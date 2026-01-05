Новини
Въвеждането на еврото: Направени са над 1000 проверки, нарушителите са под 10%

5 Януари, 2026 10:26 696 43

"Общо взето повечето от хората са в тон със закона, негативните прояви са доста малко, може би сферата на услугите е най-проблемна и то там, където са по-непублични, в по-малко размери.", коментира председателят на новосъздадения Координационен център за еврото Владимир Иванов

Въвеждането на еврото преминава спокойно, каза в ефира на БНТ председателят на новосъздадения Координационен център за еврото Владимир Иванов. Според него през първите дни от въвеждането на новата валута най-много нарушения се забелязват в сферата на услугите.

"В банките няма проблеми, в супермаркетите няма проблеми. Като цяло хората си влизат нормално с новата валута. Доста и проверки извършихме, може би над 1000 от 1 януари и проверките показват също нарушителите са под 10% като цяло. Общо взето повечето от хората са в тон със закона, негативните прояви са доста малко, може би сферата на услугите е най-проблемна и то там, където са по-непублични, в по-малко размери.", коментира още Иванов.

По думите му контролната система работи на максимум. "Става въпрос да имаме доста добър насочен информационен поток към гражданите. Да не се допусне паникьосване, да не се допуснат негативни явления, които да влияят на психиката на хората най-вече. Тъй като процесът от икономическа гледна точка върви много добре. В момента е много прозрачна средата", допълни още Иванов.


  • 1 тоя гнусю

    29 1 Отговор
    е всеки ден лъже

    10:30 05.01.2026

  • 2 Няма държава

    25 1 Отговор
    Всичките търговски лица ще си слагат цени както си искат ще ловите само неудобните

    10:30 05.01.2026

  • 3 честен ционист

    21 4 Отговор
    Всичко е на старите цени, ама в EUR.

    10:30 05.01.2026

  • 4 Още Един !

    19 2 Отговор
    Още Един !

    Тъъъъъъъ -- ъп !

    Глупак !

    Кого Лъжеш ?

    Ти Бе ?

    Твърде Плосък Си !

    За Тази Работа !

    10:31 05.01.2026

  • 5 То проблемите

    18 4 Отговор
    Ще почнат февруари

    10:31 05.01.2026

  • 6 Много ясно че

    13 1 Отговор
    Няма повишение

    Те се случиха 2024 и 2025

    10:32 05.01.2026

  • 7 браво на проверките

    4 9 Отговор
    материята е малко сивкава . нали е за първи път . едри риби нали винаги има . разлика между клозетодържател и бос на мол сграда по различен начин боравят с еврото . а и 1000 проверени за 5 дни е добре . за 365 ще са доста повече . значи за тая година около 9000 едри и дребни измамници и схемаджии .

    Коментиран от #36

    10:32 05.01.2026

  • 8 Деций

    18 2 Отговор
    Негативните прояви са за по възрастните хора ,които са повече от два милиона и ви проклинат по касите в магазините, проклинат децата ви за тези огромни неудобства които им създавате.Касиерките също ви "благослсвят",наредили в чашки различни монети от двата вида,и се плюмчат и чудят кое как да върнат.

    10:33 05.01.2026

  • 9 пффф

    23 2 Отговор
    Тоя няма ли малко срам да се скрие. Инфлацията е за цялата изминала година над 400%. 400%. Това значи че всичко е поскъпнало средно по 4 пъти. За последния месец няма инфлация, щото вече усещат, че са на ръба на гилотината. А такава инфлация има, щото всичко взе да пере яко пари, а скоро ще има и един красиво експлодиращ балон, след няколко месеца, кат попривършат парите за пране.

    10:33 05.01.2026

  • 10 милионер-клошар

    13 4 Отговор
    купувам си по един тон домати от борсата изяждам два-три килограма останалите ги изхвърлям, но пък ми евтинко.

    10:34 05.01.2026

  • 11 Анонимен

    9 3 Отговор
    А по пътищата в действителност са доста под 10%, но продължавате да измисляте как да ги изстисквате и сатанизирате, докато състезатели и такива без книжки продължават да убиват безнаказано.

    10:35 05.01.2026

  • 12 Гръм и мълнии

    19 2 Отговор
    Не се спряха с тази пропаганда. Стига вече.

