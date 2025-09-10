„Величие“: Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР

Не може младежи без присъда да останат в ареста, не може да се предположи, че ще нападнат другиго. Имаме абсолютно накърнено достойнство и липса на доверие в полицията и в МВР, имаме компрометиран шеф на полицията, който вече има в досието си уволнение заради корупция. Такива случаи има много в страната, не само в Русе. Няма публикувани експертизи за алкохол на Кожухаров. Това заяви пред журналисти депутатът от „Величие” Красимира Катинчарова.

По думите ѝ полицията се компрометира и със случая в „Слънчев бряг“: „Установено беше, че всички полицаи, пристигнали на мястото на инцидента, са съдействали, за да се прикрият записи, когато са установили, че става въпрос за сина на техен колега.“

„И при убийството на Маги в Хасково, когато възникна спонтанен протест, ученици бяха привиквани същата вечер, показвали са кадри на изгорена с цигара в ръка, имало е посегателства срещу тях. Родители, публикували мнения в социалните мрежи, са били привиквани, за да им се окаже натиск и да спрат да говорят по темата“, допълни тя.

Според нея има очевидно серийно несправяне с функциите на полицията, не само в Русе.

„Това говори за неумение на МВР да контролира служителите си. Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР. Оставката е част от това“, категорична е тя.