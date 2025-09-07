Новини
Петър Чолаков: Подкрепа за кандидат-президент на ГЕРБ би била тежка политическа грешка за ПП-ДБ

7 Септември, 2025 11:14 469 9

По време на честванията на 6 септември държавният глава използва риторика срещу „дерeбеи" и „политически брокери". „Тонът е предизборен, но на президента му отива да бъде критичен. Президентът остана единствен, който не се „сглоби". А на ПП-ДБ не им отива така да говорят, например", каза Александър Симов

Петър Чолаков: Подкрепа за кандидат-президент на ГЕРБ би била тежка политическа грешка за ПП-ДБ - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Есенната сесия на Народното събрание започна с остри реплики в кулоарите, ранни залози за битката за „Дондуков“ 2 и спор около пътуване до Пекин. В студиото на bTV политологът Петър Чолаков и журналистът Александър Симов коментираха политическия тон и възможните сценарии преди президентския вот догодина.

По време на честванията на 6 септември държавният глава използва риторика срещу „дерeбеи“ и „политически брокери“.

„Тонът е предизборен, но на президента му отива да бъде критичен. Президентът остана единствен, който не се „сглоби“. А на ПП-ДБ не им отива така да говорят, например“, каза Александър Симов.

Петър Чолаков отбеляза, че думите не са изненадващи и ги постави в контекста на „съжителството“ между институциите, като напомни за договорености около назначения в сектор „Сигурност“.

Симов коментира и евентуален политически проект на Румен Радев.

„След като четири години не видяхме проект, не мисля, че до края на мандата ще има. Времето в политиката не е безкрайно“, смята той.

„Има ниско доверие в парламента и правителството. А Радев поддържа високо доверие, но да не се прехласваме – системната криза е дълбока и прави прогнозите рискови“, обясни Чолаков.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за общ кандидат-президент на „център-дясно“.

Симов определи това като „провокация“, която поставя ПП-ДБ в неудобна ситуация за втори тур.

Чолаков смята, че подкрепа за кандидат на ГЕРБ би била „тежка политическа грешка“ за ПП-ДБ, дори ако самостоятелна кандидатура изглежда по-слаба.

И двамата събеседници очакват ДПС да издигне собствен кандидат или фигура „за търговия на втори тур“. По думите на Чолаков най-вероятният профил е „ясно евроатлантически, проевропейски“.

БСП „ще има собствен кандидат“, каза Симов, като припомни, че в лявото пространство вече циркулират имена, но окончателно решение няма.


  • 1 хъхъ

    5 3 Отговор
    На кой му пука за ППДБ? Те и без това ще подкрепят гербаджията на втори тур...за да не дойде Путин.

    11:25 07.09.2025

  • 2 Пич

    3 5 Отговор
    Тоя па...!!! Никой не се интересува от ПП и ГЕРБ, нито кой кого подкрепя от тях !!! Народа мрази всичките , защото правят предателствата си на род и родина , без да се допитат до род и родина !!! Но с машини и бюлетини пак ще ни натресат същите!!!

    11:28 07.09.2025

  • 3 ЧИЧИ

    4 2 Отговор
    ПОВЕЧЕ ДО ВЛАСТ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКАТ ГЕРБ И МОМЧЕТО НИКОГА!

    11:45 07.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Промяна

    4 2 Отговор
    ЧОЛАКОВ АЛА БАЛАТА НАЗНАЧЕНИ ШАРЛАТАНИ ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ПОДПИСИ ОТ ЛЕНА БОЖКОВИ ПЛАТЕНИ ПРОТЕСТИ ЮМРУК РАДЕВ ПОСЛЕ СТЕФАН ЯНЕВ ПОСЛЕ ДОНЕВ ПРИБРА ГИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО НА ДЪРЖАВНОТО ЧЕ МУ СЛУЖАТ ВЯРНО С РАДЕВОТО КС И ПРОКОПИ НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ ПАРЛАМЕНТА ЧОЛАКОВ ЛЪЖЕШ БЕЗУМНО

    11:51 07.09.2025

  • 6 Защо?

