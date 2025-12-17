Новини
Орлин Колев: Ако всички откажат да бъдат министър-председатели, редовният кабинет остава да действа

17 Декември, 2025 18:37 928 38

  • орлин колев-
  • румен радев-
  • президент-
  • парламент-
  • предсрочни избори

Във втората фаза идва т.нар. служебно правителство

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Неизвестните са такива, каквито биха могли да повлияят на датата на бъдещите избори. Трябва да разделим разпоредбата на Чл. 99 на две части – опитите за образуване на редовно правителство в рамките на НС и това, че няма срок, в който президентът следва да връчи този мандат, второ е при връчен за трети пореден опит мандат на парламентарна група за образуване на правителство. Конституцията не предвижда срок за съответната парламентарна група, в който да върне папката на президента с опит за образуване на правителство. Това заяви конституционният съдия Орлин Колев в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Във втората фаза идва т.нар. служебно правителство. От краткия живот на разпоредбата на Ал. 5 от Чл. 99 на Конституцията, се създаде разнородна практика – в единия случай президентът даде възможност на кандидатът за министър-председател, веднага да назначи служебното правителство, докато в другия случай изрази воля и несъгласие с предложения кабинет. И тук идва големият въпрос освен назначаването на служебно правителство и организирането на парламентарни избори, припомни той.

След като парламентът е неспособен да излъчи правителство, той е неспособен да упражнява властта, дадена му от народа. В този смисъл идеята е да се предизвикат избори, а не образуването на служебно правителство. Затова възможността за образуването на служебно правителство не следва да се обвързва с произвеждането на бъдещите парламентарни избори, обясни Колев.

Ако всички откажат да бъдат министър-председатели, то тогава редовният кабинет остава да действа, поясни конституционният съдия. „Идеята на служебното правителство е да осигури прехода. В този смисъл фокусът е насочен към изборите, а не към служебното правителство”, уточни Орлин Колев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Редовен кабинет

    19 0 Отговор
    от нередовни .

    18:39 17.12.2025

  • 2 Сила

    28 1 Отговор
    Ща са пръснеш бе младеж , ще гръмнеш някъде и ще омажеш с карантия всичко наоколо ...

    18:39 17.12.2025

  • 3 мечо

    1 5 Отговор
    адано таи да стане дано да си прав младеш заштото жaлна ни маика

    Коментиран от #23

    18:40 17.12.2025

  • 4 ОТ СЕЛО

    20 0 Отговор
    Еййй, тая шия не е от маруля !!

    Коментиран от #8

    18:41 17.12.2025

  • 5 Това е положението

    8 1 Отговор
    Първият председател на Политическа Партия ГЕРБ,бивш вицепремиер ,бивш председател на предизборния щаб на партията и министър на МВР Цветан Цветанов пред Радио "Свободна Европа - " Когато станах вицепремиер и министър на Вътрешните работи в първия кабинет на ГЕРБ Борисов се успокои когато Холандски съд даде доживотна присъда на Сретан Йосич. Първият му плах трепет се появи когато след няколко години преместиха Йосич да доизлежи присъдата си в родната Сърбия. Сподели ми че искрено се надява да не бъде освободен предсрочно в страната си. Сега просто предполагам как се чувства.След като се стигна до ситуация да заяви охрана от две държавни силови структури с мотив че "има силна опасност за живота му и че е предупреден от партньорски служби". Уверявам ви че има основание да се притеснява от още много други хора, но Йосич е най зловещия му кошмар. Сръбския наркотрафикант който е осъден за десетки поръчкови убийства може би е запознат че Борисов който получи неговия милионен кеш е направил всичко възможно да предотврати екстрадирането му от България,но след като е получил траншовете явно го е уверил че от него зависят гаранциите за неговата безопасност. Но акцията тогава е била организирана и осъществена без знанието на Главният секретар на МВР Бойко Борисов"

    Коментиран от #13, #14

    18:42 17.12.2025

  • 6 ха ха

    8 2 Отговор
    като тия от "домовата книга" откажат , президента може да назначи когото си пожелае

    18:44 17.12.2025

  • 7 Боже

    9 5 Отговор
    Защо Костадинов не състави правителство? Защо не поеме управлението на страната? Ще направи референдум, няма да приеме еврото,ще възобнови връзката с Русия......А,да така като е патерица на боко и шиши печели повече без да носи отговорност

    Коментиран от #31, #34, #37

    18:46 17.12.2025

  • 8 мечо

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "ОТ СЕЛО":

    как таи шиеш от маруля не го расбира

    18:46 17.12.2025

  • 9 Мишо

    9 1 Отговор
    На снимката един умрял от глад гербаджия....Докъде ни докара Бойко, на своите не даваш, само за НАРОДА мислиш!

