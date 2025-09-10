Новини
Пламен Димитров: Млякото и сиренето в България са по-скъпи, отколкото в Германия и Франция

Пламен Димитров: Млякото и сиренето в България са по-скъпи, отколкото в Германия и Франция

10 Септември, 2025 15:51

Да се осветли картелът според нас при ценообразуването на някои стоки и услуги от първа необходимост - на млечните продукти най-вече

Пламен Димитров: Млякото и сиренето в България са по-скъпи, отколкото в Германия и Франция - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнението си, че има картелно споразумение в ценообразуването на млечните продукти в страната. Всички данни на синдиката са изпратени към институциите и очакват тяхната реакция.

"Да се осветли картелът според нас при ценообразуването на някои стоки и услуги от първа необходимост - на млечните продукти най-вече. Няма друго обяснение как от цените на едро, които обявява Държавната комисия по стокови борси и тържища на ежеседмична база, до цените в търговските вериги и малките квартални магазинчета надценката да е между 50-70 до 100 процента".

Това каза в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров и допълни, че за него е необяснимо защо в търговските вериги цените са от два до 12 процента по-високи, отколкото в търговските обекти, които са в кварталите.

От синдиката са подали сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП, но до този момент няма реакция от тяхна страна.

"Направихме в момента първия секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. Очакваме той да завърши до края на месеца и ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме", коментира Димитров и добави:

"Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите - по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    8 0 Отговор
    Не само млякото а всички хранителни продукти.
    В днешно време е лесно да се сравняват цени.

    15:54 10.09.2025

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Положението в България е "Като няма хляб, да ядат пасти"

    15:54 10.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Навсякъде около нас ядат истинска храна на половината цена у нас а тук Мафията ни храни с боклуци на двойни цени

    Коментиран от #7

    15:54 10.09.2025

  • 4 Европеец

    5 0 Отговор
    Тоя "демократ" и синдикалист" ще бъде на власт до гроб явно.... Президентът с мандат, А тоя популист ще го кара до гроб... Съжалявам членовете на тоя синдикат, плащаш ти членски внос за нищо....

    15:55 10.09.2025

  • 5 щурецъ

    3 1 Отговор
    Не са само млякото и сиренето. Много други продукти са по-скъпи,от тези в Западна Европа.А доходите на хората са най-ниски в цяла Европа.

    15:56 10.09.2025

  • 6 Това е така, защото в германия профсъюзи

    4 0 Отговор
    те не са на държавната софра като вас. Политици ви плащат, вие рекетирате фирмите, няма стачна активност, защото сте купени, другарчета от синдикатите!

    15:56 10.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вън от европейския райх

    2 2 Отговор
    Защото сме в ЕС, а когато влезем в еврозоната ще стане и по -скъпо - такава е политиката на по-големите западни страни

    15:58 10.09.2025

  • 9 Пацо

    2 1 Отговор
    Тоя се върна от депутатска ваканция и..... гризна сиренцето!?

    15:58 10.09.2025

  • 10 Даката

    1 1 Отговор
    И какво нередно има в това. Това е пазар, търсене и предлагане. В бг на никой не му се гледат крави...това да обори, л.йна, миризми

    15:58 10.09.2025

  • 11 Така е

    1 0 Отговор
    Изтезават изстрадалия българи ,алчни политици и търговци !

    15:59 10.09.2025

  • 12 въй пламенчо добре че ни каза не знаехме

    3 0 Отговор
    освен да изнасят високопарни речи
    нещо друго правите ли за народа
    ефект има ли

    Млякото и сиренето в България са по-скъпи, отколкото в Германия и Франция

    16:00 10.09.2025

  • 13 Истина

    1 0 Отговор
    В Турция всичко е два пъти по евтино и по качествено !
    И горивата са по евтини с 20 % !

    16:00 10.09.2025

  • 14 Хайде бе

    1 0 Отговор
    Да и не само те, но тъй като има картели и нелоялна конкуренция и отсъства свободен пазар, които всички знаят, но никой нищо не прави, то ще ни цакат колкото решат

    16:01 10.09.2025

  • 15 Това е Мафия

    1 0 Отговор
    Тоя не е никакъв синдикалист !
    Слуга на Мафията !

    16:01 10.09.2025

