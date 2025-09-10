„Величие“: Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР

Не може младежи без присъда да останат в ареста, не може да се предположи, че ще нападнат другиго. Имаме абсолютно накърнено достойнство и липса на доверие в полицията и в МВР, имаме компрометиран шеф на полицията, който вече има в досието си уволнение заради корупция. Такива случаи има много в страната, не само в Русе. Няма публикувани експертизи за алкохол на Кожухаров. Това заяви пред журналисти депутатът от „Величие” Красимира Катинчарова.
По думите ѝ полицията се компрометира и със случая в „Слънчев бряг“: „Установено беше, че всички полицаи, пристигнали на мястото на инцидента, са съдействали, за да се прикрият записи, когато са установили, че става въпрос за сина на техен колега.“
„И при убийството на Маги в Хасково, когато възникна спонтанен протест, ученици бяха привиквани същата вечер, показвали са кадри на изгорена с цигара в ръка, имало е посегателства срещу тях. Родители, публикували мнения в социалните мрежи, са били привиквани, за да им се окаже натиск и да спрат да говорят по темата“, допълни тя.
Според нея има очевидно серийно несправяне с функциите на полицията, не само в Русе.
„Това говори за неумение на МВР да контролира служителите си. Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР. Оставката е част от това“, категорична е тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 митова го поема
12:37 10.09.2025
2 Ком
Коментиран от #29
12:37 10.09.2025
3 Емили с Тротинетката
12:40 10.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Митов
12:40 10.09.2025
6 Той
12:40 10.09.2025
7 Да,бе
12:41 10.09.2025
8 питам си
Коментиран от #17
12:41 10.09.2025
9 Шьофьорчето
12:41 10.09.2025
10 кукорчу
12:42 10.09.2025
11 Дани лекето
12:42 10.09.2025
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:44 10.09.2025
13 Митов лаже като
Митов защо лажеш ве, защо така грозна лъжеш ма?
12:44 10.09.2025
14 Майора
Коментиран от #24
12:52 10.09.2025
15 .......
12:54 10.09.2025
16 оня с коня
Коментиран от #21
12:55 10.09.2025
17 и за мечки
До коментар #8 от "питам си":леопарди и т.н...
12:56 10.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Червената шапчица
До коментар #16 от "оня с коня":Минала е покрай столетница. ГЕРБ има толкова петна, че изглежда както далматинец.
Коментиран от #26
13:01 10.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 мъкаааа
13:02 10.09.2025
24 Старец
До коментар #14 от "Майора":" всеки извършил престъпление " Тогава защо не са задържани и полицейслия шеф и приятелчето му. Нали съдът решава. Никой още не се е произнесъл, кой е виновен и кой не. Защо мутрата е на свобода. Защо не му е взета проба за алкохол на място.
13:14 10.09.2025
25 миме
13:20 10.09.2025
26 оня с коня
До коментар #21 от "Червената шапчица":Оспорваш Очевидното - че това което ти се струва като "Петна" по ГЕРБ всъщност са БЕЛЕЗИ ОТ БИТКИ с които партията се гордее,но,...явно Руско-червеното в Мозъка избива и по шапката.
Коментиран от #28
13:22 10.09.2025
27 Точен
13:28 10.09.2025
28 Червената шапчица
До коментар #26 от "оня с коня":Не и лесно всяка година да изкарва по един гейт, асансиор, Барселона, водопад гейт... Направо е за рекордите на Гинес.
13:28 10.09.2025
29 Шопо
До коментар #2 от "Ком":МВРе е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
Къдравата Сю също
13:43 10.09.2025
30 Очевадно е
13:46 10.09.2025
31 ПЕНКО
13:48 10.09.2025
32 Циркажии
14:13 10.09.2025
33 Ха ха ха
14:17 10.09.2025