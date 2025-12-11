Новини
Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

11 Декември, 2025 17:50 3 771 105

През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори и определи властта като “бламирана”. Той неведнъж спомена и думата “оставка”.

Ако президентът Румен Радев не сформира ново мнозинство в рамките на този парламент, ще трябва да се избира служебен премиер от „домовата книга”. На този етап нова реакция от страна на президентската институция няма след това, което се случи в Народното събрание, съобщават от Нова телевизия.

След оставката на правителството, която ще бъде гласувана в НС, ще се премине към конституционните процедури в сградата на президентството. Ако те бъдат провалени и не се стигне до нов кабинет в рамките на това НС, ще стигнем и към списъка със служебни премиери. В него има и нови имена, дори и на председателя на НС Рая Назарян, която от съвсем скоро отново е на този пост.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

- Председателят на Народното събрание

- Управителят или подуправителите на БНБ

- Омбудсманът или негов заместник

- Председателят на Сметната палата

- Зам.-председатели на Сметната палата


  • 1 Браво г-н Президент!

    81 56 Отговор
    Поне на президент случихме. Умен, достоен и обичан от хората. За разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и другарчето му Пеевски.

    Коментиран от #9, #12, #18, #32, #37, #56, #62, #63

    17:59 11.12.2025

  • 2 На бас 👍

    40 62 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #52

    17:59 11.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    3 7 Отговор
    ИСКАМЕ ДА Е ЧИЧО МИТКО КАЛАМБУРА...👍

    18:00 11.12.2025

  • 5 1488

    6 7 Отговор
    какво е "бламира" ?

    Коментиран от #54

    18:00 11.12.2025

  • 6 честен ционист

    16 22 Отговор
    Зам омбудсманката или Рая. Вай Аман!

    18:00 11.12.2025

  • 7 Шопо

    15 5 Отговор
    Залагам на Омбудсманът или негов заместник.

    Коментиран от #55

    18:02 11.12.2025

  • 8 Вариантът Е Само Един

    14 1 Отговор
    Като се абстрахираме от невъзможните опции,
    единственият вариант е заместничката на омбудсуманката-
    т.е депюти омбудсуманката.
    Като в старата краварска песничка-
    " Аз застрелях шерифа,
    но не съм застрелял заместника му."

    18:04 11.12.2025

  • 9 Ей каиш

    22 27 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":

    защо викаш на другаря Гадев "гусин"??? Руска подлога си и ти нааали??!!

    18:05 11.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    11 5 Отговор
    Един глас и от мен за заместничката!
    ако някой не знае кое я - Мария Филипова - руса и дашна :D :D :D

    18:08 11.12.2025

  • 11 ще видим !?

    16 6 Отговор
    Още е рано либе за китка ! Все още имаме редовно правителство. !!!!!

    18:08 11.12.2025

  • 12 дешифриране

    21 20 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":

    Мутрофанова случи на президент и много го обича.

    Коментиран от #17

    18:08 11.12.2025

  • 13 малко факти

    19 11 Отговор
    .... като винаги много простичък и заблуден народа. Баце Боко не хвърля оставка когато го карат , а когато той прецени ,че му е удобно,бедни ми глуповатонаивничък народе , и който много иска, нека седне на царския трон та цъфнем и вържем ......

    18:09 11.12.2025

  • 14 Ами

    19 0 Отговор
    ако всички откажат? Кво прайм?

    Коментиран от #19, #31

    18:10 11.12.2025

  • 15 Горски

    23 13 Отговор
    Сега е момента президента да оглави своя политически проект, да поведе народа ако има капка достойнство в него и да измете тази политическа утайка, тази нагар. А заместничката му Илияна Йотова да заеме неговия пост, нищо, че мандада не му е изтекъл.

