Правосъдният министър: Търговският регистър е напълно готов за въвеждането на еврото

4 Септември, 2025 16:18 307 8

  • правосъден министър-
  • търговски регистър-
  • въвеждане на еврото

Според Георги Георгиев приемането на България в еврозоната означава възможност за икономическа и ценова стабилност

Правосъдният министър: Търговският регистър е напълно готов за въвеждането на еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в Пловдив по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Капиталът на десетки хиляди български компании се изписваше в левове, занапред ще бъде в евро, посочи министърът, цитиран от БТА.

Според Георгиев приемането на България в еврозоната означава възможност за икономическа и ценова стабилност, а Пловдив като индустриално лице на България има изключителна полза от това. Министърът посочи, че българските граждани ще бъдат защитени чрез валутата, с която плащат 400 млн. граждани. Когато чужд инвеститор отвори завод у нас, става български инвеститор, защото осигурява работни места за висококвалифицираните български граждани, което е начин да спрем изтичането на мозъци от България, каза Георгиев.

Като основна задача за управляващите в периода на въвеждането на еврото Георгиев посочи недопускането недобросъвестни спекуланти да натоварят българските граждани. "Това не означава, че ще се намесваме в пазарната икономика или ще регулираме цени, а адекватна стиковка и механизъм за координация между Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и всички органи по направлението, така че да се следи какво се случва на пазара, и да се даде ясен знак някой да не си и помисля да надува цените необосновано отвъд обичайните пазарни практики", подчерта министърът. Той допълни, че е важна промяната на местната нормативна уредба, което вече е свършено по места, за да знаят гражданите и бизнесът как ще плащат дължимите данъци и такси.


Пловдив / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Огледало на продажния наш политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, помощите за деца и стари хора също тъничко.

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.

    - А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!


    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #4

    16:19 04.09.2025

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    пред общината съм и се залях с бензин
    ще дръпна клечката ако мърсула не ми обясни как се живее с 349 евро при 3% инфлация

    16:20 04.09.2025

  • 3 Тоя

    0 0 Отговор
    мазен селяндур когато и каквото каже , все е лъжа и Боко угодно !

    16:21 04.09.2025

  • 4 1337

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    избори се печелят само с оръжие

    Коментиран от #8

    16:22 04.09.2025

  • 5 провинциалист

    0 0 Отговор
    Въпросният регистър през 2018-та цял месец беше на вълна "бум-шака-лака". Кога ще повтаря вълната?

    16:22 04.09.2025

  • 6 Шопо

    1 0 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    16:24 04.09.2025

  • 7 Всичко

    0 0 Отговор
    За еврото е просто шум за да се скрият истинските проблеми на хората ,а дали ще ни крадът с левове или с евро на мен ми е все тая

    16:25 04.09.2025

  • 8 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "1337":

    Много ми е интересно да узная, тези 70% които не гласуваха какво предпочитат да държат в ръка:
    - Калашник
    - Шише с ракия

    16:26 04.09.2025

