Лена Бориславова: Настояваме да се открие нова процедура за избор на ръководство на КПК

Внесохме проект на решение днес, с което настояваме процедурата за избор на нови ръководители на антикорупционната комисия, за бъде прекратена текущата и да се открие нова, която този път да протече без нарушаване на правилата за прозрачност и гаранциите за политическа независимост на предлаганото ръководство. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ (ПП) Лена Бориславова пред журналисти в народното събрание, предаде репортер на Novini.bg.
Конкретно проблемите във връзка с текущата процедура са три групи. На първо място тази процедура протече при изключително и умишлено скъсени срокове, а именно 12 дни. В самите правила, които управляващото мнозинство гласува, се сложиха толкова кратки срокове за провеждане на процедурата, че висшият адвокатски съвет не можа да спази собствения си закон за адвокатурата и да излъчи свой представител за член на комисията. Втората категория проблеми е свързана с това, че дейността на номинационната комисия протече през месец август, когато общественото и медийното внимание бе намалено поради активния почивен летен сезон, а парламентарната комисия, която контролира състава на номинационната комисия отказа да заседава, въпреки подадените от нас сигнали за зависимости. На трето място, виждаме, че кандидатите, които се явиха на тази процедура, не предложиха начин, по който да се подобри работата на антикорупционния орган. На всяка страница от тяхната концепция те говорят за надграждане на дейността, запазване на текущите практики и не признават никакви проблеми във функционирането на антикорупционната комисия, обясни тя.
За двама от кандидатите – г-н Петков и Коев това е нормално, тъй като те в момента са ръководители на антикорупционното звено в антикорупционната комисия, тоест те са тези, за които има данни, че изпълняват политически поръчки и притискат свидетели да лъжесвидетелстват. Най-малко по три казуса от близките месеци имаме такива данни, докато тези двама кандидати са ръководители на антикорупционната комисия, заяви Бориславова.
Тя уточни, че става дума за делото срещу зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов, където един от свидетелите публично каза, че е натискан да лъжесвидетелства и понеже е отказала да го направи г-жа Соня Янкулова е била привлечена като обвиняем. По делото срещу Благо Коцев също имаме свидетел, който си оттегли показанията, защото е бил натискан от инспекторите в антикорупционната комисия да лъжесвидетелства и по делото на Десислава Иванчева, където г-н Славчев отново има участие отново имаме данни назад във времето за оказан натиск. И тези хора сега са предложени да станат новите ръководители на антикорупционната комисия. Затова от ПП считаме, че с такива кадри, при такава опорочена процедура, няма да имаме избор, който ще доведе до подобряване работата и истинско разследване в борбата срещу корупцията, а точно обратното.
Поради тази причина считаме, че откриването на нова процедура е необходима, за да гарантира и плащането по Плана за възстановяване и устойчивост, защото тези проблеми, по тази текуща процедура едва ли ще бъдат пренебрегнати от ЕК и нашите партньори, които няма да си затварят очите, смята Бориславова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феноколог
16:44 04.09.2025
2 много добре,
Коментиран от #23
16:48 04.09.2025
3 Г р у х
16:49 04.09.2025
4 ГЛЕДАМ И ТЕ ВЯРВАМ НА УШИТЕ СИ...
НЯМА ТАКИВА ТАКИВА БЕЗДАРНИЦИ!
А ГОСПОЖАТА КОПАЕ ДЪНОТО!
16:55 04.09.2025
5 защо
16:55 04.09.2025
6 а бе
16:58 04.09.2025
9 Ах...!
16:59 04.09.2025
13 Дядката
17:01 04.09.2025
14 Миризлив пор
17:01 04.09.2025
20 Хахаха
17:02 04.09.2025
23 Тошо
До коментар #2 от "много добре,":До тогава поне поставете/публикувайте поне истинските телефони за сигнали на КЗК. Магазините мамят с неверни цени на стоки и разликите се фиксират на касите при плащане - в ДАР например. Но няма на кого да се оплачеш дори - телефоните не са актуални.
17:03 04.09.2025
35 Хаха
Разпада на държавата дойде с юмрука на Радвфф и Вас и десанта на Росенец
17:06 04.09.2025
40 защо
17:07 04.09.2025
42 Кое не е така ?!
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
HЕ нa диктaтypaтa!
17:07 04.09.2025
43 Мда
А Факти като истински борци за свободното слово и демокрация трият ли трият!
Ще има кеш май за нърсача
17:08 04.09.2025
47 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
.... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема, който спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #57
17:09 04.09.2025
51 Уса
Коментиран от #59
17:16 04.09.2025
52 Бай Георги
17:18 04.09.2025
53 Българин
17:19 04.09.2025
54 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
ПО-ДОБРЕ ПОИСКАЙ СМЯНА ПАРАПЕТА
17:21 04.09.2025
55 Хмм
17:22 04.09.2025
58 Да ви кажа
17:28 04.09.2025
59 Хмм
До коментар #51 от "Уса":защо изобщо трябваше да се обединяват с ДБ, Петков е съучредител на Да, България с христо иванов, но напуснал и защо пак се поведе по акъла на Христо Иванов, пеевски каза, че Христо Иванов искал да става президент и му трябвали гласовете на ГЕРБ и ДПС, защото "хората не ни искат", както сам призна и се изнесе в Брюксел и без това България не му е родина, майчиният му език е руски
17:30 04.09.2025
61 Да кажа
17:49 04.09.2025