Нови кадри от Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Кадри, разпространени в социалните мрежи от охранителни камери, дават нови щрихи и нова насока за случая в Русе, при който полицейският началник Николай Кожухаров беше нападнат и пребит.
Става дума за видеозаписи, разпространени от организацията Българските Елфи, за които се твърди, че са от нощта на нападението – на 4 септември.
От кадрите се вижда ясно удар, който първоначално се нанася от човек, който е извън колата на предполагаемите нападатели.
Записите отговарят и на разказа, който чухме и от 18-годишния Кирил Гочев в съдебна зала, който твърди, че първият удар е нанесен от спътника на полицейския началник, а после той му е отвърнал.
Така се оказва, че съвременните технологии ще помогнат за точното разкриване на фактите и обстоятелствата около инцидента. Това смята зам.-председателят на БСП Калоян Паргов, който коментира случая в предаването „Тази сутрин“.
„Първоначално бяха предизвикани реакции от рода на „посегателство върху държавността“, но очевидно, ако това се беше случило в Щатите, последствията щяха да са много лоши, но пък кадрите показват детайли и гледни точки, които със сигурност съдът и прокуратурата ще трябва да вземат предвид“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
09:54 09.09.2025
2 Ганчо
Според всяка ситуация си избира точка от света, с която да си сравнява кочината, и накрая едно НИЩО
09:55 09.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
Какви ви съвременни технологии? Та това е снимано с картоф.. С тоя бюджет за камери отдавна трябваше да се взели такива, които четат ириса на окото от 10м разстояние.
09:56 09.09.2025
5 Магнити
09:57 09.09.2025
6 Това е
09:58 09.09.2025
7 Ясно
10:00 09.09.2025
8 Българските елфи
А за белите мечки в Норвегия?
10:02 09.09.2025
9 Иванчо I-ви
10:05 09.09.2025
10 Коста
10:07 09.09.2025
11 Да,бе
10:07 09.09.2025
12 Постановка,
10:07 09.09.2025