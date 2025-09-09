Новини
Желязков: Младото поколение е призвано да участва в превръщането на Европа в световен лидер в иновациите

Желязков: Младото поколение е призвано да участва в превръщането на Европа в световен лидер в иновациите

9 Септември, 2025

Премиерът Желязков беше категоричен,  че постигането на целите в областта на цифровите технологии и изграждането на истински цифров единен пазар ще бъдат преломни фактори за производителността и конкурентоспособността на ЕС през следващите години

Желязков: Младото поколение е призвано да участва в превръщането на Европа в световен лидер в иновациите - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Живеем в свят, който е в безпрецедентна конкуренция и надпревара. Борбата е кой пръв ще разработи технологиите, които ще дадат облик на следващите десетилетия. Младото поколение е призвано да участва в усилията, които да превърнат Европа в световен лидер в иновациите в областта на изкуствения интелект. Европа на младото поколение означава най-вече Европа, в която научните изследвания и иновациите са поставени в центъра на нашите икономики. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който изнесе лекция пред студентите от Университета на Черна гора в Подгорица на тема „Европа на младото поколение: ползите от членството в ЕС и уроците от пътя на България“.

Премиерът Желязков беше категоричен, че постигането на целите в областта на цифровите технологии и изграждането на истински цифров единен пазар ще бъдат преломни фактори за производителността и конкурентоспособността на ЕС през следващите години. Именно затова е вече в ход и нов европейски план за просперитет с амбициозни цели за периода 2024-2029 г. и с пакет от спешни мерки с акцент върху научните изследвания и иновациите, производителността, цифровите технологии. Усилено се работи и по осигуряването на достъп до нов суперкомпютърен капацитет, специално предназначен за стартиращите предприятия и промишлеността в областта на изкуствения интелект. Младите таланти на Европа ще могат да се възползват от увеличени разходи за научни изследвания, за да бъде технологичната революция по-бърза и по-силно трансформираща, изтъкна Желязков. По думите му от основно значение е включването на ученето през целия живот в образованието и професионалното развитие. В този контекст е и укрепването на програмата „Еразъм+“, така че повече хора да могат да се възползват от нея.

Главният фокус за Европейския съюз ще остане конкурентоспособността, сигурността и отбраната, европейската социална справедливост, качеството на живот, демокрацията и нашите ценности, изтъкна още министър-председателят Росен Желязков. Премиерът посочи, че пред младото поколение европейци се открива шанса да работят за нова ера на изобретения. Бъдете смели, бъдете любопитни, бъдете непримирими, вярвайте в себе си и бъдете сигурни, че ще бъдете победители, обърна се Желязков към студентите.

Министър-председателят Росен Желязков акцентира също върху дълбоките исторически, културни и духовни връзки между България и Черна гора. Историята изобилства от примери за приятелство, но най-важното е, че днес ние сме заедно в нашия общ европейски път, заяви министър-председателят. Желязков обърна специално внимание на подкрепата на България за европейската интеграция на Черна гора. Поздравяваме Ви за постигнатото и Ви насърчаваме да поддържате курса на реформи, заяви премиерът.

Пред студентите Желязков сподели виждането си за членството в ЕС като извоювано достойнство за един народ, като способност да вярваш в себе си, да отстояваш себе си и в същото време да уважаваш и да си партнираш с другите. Да си независим отдавна не значи да си се оградил от съседите си и от света, в днешните времена се изисква преди всичко осъзнаването на взаимозависимостта на всички държави и народи, осъзнаването на огромната мрежа от търговски, културни, политически, екологични връзки, които ни свързват всички на това земно кълбо, отбеляза премиерът. Според Желязков да си независим днес означава да пазиш и развиваш традициите и ценностите на националния си живот, като в същото време вземаш и даваш стоки, услуги, идеи и знания като така участваш в огромния световен обмен, в огромната световна мрежа. Да си независим днес означава да участваш на равноправни начала в Европейския съюз и НАТО, да отстояваш там твоята гледна точка, да съдействаш заедно с останалите за укрепване на тези съюзи, за просперитета на Европа, за свободата и демокрацията по света, изтъкна още министър-председателят.


