В Испания очакват „ад“ на националния стадион

Испанските медии обръщат сериозно внимание на предстоящата световна квалификация между България и Испания. Двубоят е утре на стадион „Васил Левски“ в София от 21:45 часа.
Един от най-реномираните испански ежедневници – „Ас“, отделя специално внимание на срещата, като в един от материалите е обърнато сериозно внимание на атмосферата, която очаква испанските звезди на „Васил Левски“.
Изданието подчертава, че стадионът е отдавна разпродаден и на двубоя ще присъстват над 40 000 зрители, които ще превърнат арената в истински „ад“ за испанския национален тим.
В статията също е поместено и изказване на националния селекционер Илиан Илиев, който подчертава, че много гостуващи отбори са имали сериозни проблеми на „Васил Левски“.
Журналистите в Испания подчертават, че стадионът е кръстен на националния герой Васил Левски, като отбелязват още, че в България има още един град и шест села, които носят името Левски, като също връх в Антарктика, и разбира се „исторически футболен клуб“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 верно
15:21 03.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #3
15:23 03.09.2025
3 нещо
До коментар #2 от "честен ционист":като новата реклама в Кауфланд: "Късметът кълве".
15:37 03.09.2025
4 Пешо
15:45 03.09.2025
5 Трол
15:45 03.09.2025