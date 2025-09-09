Новини
Нови кадри от Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Записите отговарят и на разказа на 18-годишния Кирил Гочев в съдебна зала

Нови кадри от Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кадри, разпространени в социалните мрежи от охранителни камери, дават нови щрихи и нова насока за случая в Русе, при който полицейският началник Николай Кожухаров беше нападнат и пребит.

Става дума за видеозаписи, разпространени от организацията Българските Елфи, за които се твърди, че са от нощта на нападението – на 4 септември.

От кадрите се вижда ясно удар, който първоначално се нанася от човек, който е извън колата на предполагаемите нападатели.

Записите отговарят и на разказа, който чухме и от 18-годишния Кирил Гочев в съдебна зала, който твърди, че първият удар е нанесен от спътника на полицейския началник, а после той му е отвърнал.

Така се оказва, че съвременните технологии ще помогнат за точното разкриване на фактите и обстоятелствата около инцидента. Това смята зам.-председателят на БСП Калоян Паргов, който коментира случая в предаването „Тази сутрин“.

„Първоначално бяха предизвикани реакции от рода на „посегателство върху държавността“, но очевидно, ако това се беше случило в Щатите, последствията щяха да са много лоши, но пък кадрите показват детайли и гледни точки, които със сигурност съдът и прокуратурата ще трябва да вземат предвид“, каза той.


България
  • 1 1488

    11 2 Отговор
    с полицай по добре си нямай работа

    09:54 09.09.2025

  • 2 Ганчо

    2 2 Отговор
    Ганя цветарката ся прескочи и до щатите
    Според всяка ситуация си избира точка от света, с която да си сравнява кочината, и накрая едно НИЩО

    09:55 09.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    4 1 Отговор
    "Така се оказва, че съвременните технологии ще помогнат за точното разкриване на фактите и обстоятелствата около инцидента."

    Какви ви съвременни технологии? Та това е снимано с картоф.. С тоя бюджет за камери отдавна трябваше да се взели такива, които четат ириса на окото от 10м разстояние.

    09:56 09.09.2025

  • 5 Магнити

    6 0 Отговор
    Държавност от двама корпулентни управници мутрагени в територия.

    09:57 09.09.2025

  • 6 Това е

    3 0 Отговор
    дългата ръка на КГБ.

    09:58 09.09.2025

  • 7 Ясно

    12 0 Отговор
    беше , че момчетата казват цялата истина , не лъжат и нямат никаква вина за пиянските грозни деяния на милиционера и другаря му ! Двама гнусно натаралянкани намерили деца , пред които да избиват комплекси и алкохолни смелости ! Че и Боковия министър Дани се втурна към Русе да скалъпват престъпната си версия , топтан с новоизбрания Рашков ! Оставка ! Незабавно !!!

    10:00 09.09.2025

  • 8 Българските елфи

    2 3 Отговор
    какво казват пребития полицай?
    А за белите мечки в Норвегия?

    10:02 09.09.2025

  • 9 Иванчо I-ви

    0 0 Отговор
    Въпрос на време е да излезе наяве Руската намеса и в този случай...

    10:05 09.09.2025

  • 10 Коста

    0 0 Отговор
    Честит 9ти септември! Смърт на фашизма, свобода за народа!

    10:07 09.09.2025

  • 11 Да,бе

    0 0 Отговор
    Хубава работа,ама милиционерска...Д не им се сърдим,все пак толкова си могат...

    10:07 09.09.2025

  • 12 Постановка,

    0 0 Отговор
    дами и господа! Постановка! Старши комисарят съзнателно бе вкаран в капан и набит! Защо - той си знае! Приятелски огън! Това не приятел, а враг! Закарал го на заведение, напил го, тръгват и нататък, както е уговорено и се вижда от записа! На едно кротко момче, пребиваващо в Испания, лятото се бе прибрало му направиха номер! Поканили го, след това го обвинили, че посяга на 14 годишната дъщеря на домакините - дал и 50 лева, че изпяла песен и на малкото и братче дал! Цел - да го оскубат за педофилство! Домакините все в дългове! Но, друг от компанията, разбрал - неразбрал го потрошил от бой, рогльо, защитава принцесата уж и цял екшън е, не е за разправяне с малко думи! А най големия организатор, устроил тази драма, уж и той бит като уж разтървавал, а нищо му няма! Също като този приятел на старши директора - той влиза в схватка с младежта, а пострадал е кой - старши комисара!!?

    10:07 09.09.2025

