Калоян Паргов: Със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици

В момента със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП. Това е най-големият ми страх на база на 20-годишния ми партиен опит и това, което съм виждал. Това каза пред медиите заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов преди днешното заседание на Националния съвет на БСП, цитиран от БТА.
„Конгресът не значи поемане на отговорност, а значи поредният по-висок форум, в който в един по-широк състав да изговорим доста от нещата, които ще чуем и днес в тази зала“, каза още Паргов.
Той коментира и въпроса дали трябва да има смяна на лидера на партията. „Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки един. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може, но оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори. Това е най-честата причина за смяна на един ръководител“, каза той.
"Днес ще има и точка, свързана с подготовката на БСП за предсрочните избори, защото наред с вътрешната драматургия, трябва да свършим и малко работа, за да се подготвим за това, което ни предстои и няма де е никак леко“, допълни още Паргов.
Заседанието на пленума бе насрочено през декември, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.
1 Ъхъ
12:49 10.01.2026
2 Див селянин
12:49 10.01.2026
3 Корнелия
12:50 10.01.2026
4 Който е слугувал на ГЕРБ и Шопаря.
Коментиран от #6
12:50 10.01.2026
5 Последния Софиянец
12:51 10.01.2026
6 Каракачанов
До коментар #4 от "Който е слугувал на ГЕРБ и Шопаря.":Която партия се е хванала с Бойко край с нея.Проклятие.
12:52 10.01.2026
7 Чакаааай
12:52 10.01.2026
8 Боруна Лом
12:54 10.01.2026
9 СТЪНКИ
12:55 10.01.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В НЯКОЙ ОТ ХОТЕЛИТЕ НА ПЪРВАНОВИ ИЛИ ДОБРЕВИ :)
.....
И ПОКАНЕТЕ ЗЕЛЕНИЯ ЕНЕРГЕТИК СТАНИШЕВ ДА
ВИ ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ ЗА АНТИ - КОРУПЦИЯТА :)
.....
ТАЯ ПАРТИЯ СЛЕД ЖАН ВИДЕНОВ СА САМО КРАДЦИ :)
Коментиран от #25
12:55 10.01.2026
11 Хасковски каунь
Никакви други леви формирования / Лупи, Мая, и т.н.../ БСП и тчк.
12:57 10.01.2026
12 То партия не остана
12:57 10.01.2026
13 Благой
12:58 10.01.2026
14 Пенър
12:59 10.01.2026
15 българин от старото БСП
12:59 10.01.2026
16 Лява партия уж
12:59 10.01.2026
17 Дедо
13:00 10.01.2026
18 Палоян Каргов
13:01 10.01.2026
19 Паргов,
13:01 10.01.2026
20 Дядо Гъдю
13:04 10.01.2026
21 вътрешните междуособици
13:05 10.01.2026
22 Нелегитимни сте Паргов !
13:08 10.01.2026
23 кермит грок
13:09 10.01.2026
24 Това
13:09 10.01.2026
25 Оракула от Делфи
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Браво!!!
Съвсем изчерпателен кометар!
Няма какво , да се добави ,...освен "Пловдивския Панаир"!!!
13:09 10.01.2026
26 Тервел
13:10 10.01.2026
27 антикомунист
13:11 10.01.2026