  • 1 Време е такива по затворите!

    70 0 Отговор
    Оръжия за 13 млрд., кредити за 16 млрд., къде са парите крадци?

    Коментиран от #65

    12:39 09.09.2025

  • 2 празнодумец

    54 1 Отговор
    аман от туй ново начало

    12:39 09.09.2025

  • 3 Гербер

    4 46 Отговор
    Навръх Малка Богородица доброволци от ГЕРБ боядисаха и лакираха пейките в двора на Преображенския манастир – едно от най-сакралните места край Велико Търново.
    Доброволческата инициатива бе организирана от Жени ГЕРБ в старата столица, а освен дамите, в акцията се включи младежката структура, заедно със съмишленици и приятели.

    Коментиран от #9, #54

    12:40 09.09.2025

  • 4 Фон дер Миндер

    50 1 Отговор
    Ква Европа уе ,джелезкоФ? Тя не потече ли у канала?

    12:40 09.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    41 0 Отговор
    Младото поколение в България е опуснато бих казал след 1991г , почва чалганизация и масово опростачване, това да си отличник в класа вече не е на почит, а кой отишъл на дискотека и се е напил.

    12:40 09.09.2025

  • 7 айрън мен

    34 0 Отговор
    Ха-ха.

    12:40 09.09.2025

  • 8 само да кажа

    49 0 Отговор
    желязков, пази се от младите да ти не хвърлят и на тебе един тупаник и да си търсиш бъбрека

    12:41 09.09.2025

  • 9 Селяния!

    40 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гербер":

    С крадена боя и четки!

    12:41 09.09.2025

  • 10 Того

    51 0 Отговор
    В коя държава в ЕС цял град няма вода а премиерска рода строят хотел с водопад в него ?!

    12:41 09.09.2025

  • 11 ама сега има банани

    32 0 Отговор
    важното е че сега младите ядат банани

    12:41 09.09.2025

  • 12 Нашите млади

    28 3 Отговор
    са призвани да напуснат тази грозна страна, управлявана от подлоги. Слава Богу и двете ми деца са вече в чужбина...

    12:42 09.09.2025

  • 13 ЕСССР

    33 0 Отговор
    Горкото младо поколение с такива ръководители, като неумната Другарка Урсула и гербавия Желязков в частност!

    12:42 09.09.2025

  • 14 Фон дер Миндер

    34 1 Отговор
    Айде младото поколение първо да се научи да чете и пише, а ?

    12:42 09.09.2025

  • 15 Мисира

    31 0 Отговор
    След като вашето го съсипа ли!!! Как да стане???

    12:42 09.09.2025

  • 16 Гост

    29 0 Отговор
    А твойто призвание е да откраднеш възможно най-много и да се натъпчеш с имоти

    12:42 09.09.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    30 1 Отговор
    Младите чалгарчета иноватори,мдаа.🦧🥳🤣🤣🤣🤣👍

    12:43 09.09.2025

  • 18 Лопата Орешник

    24 1 Отговор
    И как да ти помогне младото поколение, като мръсни куки го тормозят?

    12:43 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ххх

    31 0 Отговор
    Много хубаво! Митов подаде ли си оставката?

    12:44 09.09.2025

  • 21 Сульо

    25 0 Отговор
    Бла бла общи приказки тип по добре богат и здрав отколкото болен и беден.

    12:45 09.09.2025

  • 22 А ти

    24 0 Отговор
    да го ограбваш по всеки възможен начин , нали ? Призвание дяволско !

    12:45 09.09.2025

  • 23 Милязков

    33 1 Отговор
    Младото поколение изобщо няма да Ви работи за да хрантути администрации и подобни на Полиция и Военни . Скоро ще останем около 4 милиона реално живеещи в територията и от тях малко работещи бедняци плащащи данъци. Ако си ги изработите сами - добре ,вземете , но нищо от хрантутеното от Вас политиците не работи за реално произвеждащия блага и от там данъци. Вие сте едни лапачи на готови пари и трупате в лични сметки пари от живот с дългове и заеми които други да плащат. Никакви данъци и каквото и да е за политици които крадат и са корумпирани. Самоизбирате се ,отгледахте една администрация и един етнос да гласува срещу различни методи на заплащане . Дори малкото които гласуват за вас НЕ ви вярват и го правят само за облаги. Деца и внуци на родови комунисти само до упадък могат да я докарат. Изгубихте 3,5 милиона души и още ще губите. хората се опитват да оцелеят Въпреки Вас.

