Делян Пеевски: Мисията ни е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново

6 Септември, 2025 08:09

Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Исторически момент, с който започва изграждането и  развитието на свободна, обединена и модерна България, написа още в социалните мрежи Пеевски

Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.
Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.
Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България.
Съединението прави силата!
Съединението е новото начало за българската държава!
Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.
Честит празник!

Това се казва в изявление на лидера на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 1 Отговор
    до няколко години , нашият препатил но иначе мнооого мъдър народ, ще изкара ШИШИнцето като Робин Худ

    Коментиран от #17

    08:16 06.09.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    19 0 Отговор
    "да върнем държавата на хората"!?

    Тоест да я върнеш на Ердоган и турците!? 🤔

    Тя сега не е ли на нас - народа!? Нали уж ний ви избираме и пращаме в НС!?

    08:17 06.09.2025

  • 3 Браво

    30 0 Отговор
    Вълка ще пази овчето стадо. Спете овци, не гласувайте. Купиха си изборите а сега ви чака клане и доене яко.

    08:19 06.09.2025

  • 4 Заблуден

    19 0 Отговор
    За да се върне нещо, то трябва да е било отнето от някого преди това. Може би е добре да си зададем въпроса кой ни отне държавата? И дали ни я отне или ние сами му я дадохме?

    08:22 06.09.2025

  • 5 Наивник на средна възраст

    12 0 Отговор
    "Мисионерът" - сезон 1112222 "Искренно и лично"....,ах да - и въобще да не ми се връзвате,Коледа идваааа....

    08:22 06.09.2025

  • 6 Никой

    14 0 Отговор
    Някакви общи приказки.

    Така или иначе - се наложи - иначе - стоеше в ъгъла - правилна позиция. Да агресираш. Не ни е нужен този - нито като политик, нито като нищо.

    08:25 06.09.2025

  • 7 тиквенсониада

    24 0 Отговор
    Брутално и нагло ЛИЦЕМЕРИЕ !
    Този да говори за държавата И хората !
    На моменти се чудя кой е по-голям лицемер - Този или Бойко ? Надпреварата между тях е много оспорвана. Ту единия излиза и казва нещо ВЕЛИКО и СЪДБОНОСТНО , ту другия. Просто се чудиш как при такива велики Лидери , още кретаме и се мъчим или без вода , или с бити полицаи , или с дрифтиращи хулигани , или мутренско поведение , или с бясно каращи , или със снимки на Мата Хари...............

    08:25 06.09.2025

  • 8 хоминид

    13 0 Отговор
    Мисията ни е да изкупим цяла България и после да си я връткаме на пръстчето!

    08:26 06.09.2025

  • 9 дебеЛ Лебед

    24 0 Отговор
    Прави са хората ! България вече не е на 3 морета , а на 2 прасета !

    08:27 06.09.2025

  • 10 Туловище

    15 0 Отговор
    Ти най- напред върни парите на хората, държавата ние ще си я оправим, без теб и другия сумист от Банкя

    08:27 06.09.2025

  • 11 Асен

    13 0 Отговор
    Шишоооооооооооо никой ме ти вярва.

    Коментиран от #21

    08:27 06.09.2025

  • 12 НаБАБАфърчилото

    12 0 Отговор
    Бойко не е ли написал и той някакво изявление ? Делян пак ли го изпреварва ? Или му е казал заповеднически - всеки по реда си и ранга си ?

    08:29 06.09.2025

  • 13 Жаба Кикерица

    11 0 Отговор
    Хайде , Бойчееееее ! Кажи и ти как си за СЪЕДИНЕНИЕТО..........не на България , а.на двете ПРАСЕТА , които в синхрон грабят , крадат , управляват еднолично , колят , бесят , определят живота ни !

    08:32 06.09.2025

  • 14 БгТопИдиот🇧🇬

    10 0 Отговор
    Делян Пеевски: Мисията ни е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново

    да се чете :

    Делян Пеевски: Мисията МИ е да ПРЕВЗЕМА държавата ОТ хората и да СТАНА силен отново.

    08:32 06.09.2025

  • 15 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    8 0 Отговор
    С "грижа" за хората !

    08:34 06.09.2025

  • 16 Двата Акура

    13 0 Отговор
    Ами гръмни се, Шиши, и мисията ти ще бъде изпълнена.

    08:35 06.09.2025

  • 17 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като гледам как българският народ няма спомен и признателност за историята, нищо чудно тоя на снимката да го изкарат с време и "светец"....

    08:40 06.09.2025

  • 18 Салата с тиквички

    6 1 Отговор
    В българия не са останали хора . Има два вида неосъзнати и осъзнати роби. Едните са безсмъртни , защото са богати , а другите са просто бедни, но и двата вида са си GPT управляема робия. Тъжното е, че вече не се вижда надежда в ЕС за връщане в ръцете на хората на правото на избор.

    08:41 06.09.2025

  • 19 Заучени фрази пред огледало

    6 0 Отговор
    шиши изчезни и ще ти повярваме, че всичко това, което говориш е истина и си го изпълнил, иначе си е лицемерие, електората ти същото ли говори?

    08:42 06.09.2025

  • 20 Ачо

    6 0 Отговор
    Майка му на този беше в обкръжението на Луканов , хората ги наричаше народа.Този не се научил от майка си да говори правилно.Научил се от нея само да краде и лъже.Подлога преди на Русия,днес на колонизаторите.И не се изчервяват.

    08:45 06.09.2025

  • 21 хер ФЛИК

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Асен":

    Остави дали му вярват или не. Лошото е , че го търпим.

    08:46 06.09.2025

  • 22 Пеевски и Борисов трябва да са

    6 0 Отговор
    в Затвора а не по страниците на Мас Медиите.

    08:46 06.09.2025

  • 23 България 🇧🇬

    7 0 Отговор
    ПРАСЧО ИДВА ТИ КОЛЕДАТА 🐷🔪

    Коментиран от #25

    08:47 06.09.2025

  • 24 Олят О тялО

    5 0 Отговор
    Подложени сме на прекомерни дози облъчване ту с БОЙКОВЩИНА , ту с ПЕЕВЩИНА ! Аман !

    08:47 06.09.2025

  • 25 Дядо Мраз

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "България 🇧🇬":

    За съжаление , този СВИНчо преживя много , много Коледи. Дори и наМАГНИТЕН . Не му пука. Става все по-нагъл и самоуверен.

    08:48 06.09.2025

  • 26 !!!?

    1 0 Отговор
    Чия е сега дължавата та Шиши иска да Я върне на холата...!!!?

    08:55 06.09.2025

  • 27 Майна

    0 0 Отговор
    Ти ли, бе!
    Мислиш, че си сложил България в джобчето си!
    Вън!!!

    08:56 06.09.2025

  • 28 Ментата

    0 0 Отговор
    Аз съм му солт@.@к !

    08:56 06.09.2025

  • 29 нннн

    0 0 Отговор
    Що за наглост? Тоя първо да върне парите от КТБ, Булгартабак и др
    Срам ме е, като го гледам и слушам.
    Докъде сме паднали, ей!

    08:58 06.09.2025

  • 31 Шиши

    0 0 Отговор
    Амжик ти бе сибългарин

    08:59 06.09.2025

