Александър Симов: Най-опасното в политиката е да си въобразиш, че нямаш алтернатива

В студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът и член на Националния съвет на БСП Александър Симов коментира старта на консултациите при президента и политическото напрежение в страната. Според него отсъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от срещата на „Дондуков” 2 е знаково.

За консултациите и „сблъсъка”

Симов определи размяната на реплики между държавния глава и Деница Сачева като сблъсък между „иронията на едната институция и ироничната защита на другата”. Той изрази мнение, че в такава критична ситуация лидерът на първата политическа сила е трябвало да присъства лично.

„Борисов трябваше да отиде в президентството. Независимо какви са усещанията, той е лидерът на партията”, заяви Симов.

По отношение на поведението на ПП-ДБ, той го определи като „патетична романтика”, която се сблъсква с реалността. „В българската политика няма нищо по-опасно от идеята, че си безалтернативен. А това правителство си го въобрази. При парламент с 9 партии, да смяташ, че няма алтернатива, е форма на политическо самоубийство”, категоричен бе социалистът.

Пеевски и системата

Александър Симов коментира и фигурата на Делян Пеевски, като изрази мнение, че той няма „естествени врагове” в политическата система, а по-скоро всички го ползват за удобен опонент, когато са в опозиция, и за партньор, когато са на власт.

„Делян Пеевски няма естествени врагове в българската политическа система. Всички го ползват като маркетингов трик. Той е прекрасен, когато те са в опозиция - да опишат образа на врага. И интересно, той престава да бъде враг, когато те се появят на власт”, коментира Симов.

Според него проблемът не е в конкретната личност, а в начина на функциониране на държавата.

„Не Пеевски е проблемът на българската политическа система. Тя е създадена по начин, по който ражда Пеевски. Утре ще е някой друг, с фамилия Иванов. Утре ще дойде някой зализан, със съвсем различен костюм, но той ще е същият”, допълни той.

Изборният кодекс и машините

Симов изрази и своя скептицизъм относно машинното гласуване в настоящия му вид и припомни скандалите с кодовете.

„Докато някой не ми гарантира, че няма кодове, аз съм против машинното гласуване. Никой не може да гарантира изцяло честни избори в България в момента. Системата е компрометирана по абсолютно всички линии”, смята Александър Симов.