    12:47 09.09.2025

  • 24 Коста

    22 0 Отговор
    Ооо Желязков водопада стана лайнопад а?

    12:47 09.09.2025

  • 25 Младото поколение всичко родено сле 1990

    11 8 Отговор
    Е изтърбушлек и биологичен отпадък

    12:48 09.09.2025

  • 26 Kaлпазанин

    11 3 Отговор
    Сигурен съм ,че ще участва .и коя по точно оная епилираната от мъжки пол или оная мустакатата от женски

    12:48 09.09.2025

  • 27 Младите

    13 0 Отговор
    На тоъ и дватъ бъбрикъ чъ му пръсним с иновътивни шутуви ...глу пак кръдлив лизач!

    12:49 09.09.2025

  • 28 И Киев е Руски

    19 5 Отговор
    Честит 9 ти септември на всички нормални българи .А на такива недоразумения като лицето ДЖЕ лязков или добро или нищо

    12:49 09.09.2025

  • 29 Фамилиен

    17 0 Отговор
    хотел за 9 милиона и няколко мижави числа зад тях , само , че след девятката има и една нула !

    12:51 09.09.2025

  • 30 Абе дЖилезку, абе олигофренче

    22 0 Отговор
    Колко точно международни патента има България за последните 35 години ще споделиш ли ? А Европа като уж "световен лидер в иновациите" колко има знаеш ли? А? Къде ви намират само се чудя такива смооотаняци се чудя ...

    12:52 09.09.2025

  • 31 404

    14 0 Отговор
    На тоя отпадък никой не може да му помогне

    12:52 09.09.2025

  • 32 железариеф

    17 0 Отговор
    Младото поколение е призвано да участва в превръщането на гроб
    в партия без подкрепа от миряните си
    събаряйки тиква баба и 40те чекмеджара
    за нова държава без корупция и кражби от ошушканата хазна

    12:52 09.09.2025

  • 33 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 0 Отговор
    Младите чалгарчета иноватори,мдаа.🦧🥳🤣🤣🤣🤣👍Славчо иноватор мумията хаха🦧🥳🤣🤣🤣

    12:53 09.09.2025

  • 34 Един

    22 0 Отговор
    Хахахахахахахахахах този е тотално сбъркан! Освен да пробутва политически лозунги друго явно не може!

    Европа е направо в каменния век технологично, сравнено със САЩ и Китай! НАВАКСВАНЕ НЯМА! Тоя ненормалник за лидерство бълнува! ПИЙ СИ ХАПЧЕТАТА!!! евро-фашистки кукуригалник!

    12:53 09.09.2025

  • 35 Кольо Попа

    9 3 Отговор
    Деветосептемврийски привет на всички другари и другарки от Партията!
    Вечна дружба с всички комунистически страни по земното кълбо!

    12:54 09.09.2025

  • 36 Артилерист

    17 0 Отговор
    Желязков успешно конкурира Борисов по глупаво празноговорене. Понеже сериозните анализатори съсипаха правителството заради липса на перспектива за развитие на страната, Желязков сега открива на новите поколения, нали, съвсем ИНОВАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ! Всичкото Мара втасала, само не се вчесала...

    12:55 09.09.2025

  • 37 неАдекватен

    15 0 Отговор
    Как е възможно освен по линия на урсулизма, Желязков да изнася лекция - без значение по какво???
    И то в друга държава- много по-нормална от нашата???
    Как този сламен човек, поставен на позиция,защото е роболепно послушен,ще изказва манение?
    Но пък , каква тема само - младите на Европа!
    И сега -кои са маладите на Европа ?
    Западна Европа - предимно мигранти, или деца на мигранти.
    Югоисточна Европа - демек, нашата територия - неграмотници, които нито учат нито работят.
    Но пък имат шофьорски книжки, и трепат наред.
    Е Желязков - на тези ли малади ще разчиташ??
    Ако наистина го мислиш това - за психиатър си!
    Но, това е линията на урсулитре - нищоправене ,говорене на агро - и само пълнене на банковата сметка на лектора!

