Любомир Стефанов: Предсрочни избори след 6 до 9 месеца

9 Септември, 2025 20:11 1 073 26

Според него моментът за Румен Радев да блесне на партийната сцена е отминал

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политологът Любомир Стефанов прогнозира предсрочни избори, които ще се реализират след не по-малко от 6 до 9 месеца.

Според него моментът за Румен Радев да блесне на партийната сцена е отминал.

"Политическият му проект отива в небитието. Това, обаче, не му пречи да прави опити да приватизира няколко активни политически проекта, сред които и "Възраждане", отбеляза политическият наблюдател.

"Има няколко много горещи теми, които нагнетяват напрежение и ще продължат да генерират такова. На този етап заряд за политическа промяна няма", коментира още Стефанов.

Според колегата му - Цветанка Андреева, ГЕРБ и ДПС имат обща цел и стретегия: упражняване на власт в държавата. "Все по-изчистена става формулата на коалицията на ГЕРБ и ДПС", изтъкна тя.

"Проблемът на управляващите не е опозицията. Предизвикателството е да говорят на езика на обществените потребности. Протестите са и политически. Властта трябва да се занимава със социалните протести и икономическите очаквания не само на електрората, а и на нацията като цяло", посочи още политическият наблюдател.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    15 4 Отговор
    Неее..
    Хич не се надявайте
    На 13 септември започваме!
    Оставка!
    Сега!

    20:13 09.09.2025

  • 2 нано

    9 12 Отговор
    Радев влиза с гръм и трясък в парламента при предсрочни избори

    Коментиран от #8, #13

    20:13 09.09.2025

  • 3 обективен

    16 2 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода , тази територия никога няма да стане бяла страна !

    20:13 09.09.2025

  • 4 Майна

    16 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на този
    Либерален козел!
    Козичка..

    20:14 09.09.2025

  • 5 Че той !

    3 1 Отговор
    Че той !

    Не става !

    За Тази !

    Работа !

    Магната беше във него До сега !

    От тук натаък !

    Изпусна Момента !

    20:15 09.09.2025

  • 6 Шопо

    9 0 Отговор
    Недей така бе бате, че прецакаш еврото

    20:15 09.09.2025

  • 7 Точен

    11 2 Отговор
    Стефанов, не се надявай на избори. ПП/ДБ ще са четвърта сила, далече зад Новия бардак и ВЪЗРАЖДАНЕ.

    20:16 09.09.2025

  • 8 Майна

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    Какъв Радев ?
    Тоя лалугер е виновен за случващото се
    Доведе ПП
    Подписваше всичко в синергия с дълбоките
    Замени ядреното руско гориво с Уестингхаус - неговите служебници го подписаха
    Боташ
    Сега довлече и Блак Рок - Райнметал!
    Айде стига с това лондонсити
    Тоя е най- числото същество

    20:18 09.09.2025

  • 9 Мдаа

    7 3 Отговор
    Кой ще ги търпи тези мошеници и лъжци още 9 месеца? Или се надяват зимата да е студена.

    20:19 09.09.2025

  • 10 Николова , София

    12 5 Отговор
    Много са ! До месец помито Росен и този индивид Митов които се иживява като мафиот трябва да се махнат ..те са утаки на общестеото

    Коментиран от #14

    20:23 09.09.2025

  • 11 1488

    5 0 Отговор
    няма как щото русия напада ес есента, тоест на 22.09
    тъй казахте

    20:24 09.09.2025

  • 12 По поръчка на Севда на Боко

    9 2 Отговор
    Цветанка Андреева - клакьорът на ГЕРБ да излезе да лае

    Коментиран от #17

    20:26 09.09.2025

  • 13 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    И какво ако изобщо влезе в парламента хахахахахаха

    20:31 09.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Николова , София

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Хи хи ..значи е вярно това което написах ..нетвичките ви не издържат нали :)

    Коментиран от #18

    20:35 09.09.2025

  • 16 ДрБр

    6 1 Отговор
    Чакат да влязат в еврозоната, да вземат милиардите от валутния борд и после може да има избори и всичко.

    20:35 09.09.2025

  • 17 Ком

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "По поръчка на Севда на Боко":

    Цветанка е леката артилерия на Шиши!

    20:35 09.09.2025

  • 18 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Николова , София":

    Болна платена шарлатанка А колкото до мен не ме мисли виж себе си що за шарлатанска си Разпространяваш лъжи

    Коментиран от #19

    20:40 09.09.2025

  • 19 Николова , София

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Ти си амсалак в пълния смисъл ...утайка .лизач

    Коментиран от #20

    20:44 09.09.2025

  • 20 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Николова , София":

    Кучетата си лаят керванът си върви хахахахахахахафа

    Коментиран от #21

    20:46 09.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Един

    0 3 Отговор
    Твърде късно за бедната ни родина! Ще бъде твърде късно, и последиците ще са катастрофални за поколения напред!

    20:55 09.09.2025

  • 23 Да,бе

    1 1 Отговор
    Не е важно кога ще са изборите,а кога суверенът ще има избор и що-годе истински резултати...Иначе за какво ни е тоя обществен договор,който ще ни го покаже чак съдия-изпълнител.Това си е чиста проба "омразен договор"и ние не сме страна по него.

    20:55 09.09.2025

  • 24 жвсед

    2 2 Отговор
    И тоя глупак с козята брадичка на пръч, и той стана абонат при поръчковите глупави мисирки. И тоя глупак обилно се изхожда в ефир, а глупавата водеща някои е добре да и каже че се ходи по голяма нужда в тоалета а не в ефир. Платени и поръчкови глупаци се канят един друг и си задават тъпи въпроси и си дават още по тъпи отговори. Слава на Господ Иисус Христос име евроком и други канали че да не гледаме такова долнопробно порно, мИрси.

    20:59 09.09.2025

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    РЕZИДЕНТА МУНЧО МОЖЕ ДА "БЛЕСНЕ" САМО В ОЧИТЕ НА ...................... ФАШИСТИТЕ И УБИЙЦИТЕ .......................ФАКТ !

    21:05 09.09.2025

  • 26 Ъъъъ

    4 3 Отговор
    И мога ли да попитам, като направите избори, какво ще промените? Кого ще изберете, мога ли да попитам? Ще изберете, да сте руска губерния или какво? Какво очаквате?

    21:07 09.09.2025

