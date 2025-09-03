Новини
Протестиращи блокираха центъра на София

Протестиращи блокираха центъра на София

3 Септември, 2025 20:09

Демонстрацията тръгна от Съдебната палата

Протест под надслов "Отпор срещу диктатурата" се провеждав София, съвпадайки с първия работен ден на Народното събрание след лятната ваканция. Демонстрацията е организирана от гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" и започна в 18:30 часа пред Съдебната палата, припомня БНР.

Участниците в протеста обвиняват властта, че държавните органи са "овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка". Организаторите призоваха гражданите да носят български и европейски знамена, както и лични послания срещу това, което те определят като "завладяна държава".

Шествието преминава по предварително планиран маршрут от Съдебната палата към Народното събрание и ще завърши на Орлов мост, като по пътя са предвидени "интересни отбивки", според организаторите.

Протестът получи официалната подкрепа на парламентарната коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България". Депутатът и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви пред медиите, че събитието е част от по-широк план за противопоставяне и че се очакват следващи протестни действия през есента.

"Вотът на недоверие става все по-актуален. Ако гражданите не разбират заплахата за техните права от завладяната държава, сега вече ясно разбират, че това е заплаха и за техните интереси", коментира Мирчев, цитиран от БНР.

Това е вторият за деня протест срещу управляващите, като демонстрации се очакват и в други градове на страната. Инициативата "Правосъдие за всеки" започна серия от протести още през юли след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.


  • 1 Наблюдател

    19 9 Отговор
    Стани, стани юнак Балкански
    От съндълбок се събуди....

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #26

    20:12 03.09.2025

  • 2 25 хиляди на шествие

    5 17 Отговор
    Не като 10 копейки миналия ден в Сопот

    Коментиран от #20

    20:13 03.09.2025

  • 3 бг родина

    3 3 Отговор
    ТИКАВТА П ЕДЕРА СА СТИГА СИ ЛА ПА Л НА ШИШИ

    20:14 03.09.2025

  • 4 Пич

    11 12 Отговор
    Това са паветни кретени които не протестират за нищо смислено , като стоп на еврото !!! Малоумниците протестират за да може " сините" да гепят !!!

    20:14 03.09.2025

  • 5 1488

    9 1 Отговор
    аз спа следобед да не усещам как ми стьрже стомаха
    па за рекордно ниските цени и еврото на мърсула не зная

    20:16 03.09.2025

  • 6 Асошейтед Прес

    5 4 Отговор
    Мощен протест в София с тенденция да прерасне в антиправителствен метеж

    20:18 03.09.2025

  • 7 групата от скута

    5 2 Отговор
    прави театро

    20:19 03.09.2025

  • 8 Да питам

    5 5 Отговор
    Вярно ли е,че Терзиев(кмета) спира санирането в София.Кога най-после ще започнат да работят в полза на хората,а не да си мерят егото.Пак ли ще губим пари от Плана.Явно,ЗАПАЗЕНА МАРКА на Промяната е да СТОПИРАвсички проекти.

    Коментиран от #12

    20:20 03.09.2025

  • 9 Критик

    8 3 Отговор
    Хайде, интелигентните се на почиваха по курортите и пак се почва с протестите…. Не разбирам как 2 милионна София се съобразява с шепа нпо-та, наистина жалко.

    20:20 03.09.2025

  • 10 ФЕЙК - либераст

    5 2 Отговор
    Българските правоохранителна и правораздавателна системи са най-добрите в света! Те винаги знаят кого, кога да арестуват колко да го държат в ареста, на колко да го осъдят и най-вече СРЕЩУ КОЛКО ДА ГО ПУСНАТ!

    20:21 03.09.2025

  • 11 Правосъдие за всички ??

    8 4 Отговор
    Смешници!! 500 безработни боклучари Крадците от ппдб да се радват че няма правосъдие Ако имаше те щяха да са първите Най корумпираните търсят правосъдие Да смееш ли или да плачеш

    Коментиран от #15, #16

    20:22 03.09.2025

  • 12 ,,,,,,

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да питам":

    Бе да питам кво стана с рекетьорската ЦГМ, корупцията

    20:23 03.09.2025

  • 13 Кьовеши

    3 0 Отговор
    Бе към заспалата прокуратура що не наминаха

    20:24 03.09.2025

  • 14 Господин

    3 1 Отговор
    Тома Белев видяхте ли го някъде там зад кулисите да дърпа конците на розовите неолиберални соросоджендъри.
    Ако не е там погледнете нагоре и ще видите как манипулира с неговото нпо цялото общество.

    20:25 03.09.2025

  • 15 Водна мафия

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Правосъдие за всички ??":

    Как е на държавната хранилка, гепиме ли яко

    20:26 03.09.2025

  • 16 Сиганка от Столипиново

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Правосъдие за всички ??":

    Нещо май не ти харесва ако се вдигне народа

    20:27 03.09.2025

  • 17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 1 Отговор
    ТЕЗИ КОИТО СЕДНАХА ВЪВ СКУТОВЕТЕ НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ СЕГА ПРОТЕСТИРАТ СРУЩУ ТЯХ ОТ МЪКА ЧЕ НЯМА ЛАПАЧКА ЗА ТЯХ.

    20:29 03.09.2025

  • 18 12345

    3 0 Отговор
    Свободни протести срещу страшната диктатура .

    20:29 03.09.2025

  • 19 Бай Орков

    3 1 Отговор
    Протестирайте в Москва и ще разберете какво е диктатура.

    20:31 03.09.2025

  • 20 Доктор

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "25 хиляди на шествие":

    Идиот.

    20:32 03.09.2025

  • 21 Нехис

    4 1 Отговор
    Тези защо не протестираха против Подмяната, които разнасяха флашки и назначаваха роднини? А имаше ли правосъдие за убития от кола на НСО, в която беше Просто Киро? Тези ми приличат на руслямски предатели!

    20:32 03.09.2025

  • 22 аве

    2 0 Отговор
    много рехав тоз протес

    20:33 03.09.2025

  • 23 Майора

    3 1 Отговор
    НПО нс Сорос с подкрепата на олигарха Прокопиев , Цв.Василев и сие , открито се борят срещу кабинета с искане за нови избори и недопускане съдебни производства срещу тях!

    20:34 03.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 крайно време е

    0 0 Отговор
    София да се изчисти от тези безработни нещастници.

    20:34 03.09.2025

  • 26 Паисий е жив

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Съгласен, стига да не говориш за партията. Дано не се окаже,че съненият балкански юнак ще последва пваксиниран бургаски ром антиваксър.

    20:37 03.09.2025

  • 27 Кучкар на пудели

    0 0 Отговор
    Стига с тази диктатура, вижте какви протести има,коя диктатура би ги позволила?Досега да са смазани със сила.

    20:37 03.09.2025

  • 28 Мирчев

    0 0 Отговор
    Докато ближеха свинските тестиси, нямаше диктатура. Сега пък изведнъж се появи. Тези са истински шизофреници.

    20:39 03.09.2025