    18:46 17.12.2025

  • 10 Дориана

    8 1 Отговор
    Тогава ще настане още по- голяма революция и тя със сигурност вече ще бъде окървавена, защото народа не иска коалиция Магнитски. Хората ги мразят и не могат повече да ги търпят в управлението.

    18:47 17.12.2025

  • 11 Удри

    3 6 Отговор
    ППДБ с кой ще управляват? С ГЕРБ и ДПС ли? Или с Възраждане? ИТН им свалиха правителството като бяха заедно с БСП. Радостин Василев от МЕЧ им пусна записа където Асен Василев каза, че трябва да правят избори с техно МВР, а Кирил Петков каза, че реалният им резултат е около 7%, но ще има ала бала с президента, за да стигнат до 14%. Като гледам са в пълна изолация и няма смисъл да се гласува за тях. Стабилно правителство може да има само около ГЕРБ и ДПС.

    18:48 17.12.2025

  • 12 Бендида

    10 1 Отговор
    ГЕРБ миналата година внесе кандидатурата на Орлин Колев за съдия в Конституционния съд. Та... има резон той да каже, че ГЕРБ оставят на власт. :))

    18:49 17.12.2025

  • 13 Така е

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това е положението":

    След като преди седмица сръбския гангстерски бос Сретен Йосич беше освободен от затвора ,от 4 дни има специална охрана на бившия премиер Бойко Борисов и неговия дом от СОБТ (Специализирания отряд за борба с тероризма). Както самия Борисов заяви "чужди партньорски служби ме предупредиха че се готви покушение срещу мен". Всеизвестен факт е че Йосич жив враг няма,както самия той афишира. Когато преди 5 години започнаха протестите срещу кабинета "Борисов-3" самия Борисов заяви - "Не се уплаших от Сретен Йосич,няма да се уплаша и от Васил Божков" . Сега малко предистория - Борисов получава 2 млн.долара от Йосич да бъде закрилян и в безопасност в България. Анти-терористи обаче го арестуват и готвят екстрадицията му в Холандия. Борисов и тогавашния главен прокурор Никола Филчев дават заповед на шефа на баретите тогава полк. Филко Славов да проведат през ноща операция за освобождаване на Йосич. Борисов е на събиране в х-л Шератон като гл.секретар на МВР и нетърпеливо си гледа часовника в очакване на добри новини. Баретите на Славов не успяват да освободят Йосич и той е екстрадиран в Холандия. Освен 2-та млн.долара,Йосич е платил още 3 млн.които са разделени между Борисов, Филчев и Филко Славов. След месец министъра на МВР Петканов освобождава Славов като шеф на баретите. След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -

    Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма,

    Коментиран от #30

    18:49 17.12.2025

  • 14 Така е

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Това е положението":

    На престъпната му дейност включително и шефа на митниците Ваньо Танов на 55 години от аферата "Ало Ваньо". Самоуби и бившия шеф на баретите и негов съгражданин полковник Филко Славов от аферата Сретан Йосич -
    След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -

    Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма, съобщи сайтът "Афера".

    Филко Славов се е самоубил в къщата си в Банкя.

    Към този момент случаят официално и до днес не е огласен.

    18:50 17.12.2025

  • 15 Бою кривият уййййй

    9 0 Отговор
    Ако всички откажат да бъдат министър-председатели уволнение и съд за противодържавна дейност ...

    18:52 17.12.2025

  • 16 Мда-даааааа

    2 1 Отговор
    Така е, държавата не може да мине на автопилот

    18:52 17.12.2025

  • 17 Бою кривият уййййй

    5 0 Отговор
    да звъни на дЖилезку тъъъпото с министерско постановление да отменя увеличението на заплатите веднага за патканите с пагони и ченгетата! Квот за другите през бюджета тва и за тях. Няма такива едните през постановление а другите да го ядат през бюджета еййй....

