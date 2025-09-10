Народните представители избират заместник-омбудсман

Днес депутатите ще гласуват за избор на заместник на омбудсмана. Дебатите са заложени като първа точка в предварителната им програма, съобщават от Нова телевизия.

Народните представители избраха и омбудсман в средата на юли. Тогава ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" се обединиха около кандидатурата на Велислава Делчева. Единствен кандидат за гласуването днес е Мария Филипова.

След промените от 2023 година именно фигурите на обществения защитник и неговия заместник са сред малкото възможни варианти за служебен премиер при евентуални предсрочни избори.