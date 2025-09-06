Новини
България »
Министърът на регионалното развитие откри български павилион на международно изложение в Солун

Министърът на регионалното развитие откри български павилион на международно изложение в Солун

6 Септември, 2025 19:33 497 7

  • гърция-
  • солун-
  • изложение-
  • иван иванов-
  • мррб

Иванов: Вярвам, че страните ни могат да бъдат движеща сила Балканите

Министърът на регионалното развитие откри български павилион на международно изложение в Солун - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

С Гърция ни свързва не само съседството, но и партньорството в редица сфери. Тези взаимоотношения са още по-важни, предвид едно от най-значимите събития, което предстои за страната ни – въвеждането на еврото“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на откриването на българския павилион по време на 89-то Международно изложение в Солун, съобщават от пресцентъра на министерството.

Еврото изисква внимание не само към възможностите, които предоставя, но и към притесненията на нашите съграждани“, каза регионалният министър.

По думите му е важно да знаем опита на страните, въвели еврото, сред които е Гърция, и че форумът в Солун дава изключителни възможности за изследване на опита именно по тази тема.

Вярвам, че страните ни могат да бъдат движеща сила Балканите да станат най-доброто място за живот, а и за инвестиции“, каза още министър Иванов.

Той посрещна гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който избра да посети българския павилион.

По-късно регионалният министър проведе двустранна среща с министъра на развитието на Република Гърция Панайотис Теодорикакос, в която двамата очертаха възможностите за по-тясно сътрудничество. Двамата министри бяха категорични, че въвеждането на еврото в България ще подобри инвестиционния климат и ще улесни икономическите отношения. Акцент в разговора бяха развитието на индустриални зони в двете страни и усвояването на европейски средства, включително чрез трансгранично сътрудничество, където България и Гърция имат дълбоки традиции.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    ЛаФка? 🤣

    19:36 06.09.2025

  • 2 Сталин

    8 1 Отговор
    И какво ще се предлага на българския павилион в Солун като в България произвеждаме само цървули,в Москва вече по улиците има безпилотни трамваи ,а в София чукундурите евроатлантически банани още се возят на 50 годишни каруци

    Коментиран от #4

    19:37 06.09.2025

  • 3 и на СЕРГИЯТА

    4 0 Отговор
    КИКИ КОКО ДВАТА ЛОЕНИ ТЮМБЕЛА НИСКОЧЕЛИЯТ ПРИМАТ ДЖЕННЕРАЛА МАЛКИЯТ МУК---СЕ ОТБОР ЮНАЦИ---КАТО НЯМА ПРОКОПСИЯ ПЛЮЛ СЪМ АЗ НА ТАЯ ОРИСИЯ

    19:40 06.09.2025

  • 4 ХАХАХА

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Чух,че и тоалтни чинии има вече,нов внос от Украйна,на много малко сядания!

    19:51 06.09.2025

  • 5 Мутрьо

    8 0 Отговор
    яде пи и се весели , тоя български език не може да говори , чете и срича , свързвало го било партньорство с Гърция ? И какво , бе ? Че криминални типове имат имоти и имения , че джебчийки и търговци на органи имат дейност , че се продават бебета и жени , ли ?

    19:53 06.09.2025

  • 6 Стипич

    4 0 Отговор
    Туристът по стечение на обстоятелствата и за съжаление министър що не си погледне работата в България? От Самораново, го каниха на гости да поживее при тях няколко дни без вода, ама не му стиска, по-добре е да си развява байрака в чужбина, а тука хората без вода кучетата ги яли.

    20:09 06.09.2025

  • 7 Жестоко

    4 0 Отговор
    Толко уморителна работа е свършил! За този месец стига! Умори се човека!

    20:20 06.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове