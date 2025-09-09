Новини
България »
Всички градове »
Калоян Паргов: В Китай Зафиров е разговарял с Фицо и с Вучич. Но не е разговарял с Путин и Ким Чен Ун

Калоян Паргов: В Китай Зафиров е разговарял с Фицо и с Вучич. Но не е разговарял с Путин и Ким Чен Ун

9 Септември, 2025 09:24 370 11

  • калоян паргов-
  • атанас зафиров-
  • китай-
  • разговори-
  • роберт фицо-
  • владимир путин

"Очевидно, че светът става от еднополярен мултиполярен, и Китай няма как да бъде пренебрегнат, а най-малкото БСП и Комунистическата партия на Китай имат 76-годишна история в своите отношения. Уважението на БСП да отиде на това събитие е част от тези традиционни връзки“, каза Калоян Паргов по отношение на срещата

Калоян Паргов: В Китай Зафиров е разговарял с Фицо и с Вучич. Но не е разговарял с Путин и Ким Чен Ун - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов заяви в предаването „Тази сутрин“ по bTV, че при спорното посещение на Атанас Зафиров в китайската столица Пекин не е имало разговор с Ким Чен Ун и Владимир Путин.

Това се случва след като през изминалата седмица визитата разгневи опозицията и дори се стигна до искането на оставката на Зафиров. Причината - разпространени кадри от самия пресцентър на БСП, на които Зафиров се здрависва с китайския президент Си Дзинпин.

„Историята ни учи, че никога не трябва да слагаме яйцата в една кошница. Два пъти го преживяхме с Германия, един път със Съветския съюз. Очевидно, че светът става от еднополярен мултиполярен, и Китай няма как да бъде пренебрегнат, а най-малкото БСП и Комунистическата партия на Китай имат 76-годишна история в своите отношения. Уважението на БСП да отиде на това събитие е част от тези традиционни връзки“, каза Калоян Паргов по отношение на срещата.

„Г-н Зафиров първо се срещна с президента Си и ген. секретар на партията, втората му среща беше в рамките на приема, в който имаха възможност да разменят повече думи. Доколкото ни информира е имал разговори с Фицо, с Вучич, с унгарския външен министър, но не е имал разговори с най-важните – Ким чен Ун и Путин“, категоричен беше той.

„Резултатът от нашето ходене в Китай е да затвърдим добрите си връзки и отношения. Поговорихме за културен обмен, обмен на студенти, розово масло, туризъм и инвестиции в България“, каза още зам.-председателят на БСП.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    Гербаджийски подлоги!

    09:39 09.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мьрсуль

    5 1 Отговор
    мама ми каза да не говоря с лошия путин

    09:40 09.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чугунени кратуни!

    1 1 Отговор
    Комунистите са проклятието на България!

    09:42 09.09.2025

  • 6 честен ционист

    5 0 Отговор
    Зафиров не знае нито руски, нито мандарин. А с Фицо и Вучич е приказвал на врачански диалект.

    09:42 09.09.2025

  • 7 бай Бай

    1 1 Отговор
    Шиши няма да прости на хамериканците, че уйдисаха на акъла на жълтопаветните кариеристи и го магнетизираха.
    Ей на, намигва им от страната на чудесата със своя пратеник.

    09:42 09.09.2025

  • 8 честен ционист

    3 0 Отговор
    Паргов е говорил с Вова вместо Зафиров. Иначе нямаше да го вземат. Зафира е бил там само като дегустатор на манджите и да донесе сувенири на Куни.

    09:43 09.09.2025

  • 9 чикчирик

    1 1 Отговор
    И да иска, неа кой да му окаже такава чест, за парламентарно представавен на окупиран от Пентагона конгломерат.

    09:44 09.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пешо

    1 0 Отговор
    не е разговарял с тях защото те не са искали да разговарят с него

    09:56 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол