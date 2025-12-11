Ако президентът Румен Радев не сформира ново мнозинство в рамките на този парламент, ще трябва да се избира служебен премиер от „домовата книга”. На този етап нова реакция от страна на президентската институция няма след това, което се случи в Народното събрание, съобщават от Нова телевизия.
През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори и определи властта като “бламирана”. Той неведнъж спомена и думата “оставка”.
След оставката на правителството, която ще бъде гласувана в НС, ще се премине към конституционните процедури в сградата на президентството. Ако те бъдат провалени и не се стигне до нов кабинет в рамките на това НС, ще стигнем и към списъка със служебни премиери. В него има и нови имена, дори и на председателя на НС Рая Назарян, която от съвсем скоро отново е на този пост.
Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?
- Председателят на Народното събрание
- Управителят или подуправителите на БНБ
- Омбудсманът или негов заместник
- Председателят на Сметната палата
- Зам.-председатели на Сметната палата
1 Браво г-н Президент!
Коментиран от #9, #12, #18, #32, #37, #56, #62, #63
17:59 11.12.2025
2 На бас 👍
Коментиран от #52
17:59 11.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ВЕЛИНСКИ
18:00 11.12.2025
5 1488
Коментиран от #54
18:00 11.12.2025
6 честен ционист
18:00 11.12.2025
7 Шопо
Коментиран от #55
18:02 11.12.2025
8 Вариантът Е Само Един
единственият вариант е заместничката на омбудсуманката-
т.е депюти омбудсуманката.
Като в старата краварска песничка-
" Аз застрелях шерифа,
но не съм застрелял заместника му."
18:04 11.12.2025
9 Ей каиш
До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":защо викаш на другаря Гадев "гусин"??? Руска подлога си и ти нааали??!!
18:05 11.12.2025
10 ДрайвингПлежър
ако някой не знае кое я - Мария Филипова - руса и дашна :D :D :D
18:08 11.12.2025
11 ще видим !?
18:08 11.12.2025
12 дешифриране
До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":Мутрофанова случи на президент и много го обича.
Коментиран от #17
18:08 11.12.2025
13 малко факти
18:09 11.12.2025
14 Ами
Коментиран от #19, #31
18:10 11.12.2025
15 Горски
Коментиран от #20, #79
18:10 11.12.2025
16 Лицемерно
Коментиран от #25, #28
18:11 11.12.2025
17 Мнооо
До коментар #12 от "дешифриране":си т@п
Коментиран от #23
18:12 11.12.2025
18 Хаха
До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":Вярваш ли си? Доброволно или платено?
18:12 11.12.2025
19 Присмехулник
До коментар #14 от "Ами":Киро бе, Киро. Ша избИрем него.
18:12 11.12.2025
20 малко факти
До коментар #15 от "Горски":Да верно е ,сега е момента да са поосерее резидента .....
18:12 11.12.2025
21 Данко Харсъзина
18:13 11.12.2025
22 Айде Пак
18:13 11.12.2025
23 дешифриране
До коментар #17 от "Мнооо":саше... Някои разбират.
18:13 11.12.2025
24 Как
18:15 11.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 нормално
Коментиран от #36, #66
18:16 11.12.2025
27 Веселяка
18:17 11.12.2025
28 дешифриране
До коментар #16 от "Лицемерно":Още 11 години още ще плащаме на Боташ за много умния и обичан и от турската страна президент. и те случиха на нашия президент.
18:18 11.12.2025
29 Вариантите са много
Коментиран от #35
18:21 11.12.2025
30 Оракул
Коментиран от #34
18:24 11.12.2025
31 Моарейн
До коментар #14 от "Ами":Изпадаме в още по-голяма конституционна криза. С любезното съдействие на шишо-герберастите и пъпко-дебарките, които сътвориха тая тъпня, която мисирките с умиление наричат "домова книга".
18:27 11.12.2025
32 Хвалбата
До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":е пропуснала, че той е най-скъпия за страната президент, отчитайки два мандата и сделката с Боташ.
18:27 11.12.2025
33 Данко Харсъзина
18:27 11.12.2025
34 Не се притеснявай,
До коментар #30 от "Оракул":зеления чорап е изявена копейка.
18:29 11.12.2025
35 Еми
До коментар #29 от "Вариантите са много":Всеки който се хване на корумпираното хоро с ГЕРБ по някое време осъзнава, каква голяма грешка е направил. Но затова пък те през това време достатъчно са усвоили в чекмеджетата.
