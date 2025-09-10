Новини
Народните представители избират заместник-омбудсман

Народните представители избират заместник-омбудсман

10 Септември, 2025

  • народни представители-
  • избор-
  • заместник- омбудсман

Народните представители избраха и омбудсман в средата на юли. Тогава ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" се обединиха около кандидатурата на Велислава Делчева. Единствен кандидат за гласуването днес е Мария Филипова.

Народните представители избират заместник-омбудсман - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Днес депутатите ще гласуват за избор на заместник на омбудсмана. Дебатите са заложени като първа точка в предварителната им програма, съобщават от Нова телевизия.

След промените от 2023 година именно фигурите на обществения защитник и неговия заместник са сред малкото възможни варианти за служебен премиер при евентуални предсрочни избори.


  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    7 1 Отговор
    ас харесвам лена борисова че държи яко парапета и дава всичкото яйце вътре да е

    07:13 10.09.2025

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    6 0 Отговор
    що е русо нема пропуск!

    Коментиран от #23

    07:16 10.09.2025

  • 3 дядото

    19 0 Отговор
    освен да са млади,красиви и сговорчиви има ли и други критерии за избора им.

    07:22 10.09.2025

  • 4 Истина

    18 0 Отговор
    Герберска "КАЛИНКА"

    07:22 10.09.2025

  • 5 Това

    11 0 Отговор
    на снимката ли им е "избора" ?

    07:27 10.09.2025

  • 6 ПО ДАБРЕ ПОНЕ ХУБАВА

    9 0 Отговор
    А не като Киселина.
    Тая поне си заслужава да я повозиш на правителствения самолет.

    Коментиран от #25

    07:27 10.09.2025

  • 7 Балончо

    8 0 Отговор
    Как единствен кандидат? И аз съм кандидат!!! Спрете конкурса!

    07:27 10.09.2025

  • 8 Бохо Хохо

    9 0 Отговор
    Тая като я гледам, какви работи може да прави?

    07:28 10.09.2025

  • 9 Ице

    11 0 Отговор
    Това маце се е утрепало за дяд Боко да го пробва в Банкя.

    Коментиран от #11

    07:31 10.09.2025

  • 10 Стига де

    5 0 Отговор
    Е точно таз ли..?

    07:34 10.09.2025

  • 11 Идея нямаш

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ице":

    Колко е пробвана вече… за да е единствен кандидат.. 🙈😂

    Коментиран от #26

    07:35 10.09.2025

  • 12 Никой

    5 0 Отговор
    Има ли опит. Или - ще се научи тепърва. Така навремето - намерихме майстори за покрива - от улицата - нищо не знае. Продължи да тече.

    Нищо де - то сега след победите на футболният терен - Испания й вкарахме 6-7 гола, даже престана коментатора да ги брои по едно време. Грузия се отказа доброволно от мача. Това е важното в живота.

    Тази жена - не трябва ли - първо да стане професионалист.

    Коментиран от #29

    07:36 10.09.2025

  • 13 Ще пристигне

    9 0 Отговор
    с току що фризирана глава , която за нищо друго не става !

    07:37 10.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕСТЕТ ОПТИМИСТ

    4 1 Отговор
    По приятна е за окото сравнена с Киселова. Чашата е наполовина пълна.

    07:45 10.09.2025

  • 16 Българин

    10 0 Отговор
    Тая за омбудсман ли я гласят или за жрица на любовта?

    07:47 10.09.2025

  • 17 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Тъй или иначе няма нищо да работи или нещо да зависи от нея. По-добре, ми изглежда горе долу добре.

    07:47 10.09.2025

  • 18 Сталин

    13 0 Отговор
    Само кvрва не бяхме имали за омбудсман

    Коментиран от #30

    07:47 10.09.2025

  • 19 Гост

    7 0 Отговор
    Нагли и безочливи подигравки - и тая, и Деса в КС, и още десетки и стотици. А стадото си ги заслужава - преживя и мълчи скотски...

    07:48 10.09.2025

  • 20 Тая

    7 0 Отговор
    е от един отбор с оная Назарян !

    07:49 10.09.2025

  • 21 Рон Джеръми

    4 0 Отговор
    Аз мога да направя тази кака от снимката световно известна само с едно участие в мой филм. Има всички данни за това, а тя пак прави това но заради някакъв измислен пост е една забутана територия.

    07:49 10.09.2025

  • 22 ЖЪЛТОПАВЕТНИК

    2 2 Отговор
    Аз пък си искам Лена от парапета.

    07:50 10.09.2025

  • 23 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":

    Те българките всички са руси по рождение ама като свърши боята кво праим.Отвън ябълката руса ,отвътре гнила.Само с боя за коса не се издигаш по стълбицата на властта,и друго нещо си трябва.Трябва да си малко палавница.

    07:50 10.09.2025

  • 24 Перо

    6 0 Отговор
    Колкото и да драпа, девойката няма да дочака премиерски пост! Защо се провежда конкурс при липса на друг участник? Кошлуков изкара без да е избран, още един мандат, заради провал на конкурса!

    07:52 10.09.2025

  • 25 Щерев

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПО ДАБРЕ ПОНЕ ХУБАВА":

    Наталия Киселината е шеф за да стресира народните изедници.Времето е тяхно и изтича като пясък в пясъчен часовник.

    07:53 10.09.2025

  • 26 Точно така!

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Идея нямаш":

    Жена с минало, както казват!

    07:53 10.09.2025

  • 27 Гръч

    6 0 Отговор
    Щом е руса значи се дрса.Дайте тарифата

    Коментиран от #35

    07:56 10.09.2025

  • 28 Яся

    7 0 Отговор
    Тва на снимката,Неков от "юристките" в "ЕРГЕНА" ли е?

    07:56 10.09.2025

  • 29 праведен

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Тази жена - не трябва ли - първо да стане професионалист. НЕ,трябва да професионалист и да е фен на поджарникаря.А бе да питам къде е главния поджарникар на републиката,дженерала?България изгоря него,доктора на науките ,ни се чу ни се видя,не трябва ли да е на терен?

    07:57 10.09.2025

  • 30 Пенчо доктора

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Имаме посланик от Окраина.

    07:58 10.09.2025

  • 31 Един от народа

    5 0 Отговор
    Народните представители? С по-малко от 20% избирателна активност? Не благодаря!

    08:03 10.09.2025

  • 32 Боко ги вади иначе

    7 1 Отговор
    Таз не се ли пробва за за кмет на Момин проход?

    08:07 10.09.2025

  • 33 Никой

    3 0 Отговор
    Да действа момата - но - дали ще свърши нещо полезно - ето вече 10 години има Омбудсман и - нищо и никакво.

    Даже за елементарни неща - все се скриват. То - на пълен работен ден са там - бачкат нещо - ама са си чиновници. Ръцете в джобовете. ПИН кода на банкомата - заплатката и - то това е.

    "Били Лъжеца", както и - "Професия чиновник" са си доста показателни четива, има ги все още по библиотеките.

    08:10 10.09.2025

  • 34 Бандера

    2 0 Отговор
    Избират - ама друг път. " Девойката", според Черепа, е назначена вече от Мечо и от Пееф!

    08:11 10.09.2025

  • 35 питай

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гръч":

    Божков за тарифата. Тази дама свидетелства в съда, че Божков я е изнасилвал няколко пъти в неговия кабинет. Ходила е да я изнасилват няколко пъти. Явно не я е изнасилвал само Божков, защото такава кариера не се прави с изнасилване само от един милионер.

    Коментиран от #40

    08:13 10.09.2025

  • 36 И за какво

    3 0 Отговор
    ще отговаря ? За служебните свирни !

    08:15 10.09.2025

  • 37 Рик

    0 1 Отговор
    Много сладка ми изглежда, дали ще се справи? Представях си вълчица! Тока, и водата вече ни натовариха с комисионни, Топлофикация си пише мегавати, като бомбонки харибо, и ко праим ся?

    08:20 10.09.2025

  • 38 Празен

    1 0 Отговор
    поглед , играеща го с неуспех скромна !

    08:23 10.09.2025

  • 39 Паци

    0 0 Отговор
    Трябваше да е Маямата, тя подари водомер на шефа на Соф. Вода с подтекст, че се плаща само това, което отчита уреда. Слагат си някакви удобни търкалки

    08:29 10.09.2025

  • 40 Банко

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "питай":

    Ти ако я срещнеш тая на плажа вечерта, няма ли да я опрашиш?

    Коментиран от #42

    08:32 10.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 защо не

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Банко":

    Ще я опраша, но и през ум няма да ми мине да я направя председател на КЗП или заместник-омбудсман. Между опрашване и кариерно развитие има баир разлика и най-често, ако става за едното, не става за другото.

    Коментиран от #43

    08:39 10.09.2025

  • 43 Банко

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "защо не":

    Не познаваш жените, говориш за Арабския свят.

    08:50 10.09.2025

