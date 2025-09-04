Лена Бориславова: Настояваме да се открие нова процедура за избор на ръководство на КПК

Внесохме проект на решение днес, с което настояваме процедурата за избор на нови ръководители на антикорупционната комисия, за бъде прекратена текущата и да се открие нова, която този път да протече без нарушаване на правилата за прозрачност и гаранциите за политическа независимост на предлаганото ръководство. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ (ПП) Лена Бориславова пред журналисти в народното събрание, предаде репортер на Novini.bg.

Конкретно проблемите във връзка с текущата процедура са три групи. На първо място тази процедура протече при изключително и умишлено скъсени срокове, а именно 12 дни. В самите правила, които управляващото мнозинство гласува, се сложиха толкова кратки срокове за провеждане на процедурата, че висшият адвокатски съвет не можа да спази собствения си закон за адвокатурата и да излъчи свой представител за член на комисията. Втората категория проблеми е свързана с това, че дейността на номинационната комисия протече през месец август, когато общественото и медийното внимание бе намалено поради активния почивен летен сезон, а парламентарната комисия, която контролира състава на номинационната комисия отказа да заседава, въпреки подадените от нас сигнали за зависимости. На трето място, виждаме, че кандидатите, които се явиха на тази процедура, не предложиха начин, по който да се подобри работата на антикорупционния орган. На всяка страница от тяхната концепция те говорят за надграждане на дейността, запазване на текущите практики и не признават никакви проблеми във функционирането на антикорупционната комисия, обясни тя.

За двама от кандидатите – г-н Петков и Коев това е нормално, тъй като те в момента са ръководители на антикорупционното звено в антикорупционната комисия, тоест те са тези, за които има данни, че изпълняват политически поръчки и притискат свидетели да лъжесвидетелстват. Най-малко по три казуса от близките месеци имаме такива данни, докато тези двама кандидати са ръководители на антикорупционната комисия, заяви Бориславова.

Тя уточни, че става дума за делото срещу зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов, където един от свидетелите публично каза, че е натискан да лъжесвидетелства и понеже е отказала да го направи г-жа Соня Янкулова е била привлечена като обвиняем. По делото срещу Благо Коцев също имаме свидетел, който си оттегли показанията, защото е бил натискан от инспекторите в антикорупционната комисия да лъжесвидетелства и по делото на Десислава Иванчева, където г-н Славчев отново има участие отново имаме данни назад във времето за оказан натиск. И тези хора сега са предложени да станат новите ръководители на антикорупционната комисия. Затова от ПП считаме, че с такива кадри, при такава опорочена процедура, няма да имаме избор, който ще доведе до подобряване работата и истинско разследване в борбата срещу корупцията, а точно обратното.

Поради тази причина считаме, че откриването на нова процедура е необходима, за да гарантира и плащането по Плана за възстановяване и устойчивост, защото тези проблеми, по тази текуща процедура едва ли ще бъдат пренебрегнати от ЕК и нашите партньори, които няма да си затварят очите, смята Бориславова.