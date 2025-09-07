ИПБ: Три турски ТИР-а дерибействат от Враца до София със 120 км/ч. Къде е държавата?"

Три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца - София около 22:00 часа на 6 септември 2025 г. За това алармират от Института за пътна безопасност (ИПБ) в сигнал до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, цитирани от news.bg. Според очевидци камионите са се движели с около 120 км/ч.
От ИПБ изтъкват, че са били застрашени животът и здравето на всички участници в движението. От организацията посочват, че са били подадени четири сигнала на телефон 112 без да последва реакция от страна на полицията. Едва след като паркирали сами на Околовръстното шосе в София дошъл полицейски екип, който съставил предупредителни протоколи и е освободил водачите, без да бъдат повикани инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА - бившата ДАИ). Случаят бил заснет с видеорегистратор от гражданин, който искал да свидетелства, но показанията му не били взети.
От Института за пътна безопасност определят като опасно и недопустимо поведението на водачите на тировете и намират за още по-притеснителна липсата на навременна и ефективна реакция от страна на МВР. От организацията очакват при подобни да последват координирани действия на "Пътна полиция и ИААА за установяване на всички обстоятелства, проверка на тахографи, документи, техническо състояние на превозните средства и санкциониране по цялата строгост на закона.
"Питаме министъра на вътрешните работи: Това нормално ли е? Къде е контролът? Къде е отговорността?", питат от организацията.
От ИПБ подчертават, че е време реални действия като изтъкват, че българските граждани имат право на сигурност на пътя и очакват държавата да ги защити.
От организацията настояват за проверка незабавна по случая, за установяване на причините за липсата на реакция на подадените сигнали, санкции за отговорните длъжностни лица при установяване на пропуски и предоставяне на информация за предприетите действия и мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.
"Три турски ТИР-а дерeбействат от Враца до София с 120 км/ч. Четири сигнала на 112. Никаква реакция. Къде е държавата?", питат от ИПБ и настояват за отговорност и реални действия.
"Защото животът на българските граждани не струва по-малко от живота на всеки друг. Защото контролът по пътищата не е само фасада и статистика. Г-н министър, време е да се събудите. Празните обещания вече убиват", обръщат се от Института по пътна безопасност към Даниел Митов.
1 1488
17:47 07.09.2025
2 Данко Харсъзина
17:51 07.09.2025
3 ДрайвингПлежър
Важно е, че от днес ви цакат с глоби и че тази година ще се купят още 1700 автомобила за полицията с тези пари!
В крайна сметка още сте си РОБИ!
Коментиран от #28
17:52 07.09.2025
4 В бокерките
В случая, Шиши е невинен!
Вярваш ли?
17:52 07.09.2025
5 Сталин
17:53 07.09.2025
6 5555
17:54 07.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георги
17:57 07.09.2025
9 Яшар
Коментиран от #14
17:57 07.09.2025
10 Ролан
Ние ще се бутане в Ада( явно((((
17:58 07.09.2025
11 Питам
17:59 07.09.2025
12 пътна инфраструктура
За тези турски, полски, унгарски, чешки, румънски наглеци няма контрол и правят каквото си искат.
18:00 07.09.2025
13 очевидец
Коментиран от #29
18:01 07.09.2025
14 Яшар
До коментар #9 от "Яшар":Да допълня ..сентенцията на турския тираджия е : да се пазим взаимно ..защото ти като не ме виждаш въпреки че съм голям (ТИР) аз няма как да те видя като малък (лек автомобил,бус) ...умната по пътищата
Коментиран от #20
18:01 07.09.2025
15 Василеску
18:01 07.09.2025
16 Дедо ви
18:02 07.09.2025
17 Празнува
18:03 07.09.2025
18 дани
18:04 07.09.2025
19 РАЗПАД НА ВСИЧКИ
18:06 07.09.2025
20 Георги
До коментар #14 от "Яшар":иди карай в Турция и после пак го напиши. Там като дадеш мигач за изпреварване и идващите отзад дават газ да те затворят въпреки, че има още 2 свободни ленти. Там на кръстовището идващият от пътя с предимство намаля, защо тея от пътя без предимство не го правят. Там изпреварващата кола или камион просто го прави защото знае, че другите няма да го пуснат, и не чака прозорец.
Коментиран от #21
18:07 07.09.2025
21 Яшар
До коментар #20 от "Георги":Говорим за България в момента . Като отида в Турция ще пиша и за там ..друг е въпроса ,че съботно- неделните Карачи до морето,село или Гърция от всичко правят проблем на пътя.
Коментиран от #23
18:10 07.09.2025
22 Аз съм от ссср
18:10 07.09.2025
23 Георги
До коментар #21 от "Яшар":говориш за турски шофьори в България и пишеш "сентенцията им", която те дори у тях си не спазват.
Коментиран от #27, #30, #31
18:13 07.09.2025
24 Бойко Българоубиец
18:14 07.09.2025
25 Някой
18:16 07.09.2025
26 Някой
18:17 07.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Знаещ
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":В ,,изостанала" Турция , ако не си платиш глобите в срок от 1 месец ти спират електричеството, водата и газта , ако имаш прекарана газ . В ,,изостанала" Турция гражданите уважават полицията си и имат респект от нея . Нещо , което тя е заслужила естествено с работата си. В ,,изостанала" Турция , присъдите на престъпниците не се кумулират като у нас ( осъдили го за всяко от 5 дела на по 10 години и вместо да лежи 50 години ги кумулират и лежи само 10) , а се сумират и лежат 50 години... !
18:19 07.09.2025
29 Дупничанин
До коментар #13 от "очевидец":Ковачки, псето на Сфинчу.
18:22 07.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Неграмотен Гербаджия
18:35 07.09.2025
33 Територията
18:40 07.09.2025