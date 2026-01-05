Въвеждането на еврото: Направени са над 1000 проверки, нарушителите са под 10%

Въвеждането на еврото преминава спокойно, каза в ефира на БНТ председателят на новосъздадения Координационен център за еврото Владимир Иванов. Според него през първите дни от въвеждането на новата валута най-много нарушения се забелязват в сферата на услугите.
"В банките няма проблеми, в супермаркетите няма проблеми. Като цяло хората си влизат нормално с новата валута. Доста и проверки извършихме, може би над 1000 от 1 януари и проверките показват също нарушителите са под 10% като цяло. Общо взето повечето от хората са в тон със закона, негативните прояви са доста малко, може би сферата на услугите е най-проблемна и то там, където са по-непублични, в по-малко размери.", коментира още Иванов.
По думите му контролната система работи на максимум. "Става въпрос да имаме доста добър насочен информационен поток към гражданите. Да не се допусне паникьосване, да не се допуснат негативни явления, които да влияят на психиката на хората най-вече. Тъй като процесът от икономическа гледна точка върви много добре. В момента е много прозрачна средата", допълни още Иванов.
10:30 05.01.2026
10:30 05.01.2026
10:30 05.01.2026
Тъъъъъъъ -- ъп !
Глупак !
Кого Лъжеш ?
Ти Бе ?
Твърде Плосък Си !
За Тази Работа !
10:31 05.01.2026
10:31 05.01.2026
Те се случиха 2024 и 2025
10:32 05.01.2026
7 браво на проверките
Коментиран от #36
10:32 05.01.2026
10:33 05.01.2026
10:33 05.01.2026
10:34 05.01.2026
10:35 05.01.2026
10:37 05.01.2026
10:42 05.01.2026
15 ДрайвингПлежър
Много е добър в отричането, направо като партизанин.
Ми то в едно село само има 1000 обекта, 10% на 1 000 000 са си бая нарушения! Ама нЕмало проблем рЗбиршли... важно е полит пропагандата, че еврото е убаво да си върви...
10:43 05.01.2026
10:49 05.01.2026
10:51 05.01.2026
10:52 05.01.2026
10:55 05.01.2026
10:56 05.01.2026
10:56 05.01.2026
11:03 05.01.2026
Коментиран от #38
11:03 05.01.2026
11:04 05.01.2026
25 az СВО Победа 80
Защо мълчите като задници за тотото?
🤣🤣🤣
11:04 05.01.2026
Мечтата на Асенчо Василев всеки пенсионер с цифров портфейл и източена сметка.
5 евро смяна на ПИН.
Виновници за хаоса ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и патерицата им БКП.
5 милиона народ страда, заради една шепа лобисти.
Коментиран от #32
11:04 05.01.2026
11:06 05.01.2026
11:07 05.01.2026
11:10 05.01.2026
11:11 05.01.2026
Коментиран от #34
11:12 05.01.2026
32 Да това най притеснява че нямат жал
До коментар #26 от "Подлудиха 5 милиона народ":Нито към по възрастните нито към болните нито към по бедните нямат капка жал към хората освен разбира се към доставчика.
11:13 05.01.2026
11:19 05.01.2026
34 Владимир Иванов
До коментар #31 от "Владимир Иванов!! Недоразумение":Да, обаче съм красив...
11:25 05.01.2026
11:26 05.01.2026
36 Прав си
До коментар #7 от "браво на проверките":1 000 проверки в 5 256 населени места и 157 311 търговски обекта в България:)
11:27 05.01.2026
11:28 05.01.2026
38 Абсолютно
До коментар #23 от "извод":Правилен извод. И правилно заключение.
11:28 05.01.2026
11:31 05.01.2026
11:31 05.01.2026
11:33 05.01.2026
11:34 05.01.2026
11:46 05.01.2026