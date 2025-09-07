Новини
Проф. Даниел Вълчев: Натискът за предсрочни избори вероятно ще се усилва

Проф. Даниел Вълчев: Натискът за предсрочни избори вероятно ще се усилва

7 Септември, 2025 15:47 827 20

За Радев е много важно да има парламентарни избори най-късно заедно с президентските, ако може и преди това. Това е драмата - Радев напряга, от другата страна му отговарят, коментира още анализаторът

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

"Това правителство е в режим на оцеляване. Никое правителство в режим на оцеляване не може да направи нещо кой знае какво".

Това заяви пред БНР проф. Даниел Вълчев - декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", бивш вицепремиер и министър на образованието.

"Правителството може да поддържа определени системи. Държавата не е чак толкова зле, колкото ни изглежда на пръв поглед. Но то няма силите за проактивна политика", обясни той в предаването "Неделя 150".

Според него обаче натискът за предсрочни избори вероятно ще се усилва:

"Колкото и стабилно мнозинство да имаш, понякога когато има очаквания за промяна, тогава и най-малката искра може да взриви нещата".

"Дори по време на Съединението е имало много големи политически напрежения в България. И по това време е имало най-различни вътрешни крамоли, така че това не е нещо непознато", коментира проф. Вълчев относно изказването на президента Радев за "деребеите и политическите брокери".

Според него вече на практика сме в предизборна кампания.

"Понеже не умеем да се обединяваме дори на такива важни дати, по това поне сме единни, ползваме всеки един повод да потвърдим своята актуална, тя обикновено е преходна политическа позиция", посочи той.

По думите му началото на политическия сезон е показало, че основната задача на правителството е да няма нови избори. Проф. Вълчев смята, че партиите в парламента са в режим на оцеляване. Но:

"От друга страна - за Радев е много важно да има парламентарни избори най-късно заедно с президентските, ако може и преди това. Това е драмата - Радев напряга, от другата страна му отговарят".

Ако зависи от Пеевски, няма да има нови избори, изказа мнението си Даниел Вълчев и обясни:

"Това правителство в някаква степен би трябвало да го устройва. От една страна това е едно, меко казано, приятелско правителство. От друга страна той има да решава определени въпроси, свързани със собствената си организация. Допускам, че ще се опита да не допусне нови избори, но това не винаги зависи от управляващите".

Той изтъкна още, че няма голяма протестна енергия.

"Изведнъж се сещат, че демокрацията е в опасност. В опасност е, разбира се. Но беше в опасност и преди. Г-н Пеевски ги надигра с голяма лекота. Те направиха КПК с едни абсурдни функции, вероятно с идеята да го оглавят, след което го оглави той. Кой издялка тази "бухалка"?", коментира проф. Вълчев относно управлението на ПП-ДБ, направените тогава конституционни и други промени и протестите им сега.

И все пак всичко е поправимо, смята той.

За него е проблем това, че никой от политическите сили не поставя задачи и цели, които да надхвърлят хоризонта на следващите избори. "Това, че ние се правим, че не виждаме проблемите, не значи, че те ще отшумят от само себе си", изтъкна Даниел Вълчев и подчерта, че системните проблеми в България, за които си затваряме очите, са огромни.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха..ха..ха

    13 1 Отговор
    Професорството в България е обезличено. Професори в България с лопата да ги ринеш, но на повечето от тях в главите им само далавери и врътки. Подобно на герберо-пеевските крадци и този бивш депутат от партията на мадридския измамник Симеон, нищо и никога не е свършил нещо полезно за България.

    Коментиран от #10, #15

    16:08 07.09.2025

  • 2 След еврошийта

    6 4 Отговор
    няма смисъл от нищо! Унищожиха ни!

    16:11 07.09.2025

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 1 Отговор
    То така и учителите мислеха, че имат министър, а то се оказа МАЙМУН-ШЕБЕК.

    16:12 07.09.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    4 4 Отговор
    Нови избори - ДА, ама за кого - за зайчара ли, за Svin Ята ли, за руския циган ли, или за фараончето... Радостинчо - него, както и комунистите са извън борда... Мамалига Импексова - също...
    Пикаещия по фонтаните и глуповатото вълче Лупи - и за чеп не стават...
    Дано фолк певачицата Луна /чете се Луда/ врътне някоя партийка, че тя единствено посмя да произнесе думата ЛУСТРАЦИЯ !
    Синчето Решетниково да хванеш и с него да удариш де що свариш - от председателя на НС, та до портиера на МС.. И пак ще им е малко...

    16:19 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    5 2 Отговор
    Българите гласуваме по-умно само когато си катостпофираме държавата. Примери 1997 г.; 2009 г.; 2014 г; 2020 г.

    Докато не си катастрофираме държавата за пореден път няма да ни дойде акъла. Хубавото сега, е че вече има много българи, които са извън системата на държавата. Това са емигрантите, хората със собствен бизнес... Така катастпофирането на държавата, ще засегне най-силно тези, които са най-виновни: чиновници, пенсионери, полицаи ... т.е. всички които получават заплати и пенсии от държавния бюджет.

    16:22 07.09.2025

  • 7 Слугѝнажа излиза на "барикадата!!

    4 1 Отговор
    Ми то Правителството,
    "нее чак Толкова зле"??? Някой добре Преживяват, но повече от Половината Народ мизерства, или едвам ПРЕЖИВЯВА!? ВЪРВИ НА МАЙ. НА ТА СИ.!

    16:26 07.09.2025

  • 8 Без коментар

    3 0 Отговор
    "Държавата не е чак толкова зле, колкото ни изглежда на пръв поглед."

    16:26 07.09.2025

  • 9 Слугѝнажа излиза на "барикадата!!

    1 0 Отговор
    Ми то Правителството,
    "нее чак Толкова зле"??? Някой добре Преживяват, но повече от Половината Народ мизерства, или едвам ПРЕЖИВЯВА!? ВЪРВИ НА МАЙ. НА ТА СИ.!

    Коментиран от #13

    16:30 07.09.2025

  • 10 Весело

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха..ха..ха":

    Даниел Вълчев е интелигентен НАГАЖДАЧ, преди се нагоди към НДСВ, сега се нагажда към сегашните.

    Ама кой съм аз, че да го съдя, както се казва "Сиренето е с пари". Човека хладилник има да пълни. А който не се НАГОДИ към властимащите ири не получава трансфери от чужбина, остава с празен хладилник.

    16:34 07.09.2025

  • 11 КЪРТОВСКИ РАБОТНИК

    1 0 Отговор
    Е КАК НЯМА ДА СЕ УСИЛВА КАТО ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ РДИНСТВЕНО ГЛЕДАТ ДА ВЗИМАТ ГОЛЕМИ ПАЧКИ ПАРИ О ТАКОВА РАБОТА КОЯТО РЕЯЛНО ПОГЛЕДНАТО СПОРЕД ПОСТА ПОЗИЦИЯТА НЕ СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ МЕЖДО 30-90 лв.
    ТОВА ДА ВЗИМАШ ПАРИТЕ НА ХОРАТА ЧРЕЗ ДАНЪЦИ ДАНЪЦИ И ДР. И ДА ПОЛУЧАВАШ ОТ 7000 ДО 12 000 ЛВ ВСЕКИ МРСЕЦ ЗА ПОДОБНО НАЗВАНИЕ ПОСТ А НЕ ЗА ЗАСЛУЖЕНА ЗАРАБОТЕНИ ПАРИ ИЗКАРАНИ ТВА НЕ Е ДОБРЕ ЗА МАЛКА БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ НЕ Е НИТО ФРАНЦИЯ НИТО ГЕРМАНИЯ МАЛКА БЪЛГАРИЯ МНОГО УПРАВНИЦИ С ГОЛЕМИ КОШНИЦИ.
    МНОГО ЗДРАВИ ПРАВИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    16:39 07.09.2025

  • 12 Само за ядене мислете меко казано

    3 0 Отговор
    Аз си искам лева и затова съм против това правителство да управлява. Нямате ли малко достойнство.

    Коментиран от #14

    16:43 07.09.2025

  • 13 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Слугѝнажа излиза на "барикадата!!":

    "Някой добре Преживяват, но повече от Половината Народ мизерства, или едвам ПРЕЖИВЯВА!?"

    Че то това не е от сега, вече 25 години е все така. Всеки се нагажда някак си към системата. Едни нагаждачи се нагаждат съм 20 000 лева заплата, други нагаждачи се нагаждат към 600 лева пенсия.

    Всеки получава според способностите си да се НАГАЖДА. Който по-добре се нагоди, получава повече.

    Каго не можете да се НАГОДИТЕ, ще получавате по-ниски заплати и пенсии. Който се нагажда добре ще просперира, като например "журналистите", които са най-добри и опитни в нагаждането към новите владтимащи.

    БГ журталистиалка: е да предадеш и убедиш аудиторията са повярва в лъжа, която е казал днес Полиника Х, а не да разобличаваш лъжата. Защото това може да коства работното място с тлъстата заплата.

    Коментиран от #16

    16:46 07.09.2025

  • 14 Весело

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Само за ядене мислете меко казано":

    Някои мислим само за ядене, други като теб мислят само за рублите, които получават.

    Коментиран от #18

    16:49 07.09.2025

  • 15 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха..ха..ха":



    Ще съборят правителството, само и само да не влезем в еврозоната.


    .

    Коментиран от #17

    16:51 07.09.2025

  • 16 Количествените натрупвания

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Водят до качествени изменения. Следва смяна на елитите в цяла Европа. Няма да стане веднага нито на веднъж но ще стане.

    16:51 07.09.2025

  • 17 На косъм може

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Да се отървем от еврозоната .

    Коментиран от #19

    16:53 07.09.2025

  • 18 Дори не сме виждали рубли

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Весело":

    За шестдесет и толкова години живот. Но ти явно съдиш от своята камбанария. За какво Съединение и каква Независимост може да говорим и в същото време да се отказваме от лева. Против съм напълно безплатно.

    16:56 07.09.2025

  • 19 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "На косъм може":



    И да останем с Баце и Шиши? Какво толкова лошо си мислите, че ще стане, като влезем в еврозоната? Освен ако не укривате данъци или не търгувате с нелегални стоки и услуги, няма какво да ви притеснява.


    .

    17:02 07.09.2025

  • 20 Искам си лева като всеки честен човек

    0 0 Отговор
    Никой никога не ми е плащал нито стотинка за убежденията. Не съм против еврото който иска да го ползва но защо да се отказваме от лева. Не разбирам защо и то по толкова груб начин и така насилствено непрозрачно . Вие нямате ли самочувствие ?

    17:03 07.09.2025

