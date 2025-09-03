В Испания очакват „ад“ на националния стадион

Испанските медии обръщат сериозно внимание на предстоящата световна квалификация между България и Испания. Двубоят е утре на стадион „Васил Левски“ в София от 21:45 часа.

Един от най-реномираните испански ежедневници – „Ас“, отделя специално внимание на срещата, като в един от материалите е обърнато сериозно внимание на атмосферата, която очаква испанските звезди на „Васил Левски“.

Изданието подчертава, че стадионът е отдавна разпродаден и на двубоя ще присъстват над 40 000 зрители, които ще превърнат арената в истински „ад“ за испанския национален тим.

В статията също е поместено и изказване на националния селекционер Илиан Илиев, който подчертава, че много гостуващи отбори са имали сериозни проблеми на „Васил Левски“.

Журналистите в Испания подчертават, че стадионът е кръстен на националния герой Васил Левски, като отбелязват още, че в България има още един град и шест села, които носят името Левски, като също връх в Антарктика, и разбира се „исторически футболен клуб“.