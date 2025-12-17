Орлин Колев: Ако всички откажат да бъдат министър-председатели, редовният кабинет остава да действа

Неизвестните са такива, каквито биха могли да повлияят на датата на бъдещите избори. Трябва да разделим разпоредбата на Чл. 99 на две части – опитите за образуване на редовно правителство в рамките на НС и това, че няма срок, в който президентът следва да връчи този мандат, второ е при връчен за трети пореден опит мандат на парламентарна група за образуване на правителство. Конституцията не предвижда срок за съответната парламентарна група, в който да върне папката на президента с опит за образуване на правителство. Това заяви конституционният съдия Орлин Колев в предаването „Лице в лице” по БТВ.
Във втората фаза идва т.нар. служебно правителство. От краткия живот на разпоредбата на Ал. 5 от Чл. 99 на Конституцията, се създаде разнородна практика – в единия случай президентът даде възможност на кандидатът за министър-председател, веднага да назначи служебното правителство, докато в другия случай изрази воля и несъгласие с предложения кабинет. И тук идва големият въпрос освен назначаването на служебно правителство и организирането на парламентарни избори, припомни той.
След като парламентът е неспособен да излъчи правителство, той е неспособен да упражнява властта, дадена му от народа. В този смисъл идеята е да се предизвикат избори, а не образуването на служебно правителство. Затова възможността за образуването на служебно правителство не следва да се обвързва с произвеждането на бъдещите парламентарни избори, обясни Колев.
Ако всички откажат да бъдат министър-председатели, то тогава редовният кабинет остава да действа, поясни конституционният съдия. „Идеята на служебното правителство е да осигури прехода. В този смисъл фокусът е насочен към изборите, а не към служебното правителство”, уточни Орлин Колев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Редовен кабинет
18:39 17.12.2025
2 Сила
18:39 17.12.2025
3 мечо
Коментиран от #23
18:40 17.12.2025
4 ОТ СЕЛО
Коментиран от #8
18:41 17.12.2025
5 Това е положението
Коментиран от #13, #14
18:42 17.12.2025
6 ха ха
18:44 17.12.2025
7 Боже
Коментиран от #31, #34, #37
18:46 17.12.2025
8 мечо
До коментар #4 от "ОТ СЕЛО":как таи шиеш от маруля не го расбира
18:46 17.12.2025
9 Мишо
18:46 17.12.2025
10 Дориана
18:47 17.12.2025
11 Удри
18:48 17.12.2025
12 Бендида
18:49 17.12.2025
13 Така е
До коментар #5 от "Това е положението":След като преди седмица сръбския гангстерски бос Сретен Йосич беше освободен от затвора ,от 4 дни има специална охрана на бившия премиер Бойко Борисов и неговия дом от СОБТ (Специализирания отряд за борба с тероризма). Както самия Борисов заяви "чужди партньорски служби ме предупредиха че се готви покушение срещу мен". Всеизвестен факт е че Йосич жив враг няма,както самия той афишира. Когато преди 5 години започнаха протестите срещу кабинета "Борисов-3" самия Борисов заяви - "Не се уплаших от Сретен Йосич,няма да се уплаша и от Васил Божков" . Сега малко предистория - Борисов получава 2 млн.долара от Йосич да бъде закрилян и в безопасност в България. Анти-терористи обаче го арестуват и готвят екстрадицията му в Холандия. Борисов и тогавашния главен прокурор Никола Филчев дават заповед на шефа на баретите тогава полк. Филко Славов да проведат през ноща операция за освобождаване на Йосич. Борисов е на събиране в х-л Шератон като гл.секретар на МВР и нетърпеливо си гледа часовника в очакване на добри новини. Баретите на Славов не успяват да освободят Йосич и той е екстрадиран в Холандия. Освен 2-та млн.долара,Йосич е платил още 3 млн.които са разделени между Борисов, Филчев и Филко Славов. След месец министъра на МВР Петканов освобождава Славов като шеф на баретите. След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -
Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма,
Коментиран от #30
18:49 17.12.2025
14 Така е
До коментар #5 от "Това е положението":На престъпната му дейност включително и шефа на митниците Ваньо Танов на 55 години от аферата "Ало Ваньо". Самоуби и бившия шеф на баретите и негов съгражданин полковник Филко Славов от аферата Сретан Йосич -
След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -
Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма, съобщи сайтът "Афера".
Филко Славов се е самоубил в къщата си в Банкя.
Към този момент случаят официално и до днес не е огласен.
18:50 17.12.2025
15 Бою кривият уййййй
18:52 17.12.2025
16 Мда-даааааа
18:52 17.12.2025
17 Бою кривият уййййй
18:53 17.12.2025
18 И Съд за смотаната Теменужка
Коментиран от #29
18:54 17.12.2025
19 Ъхъъъъ....
18:55 17.12.2025
20 Мда-даааааа
18:55 17.12.2025
21 Много лесно може да се случи
18:57 17.12.2025
22 д-р Эмилова
18:59 17.12.2025
23 Мецана
До коментар #3 от "мечо":Мечо, пак ли у някое кафене ползваш УйФая?
19:00 17.12.2025
24 Борислав
А защо да не означава че президентът може да избира министър-председател извън списъка ако всички откажат?
19:01 17.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тоалетната хартия
19:02 17.12.2025
27 Бат Венце Сикаджията
19:03 17.12.2025
28 виктория
19:04 17.12.2025
29 НА ТЕМЕНУГАТА И ВИКАТ
До коментар #18 от "И Съд за смотаната Теменужка":/С У П И Ч К А Т А/
19:10 17.12.2025
30 Филчо се е
До коментар #13 от "Така е":Самоубил през сепемри 2018 година! Това вчера ли е?
19:11 17.12.2025
31 Мефистофел
До коментар #7 от "Боже":Референдум не може да има.Ти още ли не си проумял и защо?Трябваше да се състои преди валутния борд.От времето когато лева се приши към марката,от тогава няма национална валута.Но Ви беше удобен валутния борд,нали?Банките дават заеми,ипотеки,лизинг за коли и самолети,мебели и дори за почивка в Акапулко.Та който все още бълнува за референдум да знае-това днес е невъзможно и абсурдно.
Коментиран от #33
19:13 17.12.2025
32 Именно
19:15 17.12.2025
33 гост
До коментар #31 от "Мефистофел":Лошото е че и Костадинов и Радев знаят това,но именно заради това че уж искали референдум успяват да печелят симпатизанти,
Коментиран от #35
19:16 17.12.2025
34 И аз питам
До коментар #7 от "Боже":Защо Радев не му предложи!
Той никога не му е давал трети мандат! Никога
Щото Радев е натовски служител,бподчинен!
19:17 17.12.2025
35 Ти си тролейка
До коментар #33 от "гост":Радев е лондонсити служител
Радев затова ни докара дотук
Костадинов ще проведе референдум, аман от подобни като теб
19:19 17.12.2025
36 Здрасти
19:19 17.12.2025
37 св.Петърчо
До коментар #7 от "Боже":Но руснаците искат само черноморието и то главно Добруджа и Варна.
19:21 17.12.2025
38 Пеевски
19:22 17.12.2025