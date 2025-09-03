Новини
Васил Терзиев: Зеленината в града не е просто приоритет – тя е нашето здраве

3 Септември, 2025 22:51 404 4

През последните месеци направихме първите стъпки към една по-зелена София

Васил Терзиев: Зеленината в града не е просто приоритет – тя е нашето здраве - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Зеленината в града не е просто приоритет – тя е нашето здраве, свежият въздух, който дишаме, мястото, където играят децата ни, спокойствието, от което се нуждаят възрастните. Това е качеството на живот, за което всички мечтаем.

Това коментира във "Фейсбук" Васил Терзиев.

През последните месеци направихме първите стъпки към една по-зелена София - със засилено поливане на младите дръвчета, включване на училищните дворове в общинската поддръжка, разчистване на обраслата растителност в гробищните паркове. Малки промени, които обаче вече се усещат в ежедневието ни.

Сега идва следващата голяма крачка. След като устояхме на опитите за саботаж, публикувахме нови обществени поръчки за озеленяване по напълно нов стандарт:

По-широк обхват: За първи път поддръжката ще включва и дворовете на общинските училища, детски и здравни заведения, социални домове и големите гробищни паркове;

Повишени изисквания: Задължаваме изпълнителите да разполагат с повече и по-специализирана техника, така че да гарантираме ефективна грижа с високо качество;

По-професионална поддръжка: Увеличаваме и изискванията за персонала - експерти с доказан опит в областта на озеленяването и ландшафтната архитектура, които да изпълняват дейностите професионално и в срок;

Повече и по-устойчиви цветя: Заложили сме засаждането на повече пъстроцветни растения, като стремежът е да подновим едногодишните цветя с многогодишни навсякъде, където това е възможно;

Стимулираме конкуренцията: Поръчката е разделена на 30 обособени позиции, като всяка фирма може да кандидатства за не повече от 3 от тях. Това гарантира повече конкуренция, по-добри цени и по-качествено изпълнение;

Увеличен бюджет: За да докажем, че озеленяването наистина е наш приоритет, предвидихме за него увеличен бюджет от близо 120 милиона лева за следващите четири години.

Поръчката беше обявена в края на миналия месец. Срокът за кандидатстване изтича на 4 септември.

Това не са просто числа. Това са повече сенчести улици, повече чисти и зелени пространства около училищата и детските градини, повече места за отдих и разходка. Това е град, в който децата растат сред природа, възрастните имат пространства за отмора и срещи, а всички ние дишаме по-свободно.

Зелената система е сърцето на София. Днес полагаме грижи, за да може утре нашият град да бъде по-зелен, по-красив и по-близо до мечтата ни за истински европейска столица на хората.


