Новини
България »
Всички градове »
Росен Желязков: Няма да се вдигат ДДС и други данъци

Росен Желязков: Няма да се вдигат ДДС и други данъци

2 Септември, 2025 16:43 419 14

  • росен желязков-
  • вдигане на данъци-
  • ддс

"Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година", подчерта министър-председателят

Росен Желязков: Няма да се вдигат ДДС и други данъци - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава. Това заяви категорично министър-председателят Росен Желязков пред журналисти, цитиран от "Фокус".

Премиерът опроверга тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други данъци.

"Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година", подчерта министър-председателят.

Желязков обеща, че правителството ще продължи да работи за финансова дисциплина и балансиран бюджет.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    4 1 Отговор
    То нищо не зависи от теб бе,смешник!

    16:44 02.09.2025

  • 3 ЖАЛКО

    9 1 Отговор
    СЛАМЕНО ЧОВЕЧЕ,САМО ДЕТО НЕ ОЛИЗА АКУШЕРКАТА.

    16:47 02.09.2025

  • 4 Пуфи

    3 1 Отговор
    Ддс трябва да падне на 10%,тия се правят на луди и дерат кожи за чекмеджето у Банкя

    16:47 02.09.2025

  • 5 И пак

    4 1 Отговор
    хвали "тройната коалиция " , че ако щяла да вдига ДДС - то и данъците , щяла била да го заяви "ясно и категорично" с всичките му изисквания ! Нещо , което тия никога не са правили ! Безсрамие и наглост !

    16:47 02.09.2025

  • 6 Зевс

    3 0 Отговор
    Ама хотелче за 8 милиона (реални 20 милиона) вдигнахте със жената, нали?

    16:47 02.09.2025

  • 7 Дъмбо Ди

    0 0 Отговор
    Я кажи ще има ли оеднаквяване на някои налози и данъци с европейските догодина?

    16:50 02.09.2025

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    То се очакваше, че няма да е сега, но притеснителното е, че така ни подготвяте да го очакваме за 2027-а. Затова от сега трябва да ви го кажем - дигнете ли ддс или данък доход, ще извършите политическо самоубийство.

    16:51 02.09.2025

  • 9 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    16:52 02.09.2025

  • 10 Един

    2 0 Отговор
    Ха на бас, че ще се вдигнат!
    Не днес, но скоро! Разчитате на лесни пари от заеми гарантирани от еврозоната, за да оцелеете политически, но това е много малка глътка въздух!!! Самата еврозона вече бере душа! Германия, Франция, Италия, Испания - "големите икономики", "локомотивите" на еврозоната издъхнаха! Скоро и ние!

    16:56 02.09.2025

  • 11 Гост

    1 0 Отговор
    Когато заговорят за данъци и, по специално, че няма да ги вдигат, значи се задава 100%-во вдигане на данъците. Това не са хора, а долна сган слугинска

    16:56 02.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Зависи от ЕЦБ.

    16:58 02.09.2025

  • 13 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор
    Росен Желязков: Няма да се вдигат ДДС и други данъци .

    да се чете:

    Росен Желязков: Ще вдигаге ДДС и всякакви други данъци зер требе пари за Укра.

    16:59 02.09.2025

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    политическо празноговорене и популизъм гербераски синдрома 2008 чука на вратата

    17:03 02.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол