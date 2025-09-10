Владислав Панев: 133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие

"133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие на годината, баш в разгара на отоплителния сезон, когато би трябвало да е печатница за пари. Миналата година за първото тримесечие Топлофикация "София" има печалба 65 милиона лева, което е характерно за първото тримесечие на всяка година, тъй като това е отоплителният сезон. Обяснявам си, че в момента Топлофикация "София" има загуби с това, че най-сериозното перо, което спада, приходите спадат, това е от субсидиите, които влизат във фонд "Сигурност" на енергийната система". Това поясни пред БНР икономистът и бивш народен представител Владислав Панев:
"Знаете, че комбинираните производства на пара и електроенергия обикновено се субсидират по този начин, като миналата година около 120 милиона лева повече е била тази вноска във Фонд "Сигурност" на Топлофикация "София". Рязко е намаляла от тази година, от новия отоплителен сезон с решение на КЕВР, разбира се".
"Държавата в лицето на КЕВР продължава да осигурява на тецовете на Ковачки огромни печалби над борсовите цени", допълни бившият народен представител в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт":
"Там става въпрос за стотици милиони поне на година".
16:40 10.09.2025
16:42 10.09.2025
16:46 10.09.2025
До коментар #8 от "Докога цяла България ще":Всички почти дойдохте в София бе.Зор за апартаменти ,зор за работа е
До коментар #9 від "Ами вие":Да! Идваме , ама си плащаме всичко
13 Българин 🇧🇬
До коментар #4 от "Цвете":Нали знаеш , че русофобът Пеевски намаза най-много от фалирането на КТБ , която държеше руските пари (на руската ВТБ ) за строителството на Южен поток . Малко го премазаха в Дубай братушките , но последствията от действията на Баце и Шиши , уви останаха върху България .
До коментар #11 от "Анджо":Заробването на българската енергетика към турския султан е решение на натото . Не намесвай местни ибрици !
17 Леле -леле !? 😜
До коментар #16 от "Сатана Z":А бяха времена , когато натовски подлоги , като Плевнялиев и Тиквун отваряиха чаршия за катарски кокошки ?! 🤔 Позициите на Турско-краварските марионетки в Близкия изток се изчерпват . ☹️
