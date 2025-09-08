Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 8 септември: Предимно слънчево с временни увеличения на облачността

Времето днес, прогноза за понеделник, 8 септември: Предимно слънчево с временни увеличения на облачността

8 Септември, 2025 05:23, обновена 8 Септември, 2025 04:26 343 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 28° и 33°

Времето днес, прогноза за понеделник, 8 септември: Предимно слънчево с временни увеличения на облачността - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Температурите рано сутринта ще са от 12 до 17 градуса, малко по-високи на морския бряг, предаде БНТ. През деня ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°.

Предимно слънчево ще бъде и на морския бряг. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температурата на морската вода е около 25°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще има и временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа умерен вятър от север-североизток.

На Балканите по-значителни временни увеличения на облачността, ще има в следобедните часове над планинските райони, но ще е без съществени валежи. В сутрешните часове на места в източните райони и по долините на реките ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

У нас до четвъртък ще е предимно слънчево, а изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове са възможни само в планините и планинските райони. В петък на много места в Западна България ще има краткотрайни валежи, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са от 22° до 27°. Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, а повече облачност - след обяд. Валежи ще има на малко места, ще са предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове