Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол от 9:00 часа

5 Септември, 2025 07:04 482 5

Всяка парламентарна група има право на по два актуални въпроса

Снимка: БГНЕС
Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол от 9:00 часа, предвижда приетата програма на парламента за тази седмица.

Според парламентарния правилник в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец премиерът и вицепремиерите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси на народните представители, които се отнасят до общата политика на правителството.

Всяка парламентарна група има право на по два актуални въпроса, а народните представители, нечленуващи в група, имат право общо на два въпроса. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

След това в 11:00 часа е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват осем министри. Това са Мирослав Боршош, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Силви Кирилов, Мариан Бачев, Манол Генов, Петър Дилов и Валентин Мундров. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие Иван Иванов, съобщи председателят на парламента Наталия Киселова.


    пред парламента съм и се залях с бензин
    ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсула и къде е розовата пантера

    07:08 05.09.2025

    за побоя на русенския шериф…
    Докъде я докараха…

    07:09 05.09.2025

    Ако започнат да ги тестват входящо за алк. и опиати (като шофьорите), ще настане тишина...

    07:57 05.09.2025

    за Окраина питайте Запряна !

    07:57 05.09.2025

