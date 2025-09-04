Правосъдният министър: Търговският регистър е напълно готов за въвеждането на еврото

Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в Пловдив по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Капиталът на десетки хиляди български компании се изписваше в левове, занапред ще бъде в евро, посочи министърът, цитиран от БТА.

Според Георгиев приемането на България в еврозоната означава възможност за икономическа и ценова стабилност, а Пловдив като индустриално лице на България има изключителна полза от това. Министърът посочи, че българските граждани ще бъдат защитени чрез валутата, с която плащат 400 млн. граждани. Когато чужд инвеститор отвори завод у нас, става български инвеститор, защото осигурява работни места за висококвалифицираните български граждани, което е начин да спрем изтичането на мозъци от България, каза Георгиев.

Като основна задача за управляващите в периода на въвеждането на еврото Георгиев посочи недопускането недобросъвестни спекуланти да натоварят българските граждани. "Това не означава, че ще се намесваме в пазарната икономика или ще регулираме цени, а адекватна стиковка и механизъм за координация между Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и всички органи по направлението, така че да се следи какво се случва на пазара, и да се даде ясен знак някой да не си и помисля да надува цените необосновано отвъд обичайните пазарни практики", подчерта министърът. Той допълни, че е важна промяната на местната нормативна уредба, което вече е свършено по места, за да знаят гражданите и бизнесът как ще плащат дължимите данъци и такси.