    18:53 17.12.2025

  • 18 И Съд за смотаната Теменужка

    6 0 Отговор
    Която закона наруши и бюджета внесе в 12 без 5 ! Съд! Това е саботаж срещу държавата и държавността

    Коментиран от #29

    18:54 17.12.2025

  • 19 Ъхъъъъ....

    3 2 Отговор
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    18:55 17.12.2025

  • 20 Мда-даааааа

    1 4 Отговор
    Така е, държавата не може да мине на автопилот, само с един малоумен президент с орязани права

    18:55 17.12.2025

  • 21 Много лесно може да се случи

    2 0 Отговор
    Ксто ги изпука Радев в запас 45 дни да ги питам ще искат ли или не. Ама той си е мухлю и .....

    18:57 17.12.2025

  • 22 д-р Эмилова

    4 1 Отговор
    Това момче добре се храни.Като Фидосова.Те младите не я помнят.

    18:59 17.12.2025

  • 23 Мецана

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "мечо":

    Мечо, пак ли у някое кафене ползваш УйФая?

    19:00 17.12.2025

  • 24 Борислав

    5 1 Отговор
    Този "юрист" е завършил Югозападния университет и е капия мна Феномена. Затова тълкйува закона както на него му е изгодно.
    А защо да не означава че президентът може да избира министър-председател извън списъка ако всички откажат?

    19:01 17.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тоалетната хартия

    3 1 Отговор
    Грухи, грухи...идва Коледа!!!

    19:02 17.12.2025

  • 27 Бат Венце Сикаджията

    2 1 Отговор
    Пич, излизай от този съд и започни упражнения и посети лекар за издледвдния да видиш защо мязаш на прасе. Ако не вземеш мерки, няма да стигнеш до пенсия и да ти бройм 20 заплати. Не си за съда а за лекоатлетическата писта.

    19:03 17.12.2025

  • 28 виктория

    2 0 Отговор
    само сречко ще оправи работата!!!

    19:04 17.12.2025

  • 29 НА ТЕМЕНУГАТА И ВИКАТ

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "И Съд за смотаната Теменужка":

    /С У П И Ч К А Т А/

    19:10 17.12.2025

  • 30 Филчо се е

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    Самоубил през сепемри 2018 година! Това вчера ли е?

    19:11 17.12.2025

  • 31 Мефистофел

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боже":

    Референдум не може да има.Ти още ли не си проумял и защо?Трябваше да се състои преди валутния борд.От времето когато лева се приши към марката,от тогава няма национална валута.Но Ви беше удобен валутния борд,нали?Банките дават заеми,ипотеки,лизинг за коли и самолети,мебели и дори за почивка в Акапулко.Та който все още бълнува за референдум да знае-това днес е невъзможно и абсурдно.

    Коментиран от #33

    19:13 17.12.2025

  • 32 Именно

    1 0 Отговор
    още един пример, че сме много далеч още от това да сме държава, щом и конституцията ни даже е толкова недомислена!

    19:15 17.12.2025

  • 33 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мефистофел":

    Лошото е че и Костадинов и Радев знаят това,но именно заради това че уж искали референдум успяват да печелят симпатизанти,

    Коментиран от #35

    19:16 17.12.2025

  • 34 И аз питам

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боже":

    Защо Радев не му предложи!
    Той никога не му е давал трети мандат! Никога
    Щото Радев е натовски служител,бподчинен!

    19:17 17.12.2025

  • 35 Ти си тролейка

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    Радев е лондонсити служител
    Радев затова ни докара дотук
    Костадинов ще проведе референдум, аман от подобни като теб

    19:19 17.12.2025

  • 36 Здрасти

    0 0 Отговор
    Какво е това прасе?

    19:19 17.12.2025

  • 37 св.Петърчо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боже":

    Но руснаците искат само черноморието и то главно Добруджа и Варна.

    19:21 17.12.2025

  • 38 Пеевски

    0 0 Отговор
    Ооо брат ми 😏

    19:22 17.12.2025

