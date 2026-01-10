Новини
Калоян Паргов: Със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици

10 Януари, 2026 12:47 497 27

„Конгресът не значи поемане на отговорност, а значи поредният по-висок форум, в който в един по-широк състав да изговорим доста от нещата, които ще чуем и днес в тази зала“, каза още Паргов

Калоян Паргов: Със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В момента със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП. Това е най-големият ми страх на база на 20-годишния ми партиен опит и това, което съм виждал. Това каза пред медиите заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов преди днешното заседание на Националния съвет на БСП, цитиран от БТА.

„Конгресът не значи поемане на отговорност, а значи поредният по-висок форум, в който в един по-широк състав да изговорим доста от нещата, които ще чуем и днес в тази зала“, каза още Паргов.

Той коментира и въпроса дали трябва да има смяна на лидера на партията. „Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки един. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може, но оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори. Това е най-честата причина за смяна на един ръководител“, каза той.

"Днес ще има и точка, свързана с подготовката на БСП за предсрочните избори, защото наред с вътрешната драматургия, трябва да свършим и малко работа, за да се подготвим за това, което ни предстои и няма де е никак леко“, допълни още Паргов.

Заседанието на пленума бе насрочено през декември, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    11 1 Отговор
    Така сте си добре, нищо не ви трябва! Напред, в същия дух!😂😂😂😂😂😂😂

    12:49 10.01.2026

  • 2 Див селянин

    9 1 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата.

    12:49 10.01.2026

  • 3 Корнелия

    9 0 Отговор
    БСП Опитомена левица.

    12:50 10.01.2026

  • 4 Който е слугувал на ГЕРБ и Шопаря.

    15 0 Отговор
    Да си ходи от БСП.

    Коментиран от #6

    12:50 10.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Последни данни БСП с два процента на изборите.

    12:51 10.01.2026

  • 6 Каракачанов

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Който е слугувал на ГЕРБ и Шопаря.":

    Която партия се е хванала с Бойко край с нея.Проклятие.

    12:52 10.01.2026

  • 7 Чакаааай

    8 0 Отговор
    то отдавна няма такава партия, така че няма как да хвърлете нещо в хаос, след като то не съществува.

    12:52 10.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ПРОСТО ВИ Е СТРАХ ,ПРОДАЖНИ ПСЕТА! ПУУУУ

    12:54 10.01.2026

  • 9 СТЪНКИ

    9 0 Отговор
    Партия БСП вече няма, има едни социалисти капиталисти които подкрепяха във всичко ГЕРБ само за да са във власта, да се лично облагодетелстват, безумно да подкрепят войнолюбивата политика на ЕС, да са харесвани евроатлантитц за сметка на падането на жизненият стандарт на милиони работещи българи и пенсионерите. Вдигнаха заплатите на едни сектори незаслужено с 50 - 70% за да пазят власта. БСП отече, заедно с разните АБВ - та . Никога повече БСП. Нужна е нова лява партия с хора излезли от недрата на народа.

    12:55 10.01.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    НАПРАВЕТЕ КОНГРЕСА В
    В НЯКОЙ ОТ ХОТЕЛИТЕ НА ПЪРВАНОВИ ИЛИ ДОБРЕВИ :)
    .....
    И ПОКАНЕТЕ ЗЕЛЕНИЯ ЕНЕРГЕТИК СТАНИШЕВ ДА
    ВИ ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ ЗА АНТИ - КОРУПЦИЯТА :)
    .....
    ТАЯ ПАРТИЯ СЛЕД ЖАН ВИДЕНОВ СА САМО КРАДЦИ :)

    Коментиран от #25

    12:55 10.01.2026

  • 11 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Или флизайте с бодра песен в редиците на ГЕРБ и ДПС или махайте Зафиров . И ново ръководство с приемане на неизвергнатите.
    Никакви други леви формирования / Лупи, Мая, и т.н.../ БСП и тчк.

