Рокада: Областният управител на Плевен е освободен от поста си

Рокада: Областният управител на Плевен е освободен от поста си

10 Септември, 2025 12:09 567 13

Преди две седмици премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на Абрашев, заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско.

Снимка: БГНЕС
Областният управител на Плевен Николай Абрашев е освободен от поста си, научи БНР.

Вероятните причини са категоричната неспособност на Абрашев да се справи с водната криза в района.

Преди две седмици премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на Абрашев, заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско.

Новият областен управител ще е Мартин Мачев, завършил специалност "Геология на минералните ресурси". Работил е като инженер хидролог в Национален Институт по Метеорология и Хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    Да беше взел пример от
    МИНИСТЪР-ПРЕ°°°ДАТЕЛЯ,
    който дори си построи ВОДОПАД‼️

    12:13 10.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Време беше.

    12:14 10.09.2025

  • 3 От сой

    3 1 Отговор
    Гледам титулната снимка в сайта на Областна управа и разбирам, че младежът е бил готов да подпише ако някой му предложи решение, но да няма да тръгне да рови кладенци сам, я.

    12:15 10.09.2025

  • 4 охлюв вдигна жълт картон

    5 0 Отговор
    тоз човечец ще да не е от
    гробарската дружинка
    щом го оставят без хлебец

    12:16 10.09.2025

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    Този сополанко какво е завършил и какъв стаж и опит е имал, за да бъде назначен за областен управител ?

    12:17 10.09.2025

  • 6 Дик диверанта

    2 0 Отговор
    Назначават ги по вярност, но след като им поставят задачи като за умни става трудно управляема цигания.

    12:21 10.09.2025

  • 7 само да не си отваря устата

    2 0 Отговор
    Прилича на ценен кадър от редиците на ГЕРБ- НОВО НАЧАЛО! ТЕЖКА АРТИЛЕРИЯ!

    12:22 10.09.2025

  • 8 честен ционист

    2 0 Отговор
    Личеше му, че не е за този пост и нищо не разбира от водна криза. Явно си е представял, че ще инспектира само кафенетата по Старата главна и на плевенчанките телесните течности.

    12:22 10.09.2025

  • 9 честен ционист

    0 1 Отговор
    "Новият областен управител ще е Мартин Мачев, завършил специалност "Геология на минералните ресурси". Работил е като инженер хидролог в Национален Институт по Метеорология и Хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала."

    И е свирил дузпи на Баце.

    12:26 10.09.2025

  • 10 Балканджи Йово

    2 0 Отговор
    Утре ако стане земетресение и изпопадат няколко къщи-трябва да търсите геолог за Областен...."Супер сте" в безсилието си! Цялата истина е,че сте неможачи!

    12:26 10.09.2025

  • 11 Продължаваме промяната

    2 0 Отговор
    Язовир....на кукуво лято!

    12:27 10.09.2025

  • 12 Бря

    0 0 Отговор
    Отиде ми софрата със тави,пълни с мазни мръвки! Днес,дори да станеш кмет на някое мижаво село,след пълен мандат гарантирано си направил къща на три ката, за децата жилища в града или столицата,а скрито местенце,поне милка шоколад,със шест нули отзад.А за областен,дори идея нямам!

    12:31 10.09.2025

  • 13 Казуар

    0 0 Отговор
    Областният управител е бушон, водната криза в Плевен се заражда още при бойковизма и за справяне с нея трябват много пари. Водната криза в Перник се получи защото в града трябваше да се въведе режим на водата 4 месеца преди изборите от ГЕРБ не посмяха и язовира беше източчен.

    12:32 10.09.2025

