Росен Желязков: Няма да се вдигат ДДС и други данъци .

Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава. Това заяви категорично министър-председателят Росен Желязков пред журналисти, цитиран от "Фокус".
Премиерът опроверга тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други данъци.
"Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година", подчерта министър-председателят.
Желязков обеща, че правителството ще продължи да работи за финансова дисциплина и балансиран бюджет.
Не днес, но скоро! Разчитате на лесни пари от заеми гарантирани от еврозоната, за да оцелеете политически, но това е много малка глътка въздух!!! Самата еврозона вече бере душа! Германия, Франция, Италия, Испания - "големите икономики", "локомотивите" на еврозоната издъхнаха! Скоро и ние!
да се чете:
Росен Желязков: Ще вдигаге ДДС и всякакви други данъци зер требе пари за Укра.
