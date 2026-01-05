Въвеждането на еврото: Направени са над 1000 проверки, нарушителите са под 10%

Въвеждането на еврото преминава спокойно, каза в ефира на БНТ председателят на новосъздадения Координационен център за еврото Владимир Иванов. Според него през първите дни от въвеждането на новата валута най-много нарушения се забелязват в сферата на услугите.

"В банките няма проблеми, в супермаркетите няма проблеми. Като цяло хората си влизат нормално с новата валута. Доста и проверки извършихме, може би над 1000 от 1 януари и проверките показват също нарушителите са под 10% като цяло. Общо взето повечето от хората са в тон със закона, негативните прояви са доста малко, може би сферата на услугите е най-проблемна и то там, където са по-непублични, в по-малко размери.", коментира още Иванов.

По думите му контролната система работи на максимум. "Става въпрос да имаме доста добър насочен информационен поток към гражданите. Да не се допусне паникьосване, да не се допуснат негативни явления, които да влияят на психиката на хората най-вече. Тъй като процесът от икономическа гледна точка върви много добре. В момента е много прозрачна средата", допълни още Иванов.