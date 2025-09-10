Новини
Владислав Панев: 133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие

10 Септември, 2025 16:36

  • владислав панев-
  • топлофикация-
  • загуби

Миналата година за първото тримесечие Топлофикация "София" има печалба 65 милиона лева, което е характерно за първото тримесечие на всяка година, тъй като това е отоплителният сезон

Владислав Панев: 133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие - 1
Мария Атанасова

"133 млн. лева загуба на Топлофикация "София" за първото тримесечие на годината, баш в разгара на отоплителния сезон, когато би трябвало да е печатница за пари. Миналата година за първото тримесечие Топлофикация "София" има печалба 65 милиона лева, което е характерно за първото тримесечие на всяка година, тъй като това е отоплителният сезон. Обяснявам си, че в момента Топлофикация "София" има загуби с това, че най-сериозното перо, което спада, приходите спадат, това е от субсидиите, които влизат във фонд "Сигурност" на енергийната система". Това поясни пред БНР икономистът и бивш народен представител Владислав Панев:

"Знаете, че комбинираните производства на пара и електроенергия обикновено се субсидират по този начин, като миналата година около 120 милиона лева повече е била тази вноска във Фонд "Сигурност" на Топлофикация "София". Рязко е намаляла от тази година, от новия отоплителен сезон с решение на КЕВР, разбира се".

"Държавата в лицето на КЕВР продължава да осигурява на тецовете на Ковачки огромни печалби над борсовите цени", допълни бившият народен представител в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт":

"Там става въпрос за стотици милиони поне на година".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    13 0 Отговор
    Държавата и оглозгана до кокал и мечките даже нямат трева да пасат и стават стръвници.

    16:40 10.09.2025

  • 2 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Загубите на Топлофикация София ги плащат данъкоплатците от цяла България.Нормално е да фалира ,а софиянци да търсят алтернативни източници на топлина.Нали затова са Европейци.

    16:42 10.09.2025

  • 3 Синухе

    8 1 Отговор
    Закривай!!!

    16:46 10.09.2025

  • 4 Цвете

    7 0 Отговор
    А НАЛИ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ, ЧЕ ПАРИТЕ НА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " БЯХА НА " СЪХРАНЕНИЕ " В КТБ?! КОЛКО БЯХА ЛИ НАД МИЛИАРД И ПОЛОВИНА. А СЕГА ОТНОВО КРАДЕНЕ ОТ НЕБЕЗИЗВЕСТНИЯТ " ЧИЧКО ТРЕВИЧКО " ???? ПОСЛЕ СЕ " ЧУДИМ " ,ЗАЩО СМЕТКИТЕ НА СОФИЯ СА БЕЗОБРАЗНО ВИСОКИ????! А МИ ЗАРАДИ ТЕЗИ, КОИТО НИ ОКРАДАХА.

    Коментиран от #13

    16:49 10.09.2025

  • 5 Цвете

    6 0 Отговор
    А НАЛИ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ, ЧЕ ПАРИТЕ НА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " БЯХА НА " СЪХРАНЕНИЕ " В КТБ?! КОЛКО БЯХА ЛИ НАД МИЛИАРД И ПОЛОВИНА. А СЕГА ОТНОВО КРАДЕНЕ ОТ НЕБЕЗИЗВЕСТНИЯТ " ЧИЧКО ТРЕВИЧКО " ???? ПОСЛЕ СЕ " ЧУДИМ " ,ЗАЩО СМЕТКИТЕ НА СОФИЯ СА БЕЗОБРАЗНО ВИСОКИ????! А МИ ЗАРАДИ ТЕЗИ, КОИТО НИ ОКРАДАХА.

    16:50 10.09.2025

  • 6 мръзнем за София

    5 1 Отговор
    Спокойно..От провинцията пак ще платим парното на бедите софианци.Затова имат най-високи заплати.Щото крадат най-много без да вършан нищо полезно.

    16:54 10.09.2025

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    3 0 Отговор
    Как сами губите, като БДЖ и продължавате да съществувате не знам. Факири.

    16:57 10.09.2025

  • 8 Докога цяла България ще

    4 1 Отговор
    плаща парното на богатите софиянци. От тези 1.2 млрд.лева задължения към Булгаргаз от Топлофикация София поне половината са крадени!

    Коментиран от #9

    17:01 10.09.2025

  • 9 Ами вие

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Докога цяла България ще":

    Всички почти дойдохте в София бе.Зор за апартаменти ,зор за работа е

    Коментиран от #10

    17:14 10.09.2025

  • 10 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами вие":

    Да! Идваме , ама си плащаме всичко

    17:20 10.09.2025

  • 11 Анджо

    2 3 Отговор
    БОТАШ си върши перфектно работата, с честито Радев и другите които позволиха пропадането на на топлофикацията.

    Коментиран от #14

    17:21 10.09.2025

  • 12 Григор

    2 0 Отговор
    Ха-ха-ха-ха за първото тримесечие! А за цялата година колко са?ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ БЪРКА В БЮДЖЕТА ЗА ДА СЕ ПОКРИВАТ ТИЯ ЗАГУБИ?ЗАЩО ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПЛАЩА ПАРНОТО НА СОФИЯНЦИ? ЗАЩО НЕ ПРИВАТИЗИРАТЕ "ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ"? НАЛИ ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО БЯХА МРЪСНИ ДУМИ, А ЧАСТНОТО Е ЗЛАТНО?

    17:23 10.09.2025

  • 13 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Нали знаеш , че русофобът Пеевски намаза най-много от фалирането на КТБ , която държеше руските пари (на руската ВТБ ) за строителството на Южен поток . Малко го премазаха в Дубай братушките , но последствията от действията на Баце и Шиши , уви останаха върху България .

    17:25 10.09.2025

  • 14 Да бе , да ! 🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анджо":

    Заробването на българската енергетика към турския султан е решение на натото . Не намесвай местни ибрици !

    17:28 10.09.2025

  • 15 Жълтопаветен канибал

    0 0 Отговор
    Ако катастрофираме и приемем еврото, ще станат 133 млн. евро за първото тримесечие, не се безпокойте!

    17:32 10.09.2025

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Британски танкер излетя от Катар вчера, зареди с гориво израелски изтребители, които атакуваха Катар, и след това кацна в Катар, което накара Великобритания да осъди нападението срещу Катар.

    Коментиран от #17

    17:36 10.09.2025

  • 17 Леле -леле !? 😜

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    А бяха времена , когато натовски подлоги , като Плевнялиев и Тиквун отваряиха чаршия за катарски кокошки ?! 🤔 Позициите на Турско-краварските марионетки в Близкия изток се изчерпват . ☹️

    17:42 10.09.2025