18:30 11.12.2025
36 Ами
До коментар #26 от "нормално":Не прехвърляй вината на Радев.
Да прпомням ли, кой му оряза правомощията и въведе "домовата книга"?
Коментиран от #39
18:30 11.12.2025
37 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":Най-изненадан от оставката на Желязков беше Борисов.Затова първо се скри от медиите.
Коментиран от #40
18:32 11.12.2025
38 Вариантите са
Коментиран от #44
18:32 11.12.2025
39 Да, Да
До коментар #36 от "Ами":Радев няма вина за мутрите ,Радев няма вина за копринката, Радев няма вина за Боташ ....
Коментиран от #41, #42, #69
18:33 11.12.2025
40 Ще те допълня
До коментар #37 от "ИСТИНАТА":Понякога се чудя кое е в повече, простотията на Борисов или далаверите му?!
18:34 11.12.2025
41 Правилно
До коментар #39 от "Да, Да":Радев няма вина за лъжите на мафията ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ. Вина има само народа, който ползват като стадо.
Коментиран от #45
18:34 11.12.2025
42 Да така е
До коментар #39 от "Да, Да":55 милиона евро на ден ни струват изтеглените кредити от Тиквата и аверчето му ПееФ.
18:35 11.12.2025
43 Осравка
18:36 11.12.2025
44 Мафиоти
До коментар #38 от "Вариантите са":Защо не вземете да върнете парите? Режете от сланината (имотите), които сте натрупали с незаконни пари? Режете сланината която сте натрупали в чекмеджета, банкови сметки, офшорки. Десетки милиарди левове укрити и изнесени, усвоени. Ще имате ли доблестта да върнете парите. На голяма работа се правите, обаче истината е че сте страхливци. Ще хвърлите държавата в разруха, обаче няма да върнете парите.
Коментиран от #46
18:36 11.12.2025
45 Лозан Панов
До коментар #41 от "Правилно":"Румен Радев и Бойко Борисов са двете страни на една и съща момента." Корумпираната монета на задкулисната мафия.
Коментиран от #49, #82, #99
18:38 11.12.2025
46 Какви пари бре
До коментар #44 от "Мафиоти":В коментара пишеше, че вариантите са такива, каквито ги сътвориха шарлатаните в скута на пеевски.
18:38 11.12.2025
47 нннн
18:38 11.12.2025
48 предложение
Коментиран от #88
18:38 11.12.2025
49 Двете страни на една монета
До коментар #45 от "Лозан Панов":са двата олигархични кръга зад ПП и ДБ и ГЕРБ и ДПС, които спонсорират глупавите ти лъжи.
18:39 11.12.2025
50 Печатар с водопад
18:39 11.12.2025
51 Моряка
Коментиран от #53, #58
18:40 11.12.2025
52 Просто племе!
До коментар #2 от "На бас 👍":Глупавият си ти!
18:42 11.12.2025
53 Ти май не си присъствал
До коментар #51 от "Моряка":на последните избори. Купуването на гласове е само за парлама. Истината е в писането на резултатите в изборните списъци. Там няма нищо общо с реалността, но и никой не ги проверява. Пишат си колкото искат.
18:42 11.12.2025
54 ?????
До коментар #5 от "1488":Чети например Чудомир, а не само тик-ток.
18:42 11.12.2025
55 Самоков
До коментар #7 от "Шопо":Само на нея. На долу е леш.
18:43 11.12.2025
56 Така де
До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":Браво на ПП ДБ, че отново ще имаме комунистическо правителство на русофила Радев.
Коментиран от #57
18:43 11.12.2025
57 Радев е българин
До коментар #56 от "Така де":за разлика от теб, ползван от националните ни предатели ГЕРБ, ДПС с лъжи срещу българите.
18:45 11.12.2025
58 ?????
До коментар #51 от "Моряка":Там флашките са важни.
Помним как зам министърът от ПП-тата си беше копирал кода за да си го има.
18:45 11.12.2025
59 Хохо Бохо
18:45 11.12.2025
60 ПА ПА ПА
18:45 11.12.2025
61 На този президент
Коментиран от #84
18:45 11.12.2025
62 Честито
До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":Отново руския агент мунчо ще ръководи държавата.
Коментиран от #65, #68
18:48 11.12.2025
63 Ми да
До коментар #1 от "Браво г-н Президент!":Да зарежеш жената, която те е чакала да се върнеш от нощни полети и да се ожениш за любовницата си - това ли е достоен човек?
