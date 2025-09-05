Новини
България »
Нови камери на българо-турската граница

5 Септември, 2025 07:08 899 9

  • граница-
  • камери-
  • турция-
  • охрана

Нови камери на българо-турската граница - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков ще присъства на откриването на нова сензорна линия на държавната граница с Турция, в района на с. Крайново, посочи БНТ.

Тя е част от проекта, за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата.

Целта е да се осигури надеждно видеонаблюдение и да бъдат повишени възможностите за противодействие на нелегалната миграция, в контекста на ангажиментите на страната ни по охраната на външната граница на Европейския съюз.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Загиваща бедна държавица Турция!

    4 4 Отговор
    Много бедни турченца на границата, за да не припаднат от глад, ги следят и ги хранят!

    Коментиран от #6

    07:12 05.09.2025

  • 2 1488

    5 3 Отговор
    на българо-турската граница са само на българо-турци
    тях ли ше запате ?

    07:15 05.09.2025

  • 3 Камери, Камери?

    10 1 Отговор
    Кой е Печелившия Вносител на толкова много Камери!? Дали го возят в Мазерати?? Дали паркира на Кортовете в Банкя?

    07:17 05.09.2025

  • 4 Пилеене

    6 0 Отговор
    на пари , на много , много пари !

    07:29 05.09.2025

  • 5 СЛАМЕНИЯ

    3 0 Отговор
    Защо не е в Плевен да оправя водата.Нали си пада по водопадите.

    07:31 05.09.2025

  • 6 222

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Загиваща бедна държавица Турция!":

    Кой ти каза. Да не би да е обратното щот от тук ходят да кльопат в Турция :)

    07:35 05.09.2025

  • 7 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Наследниците на соца,рязане на ленти и отчитане на дейности.

    Коментиран от #8

    07:56 05.09.2025

  • 8 222

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧОЧО":

    Сметай, щом трамваите взеха да бегат от тая държава, ко стаааа...

    07:58 05.09.2025

  • 9 Рюшветчии

    2 0 Отговор
    Внимавайте много, като минавате през гръцко-турската граница Ризия-Пазаркуле! Гърците бъркат в портмонета и докато единия митничар те кара да минеш по-назад от колата и те заговоря какви езици знаеш, другия тараши портмонето за пари. На 2 пъти попаднах в такава ситуация, като в едната се опита да открадне 200 евро. А на турската граница има един митничар - кюрд, дребен, мургав с черна коса и мустаци около 45 - 50 годишен, който обича също да тараши и се заяжда с туристите. Ако нещо не му хареса ги връща! Обича да бърка чанти, където има дамско бельо! Така обарва дамското бельо, че направо си е за скрита камера! Внимавайте през тази граница!

    07:59 05.09.2025