    12:56 09.09.2025

  • 38 Софийски селянин,

    13 1 Отговор
    Голяма си грешка,младото поколение барабар заедно със циганите ще доразсипят нацяло България..
    Какво очакваш от тях, функционално неграмотни без професии и специалности..
    Опростачени от чалгата плюс друга райски газ,а големи разбирачи са в телефоните и Фейсбук...
    С една дума тъжна картинка...

    12:57 09.09.2025

  • 39 Абе дЖилезку, абе олигофренче

    17 0 Отговор
    Преди 11 години едно момченце от Илиянци създаде съчмена електрограната и знаеш ли къде е сега. Не си чувал дори. Ами в Китай е. Патента му се използва дори за електросеч на дървесина сега там ....... В България му се смяха вашите олигофрени....

    12:58 09.09.2025

  • 40 1488

    11 1 Отговор
    Младото поколение е призвано да плаща и да мре за чужда "държава" дето никога не е съществувала.

    12:58 09.09.2025

  • 41 Истината

    7 0 Отговор
    Превърнахте европа в световен лидер на тъпащината

    13:02 09.09.2025

  • 42 Горно Уйно

    6 0 Отговор
    Щура фразеология! Тази Европа си отива, а он човекот говори за велики дела.

    13:05 09.09.2025

  • 43 си дзън

    6 0 Отговор
    За съжаление свестното младо емигрира, а останалото е опростачено от Славиту и
    е далеч от иновациите. Да му мислят мутрите - нема кой да им работи бате.
    Аааа, забравих демографската имплозия. Русофилският пенсионер ко прай?

    13:07 09.09.2025

  • 44 Ту-Ту

    9 0 Отговор
    Иновациите, които могат да научат младите от тия, са само иновативни схеми за крадене на публични средства в особено големи размери.

    13:09 09.09.2025

  • 45 Желязков поумнява

    7 0 Отговор
    В речника му има две нови думи: мисия/ водач и призван!
    Съкровище ама ти освен да дрънкаш на китара и да хулиганееш с мотора, не си нито мисия/ ударение на второто “и”, нито си призван за нещо, човешко!

    13:09 09.09.2025

  • 46 ТЪЙ ...ТЪЙ ... ЖЕЛЯЗКОВ !

    14 0 Отговор
    А СТАРОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЛЪЖЕ КАТО ИНДИЙЦИ , Я ВИЖ ЗАПИСА ЗА ПИЯНИЯ КОМИСАР ОТ РУСЕ И КАЖИ КОЙ КОИ ИЗЛЪГА И ЗАЩО ??????

    Коментиран от #53

    13:09 09.09.2025

  • 47 Хихи

    8 0 Отговор
    това слово,на печетаря на бюлетини за гроб ,по случай празника,ли е ?! /9.09./

    13:10 09.09.2025

  • 48 АТВ

    7 0 Отговор
    Призови оня с АТВ-то.

    13:10 09.09.2025

  • 49 ЦИРК

    8 1 Отговор
    Желязков, младото поколение в Европа трудно чете, почти не може да пише, на 15 години са оформенни наркомани (или поне тревомани), а вие за какви точно иновации говорите и правите планове ?

    За да ползвате изкуствен интелект първо трябва да се развие естествения, иначе този инструмент - изкуствен интелект е безпредметен и не използваем. Образованието в ЕС е под всякаква критика и систематично се унищожава. Учителите са сведени до прости рецитатори на неразбираемо дори за тях самите четиво, а учебни програми и материална база са извън всякакъв план да се създаде качествено и знаещо младо поколение.