    0 2 Отговор
    Защо сте изтрили коментара ми - отговор на 1? Защо?! Лъжа ли е, че и двамата "анализатори" - и червеният и в червата Симов с бръснатата картуан, и Чолака лъжат?! Лъжа е, че кремълският лакей Радев е" единственият, който не е влязъл в сглобка"! Чиста проба лъжа!си, Драскач 1 е неграмотевн - пише се "на КОГО му пука", а не "на КОЙ му пука"! А Чолака, дето и той нещо се слага за "анализатор" да разбере, че ПП и ДБ никога няма да приемат общ кандидат за президент с престъпната шайка на мутрата от СИК - магистрален бандит, размахвал бухалки над нещастни турски тираджии, неграмотен селяндур, прочел едва десетина старници от "Винету" и спрял да чете, понеже го заболяла кратуната! Колкото до червения и в червата Симов, и той дрънка лъжи! Не е вярно, че "президентът остана единственият, който не се сглоби"! Напротив, червенушко Симов, напротив! Зеленият чорап от Славяново - толкова явен и нагъл слуга на злодея в Кремъл, много отдавна се беше "сглобил" с Боко Банкянски, защото мутрата тогава предложи посмъртно неизбираемата плевенска стругарка Цецка за ГЕРБерастки кандидат президент точно за да спечеил Радев! А "вдигнатият юмрук " преди пет години и "Мутри вън" беше отлично изиграна роля по сценарий, написан, естествено в Кремъл, за да се заблудят повече българи! Само че, президентската партия, ако евентуално има такава, ще последва съдбата на АБВ-то на агент Гоце Първанов! Рейтингът на Фатмака спада с всеки изминал ден, а омерзението на цял народ към

    11:53 07.09.2025

  • 7 Така е ще е грешка

    0 0 Отговор
    Бившият евродепутат Николай Бареков е публикувал няколко снимки на министъра на МВР от преди 10 год.като обвиняем и написал-

    Когато в една държава министърът на вътрешните работи започва деня си с бира и кафе и плюнчи цигарата (тревата?) преди да отиде на фитнес и да свика съвещание на главните комисари, какво да очакваме от главните комисари от МВР - Ново начало, освен още от същото?

    Сега сериозно, познавам лично историята как и защо Свинете му разсипаха психиката и превърнаха това перспективно момче в свой слуга, само защото имах неблагоразумието да споделя на Борисов колко добре го приемат в Белия дом и че той буквално е ухото на американската администрация и на Държавния департамент в неговия кабинет Борисов - 2.
    А казах това, защото бях помолен и предадох лично послание на тогавашния премиер от вицепрезидента на Барак Обама Джо Байдън (2015г.), което гласеше: “Предайте на Борисов две неща: Да скъса незабавно връзката си с Пеевски и да го кара по-полека с руснаците и да се съветва повече с Дани Митов, защото през него ще му пращаме послания”
    Първото, което направи Борисов е да разкаже на Пеевски и двамата да ушият Митов с прокурорско обвинение за някаква кокошкарска история, която падна в съда.
    Тези снимки са именно от този период на данимитовата деградация преди да го приберат от ДСБ и партията на Кунева в ГЕРБ. После следва познатото “слушкаш и папкаш, папкаш и слушкаш”…

    11:55 07.09.2025

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Целта е да ни приказват за тези двама кандидати, за да уплашат хората, че ще е другия и така да отмъкнат гласовете от трети варинат - без преструващите се на врагове мутри!

    11:56 07.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Миналия ден главатаря на тежката организирана престъпност в България(според описанието на бившия Американски посланик Джон Байерли) лицето Бойко Методиев Борисов заяви:"Управлението е на колегите от ИТН и БСП,ние само ги подкрепяме. Обещали сме им на ИТН и БСП да ги подкрепяме като управляват". Значи премиер е ортодоксален гербаджия Росен Желязков, вицепремиер е ортодоксален гербераст Томислав Дончев ,министър на финансите е ортодоксална гербаджийка Теменужка Петкова,министър на външните работи е целуващия ръката на главатаря Георг Георгиев,но правителството не било тяхно а на подлогите ИТН и БСП. Борисов е хитрец! Готви се да стовари всичко за краха върху тях. И точно е написал под публикацията на Трифонов вчера бившият евродепутат Николай Бареков :" Славуца клета ,бъди поне един път мъж в преминалия ти жалък и празен животец. Обeси се над дивана в бърлогата си". И Бареков е масово подкрепян в коментарите на гражданите. И е прав и Кирил Веселински от МЕЧ : "Слави Тодоров Трифонов - за толкова години от едни си отричан ,от други харесван но все пак имаше някакво име в Българския шоу бизнес. Какъв жалък и пошъл край Слави. Няма нищо по жестоко от народното презрение и омраза и да не можеш да излезеш сред гражданите на публично място"

    11:57 07.09.2025

