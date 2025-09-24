Новини
Хампарцумян: Преди да вдигаме данъците, трябва да направим системите ефективни

24 Септември, 2025 09:45

"Ръстът на заплатите в публичния сектор трябва да бъде ограничен, тъй като това са над 23 млд.лв. всяка година. Ние взимаме дългове, за да се справим, но така или иначе намаляването на разходната част трябва да бъде по-кардинална", заяви изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев

Хампарцумян: Преди да вдигаме данъците, трябва да направим системите ефективни - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Ръстът на заплатите в публичния сектор трябва да бъде ограничен, тъй като това са над 23 млд.лв. всяка година. Ние взимаме дългове, за да се справим, но така или иначе намаляването на разходната част трябва да бъде по-кардинална", заяви пред Нова телевизия изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев, цитиран от novini.bg.

Финансистът Левон Хампарцумян посочи, че така или иначе имаме нисък дълг, но е важно за какво се използва той. „Тези пари се разпиляват”, допълни финансистът и подчерта, че средствата се харчат за заплати в публичния сектор, неефективни проекти, а не, например, за инфраструктура, инвестиции, които да гарантират доходи и т.н.

Кръстев обясни, че приходите са достатъчно високи, дори рекордни всяка година, и няма нужда от увеличаване на данъчната тежест. Той запита, ако се увеличи имотният данък, какви ще бъдат приходите от това и кой проблем точно ще бъде решен. По негови думи идеята за повишаване на ДДС с 2% също няма да реши проблема с разходната част, „която е прекалено раздута”.

„Не може заплатите в бюджетния сектор да бъдат 10% от БВП. Не може пенсиите да са нараснали с толкова висока база, ние счупихме швейцарското правило”, допълни Кръстев.

По негови думи икономиката расте, но трябва да се откажем от някой практики като увеличението на минималната работна заплата „по тази абсурдна формула, която не отговоря на никакви критерии”. Той запита какво означава средна работна заплата, при която повече от 75% от хората в страната взимат под нейното ниво.

Хампарцумян подчерта, че в обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния сектор. Той беше категоричен, че преди да вдигаме данъците, трябва да направим системите ефективни.

Кръстев заяви, че не е вярно, че данъците в България не се вдигат и даде пример с увеличаването на максималния осигурителен доход. По негови думи това не е справедливо, тъй като застраховката за безработица е замразена от пет години. „Ние ще получаваме по-малко пари, отколкото сме плащали”, допълни той.

Хампарцумян коментира, че дългосрочното натрупване на бюджетни дефицити накрая води до катастрофа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дай му

    19 1 Отговор
    акъли да ръси ! Милиардерът !

    Коментиран от #5

    09:46 24.09.2025

  • 2 Зевс

    17 1 Отговор
    Само да уточним, че 50 процентно повишение на заплатите получиха само шапкарите за да пазят прасетата от народната любов.

    Коментиран от #8

    09:47 24.09.2025

  • 3 провинциалист

    16 0 Отговор
    „Тези пари се разпиляват”, допълни финансистът - първо, не е финансист; второ - въобще не се разпиляват. На следващите избори ще видим тези пари концентрирани във вота на едно от системните ОПГ-та с дълбоки традиции в провеждането на избори.

    09:49 24.09.2025

  • 4 Воисил Граматик

    14 1 Отговор
    Хампи,ти ефективна система ли си?!

    09:49 24.09.2025

  • 5 Очаквах го с нетърпение

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дай му":

    Мислех си че вече е омръзнал и на самия себе си, но уви. Но пък не е ли време да каже нещо и герберо-пеевските кражби и огромните кредити, които се теглят от престъпното правителство?!

    Коментиран от #14

    09:51 24.09.2025

  • 6 Някой

    7 0 Отговор
    Т.е., искаш ограничаване на доходите? Сигурен ли си? Да не те подгони народната любов?

    09:54 24.09.2025

  • 7 ефтер

    9 0 Отговор
    Хампарцун този крадец на Драгалевския циганин, има редки зъби. Няма ли в София някои които като го види да му ги разреди още??? Лошо е такива крадци да ни четат морал и лекции. Не е добре така. Слава Богу, може да му се спрат мераците да се прави на "експерт".Само трябва да го уцели някои в пачата.

