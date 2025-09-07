Новини
България »
Всички градове »
Премиерът Желязков: Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност

Премиерът Желязков: Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност

7 Септември, 2025 14:25 645 38

  • росен желязков-
  • българия-
  • роля-
  • нато-
  • колективна отбрана-
  • национална сигурност

„България неизменно е сред съюзниците в Алианса, които с последователните си действия отстояват и укрепват неговото единство“, заяви заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска

Премиерът Желязков: Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност и за повишаване на отбранителните ни способности. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, съобщават от пресцентъра на МС.

В хода на разговора им в Министерския съвет премиерът посочи, че страната ни се придържа към всички решения от Срещата на върха в Хага, където участие взе лично Желязков, а именно - засилване на възпирането и отбраната на Източния фланг, особено в Черно море, увеличаване на инвестициите в отбрана, продължаване на колективната ни подкрепа за Украйна и укрепване на нашите партньорства.

„България неизменно е сред съюзниците в Алианса, които с последователните си действия отстояват и укрепват неговото единство“, заяви заместник генералният секретар на НАТО. „Страната ви разполага с изключителен потенциал за развитие на отбранителната индустрия, а най-новите инициативи, свързани с механизма SAFE, както и наскоро обявеният от вас договор с „Rheinmetall“, са показателен пример в тази посока“, подчерта тя.

Министър-председателят Росен Желязков изтъкна, че България вече е достигнала над 2% от БВП разходи за отбрана и е налице политически консенсус за постепенното увеличаване до 5% от БВП в определения срок – 2035 година. В момента изпълняваме и редица проекти за модернизация, фокусирани върху закупуването на съвременни оръжейни системи за трите вида въоръжени сили: нови бронирани бойни машини „Striker“, два многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС. Започна доставката на изтребителите F-16. Работи се също по придобиването на съвременни артилерийски и високомобилни ракетни системи, 3D радари, системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, системи за брегова отбрана и др.

Премиерът Росен Желязков акцентира върху усилията на България за укрепване на възпиращата и отбранителна позиция на НАТО на Източния фланг и в Черноморския регион. Като добър пример за успешно сътрудничество със съюзниците Желязков посочи многонационалната бойна група на наша територия с Италия като водеща нация и принос от няколко съюзнически държави, включително Република Северна Македония. Наред с това Специалната група за противоминно противодействие в Черно море има сериозен принос за осигуряването на сигурността и свободата на корабоплаване. По отношение на регионалната сигурност, включително военната мобилност на НАТО и ЕС, премиерът Желязков изтъкна значението на Паневропейския коридор VIII, свързващ Адриатическо море от Италия през Албания, Република Северна Македония, до България на Черно море. Този проект е жизненоважен и за икономическия растеж на по-широкия регион, включително Западните Балкани, заяви министър-председателят и изрази очакване съюзниците да изпълнят своята част без забавяне.

Бъдещите гаранции за сигурност за Украйна също бяха обсъдени в хода на днешната среща, като премиерът Росен Желязков беше категоричен, че те трябва да включват устойчива подкрепа както от европейски, така и от трансатлантически партньори. България е готова да даде своя принос в предоставянето на такива гаранции като част от усилията на Коалицията на желаещите: в морската област например - със съвместни операции против мини в рамките на Групата за противоминно противодействие в Черно море, а във въздушната област - можем да осигурим въздушно пространство и подкрепа от приемащата страна за коалиционните сили. Желязков даде също така висока оценка на водещата роля на НАТО в инициативата PURL, която позволява предоставяне на американско военно оборудване за Украйна.

На срещата си с Шекеринска премиерът Желязков изрази безпокойство по отношение на продължаващата нестабилна ситуация със сигурността в Западните Балкани, белязана от политическа поляризация, междуетническо напрежение и институционален дефицит - всичко това допълнително се изостря от злонамерено влияние и хибридни дейности от външни фактори. Министър-председателят беше категоричен, че е от ключово значение да бъде засилена стратегическата комуникация както чрез НАТО, така и двустранно. Желязков изтъкна, че България е сериозно ангажирана с мира в региона и ще продължи своя принос към КФОР и ЕУФОР-Алтеа.

Посещението на заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска е в рамките на провеждането в периода 7-12 септември в България на 20-то учение на Алианса за управление на извънредни ситуации. Учението се организира и провежда съвместно между Евроатлантическия координационен център на НАТО за реагиране при бедствия и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерство на вътрешните работи.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Следващия

    22 7 Отговор
    път ще покани госпожата Радмила в семейния хотел този скромен държавен служител , през целия си живот !

    Коментиран от #6

    14:31 07.09.2025

  • 2 ЧленЪ 5-ти

    18 7 Отговор
    Този , като твърд НАТЮвец
    ще го пратим на първа линия.

    14:33 07.09.2025

  • 3 Лост

    14 7 Отговор
    А ще летят ли Ф-ките или са само за снимки?

    14:36 07.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    15 8 Отговор
    Росен Желязков ни бута в една гражданска война която продължава 11 години и може да продължи още толкова

    14:36 07.09.2025

  • 5 Дедо ви...

    18 7 Отговор
    "Великият" помагач на Украйна, поелият ангажименти към нея без да е оторизиран от народа, и говорещият перфектно украинаски бълХарски премиер и "борец" против увеличението на цените и ширещата се спекула:

    14:37 07.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Следващия":

    Радмила Шекеринска е българка от Щип.Дядо и загинал в бой със сръбските Андарти а баба и получила пенсия от Княжество България с която изгледала децата си и внуците.

    Коментиран от #10, #18

    14:38 07.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор
    Тази македонка за нищо не става. Нашата Мара Македонката от Хаджидимово по я биваше.

    14:38 07.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    9 7 Отговор
    Време е прокуратурата да се задейства и да " разчопли " твоя " Грандиозен " хотел с Водопад. Такава " красота надали има в друга ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА??? ТИ НА КАКВО МНЕНИЕ СИ. ЗАБРАВИХ, И РЕСТОРАНТА НА ЩЕРКА ТИ В САМИЯ ЦЕНТЪР НА СТОЛИЦАТА. 😂😮‍💨🙄😏😠😠😠

    14:39 07.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Сърбите нямат "андарти".

    Коментиран от #14

    14:40 07.09.2025

  • 11 Цвете

    6 7 Отговор
    Време е прокуратурата да се задейства и да " разчопли " твоя " Грандиозен " хотел с Водопад. Такава " красота надали има в друга ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА??? ТИ НА КАКВО МНЕНИЕ СИ. ЗАБРАВИХ, И РЕСТОРАНТА НА ЩЕРКА ТИ В САМИЯ ЦЕНТЪР НА СТОЛИЦАТА. 😂😮‍💨🙄😏😠😠😠

    14:40 07.09.2025

  • 12 Гончар Романенко

    6 7 Отговор
    Не ръката!
    Джипиеса и дръж, бай Жепязко, щото руснаците дебнат!

    14:40 07.09.2025

  • 13 Абе тия

    9 7 Отговор
    съвсем на взеха за лимонка...

    14:41 07.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Андарти са сръбски и гръцки банди грабещи български села в Македония.

    14:42 07.09.2025

  • 15 Никой

    11 7 Отговор
    Никой няма да подкрепи военни неща - човекът е дълбоко заблуден - шепа лумпени - най-вероятно. Свиква войски - свиквай си собствените деца - пращай на фронта 12 годишни - като Хитлер.

    Хитлер не е успял срещу Русия.

    14:45 07.09.2025

  • 16 Арена Арменец

    16 6 Отговор
    Две КАРИКАТУРИ
    на снимката мишки пълни мишки

    14:49 07.09.2025

  • 17 Файърфлай

    15 4 Отговор
    НАТО е военна организация,нали? Тази стринка от снимката става само за дневален (който е бил в казармата,знае какви са задълженията на дневалния).А те я назначили за заместник-генерален секретар.После се чудят,че работата не върви.Ами как да върви с подобни назначения.

    14:49 07.09.2025

  • 18 Помаци на рояци .ком

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ШЕКЕРинска идва от турски албанско ШЕКЕР (ЗАХАР) тая е долна ПОМАКиня също като мазния Чепеларски ПОМАКлар Желязков

    14:51 07.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 37.51т

    3 4 Отговор
    За българските управници да се "праиш" на "улаff""се владее от много стари времена....

    14:53 07.09.2025

  • 21 Изтриват тази ниформация!

    10 4 Отговор
    “Водопадгейт” тресе ГЕРБ. Росен готов с оставка (СЕНЗАЦИОННО ВИДЕО)
    Потърсете го!

    14:54 07.09.2025

  • 22 9689

    8 4 Отговор
    Костинбродски измамнико бегом в кауша.

    14:55 07.09.2025

  • 23 Павел пенев

    8 3 Отговор
    Желязков защо не си гледа хотела Хаяши а се занимава с НАТО и западните идиоти.

    14:56 07.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дада

    6 3 Отговор
    А да, и при членството в оста Рим Берлин и Токио, този съюз е бил гарант за националната сигурност на фашистката измет. Но след това е имало справедлив народен съд. В днешно време няма да има време и за съд.

    14:58 07.09.2025

  • 26 По вероятно

    8 2 Отговор
    Е да ни докара трета национална катастрофа. Което автоматично води до Народен съд. Ще има доста мераклии да бъдат изправени пред него.

    15:01 07.09.2025

  • 27 Налудник

    8 2 Отговор
    Гниди и кърлежи. Абсолютно вредни за българитв.

    15:03 07.09.2025

  • 28 Нещо референдумче?

    2 2 Отговор
    "Единствен Пръстен ги владее, Единствен той ще ги открие,
    Единствен вси ще ги сбере и в тъмнина ще ги обвие
    в страната му Мордор, където тегне мрак.".
    Кой решава да участва "колективно във военен конфликт????

    15:03 07.09.2025

  • 29 Браво на нашия снимал се хубавата

    4 1 Отговор
    чистачка?😁🤣🤣

    15:09 07.09.2025

  • 30 лаконичен

    2 1 Отговор
    ха-ха-ха.

    15:09 07.09.2025

  • 31 Тома

    3 1 Отговор
    Колко войска обеща печатаря за Украйна това ни интересува

    15:10 07.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стоянка

    3 1 Отговор
    Жалка работа е слугинажа.Ама има келепирец.Як келепир.Кинти,кинти.

    15:11 07.09.2025

  • 34 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Референдум за излизане от нато и закон задължаващ политиците от всички партии да са ба първа линия при военен конфликт. При невъзможност да се пращат всичките им роднини в челните редици

    15:11 07.09.2025

  • 35 хаяши с водопада

    3 0 Отговор
    Костинбродския герой , абсолютно не е наясно какво е национална сигурност. Не знае какво е това. Той не може да каже на каква площ от фронтовата територия няма вода за пиене. Той не знае това.

    15:15 07.09.2025

  • 36 ОБЕКТИВЕН

    3 0 Отговор
    Аве, Желязков, какво НАТО, каква сигурност, какви 5 лв.? Колко самолети, танкове, ракети и каквото още се сетиш имаше, когато БГ беше във Варшавския договор, и колко има сега??? И така е във всяка сфера - образование, селско стопанство, машиностроене и т. н. Спрете да се излагате...

    15:17 07.09.2025

  • 37 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Като гледам сигурността в Покраина, мерси ама НЕ

    15:19 07.09.2025

  • 38 Никой

    1 0 Отговор
    Европа се обедини - за мир - Русия си изтегли войските от Германия и - махнахме Берлинската стена.

    Сега някакъв ми приказва за война - остава и Тагарев да цъфне.

    Ако съберат и 2-ма души в армията - ще е чудо. Ентусиасти.

    15:20 07.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол