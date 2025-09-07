ИПБ: Три турски ТИР-а дерибействат от Враца до София със 120 км/ч. Къде е държавата?"

Три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца - София около 22:00 часа на 6 септември 2025 г. За това алармират от Института за пътна безопасност (ИПБ) в сигнал до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, цитирани от news.bg. Според очевидци камионите са се движели с около 120 км/ч.

От ИПБ изтъкват, че са били застрашени животът и здравето на всички участници в движението. От организацията посочват, че са били подадени четири сигнала на телефон 112 без да последва реакция от страна на полицията. Едва след като паркирали сами на Околовръстното шосе в София дошъл полицейски екип, който съставил предупредителни протоколи и е освободил водачите, без да бъдат повикани инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА - бившата ДАИ). Случаят бил заснет с видеорегистратор от гражданин, който искал да свидетелства, но показанията му не били взети.

От Института за пътна безопасност определят като опасно и недопустимо поведението на водачите на тировете и намират за още по-притеснителна липсата на навременна и ефективна реакция от страна на МВР. От организацията очакват при подобни да последват координирани действия на "Пътна полиция и ИААА за установяване на всички обстоятелства, проверка на тахографи, документи, техническо състояние на превозните средства и санкциониране по цялата строгост на закона.

"Питаме министъра на вътрешните работи: Това нормално ли е? Къде е контролът? Къде е отговорността?", питат от организацията.

От ИПБ подчертават, че е време реални действия като изтъкват, че българските граждани имат право на сигурност на пътя и очакват държавата да ги защити.

От организацията настояват за проверка незабавна по случая, за установяване на причините за липсата на реакция на подадените сигнали, санкции за отговорните длъжностни лица при установяване на пропуски и предоставяне на информация за предприетите действия и мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

"Три турски ТИР-а дерeбействат от Враца до София с 120 км/ч. Четири сигнала на 112. Никаква реакция. Къде е държавата?", питат от ИПБ и настояват за отговорност и реални действия.

"Защото животът на българските граждани не струва по-малко от живота на всеки друг. Защото контролът по пътищата не е само фасада и статистика. Г-н министър, време е да се събудите. Празните обещания вече убиват", обръщат се от Института по пътна безопасност към Даниел Митов.