Правосъдният министър: Търговският регистър е напълно готов за въвеждането на еврото

Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в Пловдив по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Капиталът на десетки хиляди български компании се изписваше в левове, занапред ще бъде в евро, посочи министърът, цитиран от БТА.
Според Георгиев приемането на България в еврозоната означава възможност за икономическа и ценова стабилност, а Пловдив като индустриално лице на България има изключителна полза от това. Министърът посочи, че българските граждани ще бъдат защитени чрез валутата, с която плащат 400 млн. граждани. Когато чужд инвеститор отвори завод у нас, става български инвеститор, защото осигурява работни места за висококвалифицираните български граждани, което е начин да спрем изтичането на мозъци от България, каза Георгиев.
Като основна задача за управляващите в периода на въвеждането на еврото Георгиев посочи недопускането недобросъвестни спекуланти да натоварят българските граждани. "Това не означава, че ще се намесваме в пазарната икономика или ще регулираме цени, а адекватна стиковка и механизъм за координация между Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и всички органи по направлението, така че да се следи какво се случва на пазара, и да се даде ясен знак някой да не си и помисля да надува цените необосновано отвъд обичайните пазарни практики", подчерта министърът. Той допълни, че е важна промяната на местната нормативна уредба, което вече е свършено по места, за да знаят гражданите и бизнесът как ще плащат дължимите данъци и такси.
1 Наблюдател
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, помощите за деца и стари хора също тъничко.
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
- А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!
Време е за Възраждане!!!
Коментиран от #4
16:19 04.09.2025
2 1488
ще дръпна клечката ако мърсула не ми обясни как се живее с 349 евро при 3% инфлация
16:20 04.09.2025
3 Тоя
16:21 04.09.2025
4 1337
До коментар #1 от "Наблюдател":избори се печелят само с оръжие
Коментиран от #8
16:22 04.09.2025
5 провинциалист
16:22 04.09.2025
6 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
16:24 04.09.2025
7 Всичко
16:25 04.09.2025
8 Наблюдател
До коментар #4 от "1337":Много ми е интересно да узная, тези 70% които не гласуваха какво предпочитат да държат в ръка:
- Калашник
- Шише с ракия
16:26 04.09.2025