Коментиран от #67, #74, #75
18:48 11.12.2025
64 Уса
18:49 11.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ха ха
До коментар #26 от "нормално":Абе, 36 години викаме "кой не скача е червен"( комунист,руснак,путинист).Та за 36 години властимащите какво сториха с( на) българите?
Коментиран от #77
18:50 11.12.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Така е
До коментар #62 от "Честито":Руски патриарх, руски президент и разбира се нов руски премиер. Всичко е точно!
18:51 11.12.2025
69 Той
До коментар #39 от "Да, Да":ли е подписал договора? Той ли е виновен, че правителството не иска да използва тръбата?
18:53 11.12.2025
70 Питам
До коментар #67 от "Достойният човек":Кое е лъжа - че заряза жената, която му роди децата ли?
Коментиран от #81, #85
18:53 11.12.2025
71 оня с коня
Коментиран от #94, #97
18:53 11.12.2025
72 Божеее
Путин комуниста е президент на капиталистическа Русия
Радев комуниста е президент на капиталистическа България
И после защо сме тъпчели 36 години на едно място.Е , как да напреднем с комунисти и дс агенти
18:53 11.12.2025
73 Наш муньо
Коментиран от #80
18:54 11.12.2025
74 Само питам
До коментар #63 от "Ми да":Ами жената ако го е чакала в обятията на друг?Въобще защо падате толкова низко !?!Тръмп също е сменявал жени и любовници.За идола ти Боко да не коментираме,нали?
Коментиран от #86, #91
18:54 11.12.2025
75 Ти си
До коментар #63 от "Ми да":селска клюкарка
18:54 11.12.2025
76 ПА ПА ПА
Коментиран от #103
18:55 11.12.2025
77 Божеее
До коментар #66 от "Ха ха":Комунист до Комунист майно леее
Путин комуниста е президент на капиталистическа Русия
Радев комуниста е президент на капиталистическа България
И после защо сме тъпчели 36 години на едно място.Е , как да напреднем с комунисти и дс агенти
Коментиран от #100
18:55 11.12.2025
78 Търси се
който целят, е 170-180 депутата, които да задвижат машината. Промяна на конституция, наказателни закони и най-важното, не повече от 4 години срок за раиране на "елита". Ако не спечелят,разпускане,ако успеят,значи могат и още. Веднага отивам да гласувам за тази партия. Иначе се давете в собствената си безпомощност и тарикатлък. И сегашен елит, и сегашни зависими гласоподаватели.
Коментиран от #98
18:56 11.12.2025
79 Морски
До коментар #15 от "Горски":И Новогодишната реч завършва така " На 03.01 .26 година подавам оставка от президент и назначавам заместничката" . Грубо казано. Крайният резултат към края на 26 е правителство на Радев с обединени Комунисти и Социалисти милионери и президент комунистката и социалистка досегашна Вице президент. И започва нещо като Елцин и Путин сценарий със смяна на места до пълно овладяване / отново и за кой ли път / с новата -стара НОменклатура , комсомолчета и т.н. към светли Азиатско Европейски Бъднини. Общо взето - новото старо. И така до 3 милиона останали някакви роби тук.
Коментиран от #87
18:56 11.12.2025
80 Ха ха
До коментар #73 от "Наш муньо":А ти мечтаеш някоя Урсула фон или Кая Крадлас да ни е начело.
18:56 11.12.2025
81 Само
До коментар #70 от "Питам":пропаднал човек се занимава с клюки и лъжи. Затова ги ползват национални предатели и мафия като ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ за евтини глупаци по форумите.
18:57 11.12.2025
82 Обаче
До коментар #45 от "Лозан Панов":Не си Лозан! Лозан на балотажа не подкрепи Герджиков, че бил герберско предложение, а не че има нещо срещу способностите му и подкрепи РРадев. А кой натрапи харвардците и ПП.?
18:57 11.12.2025
83 МИРО
18:57 11.12.2025
84 Лелееее
До коментар #61 от "На този президент":колко си т@п, Саше... За конституция чувал ли си и за президентски правомощия??????? Къде ви намират такива, бееееее...
19:00 11.12.2025
85 на държавни разноски
До коментар #70 от "Питам":Дори президента се разходи с Деси чак до Япония за някаква незначителна изложба. Авантата си е жива печалба.
