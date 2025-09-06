Делян Пеевски: Мисията ни е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново

Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.
Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.
Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България.
Съединението прави силата!
Съединението е новото начало за българската държава!
Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.
Честит празник!
Това се казва в изявление на лидера на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
08:16 06.09.2025
2 таксиджия 🚖
Тоест да я върнеш на Ердоган и турците!? 🤔
Тя сега не е ли на нас - народа!? Нали уж ний ви избираме и пращаме в НС!?
08:17 06.09.2025
3 Браво
08:19 06.09.2025
4 Заблуден
08:22 06.09.2025
5 Наивник на средна възраст
08:22 06.09.2025
6 Никой
Така или иначе - се наложи - иначе - стоеше в ъгъла - правилна позиция. Да агресираш. Не ни е нужен този - нито като политик, нито като нищо.
08:25 06.09.2025
7 тиквенсониада
Този да говори за държавата И хората !
На моменти се чудя кой е по-голям лицемер - Този или Бойко ? Надпреварата между тях е много оспорвана. Ту единия излиза и казва нещо ВЕЛИКО и СЪДБОНОСТНО , ту другия. Просто се чудиш как при такива велики Лидери , още кретаме и се мъчим или без вода , или с бити полицаи , или с дрифтиращи хулигани , или мутренско поведение , или с бясно каращи , или със снимки на Мата Хари...............
08:25 06.09.2025
8 хоминид
08:26 06.09.2025
9 дебеЛ Лебед
08:27 06.09.2025
10 Туловище
08:27 06.09.2025
11 Асен
Коментиран от #21
08:27 06.09.2025
12 НаБАБАфърчилото
08:29 06.09.2025
13 Жаба Кикерица
08:32 06.09.2025
14 БгТопИдиот🇧🇬
да се чете :
Делян Пеевски: Мисията МИ е да ПРЕВЗЕМА държавата ОТ хората и да СТАНА силен отново.
08:32 06.09.2025
15 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид
08:34 06.09.2025
16 Двата Акура
08:35 06.09.2025
17 Европеец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като гледам как българският народ няма спомен и признателност за историята, нищо чудно тоя на снимката да го изкарат с време и "светец"....
08:40 06.09.2025
18 Салата с тиквички
08:41 06.09.2025
19 Заучени фрази пред огледало
08:42 06.09.2025
20 Ачо
08:45 06.09.2025
21 хер ФЛИК
До коментар #11 от "Асен":Остави дали му вярват или не. Лошото е , че го търпим.
08:46 06.09.2025
22 Пеевски и Борисов трябва да са
08:46 06.09.2025
23 България 🇧🇬
Коментиран от #25
08:47 06.09.2025
24 Олят О тялО
08:47 06.09.2025
25 Дядо Мраз
До коментар #23 от "България 🇧🇬":За съжаление , този СВИНчо преживя много , много Коледи. Дори и наМАГНИТЕН . Не му пука. Става все по-нагъл и самоуверен.
08:48 06.09.2025
26 !!!?
08:55 06.09.2025
27 Майна
Мислиш, че си сложил България в джобчето си!
Вън!!!
08:56 06.09.2025
28 Ментата
08:56 06.09.2025
29 нннн
Срам ме е, като го гледам и слушам.
Докъде сме паднали, ей!
08:58 06.09.2025
31 Шиши
08:59 06.09.2025