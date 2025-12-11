Новини
България »
Владислав Панев: В БСП снощи умували какъв трик да приложат, така че хем да останат на власт, хем да излъжат хората

Владислав Панев: В БСП снощи умували какъв трик да приложат, така че хем да останат на власт, хем да излъжат хората

11 Декември, 2025 09:28 2 506 40

  • владислав панев-
  • правителство-
  • оставка

Вариантите били да гласуват въздържали се на вота на недоверие или пък да не гласуват изобщо

Владислав Панев: В БСП снощи умували какъв трик да приложат, така че хем да останат на власт, хем да излъжат хората - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

В БСП снощи умували какъв трик да приложат, така че хем да останат на власт, хем да излъжат хората, че не я подкрепят. Вариантите били да гласуват въздържали се на вота на недоверие или пък да не гласуват изобщо.

Това изброи във "Фейсбук" Владислав Панев.

Припомням, че за да е успешен вота на недоверие са нужни поне 121 гласа в негова подкрепа. Тоест няма значение дали гласуваш против, въздържал се или не гласуваш. Във всеки от тези случаи подкрепяш правителството. И те са наясно, че подобни шмекерлъци няма да минат пред обществото.

Но също така са наясно, че при следващи избори надали ще влязат в парламента изобщо. Затова и се хващат за такива сламки. Защото никак не им се става от сочната софра с нови 20 милиарда заеми.

А изследването на "Маркет линкс" от днес сочи, че самите симпатизанти на БСП подкрепят протестите. Та ще е забавно да ги гледаме как се гънат днес.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    51 1 Отговор
    Оставка Мъррршляяциии , каквото и да правите сте аут , просто си удължавате агонията , дойде видов ден

    Коментиран от #12, #31

    09:32 11.12.2025

  • 2 гражданин

    62 2 Отговор
    БСП и ИТН тотално се отекоха в канала !!Ще се борят само за субсидиите !!

    09:33 11.12.2025

  • 3 Барни РЪБЪЪЪЛ

    35 1 Отговор
    Много съм дебел , като шиши съм.

    09:33 11.12.2025

  • 4 Гост

    34 3 Отговор
    Е какво ще умуват тия смешници, дето нищо не могат, нищо не знаят. Какво могат да измислят. Могат да измислят само да се прикача до големите крадци и каквото им дадат да взимат, друго не могат тия измек"яри

    09:37 11.12.2025

  • 5 Електра

    18 0 Отговор
    Заради тоя кретен нямаме още магистрала до Гърция...

    Коментиран от #10

    09:40 11.12.2025

  • 6 ситуация

    16 2 Отговор
    Тяхната работа е както народа го е казал :хем члена до края,хем душата в рая.

    09:41 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Майора

    8 14 Отговор
    Панев , гледай си твоята партия и собствения двор , а н съседите!

    09:45 11.12.2025

  • 9 Цървул

    13 0 Отговор
    Хайде сладкишите да застават на амбразурата , да си отбраняват лизингите , дето са взели . А , и имат пари да връщат . Идва време , да се защитава господаря , тоест народа .

    09:45 11.12.2025

  • 10 Ходи

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Електра":

    по бойковите магистрали.

    Коментиран от #27

    09:46 11.12.2025

  • 11 Ол инклузиви

    17 1 Отговор
    Най - болезнено ще е за ол инклузивите в мешавицата бкп и итн. Последен танц

    09:46 11.12.2025

  • 12 Тоя пък

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "ккк":

    Да не им е светил, че знае какво са говорили БСП?
    Аман от подслушвачи и доносници.

    Коментиран от #33

    09:47 11.12.2025

  • 13 реализация

    13 1 Отговор
    Както беше написал майор Деянов-Збогом!

    09:47 11.12.2025

  • 14 нннн

    16 0 Отговор
    Демек, ръководството на БСП ще покаже, че е малко бременно.

    09:48 11.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дядото

    16 0 Отговор
    бсп,..бсп..,какво беше това.

    09:49 11.12.2025

  • 17 референдум

    19 3 Отговор
    Цялата работа стана , защото категорично се забрани референдума . Значи имаме право да гласуваме на избори , а на референдум не ! Това запали всичко и онази Киселова която изпълни поръчението на голямото Д ! Така че , който и да дойде да управлява , точка първа референдума !

    Коментиран от #20, #22

    09:55 11.12.2025

  • 18 ЗРИТЕЛ

    9 0 Отговор
    НОРМАЛНО ЗА ТЯХ....МЕДУЗИ, МАЛЪК ШОШО, ФРИТЮРНИК...ГРЪМКИ ИНДИАНСКИ ИМЕНА ПОКАЗВАЩИ СЪЩНОСТТА ИМ...

    10:00 11.12.2025

  • 19 То май всички

    9 1 Отговор
    партии който в момента се врат там се опитват да излъжат хората.
    Поговорката вече е не да търсиш игла в купа сено ами честен човек в парламента.

    10:01 11.12.2025

  • 20 "демократ"

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "референдум":

    Точно.

    10:04 11.12.2025

  • 21 селяк

    11 0 Отговор
    БСП приключи курса. На следващите избори дори няма да влязат в парламента. Ама кат са прости така ша е

    10:07 11.12.2025

  • 22 Пецо

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "референдум":

    Ма кой та излъга , че в България имаме право на глас???Дори и "изборите" са нагласени от ЕС па ти за право на глас говориш :Д Демокрация куме Демокрация

    10:08 11.12.2025

  • 23 Същия

    5 3 Отговор
    ....ако изборите можеха да променят нещата, отдавна да са ги забранили!.... Марк Твен

    10:11 11.12.2025

  • 24 Даа!

    12 0 Отговор
    БСП- или по- точно " Новите леви" са една финансова котерия,нямаща и един електрон връзка с ляво и социализъм.Те и другата счупена патерица на тошко и славуца,ще държат със зъби и нокти,да няма оставка.Повече от самия Бойко. Знаят ,че в момента танцуват " Последен валс, сбогом любима" Тези две продажни групи,който излъгаха брутално свойте привърженици,играят Ва банк! Колкото успеем да " намажем" от мазната баница ,с милиардите от ПВУ и валутния резерв,добре дошло! Има за всички! След нас и потоп,защото познават психолигият на българите - забравят за 40 дни.Абсолютно не им дреме,дали ще влязат в бъдещия Парламент.Те са си " напазарували" охолен и спокоен живот за три поколения напред!

    10:11 11.12.2025

  • 25 социология

    7 0 Отговор
    Новата социология дава на НН цели 9,1 % и четвърто място на избори .Това просто не може да е вярно с;ед снощи .Какво 4 то място , тези напрактика не биха прескочили 4 % ако не са купени .При висока активност може и да не влязат изобщо .

    10:12 11.12.2025

  • 26 синоптик

    7 1 Отговор
    На БСП-НН ,първо ще им конфискуваме всичките там фотоволтаици , да видят как се конфискува ! После ще ги съдим за цялостно творчество , заедно с НН .

    10:13 11.12.2025

  • 27 Щото

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ходи":

    Ти пък си пий кафето в ядлива чашка,или яж брашно от завода за насекоми.Нали това се канеха да правят за БЪДЕЩЕТО на България Кокорчо и Кирчо.Или пътувай по трите моста над Дунав с електромобила от Ловеч.Ние "будалите" и сега си пътуваме по пътища и магистрали направени от Борисов.

    10:14 11.12.2025

  • 28 Същия

    8 1 Отговор
    ...просто на хората им омръзнаха тези отекли, злобни и алчни физиономии , които сякаш са вечни във властта...
    ...и странно ние сме в ес от 18 години и сме най-бедната и умираща държава-защо ли?

    10:15 11.12.2025

  • 29 За съжаление е точно така

    7 1 Отговор
    Местите структури нс БСП до една са за оставка на правителството но партийната олигархия се гаври с тях по същият начин както и с хората които бвха излъгани да гласуват за тях

    10:16 11.12.2025

  • 30 Тото

    7 1 Отговор
    БСП вече са мъртва политическа партия. Това им е за последно.

    10:17 11.12.2025

  • 31 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ккк":

    агония? Доста им е сладко на софрата всъщност, удължават си лапането а не софрата

    10:21 11.12.2025

  • 32 Васко

    1 6 Отговор
    Този път чадъра на метежниците няма да се отвори Повторение на пуча от 2020 няма да има Герб итн бсп ново начало са длъжни да се съобразят с над 1 милион техни избиратели И още двойно повече други български граждани Които искат стабилносн и предвидимост Не искат пак хаос нестабилност и пак избори до дупка .Това е алтернативата която предлагат пепедебе Защото няма с кого да управляват Дори ако по някакъв начин се стигне до тях С герб итн бсп ново начало ще е невъзможно С възраждане абсолютно не възможно !! Защо тогава вършат всичко това?? Отговора е много лесен. Защото за това са наети !! Да дестабилизират!!

    10:21 11.12.2025

  • 33 Този пък

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя пък":

    Си мисли че има значение какво са казали за бсп.всички ги разбраха що за птици са.

    10:23 11.12.2025

  • 34 Саморазправа заслужават

    3 1 Отговор
    да получат тея от БСП. Излъганите членове на партията да влязат в централата и да ги търкалят по стълбите. Така мисля. Тези хора позорят партията и подмениха вота на хората

    10:27 11.12.2025

  • 35 БСП се спомина

    3 0 Отговор
    Боклукчийската кофа Зафир я погребе!

    10:28 11.12.2025

  • 36 Пророк, няма що

    1 1 Отговор
    Все пак добре, че ги има, щото и пътища се отпушиха, и доходи се вдигнаха, и за войната се опънаха, но Пеевски вече не се търпи

    10:30 11.12.2025

  • 37 В дясноцентристко правителство

    1 0 Отговор
    Къв го играе лява партия, ако въобще е лява? А? Предатели .....

    10:30 11.12.2025

  • 38 Тодоров

    3 0 Отговор
    Сета да видим Партията уж на/за Народа, как ще гласува вота на недоверие. Народа вече е на улиците и БСП трябва да го подкрепи. Ако НЕ, на следвашите избори ще гледат парламента през крив макарон. Корнелия Нинова е готова, а и президента Радев не се знае какво ще предприеме. С това ръководство БСП е на път да последва в небитието едновремешното СДС или като днешното СДС в най-добрия случай да стане пълнеж към някой по-голям (нов) политически играч.

    10:32 11.12.2025

  • 39 Дъга-дъга... Дъга-дъга

    0 1 Отговор
    Къде са се скрили унея дето ни предадоха на Велинов

    10:35 11.12.2025

  • 40 На бас 👍

    0 2 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    10:37 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове