеги от държавите-членки на ЕС, както и европейски институции, с последните опити на Скопие да компрометира важни елементи от европейския консенсус.

България изразява нарастваща загриженост относно продължаващото неизпълнение от страна на Република Северна Македония на ангажиментите ѝ към ЕС, пише Георгиев.

Одобреното през юли 2022 г. на европейско равнище пакетно споразумение остава единственият възможен път за напредък на тази страна кандидат към ЕС. За съжаление, вместо конструктивен диалог и добросъседски отношения, наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения, включително целенасочено оспорване на ключови договорености пред Конституционния съд в Скопие, пише още в писмото.

Оставаме на позицията, че най-доброто решение за бъдещето на Западните Балкани е участието на всички държави в този най-успешен проект, наречен Европейски съюз. Готови сме да помагаме и на Скопие да извърви своя европейски път в процеса на реформи, в случай, че членството в Обединена Европа е действителният избор на нейното правителство, посочва външният министър.

Република Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната, заяви пред „Политико“ министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в Брюксел.

"Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?", заявява Муцунски в интервюто.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Македония

    3 2 Отговор
    Е териториален термин,
    както и у КраИна.

    21:11 02.09.2025

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Тоя еврейски питомец ще ни вкара във война с македонска България

    Коментиран от #4

    21:11 02.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Македоните не си струва да бъдат коментирани. Хубавото в случая е, че на фона на македонските идиоти, нашите нещастници изглеждат като политици от световна класа.

    21:16 02.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Едва ли. Албанците ще правят от Македония "Илирида".

    21:18 02.09.2025

  • 5 Опааа

    1 0 Отговор
    Лелееее,тоя колко е прО ст! 🤦‍♂️

    21:37 02.09.2025

  • 6 Перо

    1 0 Отговор
    Бетонната глава Мицкоски търси причина във вътрешно-правни процедури да анулира договора с БГ, което да рефлектира за нищожност на споразумението с ЕС за стартирането на преговорите. Официално това е, че двустранния договор не бил одобрен от НС и публикуван в ДВ! Бетонната глава не знае, че при международните договори, особено с 27 страни, номера не минава, това не са правни отношения на ниво община! Вътрешно-административните процедури са без значение! МС е взел решение, издал е пълномощно на подписващия договора /прикрепено към договора/ и има статут в друга, международна юрисдикция! Сега занимават КС на РСМ и македонистите си мислят, че ще прескочат БГ с юридическа, вътрешна гимнастика! Провокират второ вето, след което пътя към ЕС ще бъде затворен за винаги! Бетонната глава Мицкоски има два неизбежни избора: или да се откаже от ЕС или да впише българите в Конституцията! Не само договора, но и отделни елементи от него не могат да се променят! Играят си с огъня! Албанците ще им набият обръчите, а партия ДУИ ще има голяма преднина на предстоящите избори и ще набият обръчите на македонистите! Нашите евродепутати трябва да запознаят отделните парламентарни групи в ЕП за провокативните действия на македонисткото правителство и декларацията на МВнР!

    21:38 02.09.2025

