Парламентът спи, а "Възраждане" активно работят сред народа (СНИМКИ)

Парламентът спи, а "Възраждане" активно работят сред народа (СНИМКИ)

5 Септември, 2025 16:14 740

Костадинов призова патериците на Борисов и Пеевски - ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие" също  да напуснат парламента

Парламентът спи, а "Възраждане" активно работят сред народа (СНИМКИ) - 1
Снимка: Възраждане
Костадинов направи равносметка за изминалите три дни от началото на кампанията "Парламентът отива при народа", която "Възраждане" започна . Ето какво написа председателят на “Възраждане” в социалната мрежа фейсбук:

“Вече трети ден народните представители на "Възраждане" са сред народа и обикалят селата и градовете на България. Като мине една седмица от началото на инициативата "Парламентът отива при народа", ще дадем отчет за броя на посетените населени места и хората, с които сме се срещнали.

Какво обаче междувременно се случва в парламента:

В него останаха 20-30 депутати, които спят по банките. Другите се връщат, само за да гласуват. Дебати почти няма. Удобната "опозиция" ПП-ДБ, Меч и Величие си мълчи, не се изказва и прави живота на управляващите ГЕРБ и ДПС от лесен по-лесен.

Основната функция на "опозицията" се сведе до това да прави кворума на управляващите.

Призовавам патериците на Борисов и Пеевски - ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие", да напуснат парламента също като нас. Оставайки вътре, легитимирайки нелегитимния парламент, правейки кворума, мълчейки и спейки по банките, т.нар. "опозиция" върши само едно - бетонира Пеевски и Борисов във властта.

От друга страна, народните представители на "Възраждане" ще работят до края на септември без почивен ден. Защото народът ни няма време за губене! Ще бъдем сред народа, като едновременно с това ще продължим работата по вече наченатите от нас законопроекти.

На финала напомням - на 13 септември от 16 ч. е големият национален протест за свалянето на правителството в София! Време ни е за Възраждане!”, написа Костадинов в социалната мрежа.

От формацията прилагат и снимки, направени от екипа на "Възраждане" на празната пленарна зала, през изминалите два парламентарни дни, в произволни части на деня, от които е видно как работи парламентът в отсъствието на политическата организация.

Снимка: Възраждане

Снимка: Възраждане

Снимка: Възраждане

Снимка: Възраждане