    12:57 10.01.2026

  • 12 То партия не остана

    5 0 Отговор
    Щяло "партията във вътрешни междуособици".... предатели !

    12:57 10.01.2026

  • 13 Благой

    7 0 Отговор
    ВАШАТА ЛАКОМИЯ ВИ ДОВЕДЕ ДО ПАДЕНИЕТО ЗАНУЛИХТЕ САМИ БЕЗ БОЙ ПАРТИЯТА

    12:58 10.01.2026

  • 14 Пенър

    5 0 Отговор
    С конгрес или без сте вън он парламента. Тази партия трабва до се закрие и приоснжви отново с изцяло друго ръководство и без олигарсите от прехода.

    12:59 10.01.2026

  • 15 българин от старото БСП

    6 0 Отговор
    БСП начело с председателите в последните години са най големите ПРЕДАТЕЛИ! Много години съм гласувал за тях, но вече край.

    12:59 10.01.2026

  • 16 Лява партия уж

    3 0 Отговор
    А в дясно правителство подлога го игра .... Еее няма повече лъжите ви да минат ...

    12:59 10.01.2026

  • 17 Дедо

    3 0 Отговор
    Лидера на БСП с дупи като на Дженифър Лопес , ходи в кабинета на Пеевски и каза ,че няма да подава оставка ,защото Голямото Дъ. стои зад него.

    13:00 10.01.2026

  • 18 Палоян Каргов

    2 0 Отговор
    Че къде повече междуособици, със съществения принос на тоЪ "стратегически" мислтел?!

    13:01 10.01.2026

  • 19 Паргов,

    4 0 Отговор
    Приключихте ! Влез на сайта на WSWS и сам прецени дали нещо ляво има във вас. И що за прокси неадекватници сте !

    13:01 10.01.2026

  • 20 Дядо Гъдю

    0 0 Отговор
    То в нашето село само комунисти останахме, ама най младия ни е на 75, на предните избори бяхме 320 човека, от тогава бая се споминаха, на тези избори ще сме по-малко. Ще падат процентите, след една петилетка я има-няма 20 човека

    13:04 10.01.2026

  • 21 вътрешните междуособици

    3 0 Отговор
    Между партийната ви олигархия въобще вече не ни интересуват. Само болен човек за вас би гласувал повече ... Убихте лявото мизерници. WSWS !

    13:05 10.01.2026

  • 22 Нелегитимни сте Паргов !

    1 0 Отговор
    И Изпълнителното бюро и Националния съвет на БСП в този му вид ... Самоназначаваща се Партийна олигархия хората няма да толерират повече.

    13:08 10.01.2026

  • 23 кермит грок

    2 0 Отговор
    надул се е като жаба

    13:09 10.01.2026

  • 24 Това

    1 0 Отговор
    ли ви е проблем? Няма конгрес нама вътрешни междуособици. Жалкари!

    13:09 10.01.2026

  • 25 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Браво!!!
    Съвсем изчерпателен кометар!
    Няма какво , да се добави ,...освен "Пловдивския Панаир"!!!

    13:09 10.01.2026

  • 26 Тервел

    0 0 Отговор
    Зафирчо лидера е готов и с Ислямска Държава да влезе в коалиция , само и само да управлява.

    13:10 10.01.2026

  • 27 антикомунист

    0 0 Отговор
    Паргов ,ти си истински двуличник и винаги търсишличната изгода Искате флинстон да ви вкара такива като тебе хрантутницив листите за дупутати и да ввидите белким влезнахге и чак тогава ще решите съдбата на зафирчо но ако флезне в парламента и тогава няма да искате оставката му .Веу сте злото на тази партия .Напуснете партията мародерите на държавата пеевски и борисов се нуждаят от вас за да ви опитомят и да не мърдате както сега в бсп-да продавате важности без покритие

    13:11 10.01.2026