    Коментиран от #20, #79

    18:10 11.12.2025

  • 16 Лицемерно

    22 26 Отговор
    Румен Радев няма шанс, и няма да има никакви изненади. Много грешите точките във времето, когато Радев го смятаха за човек до народа. За президент на всички граждани. Какъвто трябва да бъде един президент и да носи потенциала за обединение в себе си. В онази точка в която си вдигна фалшивия юмрук хоората искаха да вярват в някого, че стои до тях. Въпреки вонята на определени партии която се носеше още тогава, хората избираха на вярват на Радев. Аз бях един от тях, аз вярвах че Радев е патриот и човек на народа. Обаче се оказа човек на задкулисието, показа се като тесен партиен лидер. На който избиратели са пределно ясно, по антиевропейската му насоченост може да се предопредели къде се поставя като политик. Радев от преди 5 6 години загуби правото да се определя, като човек на народа. Той не е такъв. Може да придърпа към себе си 15% до 21 % при 40% 45 % гласуване. Което ми се струва и това за много. Но разбира се на момата и плащат да мами. Мома мами.

    Коментиран от #25, #28

    18:11 11.12.2025

  • 17 Мнооо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "дешифриране":

    си т@п

    Коментиран от #23

    18:12 11.12.2025

  • 18 Хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":

    Вярваш ли си? Доброволно или платено?

    18:12 11.12.2025

  • 19 Присмехулник

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Киро бе, Киро. Ша избИрем него.

    18:12 11.12.2025

  • 20 малко факти

    15 11 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Да верно е ,сега е момента да са поосерее резидента .....

    18:12 11.12.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    10 3 Отговор
    Всичките до един са от ГЕРБ.

    18:13 11.12.2025

  • 22 Айде Пак

    15 5 Отговор
    Кокора да го направим Цар

    18:13 11.12.2025

  • 23 дешифриране

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мнооо":

    саше... Някои разбират.

    18:13 11.12.2025

  • 24 Как

    3 3 Отговор
    Главчев да започва веднага!

    18:15 11.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 нормално

    10 14 Отговор
    Последния път когато вдигна комунистическия юмрук и каза мутри вън беше преди 8 години, тогава правителството падна, Радев състави няколко служебни кабинета. След 8 години , последните дни народа пак извика същото, Мутри вън. Извод, Радев не работи за България, след като след 8 години народа пак скандира Мутри вън .

    Коментиран от #36, #66

    18:16 11.12.2025

  • 27 Веселяка

    6 8 Отговор
    На изборите може да гласувам за Нинова 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 🤣

    18:17 11.12.2025

  • 28 дешифриране

    11 11 Отговор

    До коментар #16 от "Лицемерно":

    Още 11 години още ще плащаме на Боташ за много умния и обичан и от турската страна президент. и те случиха на нашия президент.

    18:18 11.12.2025

  • 29 Вариантите са много

    13 2 Отговор
    Но такова отчаяние и мъка много рядко се вижда

    Коментиран от #35

    18:21 11.12.2025

  • 30 Оракул

    5 6 Отговор
    Според мене избора му няма да е добър за България поне засега само лоши избори е правил сигурно ще е някой евроатлантик който да подмени статуковото да се хвърли прах в очите на хората и всичко по старому.

    Коментиран от #34

    18:24 11.12.2025

  • 31 Моарейн

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Изпадаме в още по-голяма конституционна криза. С любезното съдействие на шишо-герберастите и пъпко-дебарките, които сътвориха тая тъпня, която мисирките с умиление наричат "домова книга".

    18:27 11.12.2025

  • 32 Хвалбата

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":

    е пропуснала, че той е най-скъпия за страната президент, отчитайки два мандата и сделката с Боташ.

    18:27 11.12.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Мария Филипова или Главчо.

    18:27 11.12.2025

  • 34 Не се притеснявай,

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "Оракул":

    зеления чорап е изявена копейка.

    18:29 11.12.2025

  • 35 Еми

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Вариантите са много":

    Всеки който се хване на корумпираното хоро с ГЕРБ по някое време осъзнава, каква голяма грешка е направил. Но затова пък те през това време достатъчно са усвоили в чекмеджетата.

    18:30 11.12.2025

  • 36 Ами

    8 6 Отговор

    До коментар #26 от "нормално":

    Не прехвърляй вината на Радев.
    Да прпомням ли, кой му оряза правомощията и въведе "домовата книга"?

    Коментиран от #39

    18:30 11.12.2025

  • 37 ИСТИНАТА

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":

    Най-изненадан от оставката на Желязков беше Борисов.Затова първо се скри от медиите.

    Коментиран от #40

    18:32 11.12.2025

  • 38 Вариантите са

    8 3 Отговор
    такива, каквито ги сътвори мафията ПП и ДБ които стояха в скута на пеевски, иначе вчера бяха ербапи като бяха изкарали стадото.

