"Да, България" за побоя над шефа на русенската полиция: Подобни актове на насилие разклащат усещането за сигурност и ред

„Да, България“ категорично осъжда жестокото нападение срещу началника на полицията в Русе. Това написаха от формацията на страницата си във Фейсбук.
Подобни актове на насилие са несъвместими с принципите на правовата държава и гражданското общество и разклащат усещането за сигурност и ред. Защитата на институциите и техните представители е фундаментална за функционирането на всяка правова държава, отбелязват от политическата сила, цитирани от БТА.
"Има четирима задържани по случая - трима на по 19 години и един на 15 години", каза по-рано днес заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев. Говорителят на Районната прокуратура в Русе Светослав Великов заяви, че по случая е образувано досъдебно производство за две престъпления - за квалифицирано хулиганство и за средна телесна повреда, нанесена по хулигански подбуди. Наказанията, които се предвиждат за тези две престъпления, са съответно до пет години затвор и от две до 10 години. За причинена средна телесна повреда на полицейски служител законодателят предвижда по тежко наказание - от три до 10 години затвор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #37
21:37 04.09.2025
2 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
21:39 04.09.2025
3 Били са
Коментиран от #4, #9
21:40 04.09.2025
4 За зафирката
До коментар #3 от "Били са":става въпрос!
21:40 04.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Публика
21:41 04.09.2025
7 Красимир Петров
21:41 04.09.2025
8 То ред отдавна няма
Това преля чашата на търпението ми.
Скоро трябва да има овесени по дърветата, ако не ще говорят пищовите и пушките.
Пък, каквото сабя покаже там.
21:44 04.09.2025
9 Шопо
До коментар #3 от "Били са":На мен ми прилича на шофьора на Мето илиенски.
21:45 04.09.2025
10 Наивник на средна възраст
21:50 04.09.2025
11 Сталин
Коментиран от #35
21:52 04.09.2025
12 Да,бе
21:52 04.09.2025
13 Калин Пеев
ПРИМЕРНО В АМЕРИКА ПОЛИЦАЙ НЯМАТ ПРАВО ДА СПИРАТ ХОРА И ВОДАЧИ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НИТО ДА ГИ ПРОВЕРЯВАТ БЪРКАТ В БАГАЖНИЦИ И Т.Н.КАТО НЕ СА НАРУШИЛИ ЗАКОНА .
А В БЪЛГАРИЯ ТИЯ ПОЛИЦАЙ СО ПРАВАТ КАКВОТО СИ ИСКАТ С ВОДАЧИ И ДР.ХОРА.
ЗАЩО СА ГО БИЛИ ?!
21:52 04.09.2025
14 РСМ
21:54 04.09.2025
15 Сталин
Коментиран от #32
21:54 04.09.2025
16 Каква сигурност какъв ред
21:56 04.09.2025
17 Сталин
21:56 04.09.2025
18 НЕКАДЪРНИИЦИТЕ
21:57 04.09.2025
19 Сталин
21:57 04.09.2025
20 Горски
22:00 04.09.2025
21 az СВО Победа80
22:03 04.09.2025
22 Един
МИЛИЦИЯТА в българия (изрична малка) е точно това мафиотска ОПГ!
22:03 04.09.2025
23 не знам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":защо, но имам чувството, че такива инциденти с хора от властта ще зачестяват. Точно затова всички във властта се възмутиха, не че им пука за "пострадалия". Те усещат с кожата си, че обръчът се затяга около шиите ми, а това е кофти усещане, но пък съвсем оправдано. Днес шефа на МВР Русе, утре и в други градове.
22:08 04.09.2025
24 Сталин
22:10 04.09.2025
25 да се разберем
Коментиран от #38
22:11 04.09.2025
26 Гражданин
въпросният пребит полицай е водил разследването на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“!
Припомням, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.
Тъй че няма да се очудя побоят от гаменчета да е "fофициалната " версия.
22:12 04.09.2025
27 Значи, тия
22:15 04.09.2025
28 Отвратен
ЗАРАДИ ТОВА В МВР СЕ ИЗПУЩА БИТОВАТА И КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ЗАРАДИ ТОВА ЩЕ ПРЕБИВАТ И
ГАЗЯТ ПОЛИЦАИ! "НА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ Е РАВНО ПО СИЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ!
22:16 04.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 значи
22:19 04.09.2025
31 Анджо
22:20 04.09.2025
32 Как къде
До коментар #15 от "Сталин":В Русия съм,В Русия съм
22:21 04.09.2025
33 Лозенград
22:22 04.09.2025
34 Анонимен
22:23 04.09.2025
35 Капей
До коментар #11 от "Сталин":Не чули ативал е на фитнес ,да та светна фитнеса на Дунав мост работи 24/7
22:27 04.09.2025
36 Инеада
22:29 04.09.2025
37 Малка корекция
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Полицай не може да бъде човек,
доказано е !!!!
22:35 04.09.2025
38 РЕАЛИСТ
До коментар #25 от "да се разберем":Много правилно. Никой не го е бил по време на изпълнение на служебните си задължения. Един обикновен гражданин е изял бой по незнайни причини в полунощ. Чий го е дирил този гражданин по улиците по никое време. Лв готимирал ли се е? Не. Не може ли да брои, че няколко хъшлака ще го спукат от бой, а тръгнал да се прави на мъж. Нормално било, като види нередност да звънне на дежурния в МВР и да му пратят патрулка.
22:36 04.09.2025
39 Пилотът Гошу
Редно е да се научите, че всички в държавния апарат сте слуги на народа. Колкото и ненормално много клатитаквозци да сте, никога не трябва да забравяте, че няма полиция в света, която да може да се опъне на масите, ако те спрат да слушат. В това се крие и трикът - масите да уважават положението ви... От над 35 години се подигравате с работодателя си. Този случай едва ли каквото се опитвате да го изкарате, като ви знаем какви сте престъпници, но е добре да ви напомни, че не сте различни от другите хора. В момента, в който хората игнорират специалното отношение, което изисквате и всичко приключва. Уважават се ИНСТИТУЦИИТЕ, не отделния келеш, който се крие зад положението си. Бъркате личното с институционното.
22:44 04.09.2025