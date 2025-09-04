Новини
България »
Всички градове »
Лена Бориславова: Настояваме да се открие нова процедура за избор на ръководство на КПК

Лена Бориславова: Настояваме да се открие нова процедура за избор на ръководство на КПК

4 Септември, 2025 16:43 940 61

  • лена бориславова-
  • нова процедура-
  • избор-
  • ръководство-
  • кпк

Конкретно проблемите във връзка с текущата процедура са три групи, обясни още депутатът от ПП

Лена Бориславова: Настояваме да се открие нова процедура за избор на ръководство на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Внесохме проект на решение днес, с което настояваме процедурата за избор на нови ръководители на антикорупционната комисия, за бъде прекратена текущата и да се открие нова, която този път да протече без нарушаване на правилата за прозрачност и гаранциите за политическа независимост на предлаганото ръководство. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ (ПП) Лена Бориславова пред журналисти в народното събрание, предаде репортер на Novini.bg.
Конкретно проблемите във връзка с текущата процедура са три групи. На първо място тази процедура протече при изключително и умишлено скъсени срокове, а именно 12 дни. В самите правила, които управляващото мнозинство гласува, се сложиха толкова кратки срокове за провеждане на процедурата, че висшият адвокатски съвет не можа да спази собствения си закон за адвокатурата и да излъчи свой представител за член на комисията. Втората категория проблеми е свързана с това, че дейността на номинационната комисия протече през месец август, когато общественото и медийното внимание бе намалено поради активния почивен летен сезон, а парламентарната комисия, която контролира състава на номинационната комисия отказа да заседава, въпреки подадените от нас сигнали за зависимости. На трето място, виждаме, че кандидатите, които се явиха на тази процедура, не предложиха начин, по който да се подобри работата на антикорупционния орган. На всяка страница от тяхната концепция те говорят за надграждане на дейността, запазване на текущите практики и не признават никакви проблеми във функционирането на антикорупционната комисия, обясни тя.

За двама от кандидатите – г-н Петков и Коев това е нормално, тъй като те в момента са ръководители на антикорупционното звено в антикорупционната комисия, тоест те са тези, за които има данни, че изпълняват политически поръчки и притискат свидетели да лъжесвидетелстват. Най-малко по три казуса от близките месеци имаме такива данни, докато тези двама кандидати са ръководители на антикорупционната комисия, заяви Бориславова.
Тя уточни, че става дума за делото срещу зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов, където един от свидетелите публично каза, че е натискан да лъжесвидетелства и понеже е отказала да го направи г-жа Соня Янкулова е била привлечена като обвиняем. По делото срещу Благо Коцев също имаме свидетел, който си оттегли показанията, защото е бил натискан от инспекторите в антикорупционната комисия да лъжесвидетелства и по делото на Десислава Иванчева, където г-н Славчев отново има участие отново имаме данни назад във времето за оказан натиск. И тези хора сега са предложени да станат новите ръководители на антикорупционната комисия. Затова от ПП считаме, че с такива кадри, при такава опорочена процедура, няма да имаме избор, който ще доведе до подобряване работата и истинско разследване в борбата срещу корупцията, а точно обратното.

Поради тази причина считаме, че откриването на нова процедура е необходима, за да гарантира и плащането по Плана за възстановяване и устойчивост, защото тези проблеми, по тази текуща процедура едва ли ще бъдат пренебрегнати от ЕК и нашите партньори, които няма да си затварят очите, смята Бориславова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феноколог

    26 3 Отговор
    Ех туй Ленче, мустачито и да изям

    16:44 04.09.2025

  • 2 много добре,

    26 7 Отговор
    спечелете изборите с мнозинство и настоявайте и изберете! Ама като гледам от четвъртото място трудно ще настоявате!

    Коментиран от #23

    16:48 04.09.2025

  • 3 Г р у х

    11 1 Отговор
    г р у х г р у х

    16:49 04.09.2025

  • 4 ГЛЕДАМ И ТЕ ВЯРВАМ НА УШИТЕ СИ...

    22 3 Отговор
    СЛЕД, КАТО НЕ ИЗЛЪЧИХА ТЕХНИ КАНДИДАТИ, ДНЕС ИСКАТ НОВА ПРОЦЕДУРА!
    НЯМА ТАКИВА ТАКИВА БЕЗДАРНИЦИ!
    А ГОСПОЖАТА КОПАЕ ДЪНОТО!

    16:55 04.09.2025

  • 5 защо

    10 1 Отговор
    Прокуратурата кога ще проработи?

    16:55 04.09.2025

  • 6 а бе

    11 3 Отговор
    слагаите другаря боико рашков и задачата е решена тои е дялан камък

    16:58 04.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ах...!

    12 2 Отговор
    Моята честна Лена ! С нови процедури за стари К/ви не се променя ръководство !!!

    16:59 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дядката

    5 2 Отговор
    Тая много ме кефи кви ги бръщолеви..

    17:01 04.09.2025

  • 14 Миризлив пор

    7 2 Отговор
    Направиха си комисия, която да "коли и беси" и притиска опозицията с идеята Рашков е е шеф. Обаче се издъниха на изборите и изведнъж кога комисията започна да работи какви мислеха срещу опозицията и изведнъж стана неудобна. Какво да правиш, некадърници и неможачи... Ареста на тиквата всички казаха че е незаконен ама арестуваните от КПК никой не оспори.

    17:01 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха

    7 3 Отговор
    Коя си ти бе кифло

    17:02 04.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тошо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "много добре,":

    До тогава поне поставете/публикувайте поне истинските телефони за сигнали на КЗК. Магазините мамят с неверни цени на стоки и разликите се фиксират на касите при плащане - в ДАР например. Но няма на кого да се оплачеш дори - телефоните не са актуални.

    17:03 04.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хаха

    5 2 Отговор
    Гуглена можеш само да претендираш Киро идиота да ти сменя гащите на парапета!
    Разпада на държавата дойде с юмрука на Радвфф и Вас и десанта на Росенец

    17:06 04.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 защо

    3 0 Отговор
    Каква любов, какво чудо! От 29 - 18!!!

    17:07 04.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кое не е така ?!

    2 2 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
    HЕ нa диктaтypaтa!

    17:07 04.09.2025

  • 43 Мда

    3 1 Отговор
    По изтритите коментари Гуглена можеш да си представиш какво мислят хората за шайката ви!
    А Факти като истински борци за свободното слово и демокрация трият ли трият!
    Ще има кеш май за нърсача

    17:08 04.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    4 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    .... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема, който спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #57

    17:09 04.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Уса

    2 1 Отговор
    Корумпирани ще борят корупцията докато подкрепят най-корумпираните в държавата тиквата и прасето.И защо беше нужно да се обединяват с измамниците от ДБ нуменклатурчиците все още се чудя.И те като ИТН ще лижат лижат мажат и до там

    Коментиран от #59

    17:16 04.09.2025

  • 52 Бай Георги

    1 1 Отговор
    Ленчето е по-добре да не говори. Изглежда по-интелигентна

    17:18 04.09.2025

  • 53 Българин

    2 2 Отговор
    ЛЕНЧЕ ЛОШИТЕ ГЕРБЕРКИ ЩЕ ТИ ОТМЪКНАТ КИРЕТО И ЩЕ ТИ ОСТАНЕ САМО ЧЕХЛЮ С ГОЛЕМИТЕ ЛОПАТАРСКИ РОГА

    17:19 04.09.2025

  • 54 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    2 2 Отговор
    Лена Бориславова: Настояваме да се открие нова процедура за избор на ръководство на КПК

    ПО-ДОБРЕ ПОИСКАЙ СМЯНА ПАРАПЕТА

    17:21 04.09.2025

  • 55 Хмм

    2 1 Отговор
    проблеми с дишането (синузит?), устата ѝ отворена постоянно

    17:22 04.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Да ви кажа

    2 0 Отговор
    Пуснете си песента "Лена Магдалена" на един румънски изпълнител.

    17:28 04.09.2025

  • 59 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Уса":

    защо изобщо трябваше да се обединяват с ДБ, Петков е съучредител на Да, България с христо иванов, но напуснал и защо пак се поведе по акъла на Христо Иванов, пеевски каза, че Христо Иванов искал да става президент и му трябвали гласовете на ГЕРБ и ДПС, защото "хората не ни искат", както сам призна и се изнесе в Брюксел и без това България не му е родина, майчиният му език е руски

    17:30 04.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Да кажа

    1 0 Отговор
    Мнението на ПП няма никаква тежест.Ето,сложиха кмет на София и започна ЗАБАТАЧВАНЕТО. Защо не започва санирането на одобрените блокове? Вчера чета,че щели да садят лаленца и храстчета тук-там.Е..кое е по-важно--енергийната ефективност с пари от Европа(които ще загубим,ако до юни 26г.не усвоим) или лаленца и цветенца за милиони лева.Ами той Терзиев си е насмогнал на масрафа в личен план,но да се съсредоточи нещо полезно и приоритетно да направи.Аман от празни приказки и претенции.

    17:49 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол