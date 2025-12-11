Владислав Панев: В БСП снощи умували какъв трик да приложат, така че хем да останат на власт, хем да излъжат хората

В БСП снощи умували какъв трик да приложат, така че хем да останат на власт, хем да излъжат хората, че не я подкрепят. Вариантите били да гласуват въздържали се на вота на недоверие или пък да не гласуват изобщо.

Това изброи във "Фейсбук" Владислав Панев.

Припомням, че за да е успешен вота на недоверие са нужни поне 121 гласа в негова подкрепа. Тоест няма значение дали гласуваш против, въздържал се или не гласуваш. Във всеки от тези случаи подкрепяш правителството. И те са наясно, че подобни шмекерлъци няма да минат пред обществото.

Но също така са наясно, че при следващи избори надали ще влязат в парламента изобщо. Затова и се хващат за такива сламки. Защото никак не им се става от сочната софра с нови 20 милиарда заеми.

А изследването на "Маркет линкс" от днес сочи, че самите симпатизанти на БСП подкрепят протестите. Та ще е забавно да ги гледаме как се гънат днес.