Протестиращи блокираха центъра на София

Протест под надслов "Отпор срещу диктатурата" се провеждав София, съвпадайки с първия работен ден на Народното събрание след лятната ваканция. Демонстрацията е организирана от гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" и започна в 18:30 часа пред Съдебната палата, припомня БНР.
Участниците в протеста обвиняват властта, че държавните органи са "овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка". Организаторите призоваха гражданите да носят български и европейски знамена, както и лични послания срещу това, което те определят като "завладяна държава".
Шествието преминава по предварително планиран маршрут от Съдебната палата към Народното събрание и ще завърши на Орлов мост, като по пътя са предвидени "интересни отбивки", според организаторите.
Протестът получи официалната подкрепа на парламентарната коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България". Депутатът и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви пред медиите, че събитието е част от по-широк план за противопоставяне и че се очакват следващи протестни действия през есента.
"Вотът на недоверие става все по-актуален. Ако гражданите не разбират заплахата за техните права от завладяната държава, сега вече ясно разбират, че това е заплаха и за техните интереси", коментира Мирчев, цитиран от БНР.
Това е вторият за деня протест срещу управляващите, като демонстрации се очакват и в други градове на страната. Инициативата "Правосъдие за всеки" започна серия от протести още през юли след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
От съндълбок се събуди....
Време е за Възраждане!
Коментиран от #26
20:12 03.09.2025
2 25 хиляди на шествие
Коментиран от #20
20:13 03.09.2025
3 бг родина
20:14 03.09.2025
4 Пич
20:14 03.09.2025
5 1488
па за рекордно ниските цени и еврото на мърсула не зная
20:16 03.09.2025
6 Асошейтед Прес
20:18 03.09.2025
7 групата от скута
20:19 03.09.2025
8 Да питам
Коментиран от #12
20:20 03.09.2025
9 Критик
20:20 03.09.2025
10 ФЕЙК - либераст
20:21 03.09.2025
11 Правосъдие за всички ??
Коментиран от #15, #16
20:22 03.09.2025
12 ,,,,,,
До коментар #8 от "Да питам":Бе да питам кво стана с рекетьорската ЦГМ, корупцията
20:23 03.09.2025
13 Кьовеши
20:24 03.09.2025
14 Господин
Ако не е там погледнете нагоре и ще видите как манипулира с неговото нпо цялото общество.
20:25 03.09.2025
15 Водна мафия
До коментар #11 от "Правосъдие за всички ??":Как е на държавната хранилка, гепиме ли яко
20:26 03.09.2025
16 Сиганка от Столипиново
До коментар #11 от "Правосъдие за всички ??":Нещо май не ти харесва ако се вдигне народа
20:27 03.09.2025
17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
20:29 03.09.2025
18 12345
20:29 03.09.2025
19 Бай Орков
20:31 03.09.2025
20 Доктор
До коментар #2 от "25 хиляди на шествие":Идиот.
20:32 03.09.2025
21 Нехис
20:32 03.09.2025
22 аве
20:33 03.09.2025
23 Майора
20:34 03.09.2025
25 крайно време е
20:34 03.09.2025
26 Паисий е жив
До коментар #1 от "Наблюдател":Съгласен, стига да не говориш за партията. Дано не се окаже,че съненият балкански юнак ще последва пваксиниран бургаски ром антиваксър.
20:37 03.09.2025
27 Кучкар на пудели
20:37 03.09.2025
28 Мирчев
20:39 03.09.2025