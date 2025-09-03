Новини
Спорт »
Бг футбол »
В Испания очакват „ад“ на националния стадион

В Испания очакват „ад“ на националния стадион

3 Септември, 2025 15:15 624 5

  • испания-
  • българия-
  • футбол-
  • национален стадион-
  • стадион васил левски-
  • национален отбор-
  • квалификации за мондиал 2026

Двубоят е утре на стадион „Васил Левски“ в София от 21:45 часа

В Испания очакват „ад“ на националния стадион - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанските медии обръщат сериозно внимание на предстоящата световна квалификация между България и Испания. Двубоят е утре на стадион „Васил Левски“ в София от 21:45 часа.

Един от най-реномираните испански ежедневници – „Ас“, отделя специално внимание на срещата, като в един от материалите е обърнато сериозно внимание на атмосферата, която очаква испанските звезди на „Васил Левски“.

Изданието подчертава, че стадионът е отдавна разпродаден и на двубоя ще присъстват над 40 000 зрители, които ще превърнат арената в истински „ад“ за испанския национален тим.

В статията също е поместено и изказване на националния селекционер Илиан Илиев, който подчертава, че много гостуващи отбори са имали сериозни проблеми на „Васил Левски“.

Журналистите в Испания подчертават, че стадионът е кръстен на националния герой Васил Левски, като отбелязват още, че в България има още един град и шест села, които носят името Левски, като също връх в Антарктика, и разбира се „исторически футболен клуб“.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 верно

    2 1 Отговор
    Ние сме големи гяволи.

    15:21 03.09.2025

  • 2 честен ционист

    2 1 Отговор
    Кой измисли тая дивотия - "Сърце, душа, за България"?

    Коментиран от #3

    15:23 03.09.2025

  • 3 нещо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    като новата реклама в Кауфланд: "Късметът кълве".

    15:37 03.09.2025

  • 4 Пешо

    1 0 Отговор
    С тия дървета на терена...

    15:45 03.09.2025

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Българските футболни фенове са едни от най-кротките в света.

    15:45 03.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