    Коментиран от #44

    18:32 11.12.2025

  • 39 Да, Да

    7 7 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Радев няма вина за мутрите ,Радев няма вина за копринката, Радев няма вина за Боташ ....

    Коментиран от #41, #42, #69

    18:33 11.12.2025

  • 40 Ще те допълня

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "ИСТИНАТА":

    Понякога се чудя кое е в повече, простотията на Борисов или далаверите му?!

    18:34 11.12.2025

  • 41 Правилно

    6 6 Отговор

    До коментар #39 от "Да, Да":

    Радев няма вина за лъжите на мафията ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ. Вина има само народа, който ползват като стадо.

    Коментиран от #45

    18:34 11.12.2025

  • 42 Да така е

    5 7 Отговор

    До коментар #39 от "Да, Да":

    55 милиона евро на ден ни струват изтеглените кредити от Тиквата и аверчето му ПееФ.

    18:35 11.12.2025

  • 43 Осравка

    4 4 Отговор
    Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка , Осравка .

    18:36 11.12.2025

  • 44 Мафиоти

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Вариантите са":

    Защо не вземете да върнете парите? Режете от сланината (имотите), които сте натрупали с незаконни пари? Режете сланината която сте натрупали в чекмеджета, банкови сметки, офшорки. Десетки милиарди левове укрити и изнесени, усвоени. Ще имате ли доблестта да върнете парите. На голяма работа се правите, обаче истината е че сте страхливци. Ще хвърлите държавата в разруха, обаче няма да върнете парите.

    Коментиран от #46

    18:36 11.12.2025

  • 45 Лозан Панов

    3 7 Отговор

    До коментар #41 от "Правилно":

    "Румен Радев и Бойко Борисов са двете страни на една и съща момента." Корумпираната монета на задкулисната мафия.

    Коментиран от #49, #82, #99

    18:38 11.12.2025

  • 46 Какви пари бре

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мафиоти":

    В коментара пишеше, че вариантите са такива, каквито ги сътвориха шарлатаните в скута на пеевски.

    18:38 11.12.2025

  • 47 нннн

    6 1 Отговор
    Абе, Конституционният съд стачкува ли? Или е в платен безсрочен отпуск? От две години ,,мисли" върху решението за ,,домовата книга".(???) То, вярно, за заплати само по 20 000 лв не им се напряга много, но все пак...

    18:38 11.12.2025

  • 48 предложение

    2 5 Отговор
    за министър-председател: РОСЕН МИЛЕНОВ.НИКОЛАЙ ХАДЖИГЕНОВ,РУМЯНА ЧЕНАЛОВА,ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ,АРМАН БАБИКЯН, като начало!

    Коментиран от #88

    18:38 11.12.2025

  • 49 Двете страни на една монета

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Лозан Панов":

    са двата олигархични кръга зад ПП и ДБ и ГЕРБ и ДПС, които спонсорират глупавите ти лъжи.

    18:39 11.12.2025

  • 50 Печатар с водопад

    7 4 Отговор
    Желязков е едно безлично и силно корумпирано сламено човече, което държат с компромати и прави това, което му наредят шефовете му - Тиквата и Пра се то.

    18:39 11.12.2025

  • 51 Моряка

    3 3 Отговор
    Ако остане само чисто машинно гласуване,циганите отпадат,Боко и Шиши рязко намаляват.Но тарикатите едва ли ще позволятт.

    Коментиран от #53, #58

    18:40 11.12.2025

  • 52 Просто племе!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "На бас 👍":

    Глупавият си ти!

    18:42 11.12.2025

  • 53 Ти май не си присъствал

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Моряка":

    на последните избори. Купуването на гласове е само за парлама. Истината е в писането на резултатите в изборните списъци. Там няма нищо общо с реалността, но и никой не ги проверява. Пишат си колкото искат.

    18:42 11.12.2025

  • 54 ?????

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Чети например Чудомир, а не само тик-ток.

    18:42 11.12.2025

  • 55 Самоков

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Само на нея. На долу е леш.

    18:43 11.12.2025

  • 56 Така де

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":

    Браво на ПП ДБ, че отново ще имаме комунистическо правителство на русофила Радев.

    Коментиран от #57

    18:43 11.12.2025

  • 57 Радев е българин

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "Така де":

    за разлика от теб, ползван от националните ни предатели ГЕРБ, ДПС с лъжи срещу българите.

    18:45 11.12.2025

  • 58 ?????

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Моряка":

    Там флашките са важни.
    Помним как зам министърът от ПП-тата си беше копирал кода за да си го има.

    18:45 11.12.2025

  • 59 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    Умнокрасивите, харесва ли ви промяната на конституцията, която киро тпто, ококорения и ристьо бойкикеф ви сервираха? Честито ви тиквено служебно правителство и избори направени от тиква и прасе

    18:45 11.12.2025

  • 60 ПА ПА ПА

    5 5 Отговор
    Когато ПА , Когато ПА , Когато ПАДНЕ РЕЗИДЕНТА кРадев , не искам аз да съм отдолу , за да не пзюадне върху мен !

    18:45 11.12.2025

  • 61 На този президент

    6 5 Отговор
    хората му се молеха на колене със запалени свещи в ръка да не издава указ за Гешев но той го направи и видяхме до къде я докара. Затова хората не му вярват. Сега правел не партия а движение но се забави да го обяви. Мисли, че ще увлече путинофили след себе си но генезиса му е като на Борисов. Ще си простят и ще се прегърнат тримката с Пеевски и ще кажат и на това младо поколение по площадите да си гледа работата!

    Коментиран от #84

    18:45 11.12.2025

  • 62 Честито

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":

    Отново руския агент мунчо ще ръководи държавата.

    Коментиран от #65, #68

    18:48 11.12.2025

  • 63 Ми да

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":

    Да зарежеш жената, която те е чакала да се върнеш от нощни полети и да се ожениш за любовницата си - това ли е достоен човек?

    Коментиран от #67, #74, #75

    18:48 11.12.2025

  • 64 Уса

    3 1 Отговор
    Президентска република с две партии това иска Тръмп.Всички безделници да се махат от политиката

    18:49 11.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "нормално":

    Абе, 36 години викаме "кой не скача е червен"( комунист,руснак,путинист).Та за 36 години властимащите какво сториха с( на) българите?

    Коментиран от #77

    18:50 11.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Честито":

    Руски патриарх, руски президент и разбира се нов руски премиер. Всичко е точно!

    18:51 11.12.2025

  • 69 Той

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да, Да":

    ли е подписал договора? Той ли е виновен, че правителството не иска да използва тръбата?

    18:53 11.12.2025

  • 70 Питам

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Достойният човек":

    Кое е лъжа - че заряза жената, която му роди децата ли?

    Коментиран от #81, #85

    18:53 11.12.2025

  • 71 оня с коня

    2 3 Отговор
    Още когато доизкарваше през 2020г мандата си Правителството на ГЕРБ ,Черепа крещеше на Борисов от Чужбина че е Страхливец щото не подава оставка.Сега пък "последния софиянец" и останалите тролове наричат Борисов "Страхливец" щото си бил подал оставката...затова и бат Бойко като умен и разсъдлив Политик ще скъса оставката на 2- половината де я подаде,другата половина - няма,та дано убеди недоволните от него че не го е страх!А какво ще направи Радев?Ами АБС. НИЩО докато не му изтече Мандата защото подаде ли оставка за да прави Партия,губи Доживотни Макс.Пенсия и Охрана,Подарък Офис на пъпа на София.И така - време е Протестиращите "от всички градове на БГ" да почерпят че Правителството подаде оставка,само че...това са безпарични Лумпени които отлично знаят че който и да дойде на власт,няма да им сипе нещо в Канчето като по тази причина и НЕ гласуват.За какво протестират тогава?Ами за "некойлев" Протестански Надник и сандвич с мин. вода!Е...и с тайната надежда да влезе Червената Армия и да вземе от Заможните и Успелите,та да им го подари.И точно за тях е казал Господ:"Блажени са верующите"!:)

    Коментиран от #94, #97

    18:53 11.12.2025

  • 72 Божеее

    5 2 Отговор
    Комунист до Комунист майно леее
    Путин комуниста е президент на капиталистическа Русия
    Радев комуниста е президент на капиталистическа България
    И после защо сме тъпчели 36 години на едно място.Е , как да напреднем с комунисти и дс агенти

    18:53 11.12.2025

  • 73 Наш муньо

    4 2 Отговор
    Спокойно може да отвори руската домова книга и да предложи Мария Захарова за министър председател.

    Коментиран от #80

    18:54 11.12.2025

  • 74 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ми да":

    Ами жената ако го е чакала в обятията на друг?Въобще защо падате толкова низко !?!Тръмп също е сменявал жени и любовници.За идола ти Боко да не коментираме,нали?

    Коментиран от #86, #91

    18:54 11.12.2025

  • 75 Ти си

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ми да":

    селска клюкарка

    18:54 11.12.2025

  • 76 ПА ПА ПА

    1 3 Отговор
    Когато ПА , Когато ПА , Когато ПАДНЕ РЕЗИДЕНТА кРадев , не искам аз да съм отдолу , за да не падне върху мен !

    Коментиран от #103

    18:55 11.12.2025

  • 77 Божеее

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха":

    Комунист до Комунист майно леее
    Путин комуниста е президент на капиталистическа Русия
    Радев комуниста е президент на капиталистическа България
    И после защо сме тъпчели 36 години на едно място.Е , как да напреднем с комунисти и дс агенти

    Коментиран от #100

    18:55 11.12.2025

  • 78 Търси се

    2 1 Отговор
    партия, която има 240 кандидати за депутати, ясно лице за главен прокурор, лица за цял ВСС, за областни милиционери и единствена цел-всички досегашни партийни лидери, сегашни милиционери, прокурори и съдии в затвора доживот. Търсен резултат,
    който целят, е 170-180 депутата, които да задвижат машината. Промяна на конституция, наказателни закони и най-важното, не повече от 4 години срок за раиране на "елита". Ако не спечелят,разпускане,ако успеят,значи могат и още. Веднага отивам да гласувам за тази партия. Иначе се давете в собствената си безпомощност и тарикатлък. И сегашен елит, и сегашни зависими гласоподаватели.

    Коментиран от #98

    18:56 11.12.2025

  • 79 Морски

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    И Новогодишната реч завършва така " На 03.01 .26 година подавам оставка от президент и назначавам заместничката" . Грубо казано. Крайният резултат към края на 26 е правителство на Радев с обединени Комунисти и Социалисти милионери и президент комунистката и социалистка досегашна Вице президент. И започва нещо като Елцин и Путин сценарий със смяна на места до пълно овладяване / отново и за кой ли път / с новата -стара НОменклатура , комсомолчета и т.н. към светли Азиатско Европейски Бъднини. Общо взето - новото старо. И така до 3 милиона останали някакви роби тук.

    Коментиран от #87

    18:56 11.12.2025

  • 80 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Наш муньо":

    А ти мечтаеш някоя Урсула фон или Кая Крадлас да ни е начело.

    18:56 11.12.2025

  • 81 Само

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Питам":

    пропаднал човек се занимава с клюки и лъжи. Затова ги ползват национални предатели и мафия като ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ за евтини глупаци по форумите.

    18:57 11.12.2025

  • 82 Обаче

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Лозан Панов":

    Не си Лозан! Лозан на балотажа не подкрепи Герджиков, че бил герберско предложение, а не че има нещо срещу способностите му и подкрепи РРадев. А кой натрапи харвардците и ПП.?

    18:57 11.12.2025

  • 83 МИРО

    5 2 Отговор
    Радев за мен е изпята, но и фалшива песен !!! КАКВО ПОЛЕЗНО СВЪРШИ ЗЕЛЕНИЯТ ЧОРАП, НАДЯНА СЕ НА НЯКОЙ КРАК !!!

    18:57 11.12.2025

  • 84 Лелееее

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "На този президент":

    колко си т@п, Саше... За конституция чувал ли си и за президентски правомощия??????? Къде ви намират такива, бееееее...

    19:00 11.12.2025

  • 85 на държавни разноски

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Питам":

    Дори президента се разходи с Деси чак до Япония за някаква незначителна изложба. Авантата си е жива печалба.

    Коментиран от #92

    19:01 11.12.2025

  • 86 Ми да

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Само питам":

    Да обиждаш една почтена жена, каквато е била първата съпруга на Радев е доста мерзко твърдение.

    Коментиран от #90

    19:04 11.12.2025

  • 87 Добра идея

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Морски":

    Чул те Господ .Това е единственият шанс България пак да тръгне напред и да чака 9 милионният си жител.

    19:04 11.12.2025

  • 88 приказки 1001

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "предложение":

    Само някои от предложените имена са гнили ябълки, останалите са само кисели ябълки.

    19:05 11.12.2025

  • 89 кРадев Свинята

    3 2 Отговор
    кРадев БОТАШа и Делян Свинята , двете лица на Двуликия Aнус !

    19:07 11.12.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "Само питам":

    Само Боко ще ви оправи вас русофилите.

    Коментиран от #95, #96

    19:10 11.12.2025

  • 92 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "на държавни разноски":

    Жилязку обиколи света за 10 месеца.Няколко пъти.Ти ми кажи каква е ползата от това за България.

    19:10 11.12.2025

  • 93 Как ? С

    3 0 Отговор
    Как ? С

    Фалирали !

    Индивиди !

    Да Правиш !

    Правителство ?

    19:10 11.12.2025

  • 94 Катъров

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "оня с коня":

    " че...това са безпарични Лумпени които отлично знаят че който и да дойде на власт, няма да им сипе нещо в Канчето като по тази причина и " . Само истински Гробар с гербер , който знае КОЙ му сипва и колко в канчето може да напише това. Деградирал си тотално щом наричаш толкова хора Лумпени .

    Коментиран от #101

    19:11 11.12.2025

  • 95 По Руски Ли ?

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ха ха":

    По Руски Ли ?

    19:11 11.12.2025

  • 96 Помниме

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ха ха":

    Каракачанската овчарка се радва на добро здраве в Москва.А Боко добре знае какво се случи с Шиши в Дубай.По- скоро нов газопровод ще подари на руснаците

    19:13 11.12.2025

  • 97 Коня на оня

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "оня с коня":

    Изял си ми зоба.За резил стана.

    Коментиран от #102

    19:16 11.12.2025

  • 98 Станчов

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Търси се":

    На четвъртата година трябва да са внесли дължимия външен дълг от имотите и банковите сметки на всички досегашни партийни елитни крадци. Дълга трябва да е като преди 36 години иначе все едно и те нищо не са свършили. До 10 години народът ни да се възроди до наистина 6 милиона . Лъженето в статистика да се инкриминира и реален затвор. Новият такъв стои празен и ги чака с лукс.

    19:16 11.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Божеее":

    Аз знам за един пожарникар,който си пази партийния билет във вътрешния джоб,до сърцето.За едно малко момче ,едвам отгледано от шефката на Българското Тото.Знам и за един Кирчо (на тати) от Канада,и за един ген.Атанасов,и за Соломончо Паси и т.н. и т.п. 36 години комунягите викат : Дръжте комунягите .Това май за крадците беше,но все тая .

    19:25 11.12.2025

  • 101 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Катъров":

    Понеже по Обективни причини си от категорията "Трудносхващащи",ще използвам Метода на Ш.Холмс за плавно преминаване от Дедуктивното към Индуктивното,та дано разбереш Логиката защо наричам Протестиращите "Безпарични Лумпени".Ами елементарно е:Срещу Хубавото НИКОЙ не рита,протестират тия които не са доволни от Приходите си!Ех мъка,мъкааа- цял Живот е.и,учи,е.и,учи...ама кво да ви правя като съм жалостив:)

    19:27 11.12.2025

  • 102 Онези

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Коня на оня":

    А , сефте . То и поне 4 години щеше да управлява заедно с коня. Не може да се отрече- от години изключително добре се справя с пропагандата за отвращаване от ГЕРБ на всеки четящ тук .

    19:28 11.12.2025

  • 103 Славуца

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "ПА ПА ПА":

    Харесват ти моите момченца,нали.Пак за ИТН да гласуваш.

    Коментиран от #104

    19:28 11.12.2025

  • 104 А за кой

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Славуца":

    За крадците и лъжците ПП, ДБ ли или меч и величие.

    Коментиран от #105

    19:33 11.12.2025

  • 105 ВЪЗВЕЛИЧАВАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "А за кой":

    Възраждане ,Величие ни е необходимо.И не ми се слушат клюки за руски връзки и клошарски кражби.

    19:38 11.12.2025

