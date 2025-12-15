Александър Симов: Най-опасното в политиката е да си въобразиш, че нямаш алтернатива

В студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът и член на Националния съвет на БСП Александър Симов коментира старта на консултациите при президента и политическото напрежение в страната. Според него отсъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от срещата на „Дондуков” 2 е знаково.
За консултациите и „сблъсъка”
Симов определи размяната на реплики между държавния глава и Деница Сачева като сблъсък между „иронията на едната институция и ироничната защита на другата”. Той изрази мнение, че в такава критична ситуация лидерът на първата политическа сила е трябвало да присъства лично.
„Борисов трябваше да отиде в президентството. Независимо какви са усещанията, той е лидерът на партията”, заяви Симов.
По отношение на поведението на ПП-ДБ, той го определи като „патетична романтика”, която се сблъсква с реалността. „В българската политика няма нищо по-опасно от идеята, че си безалтернативен. А това правителство си го въобрази. При парламент с 9 партии, да смяташ, че няма алтернатива, е форма на политическо самоубийство”, категоричен бе социалистът.
Пеевски и системата
Александър Симов коментира и фигурата на Делян Пеевски, като изрази мнение, че той няма „естествени врагове” в политическата система, а по-скоро всички го ползват за удобен опонент, когато са в опозиция, и за партньор, когато са на власт.
„Делян Пеевски няма естествени врагове в българската политическа система. Всички го ползват като маркетингов трик. Той е прекрасен, когато те са в опозиция - да опишат образа на врага. И интересно, той престава да бъде враг, когато те се появят на власт”, коментира Симов.
Според него проблемът не е в конкретната личност, а в начина на функциониране на държавата.
„Не Пеевски е проблемът на българската политическа система. Тя е създадена по начин, по който ражда Пеевски. Утре ще е някой друг, с фамилия Иванов. Утре ще дойде някой зализан, със съвсем различен костюм, но той ще е същият”, допълни той.
Изборният кодекс и машините
Симов изрази и своя скептицизъм относно машинното гласуване в настоящия му вид и припомни скандалите с кодовете.
„Докато някой не ми гарантира, че няма кодове, аз съм против машинното гласуване. Никой не може да гарантира изцяло честни избори в България в момента. Системата е компрометирана по абсолютно всички линии”, смята Александър Симов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прилика
16:13 15.12.2025
2 Дориана
16:13 15.12.2025
4 Абе
Коментиран от #19
16:15 15.12.2025
5 Абе
Коментиран от #9, #10, #17
16:16 15.12.2025
6 Град Симитли
... Остави другите, собствената си къща виж на кво прилича!
16:16 15.12.2025
7 сашЕЕЕ
16:16 15.12.2025
8 Дориана
16:17 15.12.2025
9 Абе ей......
До коментар #5 от "Абе":"Ти сън ли си или те има........." - песен на голямата Лили Иванова.
16:18 15.12.2025
10 Дориана
До коментар #5 от "Абе":Слави Трифонов тотално се провали като политик и като човек без никакви морални качества, озлобен и с дебело его. Такива хора винаги са на принципа .” Атаката е най- добрата защита”. За това от сутрин до вечер се чуди кого по- напред да нападне за да избие по някакъв начин злобата си към всички , които го мразят и са над него. Същите вредни са и предателските му депутати от ИТН. Напълно са наясно, че вече никой не им вярва на лъжите и се сриват надолу извън Парламента. Вече няма да могат да бъдат патерици на Пеевски и Борисов и това още повече ги озлобява. За това и бяха измислили мракобесния закон за диктатура , затвор и глоби срещу журналисти и целия български народ , които искат свободно да изразяват своето мнение и позиции. Много им се искаше чрез диктатура да спрат колелото на прогреса в България. Но същия този народ, който ги мрази ги спря и сега ще ги изхвърли от Парламента.
Коментиран от #15
16:19 15.12.2025
11 симе п у тако
16:22 15.12.2025
12 Стана, каквото стана
16:23 15.12.2025
13 1111
Коментиран от #21
16:24 15.12.2025
14 Крушовице,
16:24 15.12.2025
15 Абе
До коментар #10 от "Дориана":На изборите след около 3 месеца ще се докаже че народа не е стадо а му вярва и е уцелил успехите на правителството. ИТН ще е 1-ва политическа формация с около 18%. Втори ГЕРБ с 16%,трети ДПС с 14% , Възраждане с 9% и ПП-ДБ със 7%. Тези формации ще бъдат представени и премиер от ИТН.
Коментиран от #18
16:25 15.12.2025
16 Напомнящ
16:34 15.12.2025
17 Ивайло Мирчев отговорил на славчо
До коментар #5 от "Абе":Преди малко в меката на политическата чалга ИТН за пореден път са развяли фалшива новина, приписвайки ми думи, които не съм казвал по отношение на Пеевски (линк в първи коментар). Уж предварителната заявка на диванния политик Слави беше да има "само факти". Вместо факти - фейк нюз, достойни за пеевска медия.
Ако Слави искаше наистина да има "само факти" трябваше да разкаже за:
- Корупцията в министерствата на ИТН;
- Кой назначи Орлин Алексиев за икономически брокер на ИТН;
- Кой се превърна в главен аранжор на обществени поръчки от името на ИТН в изпълнителната власт?;
- Защо ИТН саботира съдебната реформа, включително отказа да подкрепи ключови промени, които щяха реално да ограничат властта на главния прокурор;
- Как ИТН гласува синхронно с ГЕРБ и ДПС по ключови теми - от кадрови решения до регулатори, когато това беше удобно;
- Как ИТН взриви собственото си управление, не заради принципи (или Македонияяяяя), а заради натискане на копчето, подплатено със съответния аванс;
- Как ИТН подведе хилядите от протестите, обещавайки истинска битка срещу Пеевски, а накрая за година дори не усети влиянието му.
Фактите са упорито нещо. Фалшивите новини – също. Непреходни остават само борбата на ИТН срещу свободата на словото и арогантното отношение към младите лекари. А за Пеевски - сигурен съм, че все още никой в ИТН не е усетил неговото влияние върху управлението. Затова за чалга политическите покойници или добро или нищо, но най-добре - нищо!
16:34 15.12.2025
18 Дориана
До коментар #15 от "Абе":Пълни глупости. ИТН и Слави Трифонов са едни от най - мразените в българското общество. Сринаха се на дъното, а сега излизат от Парламента. Предателите и защитниците да мафията, олигарсите и диктатурата нямат място в Парламента.
16:36 15.12.2025
19 Дориана
До коментар #4 от "Абе":На теб и психолог не може да ти помогне . Излагаш се тотално. Може би искаш да споделиш провала и излагацията на Слави Трифонов и пишман депутатите., които изобщо не зноят защо са в Парламента ИТН.
16:44 15.12.2025
20 Също
17:02 15.12.2025
21 Сериозно
До коментар #13 от "1111":това ли разбра за 36 години?Или си джензи?
17:03 15.12.2025
22 Петьо Петков
17:24 15.12.2025
23 Балабанова
17:35 15.12.2025