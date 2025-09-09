Любомир Стефанов: Предсрочни избори след 6 до 9 месеца

Политологът Любомир Стефанов прогнозира предсрочни избори, които ще се реализират след не по-малко от 6 до 9 месеца.
Според него моментът за Румен Радев да блесне на партийната сцена е отминал.
"Политическият му проект отива в небитието. Това, обаче, не му пречи да прави опити да приватизира няколко активни политически проекта, сред които и "Възраждане", отбеляза политическият наблюдател.
"Има няколко много горещи теми, които нагнетяват напрежение и ще продължат да генерират такова. На този етап заряд за политическа промяна няма", коментира още Стефанов.
Според колегата му - Цветанка Андреева, ГЕРБ и ДПС имат обща цел и стретегия: упражняване на власт в държавата. "Все по-изчистена става формулата на коалицията на ГЕРБ и ДПС", изтъкна тя.
"Проблемът на управляващите не е опозицията. Предизвикателството е да говорят на езика на обществените потребности. Протестите са и политически. Властта трябва да се занимава със социалните протести и икономическите очаквания не само на електрората, а и на нацията като цяло", посочи още политическият наблюдател.
1 Майна
Хич не се надявайте
На 13 септември започваме!
Оставка!
Сега!
20:13 09.09.2025
2 нано
Коментиран от #8, #13
20:13 09.09.2025
3 обективен
20:13 09.09.2025
4 Майна
Либерален козел!
Козичка..
20:14 09.09.2025
5 Че той !
Не става !
За Тази !
Работа !
Магната беше във него До сега !
От тук натаък !
Изпусна Момента !
20:15 09.09.2025
6 Шопо
20:15 09.09.2025
7 Точен
20:16 09.09.2025
8 Майна
До коментар #2 от "нано":Какъв Радев ?
Тоя лалугер е виновен за случващото се
Доведе ПП
Подписваше всичко в синергия с дълбоките
Замени ядреното руско гориво с Уестингхаус - неговите служебници го подписаха
Боташ
Сега довлече и Блак Рок - Райнметал!
Айде стига с това лондонсити
Тоя е най- числото същество
20:18 09.09.2025
9 Мдаа
20:19 09.09.2025
10 Николова , София
Коментиран от #14
20:23 09.09.2025
11 1488
тъй казахте
20:24 09.09.2025
12 По поръчка на Севда на Боко
Коментиран от #17
20:26 09.09.2025
13 Промяна
До коментар #2 от "нано":И какво ако изобщо влезе в парламента хахахахахаха
20:31 09.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Николова , София
До коментар #14 от "Промяна":Хи хи ..значи е вярно това което написах ..нетвичките ви не издържат нали :)
Коментиран от #18
20:35 09.09.2025
16 ДрБр
20:35 09.09.2025
17 Ком
До коментар #12 от "По поръчка на Севда на Боко":Цветанка е леката артилерия на Шиши!
20:35 09.09.2025
18 Промяна
До коментар #15 от "Николова , София":Болна платена шарлатанка А колкото до мен не ме мисли виж себе си що за шарлатанска си Разпространяваш лъжи
Коментиран от #19
20:40 09.09.2025
19 Николова , София
До коментар #18 от "Промяна":Ти си амсалак в пълния смисъл ...утайка .лизач
Коментиран от #20
20:44 09.09.2025
20 Промяна
До коментар #19 от "Николова , София":Кучетата си лаят керванът си върви хахахахахахахафа
Коментиран от #21
20:46 09.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Един
20:55 09.09.2025
23 Да,бе
20:55 09.09.2025
24 жвсед
20:59 09.09.2025
25 ЕДГАР КЕЙСИ
21:05 09.09.2025
26 Ъъъъ
21:07 09.09.2025