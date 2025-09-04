Новини
"Да, България" за побоя над шефа на русенската полиция: Подобни актове на насилие разклащат усещането за сигурност и ред

"Да, България" за побоя над шефа на русенската полиция: Подобни актове на насилие разклащат усещането за сигурност и ред

4 Септември, 2025

Защитата на институциите и техните представители е фундаментална за функционирането на всяка правова държава, отбелязват от формацията

„Да, България“ категорично осъжда жестокото нападение срещу началника на полицията в Русе. Това написаха от формацията на страницата си във Фейсбук.

Подобни актове на насилие са несъвместими с принципите на правовата държава и гражданското общество и разклащат усещането за сигурност и ред. Защитата на институциите и техните представители е фундаментална за функционирането на всяка правова държава, отбелязват от политическата сила, цитирани от БТА.

"Има четирима задържани по случая - трима на по 19 години и един на 15 години", каза по-рано днес заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев. Говорителят на Районната прокуратура в Русе Светослав Великов заяви, че по случая е образувано досъдебно производство за две престъпления - за квалифицирано хулиганство и за средна телесна повреда, нанесена по хулигански подбуди. Наказанията, които се предвиждат за тези две престъпления, са съответно до пет години затвор и от две до 10 години. За причинена средна телесна повреда на полицейски служител законодателят предвижда по тежко наказание - от три до 10 години затвор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 2 Отговор
    Когато ромите бият старци по селата няма отразяване Набиха човек на Шиши и неговите телевизии го оплакват.

    Коментиран от #23, #37

    21:37 04.09.2025

  • 2 Шопо

    25 3 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    21:39 04.09.2025

  • 3 Били са

    24 2 Отговор
    го както си бият обикновен човек! От къде да знаят кого бият! И такива като свУнчо от снимката , веднага с яловите изказвания!

    Коментиран от #4, #9

    21:40 04.09.2025

  • 4 За зафирката

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Били са":

    става въпрос!

    21:40 04.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Публика

    16 3 Отговор
    Едва ли ще излезе истината за мелето, кой какви ги е вършил след полунощ. Нека се чуят и двете страни как е станал скатлъка с важния милиционер пиянски изгъзъци ли са или аз ще виева майките ли?

    21:41 04.09.2025

  • 7 Красимир Петров

    29 3 Отговор
    Пребиват и убиват възрастни хора в провинцията всеки ден,но за това няма проблеми.Пребиха корумпираният престъпен шеф на полицията и има проблем.

    21:41 04.09.2025

  • 8 То ред отдавна няма

    3 5 Отговор
    но това минава всякакви граници.
    Това преля чашата на търпението ми.
    Скоро трябва да има овесени по дърветата, ако не ще говорят пищовите и пушките.
    Пък, каквото сабя покаже там.

    21:44 04.09.2025

  • 9 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Били са":

    На мен ми прилича на шофьора на Мето илиенски.

    21:45 04.09.2025

  • 10 Наивник на средна възраст

    18 2 Отговор
    Не познавам нормален човек,който да смята,че МВР и въобще правоохранителните и правоприлагащите институции за част от държавата.Те са ОПГ против държавата.Всички приказки са излишни,не одобрявам насилието и още чакам наказанието за тези пребили публично,нагло и арогантно деца под колоните на МС,за тези били запалянковци по заведения и улици.Това ли е МВР-то,което представлявало и защитавало държавата????????? В тази страна държава няма,паради факта,че точно държавните институции не прилагат и не зачитат закона!!!

    21:50 04.09.2025

  • 11 Сталин

    19 2 Отговор
    Какво е правило ченгето на улицата след полунощ, единствената причина този негодник да се мотае по улиците след полунощ е да прибира процента от наркодилърите

    Коментиран от #35

    21:52 04.09.2025

  • 12 Да,бе

    10 2 Отговор
    Малки са го били или само в главата ..За туй е жив още милиционера.Умират само с удари в корема,щото нямат надяждане гладните...

    21:52 04.09.2025

  • 13 Калин Пеев

    7 2 Отговор
    ТРЯБВА ИСТИНСКА РЕФОРМА В МВР А НЕ САМО ДАВАНЕ НА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ.
    ПРИМЕРНО В АМЕРИКА ПОЛИЦАЙ НЯМАТ ПРАВО ДА СПИРАТ ХОРА И ВОДАЧИ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НИТО ДА ГИ ПРОВЕРЯВАТ БЪРКАТ В БАГАЖНИЦИ И Т.Н.КАТО НЕ СА НАРУШИЛИ ЗАКОНА .
    А В БЪЛГАРИЯ ТИЯ ПОЛИЦАЙ СО ПРАВАТ КАКВОТО СИ ИСКАТ С ВОДАЧИ И ДР.ХОРА.
    ЗАЩО СА ГО БИЛИ ?!

    21:52 04.09.2025

  • 14 РСМ

    5 0 Отговор
    Жалка циганска държавица

    21:54 04.09.2025

  • 15 Сталин

    12 1 Отговор
    Само забележете всичките негодници ,бандити и корумпета скочиха да защитават колегите си бандити,къде бяха тези отрепки когато се убиваха и мамеха обикновените хора

    Коментиран от #32

    21:54 04.09.2025

  • 16 Каква сигурност какъв ред

    9 1 Отговор
    То не може да взимаш 7-8к заплатка и да се правиш на пич на центъра на града.

    21:56 04.09.2025

  • 17 Сталин

    13 1 Отговор
    Повечето РПУ та са криминали организации и техните шефове-масони изнудват дилърите на наркотици откъдето правят милиони. Магистратите и шефовете на РПУ та са от едни и същи масонски ложи и в повечето случаи са от племето с малките шапки,които работят за глобалната наркомафия ръководена от ЦРУ, МОСАД и МИ6

    21:56 04.09.2025

  • 18 НЕКАДЪРНИИЦИТЕ

    8 0 Отговор
    Дето управляват територията от 30 години сега се изказват. Замълчете, предатели.

    21:57 04.09.2025

  • 19 Сталин

    10 1 Отговор
    Я му покажете мутрата на това ченге на Гроб

    21:57 04.09.2025

  • 20 Горски

    7 1 Отговор
    Тоя са го били по други причини и затова казионните медии и правителствените клакьори още не са си сверили часовниците в бързината да покрият нещата и версиите им се разминават. Всеки ден български гражданин в страната ни става жертва на какви ли не изверги. Кое от кое по-тежко и по-нагло и арогантно престъпление. Това е от едната страна. От другата - липсата на държавност; липса на обективно и честно правосъдие; липса на съпричастност и професионализъм от страна на държавните институции; липсва, ако щете, и спешна медицинска помощ. Не българите тероризират непрекъснато по всевъзможен начин българите. Ама ролята на МВР започва и свършва с ежемесечни едночасови посещения на началника на полицейското РУ в някои от селата и то по обедно време. Бог високо, цар - далеко.

    22:00 04.09.2025

  • 21 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    22:03 04.09.2025

  • 22 Един

    12 1 Отговор
    Съжалявам ама няма да седна да рева че са били шефа на регионалната мафия!
    МИЛИЦИЯТА в българия (изрична малка) е точно това мафиотска ОПГ!

    22:03 04.09.2025

  • 23 не знам

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    защо, но имам чувството, че такива инциденти с хора от властта ще зачестяват. Точно затова всички във властта се възмутиха, не че им пука за "пострадалия". Те усещат с кожата си, че обръчът се затяга около шиите ми, а това е кофти усещане, но пък съвсем оправдано. Днес шефа на МВР Русе, утре и в други градове.

    22:08 04.09.2025

  • 24 Сталин

    10 0 Отговор
    Браво на младежите,без да искат да свършили една хубава работа

    22:10 04.09.2025

  • 25 да се разберем

    13 1 Отговор
    Шефът на полицията в Русе е такъв само в работно време, в извънработно време е гражданинът Кожухаров. Предвид обстоятелството, че побоят е бил осъществен в извънработното време на пострадалия, значи пребит е гражданинът Кожухаров, а не шефът на МВР - Русе.

    Коментиран от #38

    22:11 04.09.2025

  • 26 Гражданин

    10 1 Отговор
    Само да вметна , че както Къдравата Сю каза , пребитият е не кой да е и е прав . Ще си позволя да ви върна в 2018та
    въпросният пребит полицай е водил разследването на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“!
    Припомням, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.
    Тъй че няма да се очудя побоят от гаменчета да е "fофициалната " версия.

    22:12 04.09.2025

  • 27 Значи, тия

    6 0 Отговор
    Могат да млатят всеки, дори и да бият мирно протестиращи, но когато се случи на техния човек, оле, мале!

    22:15 04.09.2025

  • 28 Отвратен

    5 0 Отговор
    ЗАЩИТАТА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН , НЕ САМО НА ИНСТИТУЦИИТЕ Е РАБОТА НА МВР! ПОСЕГАТЕЛСТВОТО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН Е ОГЛЕДАЛО НА ПРОГНИЛАТА ПОЛИЦИЯ ,КОЯТО САМО РАБОТИ НА ПЪТИЩАТА ЗА ГЛОБИ!
    ЗАРАДИ ТОВА В МВР СЕ ИЗПУЩА БИТОВАТА И КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ЗАРАДИ ТОВА ЩЕ ПРЕБИВАТ И
    ГАЗЯТ ПОЛИЦАИ! "НА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ Е РАВНО ПО СИЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ!

    22:16 04.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 значи

    7 0 Отговор
    расте бодра смяна, на която хич не й пука кой какъв е - бие наред. Това посяха управляващите в последните 35 години, това ще ожънат днес, утре, вдругиден. Това е причинно-следствена връзка. Само дето възпитателите остаряват и младите възпитаници ги бият като маче у дувар. Може да звучи гадно, но е закономерно и очаквано. Ако възмутилите се политици не са го предвидили, значи не са достатъчно неумни.

    22:19 04.09.2025

  • 31 Анджо

    5 0 Отговор
    Сега ще се види , А, може и да не се види истината как се е държал и самият полицай. Защото в крайна сметка чак да ядосаш така четирима юнака , май забележката е била обидна. Но всичко ще бъде прикрито. Като гледам тоя полицай колко е як и обучен да се бие и да даде да го пробият така.

    22:20 04.09.2025

  • 32 Как къде

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    В Русия съм,В Русия съм

    22:21 04.09.2025

  • 33 Лозенград

    0 0 Отговор
    Кожухаров май е бил братовчед на убития гер0рист Парубий

    22:22 04.09.2025

  • 34 Анонимен

    7 0 Отговор
    Как си е изпълнявал служебните задължения цивилен и в извънработно време? Много се раздува тая случка и то само в полза на бития. Били с много висока скорост,как я засече с "Лазар" ли....? Пълен смях.

    22:23 04.09.2025

  • 35 Капей

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Не чули ативал е на фитнес ,да та светна фитнеса на Дунав мост работи 24/7

    22:27 04.09.2025

  • 36 Инеада

    1 0 Отговор
    А Росен Очите, кога?

    22:29 04.09.2025

  • 37 Малка корекция

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Полицай не може да бъде човек,
    доказано е !!!!

    22:35 04.09.2025

  • 38 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "да се разберем":

    Много правилно. Никой не го е бил по време на изпълнение на служебните си задължения. Един обикновен гражданин е изял бой по незнайни причини в полунощ. Чий го е дирил този гражданин по улиците по никое време. Лв готимирал ли се е? Не. Не може ли да брои, че няколко хъшлака ще го спукат от бой, а тръгнал да се прави на мъж. Нормално било, като види нередност да звънне на дежурния в МВР и да му пратят патрулка.

    22:36 04.09.2025

  • 39 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Каква сигурност и какъв ред? Свикнали сте хората послушно да изпълняват простотиите на всеки глъмпер в тая държава, защото бил политик, полицай или друг вид галфон...
    Редно е да се научите, че всички в държавния апарат сте слуги на народа. Колкото и ненормално много клатитаквозци да сте, никога не трябва да забравяте, че няма полиция в света, която да може да се опъне на масите, ако те спрат да слушат. В това се крие и трикът - масите да уважават положението ви... От над 35 години се подигравате с работодателя си. Този случай едва ли каквото се опитвате да го изкарате, като ви знаем какви сте престъпници, но е добре да ви напомни, че не сте различни от другите хора. В момента, в който хората игнорират специалното отношение, което изисквате и всичко приключва. Уважават се ИНСТИТУЦИИТЕ, не отделния келеш, който се крие зад положението си. Бъркате личното с институционното.

    22:44 04.09.2025

