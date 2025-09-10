Новини
България »
„Величие“: Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР

„Величие“: Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР

10 Септември, 2025 12:35 1 082 33

  • красимира катинчарова-
  • величие-
  • даниел митов-
  • оставка

Според Красимира Катинчарова има очевидно серийно несправяне с функциите на полицията, не само в Русе

„Величие“: Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не може младежи без присъда да останат в ареста, не може да се предположи, че ще нападнат другиго. Имаме абсолютно накърнено достойнство и липса на доверие в полицията и в МВР, имаме компрометиран шеф на полицията, който вече има в досието си уволнение заради корупция. Такива случаи има много в страната, не само в Русе. Няма публикувани експертизи за алкохол на Кожухаров. Това заяви пред журналисти депутатът от „Величие” Красимира Катинчарова.

По думите ѝ полицията се компрометира и със случая в „Слънчев бряг“: „Установено беше, че всички полицаи, пристигнали на мястото на инцидента, са съдействали, за да се прикрият записи, когато са установили, че става въпрос за сина на техен колега.“

„И при убийството на Маги в Хасково, когато възникна спонтанен протест, ученици бяха привиквани същата вечер, показвали са кадри на изгорена с цигара в ръка, имало е посегателства срещу тях. Родители, публикували мнения в социалните мрежи, са били привиквани, за да им се окаже натиск и да спрат да говорят по темата“, допълни тя.

Според нея има очевидно серийно несправяне с функциите на полицията, не само в Русе.

„Това говори за неумение на МВР да контролира служителите си. Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР. Оставката е част от това“, категорична е тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 митова го поема

    15 7 Отговор
    не само срамът.....

    12:37 10.09.2025

  • 2 Ком

    30 6 Отговор
    Голяма каша сътвориха МВР и прокуратурата!

    Коментиран от #29

    12:37 10.09.2025

  • 3 Емили с Тротинетката

    14 5 Отговор
    Митов само моя поема

    12:40 10.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Митов

    20 7 Отговор
    Аз срам нямам.

    12:40 10.09.2025

  • 6 Той

    23 7 Отговор
    и отговорност ? Кога е било ?! Оставка !!!

    12:40 10.09.2025

  • 7 Да,бе

    19 7 Отговор
    Митов отдавна го поема,но без срам,а с голямо удоволствие...Щот го кефи.

    12:41 10.09.2025

  • 8 питам си

    16 6 Отговор
    Не ли е по-важно как едни пподлоги правят завод за барут вместо детски лагери??? Не ли е по-важно как едни пподлоги взимат милиардни кредити, въвеждат държавата в дългова спирала, а ние говорим за един побой!!!

    Коментиран от #17

    12:41 10.09.2025

  • 9 Шьофьорчето

    22 6 Отговор
    Митов лъже най нагло.На записа се вижда ,как приятеля на ченгето се мъчи да извади шофьора през прозореца ,но го изпуска ,след това нанася удър.

    12:41 10.09.2025

  • 10 кукорчу

    7 1 Отговор
    и аз бих поел нещо по голямо

    12:42 10.09.2025

  • 11 Дани лекето

    13 5 Отговор
    Къдравата Сю е податлив…

    12:42 10.09.2025

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 5 Отговор
    Гледайте как в Китай посрещат участниците в парада по родните места като Национални герои Тука ние се занимаваме с ланци митовци и банани

    12:44 10.09.2025

  • 13 Митов лаже като

    9 4 Отговор
    Сиганин ве бате, лъже таз простакеса българска?

    Митов защо лажеш ве, защо така грозна лъжеш ма?

    12:44 10.09.2025

  • 14 Майора

    8 5 Отговор
    Ало Катинчарова , ти откога взе да разбираш от всичко? Нима не ти е ясно че всеки извършил престъпление се задържа в ареста до разследването и изправянето ми пред съда! И съдът определя кой е виновен и кой не , а не вие политиците и да се доверявате на непроверени факти и записи!

    Коментиран от #24

    12:52 10.09.2025

  • 15 .......

    3 6 Отговор
    МВР трябва да започне да действа както по времето на Т. Живков. Веднага арест, бой в милицията и абсолютна тишина. Никой нито разбрал, ни чул ни видял. Тази либералност започва да вреди. Разюзданост, оправдаване и оневиняване на "мамините синчета" и ширеща се несправедливост. Никога не е имало справедливост, независимо кой е управлявал.

    12:54 10.09.2025

  • 16 оня с коня

    3 9 Отговор
    "Величествената" Депутатка очаквано е Диво Неадекватна- иска Оставката на Министър Митов,но не прави сметка че така ще се компрометира Правителството щото има лоши Министри?А в каква позиция ще се озове ГЕРБ,защото Митов е техен Висш Кадър?А ако си подаде оставката Митов няма ли това да се "услади" на Опозицията и да започната да искат оставките на всички министри?И тук нещата трябва да се изяснят пределно ясно:"Величие" е Партия-Еднодневка и гарантирано няма да влезе в следващото НС щото други партии ще й изсмучат Електората но ГЕРБ е Партия- СТОЛЕТНИЦА ном.1 в БГ със Име и Престиж и едно такова "Поемане на Вина" ще хвърли Петно в Биографията й за дълго време.Така и не разбира Депутатката че "Партията е права дори и да греши",ама като не е чела Дебели книги оде да ги знай тия работи...

    Коментиран от #21

    12:55 10.09.2025

  • 17 и за мечки

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "питам си":

    леопарди и т.н...

    12:56 10.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Червената шапчица

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Минала е покрай столетница. ГЕРБ има толкова петна, че изглежда както далматинец.

    Коментиран от #26

    13:01 10.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мъкаааа

    3 1 Отговор
    Настоявате,ама той няма да се съгласи.

    13:02 10.09.2025

  • 24 Старец

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Майора":

    " всеки извършил престъпление " Тогава защо не са задържани и полицейслия шеф и приятелчето му. Нали съдът решава. Никой още не се е произнесъл, кой е виновен и кой не. Защо мутрата е на свобода. Защо не му е взета проба за алкохол на място.

    13:14 10.09.2025

  • 25 миме

    4 2 Отговор
    и четирите отворени келешчета от от колата са за затвор

    13:20 10.09.2025

  • 26 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Червената шапчица":

    Оспорваш Очевидното - че това което ти се струва като "Петна" по ГЕРБ всъщност са БЕЛЕЗИ ОТ БИТКИ с които партията се гордее,но,...явно Руско-червеното в Мозъка избива и по шапката.

    Коментиран от #28

    13:22 10.09.2025

  • 27 Точен

    7 2 Отговор
    Ясно, МВР ли са виновни, че българската младеж стана вулгарна, престъпна, насилническа и антибългарска? Никак не харесвам Митов, ГЕРБ, Новия бардак и слугите им от БСП и ИТН, но младите ги изпуснахме, станаха тотално невежи и простаци. Да не говорим, че става въпрос и за махалата, където лихварят и сутеньорът са царе, сиреч капо ди тути каппи!

    13:28 10.09.2025

  • 28 Червената шапчица

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Не и лесно всяка година да изкарва по един гейт, асансиор, Барселона, водопад гейт... Направо е за рекордите на Гинес.

    13:28 10.09.2025

  • 29 Шопо

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ком":

    МВРе е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити
    Къдравата Сю също

    13:43 10.09.2025

  • 30 Очевадно е

    5 1 Отговор
    Че къдравата СЮ е тотално некомпетентен но за сметка на това е мазен лицемерен слузест гол охлюв и това се харесва на тутко тиквата и магнитения шиши

    13:46 10.09.2025

  • 31 ПЕНКО

    2 1 Отговор
    .... "ФЕЛИЧИТА -- ФЕЛИЧИТА " ---СБРЪЧКАНАТА ПАРТИЙКА !?!?!?!?!?

    13:48 10.09.2025

  • 32 Циркажии

    0 1 Отговор
    Какво друго да кажат безполезните марионетки на БезЛичие ,освен на.бялото черно.Те не са влезли да работят в полза на обществото ,а за задкулисието. Ако по такъв начин ще си вдигат рейтинга чрез несъстоятелни манипулации да ползват биячи на полицай за личен пиар ,е голямо дъно.Нареждат се по манталитет до младите недорасли дебили които оставиха човек в тежко здравословно състояние.

    14:13 10.09.2025

  • 33 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Този няма срам, ти го караш да поема друг.

    14:17 10.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове