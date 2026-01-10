Калоян Паргов: Със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици

В момента със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП. Това е най-големият ми страх на база на 20-годишния ми партиен опит и това, което съм виждал. Това каза пред медиите заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов преди днешното заседание на Националния съвет на БСП, цитиран от БТА.

„Конгресът не значи поемане на отговорност, а значи поредният по-висок форум, в който в един по-широк състав да изговорим доста от нещата, които ще чуем и днес в тази зала“, каза още Паргов.

Той коментира и въпроса дали трябва да има смяна на лидера на партията. „Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки един. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може, но оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори. Това е най-честата причина за смяна на един ръководител“, каза той.

"Днес ще има и точка, свързана с подготовката на БСП за предсрочните избори, защото наред с вътрешната драматургия, трябва да свършим и малко работа, за да се подготвим за това, което ни предстои и няма де е никак леко“, допълни още Паргов.

Заседанието на пленума бе насрочено през декември, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.