Васил Терзиев: Избран е изпълнител за сметосъбирането в шест района на столицата

Васил Терзиев: Избран е изпълнител за сметосъбирането в шест района на столицата

18 Декември, 2025 11:49

Става дума за районите "Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Връбница, "Нови Искър" и "Банкя". Избраният изпълнител е фирмата "БКС-Чистота", която е предложила цена от 325 лв. на тон за събиране на отпадъци във втора зона и 348 лв. за дейността в пета зона.

Васил Терзиев: Избран е изпълнител за сметосъбирането в шест района на столицата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има избран изпълнител за сметосъбирането във втора и пета зона, които включват районите "Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Връбница, "Нови Искър" и "Банкя". Това обяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет, предават от БТА.

Избраният изпълнител е фирмата "БКС-Чистота", която е предложила цена от 325 лв. на тон за събиране на отпадъци във втора зона и 348 лв. за дейността в пета зона.

Надявам се да посрещнем празниците значително по-спокойни, че няма да бъдем зарити от планини с боклук и че ако падне сняг ще може да се радваме на една истинска зима, а не да се притесняваме как ще работи градският транспорт, каза кметът. За втора и пета зона предстои десетдневен срок, в който може да бъде обжалван този избор и се надявам да преминем към подписване на договор, посочи Терзиев и поясни, че междувременно Столичната община ще проведе разговори с избрания изпълнител за постигането на по-ниска цена.

Кметът съобщи още, че Столичната община е издала заповед за удължаване на срока на договора за първа и седма зона. Първа зона включва районите - "Средец", "Лозенец" и "Студентски", а седма - "Възраждане", "Оборище" и "Триадица". Имаме становище от Агенцията за обществени поръчки, което ни позволява да го направим, подчерта Васил Терзиев. Той изрази надежда в най-скоро време да се върви към сключване на договор.

В шеста зона ("Красно село" и "Люлин") се работи за това да се подпише дългосрочен договор с общинското дружество "Софекострой", каза още Васил Терзиев и добави, че по уверение на изпълнителния директор до 15 януари трябва да има цялата нужна налична техника за изпълняването на дейността и редовното качествено почистване на "Люлин" и "Красно село".

За трета зона ("Подуяне", "Слатина" и "Изгрев") и четвърта зона ("Сердика", "Илинден" и "Надежда") се чакат решения на Комисията за защита на конкуренцията, посочи Терзиев. По думите му за трета зона за момента остават усилията на районните кметове да се справят със ситуацията. Във всекидневен контакт сме с тях и работим за това Столичното предприятие за третиране на отпадъци да добави техника там, така че нещата да се стабилизират, заяви кметът.


София / България

Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оракула от Делфи

    2 2 Отговор
    Публично, частно, партньорство, мирише на "мигел и мухъл"!!!
    "Аз на теб, ти на мен, със един голям терен"....??????????
    Така Б.Б. ,"доеше" Община София дълги години!!!
    Дежа вю!!!

    12:11 18.12.2025

  • 2 замислен

    2 2 Отговор
    Кмете, защо районните кметове да се занимават със сметопочистване след като не им е задължение? Задължение на Столична община е, да има договор за сметопочистване!

    12:12 18.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тома

    0 1 Отговор
    Този човек надскача и най-тежките подозрения, породени от специфичната физиономия и интересното му публично поведение, тип "бастун.
    Софийското управление никога не е било цвете за мирисане, но такова чудо не помня...

    12:21 18.12.2025

  • 5 Хе!

    2 0 Отговор
    Който не ще кмета, да заминава при неговите си кметове! Избора ви не е малък! Като изключите Коцев, който е с единия крак в затвора, всички останали са на управляващото мнозинство! Кеф ви в Пловдив, кеф ви в Русчук, Варна, Сливен, Стара и Нова Загора! Там - заедно с всичкия ви еректорат от контра протеста! Вземете си и държавната администрация!

    Коментиран от #6

    12:23 18.12.2025

  • 6 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хе!":

    Кефиш се на сметището което спретнаха идолите ти в Княжеската градина, нали умниче?

    12:29 18.12.2025


