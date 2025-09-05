Нови камери на българо-турската граница

Премиерът Росен Желязков ще присъства на откриването на нова сензорна линия на държавната граница с Турция, в района на с. Крайново, посочи БНТ.
Тя е част от проекта, за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата.
Целта е да се осигури надеждно видеонаблюдение и да бъдат повишени възможностите за противодействие на нелегалната миграция, в контекста на ангажиментите на страната ни по охраната на външната граница на Европейския съюз.
