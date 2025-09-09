Нови кадри от Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Кадри, разпространени в социалните мрежи от охранителни камери, дават нови щрихи и нова насока за случая в Русе, при който полицейският началник Николай Кожухаров беше нападнат и пребит.

Става дума за видеозаписи, разпространени от организацията Българските Елфи, за които се твърди, че са от нощта на нападението – на 4 септември.

От кадрите се вижда ясно удар, който първоначално се нанася от човек, който е извън колата на предполагаемите нападатели.

Записите отговарят и на разказа, който чухме и от 18-годишния Кирил Гочев в съдебна зала, който твърди, че първият удар е нанесен от спътника на полицейския началник, а после той му е отвърнал.

Така се оказва, че съвременните технологии ще помогнат за точното разкриване на фактите и обстоятелствата около инцидента. Това смята зам.-председателят на БСП Калоян Паргов, който коментира случая в предаването „Тази сутрин“.

„Първоначално бяха предизвикани реакции от рода на „посегателство върху държавността“, но очевидно, ако това се беше случило в Щатите, последствията щяха да са много лоши, но пък кадрите показват детайли и гледни точки, които със сигурност съдът и прокуратурата ще трябва да вземат предвид“, каза той.