    13:11 09.09.2025

  • 50 Червен Мозък 🧠

    7 1 Отговор
    Младото поколение е накроманизирано, силно зависимо от хазарт и чалга! И това благодарение на управлението на най-прода жната и преда телска сг ан в България! Трябват незабавни мерки, първо отнемане на цялата власт и най-сурови наказания и въвеждане на драконови мерки!

    13:11 09.09.2025

  • 51 Капралов

    2 2 Отговор
    Желязков: Младото поколение е призвано да участва в превръщането на Европа в световен лидер в иновациите....
    МЛАДИТЕ - НА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ.

    13:14 09.09.2025

  • 52 Край

    5 0 Отговор
    Така е. И всичкото това ще стане под мъдрото ръководство на еврокомисаря по иновациите - Г-жа Екатерина Захариева. По-известна като "ретроградния Маркурий"

    13:14 09.09.2025

  • 53 Джелязков съм Бати Тиква не е виновен

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ... ЖЕЛЯЗКОВ !":

    Той не знае нищо за инцидента в Русе ....не го винете ....много иска да стане президет !!!!!!!!!

    13:14 09.09.2025

  • 54 Добър опит...

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гербер":

    Слаб резултат!!!

    13:15 09.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 батСали

    8 0 Отговор
    соросоиден фантазьор!
    младото поколение е това което преби ченгето заради един дрифт.
    Младото поколение в колония като нашата се отглежда с една единствена цел. Евтин източник на органи! Също като в украйна!
    Лесно се запалва някъв конфликт в зависимата бананова република и към богатите клиенти потичат купища органи на безценица!
    МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ Е ПРОСТО БРОЙЛЕРИ,
    които се отглеждат за времето когато ще потрябват.
    Някой гледал ли е статистиката на легалните трансплантации в световен мащаб през последните години? Да не мислите че тия бъбреци, дробове далаци ги гледат в оранжерия? всичко е MADE IN UKRAINA!

    Коментиран от #79

    13:16 09.09.2025

  • 57 То вода и ток често няма

    5 0 Отговор
    Г-н премиер какво ще кажете за раждаемостта в Бг? С 30 процента ще бъде намалено населението на България през 2050, цитирам.Най-вероятно голяма част от младото Бг поколение ще продължава да емигрира. Последни въпроси, на кое място е Бг сега в света по износ на високи технологии и пазари, накое място сме по бедност и корупция в ЕС?

    Коментиран от #66

    13:17 09.09.2025

  • 58 Весело

    5 0 Отговор
    Младото поколение е призвано да изрита от власта всички злодеи като: бесепари, депесари, гербаджии, "патриоти", чалгари ... Също да изрита и некадърниците имам предвид ППДБ.

    13:17 09.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 За да има знания младото поколение е

    5 0 Отговор
    Нужно да е възпитано и обучено от по старото поколение
    На новите компютри трябва да им се инсталира софтуер разработен от по старите компютри
    Който спечели младостта печели бъдещето това го знаем от едно време

    13:18 09.09.2025

  • 61 Неразбрал

    7 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни как могат да се откраднат толкова много милиарди за токова кратко време и какво ще ги правят управляващите крадци ????????

    Коментиран от #69

    13:19 09.09.2025

  • 62 МП4

    5 0 Отговор
    ЖеБелязков, я вземи се обръсни бре сИеРсеМминО, европейски с л у г и на Жж изз€акаН

    13:19 09.09.2025

  • 63 Дрън дрън

    8 0 Отговор
    Долен МРЪСНИК И КРАДЕЦ. ЩЕ ПОКАНИТЕ ЛИ С МУТРАТА ПЛЕВЕНЧАНИ ДА СЕ ОКЪПЯТ ВЪВ ВОДОПАДА НА ФАМИЛНОТО ХОТЕЛЧЕ. НАГЛОСТ ЦИНИЗЪМ И БЕЗПРАВИЕ -= ОПГ ГРОБ.

    13:19 09.09.2025

  • 64 Някой

    6 0 Отговор
    Не разбирам. Желязков сляп ли е? В Европа не останаха фирми, които да правят иновации. Бизнеса е задушен от регламенти и изкуствени правила.
    Иновациите се правят доста по-наизток от Европа.

    13:20 09.09.2025

  • 65 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време е такива по затворите!":

    БА ТОЯ ОЩЕ ЛИ Е ЖИВ ..МУТРИТЕ ГО ТЪРСЯТ ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ ХОТЕЛ В СОФИЯ

    13:22 09.09.2025

  • 66 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "То вода и ток често няма":

    Стига с тази раждаемост, през 14 век Черната чума е намалила дори още повече бг населението отколкото сега пък сме оцелели.

    Целия еврейски народ днес 10 млн и също и 200 млн араби са произлезли от само един човек Аврам(Ибрахим).

    Коментиран от #73

    13:22 09.09.2025

  • 67 Кой беше тоа

    4 0 Отговор
    Дето тая реч малоумна му я написа на дЖилезку ? За технологичната революция....хахахаха ....

    13:28 09.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Весело

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Неразбрал":

    Какво се правиш, че не знаеш, пачките милиарди пълнят едно чекмедже. А може и да не е само едно чекмеджето, може би са 100 или 200 чекмеджета или повече. Но със сигурност не са повече от няколко хиляди чекмеджета. Докато други 6,5 млн чекмеджета са празни и собствениците им мизеруват.

    13:28 09.09.2025

  • 70 Чочо

    2 0 Отговор
    То е призвано....само вие дето им пречите,като постоянно търсите врагове и вършите глупост след глупост!

    13:28 09.09.2025

  • 71 Црногорски политичар

    5 0 Отговор
    Желязков ТИ си гнусен ПОМАК национален предател,Костинбродски измамник , слуга на МАФИЯТА ОПГ ГРОБ

    13:29 09.09.2025

  • 72 Ъхъъъъъ...

    3 0 Отговор
    технологичната революция и дуалното обучение на инДжинерити

    13:29 09.09.2025

  • 73 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Някой":

    Неее. Всичко започва от Наташа и Сергей.

    13:29 09.09.2025

  • 74 Хихихи

    1 0 Отговор
    Владее езици, свири на китара. Изглеждаше ми Ентелентен. Оказа пълен +диот.

    13:32 09.09.2025

  • 75 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Частния хотелски водопад също е иновация за решаване на проблема с безводието, за което трябва да те разследват.

    13:32 09.09.2025

  • 76 Желязков, мазния крадец Плужек!!

    1 0 Отговор
    Какви Иновации Крадецо!! Младото Пиколение е Функционално Неграмотно! Висшистите с Купените Дипломи, те ли ще развиват Иновациите?? Крадец!!

    13:32 09.09.2025

  • 77 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    Разбирай, готвят се да пращат свжо българско месо на Източния фронт!

    13:33 09.09.2025

  • 78 Всичко ни стана ясно дЖилезкуууу....

    1 0 Отговор
    (Да си независим днес означава да участваш на равноправни начала в Европейския съюз и НАТО).....ако не сме зависими от ЕС и НАТО няма да сме независими ...всичко ни стана ясно...
    Да ти имам и логиката ....

    13:35 09.09.2025

  • 79 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "батСали":

    АБЕ Б00КЛУК НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ ЧЕНГЕТО Е БИЛО ПИЯНО ,КАРАЛО Е ПИЯНО КОЛА ЗАСЯКЛО КОЛАТА НА МЛАДЕЖИТЕ И Е ПЪРВО Е ПОЧНАЛО БОЯ ПО МЛАДЕЖИТЕ ..Е ТЕ ТОВА Е МУТРОФАШИСТКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА МУТРАТА

    13:35 09.09.2025

  • 80 сноу

    1 0 Отговор
    ...това джинжиплясчугуна като започне да ги реди като партиен секретар на събрание може до лудост да докара човек...а фотографа му е още по голям тарикат..

    13:38 09.09.2025

  • 81 Ъхъъъъъ...

    0 0 Отговор
    (Желязков, който изнесе лекция пред студентите от Университета на Черна гора в Подгорица...)....... професор дЖилезку .... им обяснил .... сочил и посочил ..

    13:39 09.09.2025

