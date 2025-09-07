Новини
ИПБ: Три турски ТИР-а дерибействат от Враца до София със 120 км/ч. Къде е държавата?"

7 Септември, 2025 17:42

От организацията посочват, че са били подадени четири сигнала на телефон 112 без да последва реакция от страна на полицията. Едва след като паркирали сами на Околовръстното шосе в София дошъл полицейски екип, който съставил предупредителни протоколи и е освободил водачите, без да бъдат повикани инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца - София около 22:00 часа на 6 септември 2025 г. За това алармират от Института за пътна безопасност (ИПБ) в сигнал до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, цитирани от news.bg. Според очевидци камионите са се движели с около 120 км/ч.

От ИПБ изтъкват, че са били застрашени животът и здравето на всички участници в движението. От организацията посочват, че са били подадени четири сигнала на телефон 112 без да последва реакция от страна на полицията. Едва след като паркирали сами на Околовръстното шосе в София дошъл полицейски екип, който съставил предупредителни протоколи и е освободил водачите, без да бъдат повикани инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА - бившата ДАИ). Случаят бил заснет с видеорегистратор от гражданин, който искал да свидетелства, но показанията му не били взети.

От Института за пътна безопасност определят като опасно и недопустимо поведението на водачите на тировете и намират за още по-притеснителна липсата на навременна и ефективна реакция от страна на МВР. От организацията очакват при подобни да последват координирани действия на "Пътна полиция и ИААА за установяване на всички обстоятелства, проверка на тахографи, документи, техническо състояние на превозните средства и санкциониране по цялата строгост на закона.

"Питаме министъра на вътрешните работи: Това нормално ли е? Къде е контролът? Къде е отговорността?", питат от организацията.

От ИПБ подчертават, че е време реални действия като изтъкват, че българските граждани имат право на сигурност на пътя и очакват държавата да ги защити.

От организацията настояват за проверка незабавна по случая, за установяване на причините за липсата на реакция на подадените сигнали, санкции за отговорните длъжностни лица при установяване на пропуски и предоставяне на информация за предприетите действия и мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

"Три турски ТИР-а дерeбействат от Враца до София с 120 км/ч. Четири сигнала на 112. Никаква реакция. Къде е държавата?", питат от ИПБ и настояват за отговорност и реални действия.

"Защото животът на българските граждани не струва по-малко от живота на всеки друг. Защото контролът по пътищата не е само фасада и статистика. Г-н министър, време е да се събудите. Празните обещания вече убиват", обръщат се от Института по пътна безопасност към Даниел Митов.


  • 1 1488

    14 0 Отговор
    турчин беснее

    17:47 07.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    7 15 Отговор
    От тези ИПБ определено ми писна. Трима души смучещи грантове подлудиха държавицата.

    17:51 07.09.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    30 1 Отговор
    В изостанала, мюсюлманска Турция на границата не може да минеш, ако не си платиш всички глоби... в напреднала европейска България, част от клуба на богатите може всичко!

    Важно е, че от днес ви цакат с глоби и че тази година ще се купят още 1700 автомобила за полицията с тези пари!
    В крайна сметка още сте си РОБИ!

    Коментиран от #28

    17:52 07.09.2025

  • 4 В бокерките

    8 1 Отговор
    На Борисов.
    В случая, Шиши е невинен!
    Вярваш ли?

    17:52 07.09.2025

  • 5 Сталин

    22 1 Отговор
    Тия джигити от Анадола които убиха много българи по пътищата трябва на границата да ги спират и да не ги пускат докато не си платят глобите

    17:53 07.09.2025

  • 6 5555

    18 0 Отговор
    И един хасковски онзи ден ме притискаше към предния камион. Беше на половим метър от задната ми броня и едва ли виждаше стоповете ми. Свиреше постоянно. А на шосето имаше разделителни колчета и беше двупосочно, нямаше на къде да отида а скоростта надхвърляше 100 километра. На едно разклонение предния камион зави надясно и аз тръгнах след него да се отърва.

    17:54 07.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    4 3 Отговор
    не са го направили нарочно, просто в Турция така си карат!

    17:57 07.09.2025

  • 9 Яшар

    6 9 Отговор
    Абе чак да дерибействат , да, карат със 100- 110 със 120 рядко ..турците все пак пазят останалите ..има други, като нашите който не вдигат 120 но са по опасни и нагли на пътя ...

    Коментиран от #14

    17:57 07.09.2025

  • 10 Ролан

    6 0 Отговор
    Тук е Раят за всички онези ,които не са българи ?
    Ние ще се бутане в Ада( явно((((

    17:58 07.09.2025

  • 11 Питам

    12 4 Отговор
    До колкото знам скоростта на тировете е ограничена на 90 км/ч.Как вдигат 120 ?

    17:59 07.09.2025

  • 12 пътна инфраструктура

    18 1 Отговор
    Иначе ще ни следят средната скорост, а?
    За тези турски, полски, унгарски, чешки, румънски наглеци няма контрол и правят каквото си искат.

    18:00 07.09.2025

  • 13 очевидец

    7 0 Отговор
    През нощта е нападнат домът на гражданската активистка Даниела Тонева. Тя се бори с постоянното замърсяване, идващо от ТЕЦ „Бобов дол“ на Ковачки. Домът ѝ е в малкото село Шатрово, в близост до самия ТЕЦ. Хвърлен е камък по къщата и е счупен прозорецът ѝ, докато спи вътре, а автомобилът ѝ е залят с боя.

    Коментиран от #29

    18:01 07.09.2025

  • 14 Яшар

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Яшар":

    Да допълня ..сентенцията на турския тираджия е : да се пазим взаимно ..защото ти като не ме виждаш въпреки че съм голям (ТИР) аз няма как да те видя като малък (лек автомобил,бус) ...умната по пътищата

    Коментиран от #20

    18:01 07.09.2025

  • 15 Василеску

    14 1 Отговор
    Преди няколко дни по подобен въпрос написах че българските полицаи НЯМАТ ТОПКИ. Могат да се заяждат само с някоя жена, както вчера съставиха акт на една културна жена на хсредна възраст, която возеше трудноподвижната си майка и детето си и беше спряла на аварийки на едно кьоше за една минута да купи нещо от един плод-зеленчук, без да пречи на никой. Там са силни и гордо демонстрираха тъпата си власт.

    18:01 07.09.2025

  • 16 Дедо ви

    10 0 Отговор
    Превозват наркотици и бързат за границата със съдействието на милицията

    18:02 07.09.2025

  • 17 Празнува

    4 0 Отговор
    "Калимера , Враца" !

    18:03 07.09.2025

  • 18 дани

    13 0 Отговор
    митов каза,че МВР нямат нощни смени защото директорите са на ЗАВЕДЕНИЕ до среднощ

    18:04 07.09.2025

  • 19 РАЗПАД НА ВСИЧКИ

    8 0 Отговор
    НИВА. А ТЕ ОЩЕ СТИСКАТ КОКАЛА. НЕ СА РАЗПРЕДЕЛИЛИ ОНИЯ 19 МИЛИАРДА. СКОРО ЩЕ СИ ОТИДАТ УПРАВЛЕНЦИТЕ НО БОГАТИ.

    18:06 07.09.2025

  • 20 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Яшар":

    иди карай в Турция и после пак го напиши. Там като дадеш мигач за изпреварване и идващите отзад дават газ да те затворят въпреки, че има още 2 свободни ленти. Там на кръстовището идващият от пътя с предимство намаля, защо тея от пътя без предимство не го правят. Там изпреварващата кола или камион просто го прави защото знае, че другите няма да го пуснат, и не чака прозорец.

    Коментиран от #21

    18:07 07.09.2025

  • 21 Яшар

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Георги":

    Говорим за България в момента . Като отида в Турция ще пиша и за там ..друг е въпроса ,че съботно- неделните Карачи до морето,село или Гърция от всичко правят проблем на пътя.

    Коментиран от #23

    18:10 07.09.2025

  • 22 Аз съм от ссср

    0 6 Отговор
    Блажени да са вярващите глупаци!Камион не може да вдигне повече от 90км.в час освен на нанадолнище!

    18:10 07.09.2025

  • 23 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Яшар":

    говориш за турски шофьори в България и пишеш "сентенцията им", която те дори у тях си не спазват.

    Коментиран от #27, #30, #31

    18:13 07.09.2025

  • 24 Бойко Българоубиец

    4 1 Отговор
    Аз съм турчин няма да пипате моите братя! ГЕРБ ПОБЕДА!

    18:14 07.09.2025

  • 25 Някой

    4 0 Отговор
    Ако имахме държава на въпросните водачи можеше са им се забрани да влизат на територията на България за,1 или 2 години.

    18:16 07.09.2025

  • 26 Някой

    3 0 Отговор
    ДАНС можеше да ги накаже да не влизат в България заради НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

    18:17 07.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Знаещ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    В ,,изостанала" Турция , ако не си платиш глобите в срок от 1 месец ти спират електричеството, водата и газта , ако имаш прекарана газ . В ,,изостанала" Турция гражданите уважават полицията си и имат респект от нея . Нещо , което тя е заслужила естествено с работата си. В ,,изостанала" Турция , присъдите на престъпниците не се кумулират като у нас ( осъдили го за всяко от 5 дела на по 10 години и вместо да лежи 50 години ги кумулират и лежи само 10) , а се сумират и лежат 50 години... !

    18:19 07.09.2025

  • 29 Дупничанин

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "очевидец":

    Ковачки, псето на Сфинчу.

    18:22 07.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Неграмотен Гербаджия

    1 0 Отговор
    Е, как няма да дерибействат, като родните полицаи са едва с основно образование. Сложени са там, за да взимат заплатка и да гласуват за Тиквата и Прасето, защото много добре знаят, че отиде ли си мафията, която ги крепи, най-много тоалетни да мият! То и затова обаче се искат умения и работа!

    18:35 07.09.2025

  • 33 Територията

    0 0 Отговор
    Ква полиция бе? Тия брадясали и татуирани боклуци са само да пазят властта от народната любов! Всяка вечер където живея си дрифтат некакви наркомани, обаждал съм се поне 10 пъти на 112 ! Полиция, не видях!!!

    18:40 07.09.2025

