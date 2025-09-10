Народните представители избират заместник-омбудсман

Днес депутатите ще гласуват за избор на заместник на омбудсмана. Дебатите са заложени като първа точка в предварителната им програма, съобщават от Нова телевизия.
Народните представители избраха и омбудсман в средата на юли. Тогава ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" се обединиха около кандидатурата на Велислава Делчева. Единствен кандидат за гласуването днес е Мария Филипова.
След промените от 2023 година именно фигурите на обществения защитник и неговия заместник са сред малкото възможни варианти за служебен премиер при евентуални предсрочни избори.
1 град КОЗЛОДУЙ
07:13 10.09.2025
2 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #23
07:16 10.09.2025
3 дядото
07:22 10.09.2025
4 Истина
07:22 10.09.2025
5 Това
07:27 10.09.2025
6 ПО ДАБРЕ ПОНЕ ХУБАВА
Тая поне си заслужава да я повозиш на правителствения самолет.
Коментиран от #25
07:27 10.09.2025
7 Балончо
07:27 10.09.2025
8 Бохо Хохо
07:28 10.09.2025
9 Ице
Коментиран от #11
07:31 10.09.2025
10 Стига де
07:34 10.09.2025
11 Идея нямаш
До коментар #9 от "Ице":Колко е пробвана вече… за да е единствен кандидат.. 🙈😂
Коментиран от #26
07:35 10.09.2025
12 Никой
Нищо де - то сега след победите на футболният терен - Испания й вкарахме 6-7 гола, даже престана коментатора да ги брои по едно време. Грузия се отказа доброволно от мача. Това е важното в живота.
Тази жена - не трябва ли - първо да стане професионалист.
Коментиран от #29
07:36 10.09.2025
13 Ще пристигне
07:37 10.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕСТЕТ ОПТИМИСТ
07:45 10.09.2025
16 Българин
07:47 10.09.2025
17 РЕАЛИСТ
07:47 10.09.2025
18 Сталин
Коментиран от #30
07:47 10.09.2025
19 Гост
07:48 10.09.2025
20 Тая
07:49 10.09.2025
21 Рон Джеръми
07:49 10.09.2025
22 ЖЪЛТОПАВЕТНИК
07:50 10.09.2025
23 Българин
До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":Те българките всички са руси по рождение ама като свърши боята кво праим.Отвън ябълката руса ,отвътре гнила.Само с боя за коса не се издигаш по стълбицата на властта,и друго нещо си трябва.Трябва да си малко палавница.
07:50 10.09.2025
24 Перо
07:52 10.09.2025
25 Щерев
До коментар #6 от "ПО ДАБРЕ ПОНЕ ХУБАВА":Наталия Киселината е шеф за да стресира народните изедници.Времето е тяхно и изтича като пясък в пясъчен часовник.
07:53 10.09.2025
26 Точно така!
До коментар #11 от "Идея нямаш":Жена с минало, както казват!
07:53 10.09.2025
27 Гръч
Коментиран от #35
07:56 10.09.2025
28 Яся
07:56 10.09.2025
29 праведен
До коментар #12 от "Никой":Тази жена - не трябва ли - първо да стане професионалист. НЕ,трябва да професионалист и да е фен на поджарникаря.А бе да питам къде е главния поджарникар на републиката,дженерала?България изгоря него,доктора на науките ,ни се чу ни се видя,не трябва ли да е на терен?
07:57 10.09.2025
30 Пенчо доктора
До коментар #18 от "Сталин":Имаме посланик от Окраина.
07:58 10.09.2025
31 Един от народа
08:03 10.09.2025
32 Боко ги вади иначе
08:07 10.09.2025
33 Никой
Даже за елементарни неща - все се скриват. То - на пълен работен ден са там - бачкат нещо - ама са си чиновници. Ръцете в джобовете. ПИН кода на банкомата - заплатката и - то това е.
"Били Лъжеца", както и - "Професия чиновник" са си доста показателни четива, има ги все още по библиотеките.
08:10 10.09.2025
34 Бандера
08:11 10.09.2025
35 питай
До коментар #27 от "Гръч":Божков за тарифата. Тази дама свидетелства в съда, че Божков я е изнасилвал няколко пъти в неговия кабинет. Ходила е да я изнасилват няколко пъти. Явно не я е изнасилвал само Божков, защото такава кариера не се прави с изнасилване само от един милионер.
Коментиран от #40
08:13 10.09.2025
36 И за какво
08:15 10.09.2025
37 Рик
08:20 10.09.2025
38 Празен
08:23 10.09.2025
39 Паци
08:29 10.09.2025
40 Банко
До коментар #35 от "питай":Ти ако я срещнеш тая на плажа вечерта, няма ли да я опрашиш?
Коментиран от #42
08:32 10.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 защо не
До коментар #40 от "Банко":Ще я опраша, но и през ум няма да ми мине да я направя председател на КЗП или заместник-омбудсман. Между опрашване и кариерно развитие има баир разлика и най-често, ако става за едното, не става за другото.
Коментиран от #43
08:39 10.09.2025
43 Банко
До коментар #42 от "защо не":Не познаваш жените, говориш за Арабския свят.
08:50 10.09.2025