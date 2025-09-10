Рокада: Областният управител на Плевен е освободен от поста си

Областният управител на Плевен Николай Абрашев е освободен от поста си, научи БНР.
Вероятните причини са категоричната неспособност на Абрашев да се справи с водната криза в района.
Преди две седмици премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на Абрашев, заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско.
Новият областен управител ще е Мартин Мачев, завършил специалност "Геология на минералните ресурси". Работил е като инженер хидролог в Национален Институт по Метеорология и Хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
МИНИСТЪР-ПРЕ°°°ДАТЕЛЯ,
който дори си построи ВОДОПАД‼️
12:13 10.09.2025
2 Последния Софиянец
12:14 10.09.2025
3 От сой
12:15 10.09.2025
4 охлюв вдигна жълт картон
гробарската дружинка
щом го оставят без хлебец
12:16 10.09.2025
5 Гост
12:17 10.09.2025
6 Дик диверанта
12:21 10.09.2025
7 само да не си отваря устата
12:22 10.09.2025
8 честен ционист
12:22 10.09.2025
9 честен ционист
И е свирил дузпи на Баце.
12:26 10.09.2025
10 Балканджи Йово
12:26 10.09.2025
11 Продължаваме промяната
12:27 10.09.2025
12 Бря
12:31 10.09.2025
13 Казуар
12:32 10.09.2025