Протестиращи блокираха центъра на София

Протест под надслов "Отпор срещу диктатурата" се провеждав София, съвпадайки с първия работен ден на Народното събрание след лятната ваканция. Демонстрацията е организирана от гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" и започна в 18:30 часа пред Съдебната палата, припомня БНР.

Участниците в протеста обвиняват властта, че държавните органи са "овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка". Организаторите призоваха гражданите да носят български и европейски знамена, както и лични послания срещу това, което те определят като "завладяна държава".

Шествието преминава по предварително планиран маршрут от Съдебната палата към Народното събрание и ще завърши на Орлов мост, като по пътя са предвидени "интересни отбивки", според организаторите.

Протестът получи официалната подкрепа на парламентарната коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България". Депутатът и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви пред медиите, че събитието е част от по-широк план за противопоставяне и че се очакват следващи протестни действия през есента.

"Вотът на недоверие става все по-актуален. Ако гражданите не разбират заплахата за техните права от завладяната държава, сега вече ясно разбират, че това е заплаха и за техните интереси", коментира Мирчев, цитиран от БНР.

Това е вторият за деня протест срещу управляващите, като демонстрации се очакват и в други градове на страната. Инициативата "Правосъдие за всеки" започна серия от протести още през юли след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.