Новини
България »
Александър Симов: Най-опасното в политиката е да си въобразиш, че нямаш алтернатива

Александър Симов: Най-опасното в политиката е да си въобразиш, че нямаш алтернатива

15 Декември, 2025 16:11 909 23

  • александър симов-
  • политика-
  • пп-дб-
  • парламент-
  • предсрочни избори

Бойко Борисов трябваше да отиде в президентството. Независимо какви са усещанията, той е лидерът на партията

Александър Симов: Най-опасното в политиката е да си въобразиш, че нямаш алтернатива - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът и член на Националния съвет на БСП Александър Симов коментира старта на консултациите при президента и политическото напрежение в страната. Според него отсъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от срещата на „Дондуков” 2 е знаково.

За консултациите и „сблъсъка”

Симов определи размяната на реплики между държавния глава и Деница Сачева като сблъсък между „иронията на едната институция и ироничната защита на другата”. Той изрази мнение, че в такава критична ситуация лидерът на първата политическа сила е трябвало да присъства лично.

„Борисов трябваше да отиде в президентството. Независимо какви са усещанията, той е лидерът на партията”, заяви Симов.

По отношение на поведението на ПП-ДБ, той го определи като „патетична романтика”, която се сблъсква с реалността. „В българската политика няма нищо по-опасно от идеята, че си безалтернативен. А това правителство си го въобрази. При парламент с 9 партии, да смяташ, че няма алтернатива, е форма на политическо самоубийство”, категоричен бе социалистът.

Пеевски и системата

Александър Симов коментира и фигурата на Делян Пеевски, като изрази мнение, че той няма „естествени врагове” в политическата система, а по-скоро всички го ползват за удобен опонент, когато са в опозиция, и за партньор, когато са на власт.

„Делян Пеевски няма естествени врагове в българската политическа система. Всички го ползват като маркетингов трик. Той е прекрасен, когато те са в опозиция - да опишат образа на врага. И интересно, той престава да бъде враг, когато те се появят на власт”, коментира Симов.

Според него проблемът не е в конкретната личност, а в начина на функциониране на държавата.

„Не Пеевски е проблемът на българската политическа система. Тя е създадена по начин, по който ражда Пеевски. Утре ще е някой друг, с фамилия Иванов. Утре ще дойде някой зализан, със съвсем различен костюм, но той ще е същият”, допълни той.

Изборният кодекс и машините

Симов изрази и своя скептицизъм относно машинното гласуване в настоящия му вид и припомни скандалите с кодовете.

„Докато някой не ми гарантира, че няма кодове, аз съм против машинното гласуване. Никой не може да гарантира изцяло честни избори в България в момента. Системата е компрометирана по абсолютно всички линии”, смята Александър Симов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прилика

    20 1 Отговор
    Който и бесепар вече вземе думата и се появи в медиите и прилича на Угоеното парче Зафиров. Погледнете го този фъфльо. Копие на Зафиров, когато си обръсне празната кратуна.

    16:13 15.12.2025

  • 2 Дориана

    19 1 Отговор
    Симов, дебелата патерица на Пеевски и Борисов с каква наглост е тръгнал в ефир да защитава мафията, корупцията, олигархията, диктатурата, полицейщината и рекетите проводници на които са Пеевски и Борисов срещу които народа излезе на революция. А, неговата предателска партия БСП ОЛ отиват в историята. Повече народа няма да им прости излизат от Парламента за да не вредят повече.

    16:13 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    0 5 Отговор
    Днес лидера на най патриотичната и родолюбива партия ИТН г-н Слави Трифонов в публикация точно заяви че социолозите или са некомпетентни или корумпирани защото дават нереални резултати на ИТН от порядъка на 1-2 процента. На скорошните избори ще се докаже че е прав. ИТН убедително ще бъде 1-ва политическа формация защото в миналата коалиция постигна исторически резултати- влизане в еврозоната и пълноправен член на страната в Шенген. Нека подкрепим масово ИТН и партията убедително да спечели и новата проевропейска коалиция с вторите и третите ГЕРБ и ДПС постигне още исторически резултати и затвърди България като незаобиколим фактор в Европа и НАТО. Трите партии ще имат не обикновено а квалифицирано мнозинство от 160 народни представители.

    Коментиран от #19

    16:15 15.12.2025

  • 5 Абе

    0 15 Отговор
    Днес лидера на най патриотичната и родолюбива партия ИТН г-н Слави Трифонов в публикация точно заяви че социолозите или са некомпетентни или корумпирани защото дават нереални резултати на ИТН от порядъка на 1-2 процента. На скорошните избори ще се докаже че е прав. ИТН убедително ще бъде 1-ва политическа формация защото в миналата коалиция постигна исторически резултати- влизане в еврозоната и пълноправен член на страната в Шенген. Нека подкрепим масово ИТН и партията убедително да спечели и новата проевропейска коалиция с вторите и третите ГЕРБ и ДПС постигне още исторически резултати и затвърди България като незаобиколим фактор в Европа и НАТО. Трите партии ще имат не обикновено а квалифицирано мнозинство от 160 народни представители.

    Коментиран от #9, #10, #17

    16:16 15.12.2025

  • 6 Град Симитли

    18 0 Отговор
    Ти кажи в какво блато потъна БСП!?
    ... Остави другите, собствената си къща виж на кво прилича!

    16:16 15.12.2025

  • 7 сашЕЕЕ

    14 0 Отговор
    Много си тттъпоо!!!

    16:16 15.12.2025

  • 8 Дориана

    15 0 Отговор
    БСП ОЛ. и ИТН трябва да преглътнат горчивата чаша на предателството към избирателите и угодничеството си към Борисов и Пеевски и да понесат отговорност за провала на коалиция Магнитски- Мафия.Те се самоунищожиха.

    16:17 15.12.2025

  • 9 Абе ей......

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    "Ти сън ли си или те има........." - песен на голямата Лили Иванова.

    16:18 15.12.2025

  • 10 Дориана

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Слави Трифонов тотално се провали като политик и като човек без никакви морални качества, озлобен и с дебело его. Такива хора винаги са на принципа .” Атаката е най- добрата защита”. За това от сутрин до вечер се чуди кого по- напред да нападне за да избие по някакъв начин злобата си към всички , които го мразят и са над него. Същите вредни са и предателските му депутати от ИТН. Напълно са наясно, че вече никой не им вярва на лъжите и се сриват надолу извън Парламента. Вече няма да могат да бъдат патерици на Пеевски и Борисов и това още повече ги озлобява. За това и бяха измислили мракобесния закон за диктатура , затвор и глоби срещу журналисти и целия български народ , които искат свободно да изразяват своето мнение и позиции. Много им се искаше чрез диктатура да спрат колелото на прогреса в България. Но същия този народ, който ги мрази ги спря и сега ще ги изхвърли от Парламента.

    Коментиран от #15

    16:19 15.12.2025

  • 11 симе п у тако

    8 1 Отговор
    язе сАм плешива утка

    16:22 15.12.2025

  • 12 Стана, каквото стана

    10 0 Отговор
    Щом се оставиха един другар, който самите наричат фритюрник да ги вкара в схеми, сега другите алтернативи ще са трудни. Да си поговорят с другарите от структурите в страна, които не са от ръководния състав, за да е достоверно, това което ще чуят.

    16:23 15.12.2025

  • 13 1111

    12 0 Отговор
    Най-опасното в политиката е да излъжеш избирателите си! После няма да ти вярват!

    Коментиран от #21

    16:24 15.12.2025

  • 14 Крушовице,

    4 0 Отговор
    събери си крушите гнили

    16:24 15.12.2025

  • 15 Абе

    1 9 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    На изборите след около 3 месеца ще се докаже че народа не е стадо а му вярва и е уцелил успехите на правителството. ИТН ще е 1-ва политическа формация с около 18%. Втори ГЕРБ с 16%,трети ДПС с 14% , Възраждане с 9% и ПП-ДБ със 7%. Тези формации ще бъдат представени и премиер от ИТН.

    Коментиран от #18

    16:25 15.12.2025

  • 16 Напомнящ

    4 0 Отговор
    Крайно време е всички пропаднали,компрометирани и неадекватни лаладжии като този да се скрият и да престанат да издевателстват над народонаселението с тъпизмите,които ръсят!!!

    16:34 15.12.2025

  • 17 Ивайло Мирчев отговорил на славчо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Преди малко в меката на политическата чалга ИТН за пореден път са развяли фалшива новина, приписвайки ми думи, които не съм казвал по отношение на Пеевски (линк в първи коментар). Уж предварителната заявка на диванния политик Слави беше да има "само факти". Вместо факти - фейк нюз, достойни за пеевска медия.
    Ако Слави искаше наистина да има "само факти" трябваше да разкаже за:
    - Корупцията в министерствата на ИТН;
    - Кой назначи Орлин Алексиев за икономически брокер на ИТН;
    - Кой се превърна в главен аранжор на обществени поръчки от името на ИТН в изпълнителната власт?;
    - Защо ИТН саботира съдебната реформа, включително отказа да подкрепи ключови промени, които щяха реално да ограничат властта на главния прокурор;
    - Как ИТН гласува синхронно с ГЕРБ и ДПС по ключови теми - от кадрови решения до регулатори, когато това беше удобно;
    - Как ИТН взриви собственото си управление, не заради принципи (или Македонияяяяя), а заради натискане на копчето, подплатено със съответния аванс;
    - Как ИТН подведе хилядите от протестите, обещавайки истинска битка срещу Пеевски, а накрая за година дори не усети влиянието му.

    Фактите са упорито нещо. Фалшивите новини – също. Непреходни остават само борбата на ИТН срещу свободата на словото и арогантното отношение към младите лекари. А за Пеевски - сигурен съм, че все още никой в ИТН не е усетил неговото влияние върху управлението. Затова за чалга политическите покойници или добро или нищо, но най-добре - нищо!

    16:34 15.12.2025

  • 18 Дориана

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    Пълни глупости. ИТН и Слави Трифонов са едни от най - мразените в българското общество. Сринаха се на дъното, а сега излизат от Парламента. Предателите и защитниците да мафията, олигарсите и диктатурата нямат място в Парламента.

    16:36 15.12.2025

  • 19 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    На теб и психолог не може да ти помогне . Излагаш се тотално. Може би искаш да споделиш провала и излагацията на Слави Трифонов и пишман депутатите., които изобщо не зноят защо са в Парламента ИТН.

    16:44 15.12.2025

  • 20 Също

    0 0 Отговор
    алтернатива на алтернативата!

    17:02 15.12.2025

  • 21 Сериозно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "1111":

    това ли разбра за 36 години?Или си джензи?

    17:03 15.12.2025

  • 22 Петьо Петков

    1 0 Отговор
    Саше, айде иди си с мир.....Омръзна ни физиономията ти.....става ми противна........

    17:24 15.12.2025

  • 23 Балабанова

    0 0 Отговор
    Защо ли Нинова не ви прие и ви критикуваше.Защото днес с предателската си политика го доказахте.Радостното е,че няма да ви има.

    17:35 15.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове