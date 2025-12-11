Владислав Панев: В БСП снощи умували какъв трик да приложат, така че хем да останат на власт, хем да излъжат хората

В БСП снощи умували какъв трик да приложат, така че хем да останат на власт, хем да излъжат хората, че не я подкрепят. Вариантите били да гласуват въздържали се на вота на недоверие или пък да не гласуват изобщо.
Това изброи във "Фейсбук" Владислав Панев.
Припомням, че за да е успешен вота на недоверие са нужни поне 121 гласа в негова подкрепа. Тоест няма значение дали гласуваш против, въздържал се или не гласуваш. Във всеки от тези случаи подкрепяш правителството. И те са наясно, че подобни шмекерлъци няма да минат пред обществото.
Но също така са наясно, че при следващи избори надали ще влязат в парламента изобщо. Затова и се хващат за такива сламки. Защото никак не им се става от сочната софра с нови 20 милиарда заеми.
А изследването на "Маркет линкс" от днес сочи, че самите симпатизанти на БСП подкрепят протестите. Та ще е забавно да ги гледаме как се гънат днес.
1 ккк
Коментиран от #12, #31
09:32 11.12.2025
2 гражданин
09:33 11.12.2025
3 Барни РЪБЪЪЪЛ
09:33 11.12.2025
4 Гост
09:37 11.12.2025
5 Електра
Коментиран от #10
09:40 11.12.2025
6 ситуация
09:41 11.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Майора
09:45 11.12.2025
9 Цървул
09:45 11.12.2025
10 Ходи
До коментар #5 от "Електра":по бойковите магистрали.
Коментиран от #27
09:46 11.12.2025
11 Ол инклузиви
09:46 11.12.2025
12 Тоя пък
До коментар #1 от "ккк":Да не им е светил, че знае какво са говорили БСП?
Аман от подслушвачи и доносници.
Коментиран от #33
09:47 11.12.2025
13 реализация
09:47 11.12.2025
14 нннн
09:48 11.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 дядото
09:49 11.12.2025
17 референдум
Коментиран от #20, #22
09:55 11.12.2025
18 ЗРИТЕЛ
10:00 11.12.2025
19 То май всички
Поговорката вече е не да търсиш игла в купа сено ами честен човек в парламента.
10:01 11.12.2025
20 "демократ"
До коментар #17 от "референдум":Точно.
10:04 11.12.2025
21 селяк
10:07 11.12.2025
22 Пецо
До коментар #17 от "референдум":Ма кой та излъга , че в България имаме право на глас???Дори и "изборите" са нагласени от ЕС па ти за право на глас говориш :Д Демокрация куме Демокрация
10:08 11.12.2025
23 Същия
10:11 11.12.2025
24 Даа!
10:11 11.12.2025
25 социология
10:12 11.12.2025
26 синоптик
10:13 11.12.2025
27 Щото
До коментар #10 от "Ходи":Ти пък си пий кафето в ядлива чашка,или яж брашно от завода за насекоми.Нали това се канеха да правят за БЪДЕЩЕТО на България Кокорчо и Кирчо.Или пътувай по трите моста над Дунав с електромобила от Ловеч.Ние "будалите" и сега си пътуваме по пътища и магистрали направени от Борисов.
10:14 11.12.2025
28 Същия
...и странно ние сме в ес от 18 години и сме най-бедната и умираща държава-защо ли?
10:15 11.12.2025
29 За съжаление е точно така
10:16 11.12.2025
30 Тото
10:17 11.12.2025
31 Защо
До коментар #1 от "ккк":агония? Доста им е сладко на софрата всъщност, удължават си лапането а не софрата
10:21 11.12.2025
32 Васко
10:21 11.12.2025
33 Този пък
До коментар #12 от "Тоя пък":Си мисли че има значение какво са казали за бсп.всички ги разбраха що за птици са.
10:23 11.12.2025
34 Саморазправа заслужават
10:27 11.12.2025
35 БСП се спомина
10:28 11.12.2025
36 Пророк, няма що
10:30 11.12.2025
37 В дясноцентристко правителство
10:30 11.12.2025
38 Тодоров
10:32 11.12.2025
39 Дъга-дъга... Дъга-дъга
10:35 11.12.2025
40 На бас 👍
10:37 11.12.2025