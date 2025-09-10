Владислав Панев: 133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие

"133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие на годината, баш в разгара на отоплителния сезон, когато би трябвало да е печатница за пари. Миналата година за първото тримесечие Топлофикация "София" има печалба 65 милиона лева, което е характерно за първото тримесечие на всяка година, тъй като това е отоплителният сезон. Обяснявам си, че в момента Топлофикация "София" има загуби с това, че най-сериозното перо, което спада, приходите спадат, това е от субсидиите, които влизат във фонд "Сигурност" на енергийната система". Това поясни пред БНР икономистът и бивш народен представител Владислав Панев:

"Знаете, че комбинираните производства на пара и електроенергия обикновено се субсидират по този начин, като миналата година около 120 милиона лева повече е била тази вноска във Фонд "Сигурност" на Топлофикация "София". Рязко е намаляла от тази година, от новия отоплителен сезон с решение на КЕВР, разбира се".

"Държавата в лицето на КЕВР продължава да осигурява на тецовете на Ковачки огромни печалби над борсовите цени", допълни бившият народен представител в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт":

"Там става въпрос за стотици милиони поне на година".