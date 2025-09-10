Пламен Димитров: Млякото и сиренето в България са по-скъпи, отколкото в Германия и Франция

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнението си, че има картелно споразумение в ценообразуването на млечните продукти в страната. Всички данни на синдиката са изпратени към институциите и очакват тяхната реакция.
"Да се осветли картелът според нас при ценообразуването на някои стоки и услуги от първа необходимост - на млечните продукти най-вече. Няма друго обяснение как от цените на едро, които обявява Държавната комисия по стокови борси и тържища на ежеседмична база, до цените в търговските вериги и малките квартални магазинчета надценката да е между 50-70 до 100 процента".
Това каза в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров и допълни, че за него е необяснимо защо в търговските вериги цените са от два до 12 процента по-високи, отколкото в търговските обекти, които са в кварталите.
От синдиката са подали сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП, но до този момент няма реакция от тяхна страна.
"Направихме в момента първия секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. Очакваме той да завърши до края на месеца и ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме", коментира Димитров и добави:
"Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите - по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно".
1 Факти
В днешно време е лесно да се сравняват цени.
15:54 10.09.2025
2 честен ционист
15:54 10.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
15:54 10.09.2025
4 Европеец
15:55 10.09.2025
5 щурецъ
15:56 10.09.2025
6 Това е така, защото в германия профсъюзи
15:56 10.09.2025
8 Вън от европейския райх
15:58 10.09.2025
9 Пацо
15:58 10.09.2025
10 Даката
15:58 10.09.2025
11 Така е
15:59 10.09.2025
12 въй пламенчо добре че ни каза не знаехме
нещо друго правите ли за народа
ефект има ли
Млякото и сиренето в България са по-скъпи, отколкото в Германия и Франция
16:00 10.09.2025
13 Истина
И горивата са по евтини с 20 % !
16:00 10.09.2025
14 Хайде бе
16:01 10.09.2025
15 Това е Мафия
Слуга на Мафията !
16:01 10.09.2025