Коментиран от #92
19:01 11.12.2025
86 Ми да
До коментар #74 от "Само питам":Да обиждаш една почтена жена, каквато е била първата съпруга на Радев е доста мерзко твърдение.
Коментиран от #90
19:04 11.12.2025
87 Добра идея
До коментар #79 от "Морски":Чул те Господ .Това е единственият шанс България пак да тръгне напред и да чака 9 милионният си жител.
19:04 11.12.2025
88 приказки 1001
До коментар #48 от "предложение":Само някои от предложените имена са гнили ябълки, останалите са само кисели ябълки.
19:05 11.12.2025
89 кРадев Свинята
19:07 11.12.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Ха ха
До коментар #74 от "Само питам":Само Боко ще ви оправи вас русофилите.
Коментиран от #95, #96
19:10 11.12.2025
92 Ха ха
До коментар #85 от "на държавни разноски":Жилязку обиколи света за 10 месеца.Няколко пъти.Ти ми кажи каква е ползата от това за България.
19:10 11.12.2025
93 Как ? С
Фалирали !
Индивиди !
Да Правиш !
Правителство ?
19:10 11.12.2025
94 Катъров
До коментар #71 от "оня с коня":" че...това са безпарични Лумпени които отлично знаят че който и да дойде на власт, няма да им сипе нещо в Канчето като по тази причина и " . Само истински Гробар с гербер , който знае КОЙ му сипва и колко в канчето може да напише това. Деградирал си тотално щом наричаш толкова хора Лумпени .
Коментиран от #101
19:11 11.12.2025
95 По Руски Ли ?
До коментар #91 от "Ха ха":По Руски Ли ?
19:11 11.12.2025
96 Помниме
До коментар #91 от "Ха ха":Каракачанската овчарка се радва на добро здраве в Москва.А Боко добре знае какво се случи с Шиши в Дубай.По- скоро нов газопровод ще подари на руснаците
19:13 11.12.2025
97 Коня на оня
До коментар #71 от "оня с коня":Изял си ми зоба.За резил стана.
Коментиран от #102
19:16 11.12.2025
98 Станчов
До коментар #78 от "Търси се":На четвъртата година трябва да са внесли дължимия външен дълг от имотите и банковите сметки на всички досегашни партийни елитни крадци. Дълга трябва да е като преди 36 години иначе все едно и те нищо не са свършили. До 10 години народът ни да се възроди до наистина 6 милиона . Лъженето в статистика да се инкриминира и реален затвор. Новият такъв стои празен и ги чака с лукс.
19:16 11.12.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Ха ха
До коментар #77 от "Божеее":Аз знам за един пожарникар,който си пази партийния билет във вътрешния джоб,до сърцето.За едно малко момче ,едвам отгледано от шефката на Българското Тото.Знам и за един Кирчо (на тати) от Канада,и за един ген.Атанасов,и за Соломончо Паси и т.н. и т.п. 36 години комунягите викат : Дръжте комунягите .Това май за крадците беше,но все тая .
19:25 11.12.2025
101 оня с коня
До коментар #94 от "Катъров":Понеже по Обективни причини си от категорията "Трудносхващащи",ще използвам Метода на Ш.Холмс за плавно преминаване от Дедуктивното към Индуктивното,та дано разбереш Логиката защо наричам Протестиращите "Безпарични Лумпени".Ами елементарно е:Срещу Хубавото НИКОЙ не рита,протестират тия които не са доволни от Приходите си!Ех мъка,мъкааа- цял Живот е.и,учи,е.и,учи...ама кво да ви правя като съм жалостив:)
19:27 11.12.2025
102 Онези
До коментар #97 от "Коня на оня":А , сефте . То и поне 4 години щеше да управлява заедно с коня. Не може да се отрече- от години изключително добре се справя с пропагандата за отвращаване от ГЕРБ на всеки четящ тук .
19:28 11.12.2025
103 Славуца
До коментар #76 от "ПА ПА ПА":Харесват ти моите момченца,нали.Пак за ИТН да гласуваш.
Коментиран от #104
19:28 11.12.2025
104 А за кой
До коментар #103 от "Славуца":За крадците и лъжците ПП, ДБ ли или меч и величие.
Коментиран от #105
19:33 11.12.2025
105 ВЪЗВЕЛИЧАВАНЕ
До коментар #104 от "А за кой":Възраждане ,Величие ни е необходимо.И не ми се слушат клюки за руски връзки и клошарски кражби.
19:38 11.12.2025