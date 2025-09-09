Калоян Паргов: В Китай Зафиров е разговарял с Фицо и с Вучич. Но не е разговарял с Путин и Ким Чен Ун

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов заяви в предаването „Тази сутрин“ по bTV, че при спорното посещение на Атанас Зафиров в китайската столица Пекин не е имало разговор с Ким Чен Ун и Владимир Путин.

Това се случва след като през изминалата седмица визитата разгневи опозицията и дори се стигна до искането на оставката на Зафиров. Причината - разпространени кадри от самия пресцентър на БСП, на които Зафиров се здрависва с китайския президент Си Дзинпин.

„Историята ни учи, че никога не трябва да слагаме яйцата в една кошница. Два пъти го преживяхме с Германия, един път със Съветския съюз. Очевидно, че светът става от еднополярен мултиполярен, и Китай няма как да бъде пренебрегнат, а най-малкото БСП и Комунистическата партия на Китай имат 76-годишна история в своите отношения. Уважението на БСП да отиде на това събитие е част от тези традиционни връзки“, каза Калоян Паргов по отношение на срещата.

„Г-н Зафиров първо се срещна с президента Си и ген. секретар на партията, втората му среща беше в рамките на приема, в който имаха възможност да разменят повече думи. Доколкото ни информира е имал разговори с Фицо, с Вучич, с унгарския външен министър, но не е имал разговори с най-важните – Ким чен Ун и Путин“, категоричен беше той.

„Резултатът от нашето ходене в Китай е да затвърдим добрите си връзки и отношения. Поговорихме за културен обмен, обмен на студенти, розово масло, туризъм и инвестиции в България“, каза още зам.-председателят на БСП.