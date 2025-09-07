Петър Чолаков: Подкрепа за кандидат-президент на ГЕРБ би била тежка политическа грешка за ПП-ДБ

Есенната сесия на Народното събрание започна с остри реплики в кулоарите, ранни залози за битката за „Дондуков“ 2 и спор около пътуване до Пекин. В студиото на bTV политологът Петър Чолаков и журналистът Александър Симов коментираха политическия тон и възможните сценарии преди президентския вот догодина.
По време на честванията на 6 септември държавният глава използва риторика срещу „дерeбеи“ и „политически брокери“.
„Тонът е предизборен, но на президента му отива да бъде критичен. Президентът остана единствен, който не се „сглоби“. А на ПП-ДБ не им отива така да говорят, например“, каза Александър Симов.
Петър Чолаков отбеляза, че думите не са изненадващи и ги постави в контекста на „съжителството“ между институциите, като напомни за договорености около назначения в сектор „Сигурност“.
Симов коментира и евентуален политически проект на Румен Радев.
„След като четири години не видяхме проект, не мисля, че до края на мандата ще има. Времето в политиката не е безкрайно“, смята той.
„Има ниско доверие в парламента и правителството. А Радев поддържа високо доверие, но да не се прехласваме – системната криза е дълбока и прави прогнозите рискови“, обясни Чолаков.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за общ кандидат-президент на „център-дясно“.
Симов определи това като „провокация“, която поставя ПП-ДБ в неудобна ситуация за втори тур.
Чолаков смята, че подкрепа за кандидат на ГЕРБ би била „тежка политическа грешка“ за ПП-ДБ, дори ако самостоятелна кандидатура изглежда по-слаба.
И двамата събеседници очакват ДПС да издигне собствен кандидат или фигура „за търговия на втори тур“. По думите на Чолаков най-вероятният профил е „ясно евроатлантически, проевропейски“.
БСП „ще има собствен кандидат“, каза Симов, като припомни, че в лявото пространство вече циркулират имена, но окончателно решение няма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
11:25 07.09.2025
2 Пич
11:28 07.09.2025
3 ЧИЧИ
11:45 07.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Промяна
11:51 07.09.2025
6 Защо?
11:53 07.09.2025
7 Така е ще е грешка
Когато в една държава министърът на вътрешните работи започва деня си с бира и кафе и плюнчи цигарата (тревата?) преди да отиде на фитнес и да свика съвещание на главните комисари, какво да очакваме от главните комисари от МВР - Ново начало, освен още от същото?
Сега сериозно, познавам лично историята как и защо Свинете му разсипаха психиката и превърнаха това перспективно момче в свой слуга, само защото имах неблагоразумието да споделя на Борисов колко добре го приемат в Белия дом и че той буквално е ухото на американската администрация и на Държавния департамент в неговия кабинет Борисов - 2.
А казах това, защото бях помолен и предадох лично послание на тогавашния премиер от вицепрезидента на Барак Обама Джо Байдън (2015г.), което гласеше: “Предайте на Борисов две неща: Да скъса незабавно връзката си с Пеевски и да го кара по-полека с руснаците и да се съветва повече с Дани Митов, защото през него ще му пращаме послания”
Първото, което направи Борисов е да разкаже на Пеевски и двамата да ушият Митов с прокурорско обвинение за някаква кокошкарска история, която падна в съда.
Тези снимки са именно от този период на данимитовата деградация преди да го приберат от ДСБ и партията на Кунева в ГЕРБ. После следва познатото “слушкаш и папкаш, папкаш и слушкаш”…
11:55 07.09.2025
8 Анонимен
11:56 07.09.2025
9 Последния Софиянец
11:57 07.09.2025