    10:00 24.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Северна Дакота

    5 0 Отговор
    Новината на месеца, що не:
    "Премиера Желязков подписал договор с университет от Северна Дакота
    да дойдат в България и да ровят земята ни за РЕДКОЗЕМНИТЕ ни богатства!"
    Моля?!
    Браво - всички български университети да се закрият плюс БАН,
    ние българите не можем сами да си открием нашите си собствени богатства,
    че ще идват навлеци от Северна Дакота да ги търсят?!
    Коя е столицата на Северна Дакота с общо население от 775 000 души?!

    То бива и бива налудност, ама това минава всякакви очаквания.
    Пълна лудост над българската земя и население, пълна

    10:02 24.09.2025

  • 10 пръцумян

    3 0 Отговор
    въже+лампа

    10:02 24.09.2025

  • 11 домко

    3 0 Отговор
    Мечтаят да ни вдигнат данъците всички градове. Усетиха, че народа забогатя и посегнаха към парите . Комунисти мръсни

    10:02 24.09.2025

  • 12 Пара има бол

    1 0 Отговор
    Само трябва да мине св. ВЕРТИПУХ да я събере от тия дето всеки ден дават акъл .

    10:06 24.09.2025

  • 13 Бай Цоньо

    3 0 Отговор
    Дадоха ми еврото, дигнаха ми данъците тоест намалиха ми заплатата (работника плаща винаги той), заборчиха ме с кредити и мой си и държавни и с радост чакам завода на Райнметал, че да ме вземат и да гръмна

    10:12 24.09.2025

  • 14 Ами той го казва, но индиректно

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Очаквах го с нетърпение":

    Както винаги е много прав.
    А не смяташ ли, че ние, народът трябва да се възпротивим, а не да чакаме тоя и ония за пореден път да започват фейсбук критика?

    10:14 24.09.2025

  • 15 Еврошийт

    0 0 Отговор
    стотици експерти със сериозни финансови и икономически знания и дипломи, опит в България и от Цял Свят, прогнозираха какво ни чака с еврошийта. Но лобистите и 10 милиона за пропаганда бяха по-важни от възпитаници на Харвард, Оксфорд, Кралски колежи Швеция, Британия, икономисти работили в СБ, МВФ, борсови съветници по цял свят.
    Усладиха им се 30 сребърника срещу които продадоха Територията.
    С 200% увеличения на банкови такси от 2020 г., защото им взеха прогнозно данък за 2 г. напред, със заплахата, че ще им усвоят печалбите. Умишлено против правила на Валутен Борд обезцениха левът. Причиниха чудовищна инфлация, дефицит и ценова нестабилност. А влизат 15 милиарда лева в обращение, пада праг за посрещане на кризи от 12% на един. При сега 30 милиарда в обращение. Следва 50% инфлация и по-високи цени.
    Фалшифицирани критерии Маастрихт.
    Безобразна, Чудовищна финансова политика, за разлика от Чехия, Румъния, Унгария, Полша, Дания, Швеция.

    10:16 24.09.2025

  • 16 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Значи тия идиоти ще живеят с по 10000 на месец,пенсионера ще живее с 700 на месец.Е намалете си малко от заплатите да има и за пенсионерите.

    10:23 24.09.2025

  • 17 Само да добавя

    1 0 Отговор
    Трябва производство, дорогой, за да напълниш бюджета. Готови пари лесно се харчат. Увеличаването на заплатите не е справедливо (напр. на депутатите, които не са заслужили това, което държавата им дава). А бонусите в някои сектори? Те за свършена работа ли са? Ама най-лесно е да вземете от пенсионерите, гиди некадърници такива! Банките защо не дават лихви по депозитите? Само трупат печалба от нашите пари.

    10:23 24.09.2025

  • 18 Няма ли кой

    2 0 Отговор
    Да затвори устата на този гол охльов

    10:24 24.09.2025