    10:37 05.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хвалипръц

    15 1 Отговор
    Е това сега като за празнични неработни дни хвалба ли е или си е 10 % измами ? На какъв принцип са Ви проверките ако въобще ги има ?

    10:42 05.01.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор
    Тоя чичко дето обясняваше, че цените не се вдигат - сега обяснява, че нарушения няма...
    Много е добър в отричането, направо като партизанин.

    Ми то в едно село само има 1000 обекта, 10% на 1 000 000 са си бая нарушения! Ама нЕмало проблем рЗбиршли... важно е полит пропагандата, че еврото е убаво да си върви...

    10:43 05.01.2026

  • 16 Станев

    9 2 Отговор
    И колко е заплатката за тези 1000 недоказани проверки в " новосъздадения Координационен Център за Еврото " ? Колко струват на унищожен народ Вашата така ценна дейност ? За месеца и за всички наредени там кажи заедно с автомобила ,офисите и чистачката . Кой на кого е човек ,рода ,любовници ,съпартийци и приятели ?

    10:49 05.01.2026

  • 17 Провинциалист от провинция Тракия

    6 2 Отговор
    Вредите от еврото са като вредите от тютюнопушенето. Но медиите ще ви кажат, че милион човека са запалили по една цигара и от това никой не е умрял.

    10:51 05.01.2026

  • 18 Управляващите гледат фиктивно на нещата

    11 3 Отговор
    Никаква реакция няма още от лятото относно правата на клиентите. Въвеждането на задължително самотаксуване в западните хранителни магазини нарушава правата на българите. Обаче причината е че управляващите не реагират и всичко им разрешават на немците относно стоки цени и това ужасно Самотаксуване . В други страни държавата не позволява произвол над хората. Но тук произвола е позволен.

    10:52 05.01.2026

  • 19 факт

    6 3 Отговор
    Ама смениха плочата. Сега вече с половин уста приемат, че има надуване на цените, но успокояват, че при надутите цени никой няма да купува. Само че, всички надуват цените и обикновеният човек няма накъде да мърда, а трябва да купува скъпото. Пак ще излезем на протест и ще върнем лева. Никой не ни е питал искаме ли евро.

    10:55 05.01.2026

  • 20 Задължителното самотаксуване е

    6 2 Отговор
    Абсолютен произвол над хората в България. На Запад управляващите си защитават народа. В България не хаят. Тук се защитават "интересите на магазините" ако са в посока ограничаване на правата на хората. Това ви е целта мачкане и тъпчене.

    10:56 05.01.2026

  • 21 мдаа

    12 1 Отговор
    Toя бopсук е програмиран да повтаря "всичко е нормално". Наякой да го изключи.

    10:56 05.01.2026

  • 22 ТОЗИ НАТЕГАЧ КОГА

    1 1 Отговор
    го видя и се изнервям яко. МАНИПУЛАТОР. СЛЕЗ ОТИДИ ПО МАГАЗИНИТЕ И ПОПИТАЙ НАРОДА ТЕ ЩЕ ТИ ПОКАЖАТ ПОНЕ ОЩЕ 50,% НЕРЕДНОСТИ.

    11:03 05.01.2026

  • 23 извод

    4 1 Отговор
    Като имаме предвид, че цените на всички стоки и услуги са се повишили значително след 01.01.2026 г., а са открити нарушения само в 10% от проверените обекти, значи в останалите повишаването на цените се дължи на еврото. Този факт рязко противоречи на уверенията на политиците, че приемането на еврото няма да повиши цените. Долу проклетото евро!

    Коментиран от #38

    11:03 05.01.2026

  • 24 Самата организация на търговията е

    4 1 Отговор
    Погрешна и проверките дори да са обективни а не фиктивни каквито са но те пак нищо не могат да помогнат. Проверката е социалистически подход който доказано не работи. Трябва правилна организация на търговията но управниците не са заинтересувани защото магазините са техни в известен смисъл и хаоса ги устройва.

    11:04 05.01.2026

  • 25 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    А тотализатора?
    Защо мълчите като задници за тотото?
    🤣🤣🤣

    11:04 05.01.2026

  • 26 Подлудиха 5 милиона народ

    7 1 Отговор
    Карти, такси,центове, жал нямат към възрастните хора.
    Мечтата на Асенчо Василев всеки пенсионер с цифров портфейл и източена сметка.
    5 евро смяна на ПИН.
    Виновници за хаоса ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и патерицата им БКП.
    5 милиона народ страда, заради една шепа лобисти.

    Коментиран от #32

    11:04 05.01.2026

  • 27 виждащ

    3 1 Отговор
    Тоя ъпанар е на хранилката от години при едни изгонени от 109 държави,но тук много обичани и е наглец дано цигарите го оправят час по скоро!

    11:06 05.01.2026

  • 28 Социалистическо мислене

    6 0 Отговор
    Проверката е висша форма на доверие е казал другаря Сталин и наще управляващи се водят по неговия акъл вместо да организират модерна търговия и модерна държава те ми говорят за проверки като в соца. Това е несериозно и противно.

    11:07 05.01.2026

  • 29 Хората не смеят нищо да кажат по

    4 2 Отговор
    Супермаркетите защото веднага идва охраната фиксира те и започва да те преследва и да ти влошава живота без нищо да си направил напротив , но все за ное те изкарат виновен и ставаш черната овца.

    11:10 05.01.2026

  • 30 газо

    2 2 Отговор
    в малките магазини и кафета, връщат само лева.

    11:11 05.01.2026

  • 31 Владимир Иванов!! Недоразумение

    5 1 Отговор
    Герберска Подлога на Хранилка!

    Коментиран от #34

    11:12 05.01.2026

  • 32 Да това най притеснява че нямат жал

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Подлудиха 5 милиона народ":

    Нито към по възрастните нито към болните нито към по бедните нямат капка жал към хората освен разбира се към доставчика.

    11:13 05.01.2026

  • 33 Питам се

    6 0 Отговор
    Росен Желязков Теменужка Петкова Жечо Станков и останалите министри как им даде сърце да причинят такива злини и страдания на хората само за една година. Също и оня надутия мазен банкер. Тия хора майки и бащи нямат ли. В чужбина явно живеят и не ходят да пазаруват. Ако ходеха по магазините и си правеха сметка на парите никога ама никога нямаше да причинят тоя хаос който причиниха не само с еврото. Много други неща има. Дявола бил в детайлите. Но то явно друг им пазарува.

    11:19 05.01.2026

  • 34 Владимир Иванов

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Иванов!! Недоразумение":

    Да, обаче съм красив...

    11:25 05.01.2026

  • 35 Боклуци

    4 0 Отговор
    Банките драги са най големите измамници. Внасяш сума през банкомат , обаче сумата я няма в твоята сметка. Банката казва , че няма такъв превод. Парите се изпарили.

    11:26 05.01.2026

  • 36 Прав си

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "браво на проверките":

    1 000 проверки в 5 256 населени места и 157 311 търговски обекта в България:)

    11:27 05.01.2026

  • 37 дядо поп

    3 1 Отговор
    Тази шушуминга е най големия лъжец и безхаберник в България.

    11:28 05.01.2026

  • 38 Абсолютно

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "извод":

    Правилен извод. И правилно заключение.

    11:28 05.01.2026

  • 39 Оня с магарето

    3 1 Отговор
    На пазара в Младост 1. Никой не връща в Евро.... Сутринта на баничарницата на борса Къра всичко с 13 ст. нагоре за да са кръгли цените в Евро.

    11:31 05.01.2026

  • 40 кой е тоя

    2 1 Отговор
    полу и ди oт

    11:31 05.01.2026

  • 41 Георги

    2 1 Отговор
    Този ми потърси подкуп за да ме назначи като инспектор във дксб на която е шеф. Казвам се Георги Николов и заставам с името си.

    11:33 05.01.2026

  • 42 Цените в Български пощи с вдигнати

    3 1 Отговор
    Току що (5 Януари) пратих няколко малки пакета и писма по пощата. 2.75лв. стара цена, новата вече е 2.84. Щом е с вазелин и постепенно, значи е нормално... :) Вместо да се занимавам да организирам мирни протести и подписки, които със сигурност ще решат проблема...

    11:34 05.01.2026

  • 43 селяк

    1 0 Отговор
    щото останалете 90% са ви кихнали евраци затва

    11:46 05.01.2026

