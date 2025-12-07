Емил Димитров - Ревизоро: Протестиращите може да се радикализират, налива се в мелницата на Радев

„На този етап имаме заявка за неотстъпчивост, придружена с обсада на парламента, а ако има конфликт - цялата тежест ще падне върху органите на реда. Те трябва да бъдат хем ефективни, хем да не превишават правата си. А това се постига трудно в среда, в която има напрежение и конфронтация. Какъв ще бъде резултатът – не знам и не знам дали някога някой е знаел”, заяви пред NOVA политологът Стойчо Стойчев.
Според бившия депутат от ПП-ДБ Владислав Панев, правителството е преминало точката, от която няма връщане назад. Според него „членовете на кабинета осъзнава това, но въпросът е партийните лидери ще ги пуснат да си ходят и да подадат оставка”. По негови думи за БСП, например, „това може да бъде техният последен валс”. Панев допълни, че протестите вече не са само заради бюджета.
Бившият министър на екологията в третото правителство на Борисов Емил Димитров коментира, че има хора, които не харесват кабинета, но има и такива, които го одобряват. По негови думи, ако не се обърне внимание на протестиращите, те ще станат повече и може да се радикализират. Друг детайл според него е, че „се налива в мелницата на Радев”.
Панев очаква, че на протеста в сряда ще има повече хора – „те са разнородни, но са обединени срещу Борисов и Пеевски”, допълни той. Според Панев политическата криза може да се овладее с постепенно отстъпление от страна на правителството – да заяви, че ще подаде оставка, да се насрочат избори за март-април, но също така да започнат промените по Изборния кодекс.
Стойчев смята, че ако кабинетът подаде оставка, това няма да бъде оценено от протестиращите, защото те не биха гласували за ГЕРБ или „ДПС-Ново начало”. Панев допълни, че Борисов няма да хвърли оставка заради Пеевски.
Димитров пък от своя страна посочи, че радикализирането по време на протести е грешно. Той смята, че ексцесиите могат да бъдат умишлено провокирани.
Според Стойчев "с и без Борисов тези хора няма да спрат да протестират, защото нищо кардинално няма да се промени в живота им, това не се променя само с един човек".
Панев смяна, че изход от протестите трябва да бъде оставка и нови избори. Според него тогава избирателната активност ще бъде много по-висока.
Димитров пък коментира, че ако сега не се стигне до оставка, има риск от радикализация. "Виждам, че наливат в двете ръце на Радев. С такава сила се прави всичко, за да се помогне на Радев да събере негативния вот срещу сегашните, че не знам защо го правят", допълни той.
2 гражданин
18:36 07.12.2025
4 450 евро чисто замразени 5 години
ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
Коментиран от #17
18:38 07.12.2025
7 Майна
Защо? Не ви харесва?
18:40 07.12.2025
8 Майна
18:41 07.12.2025
9 12340
18:42 07.12.2025
10 Използват ги
18:42 07.12.2025
11 Свинята ще изкара
Коментиран от #14
18:43 07.12.2025
12 Хипотетично
18:43 07.12.2025
13 Ленче кремче
18:45 07.12.2025
14 И други
До коментар #11 от "Свинята ще изкара":черепи плащат за реванш и нарастване на хаоса , за да си хвърлят спокойно мрежите за шарани.
18:46 07.12.2025
16 Тоя
18:48 07.12.2025
17 Ти си
До коментар #4 от "450 евро чисто замразени 5 години":Жалък ПП -йски манипулатор. Нито на МВР, нито на военните са увеличени заплатите. А ако го направят, ще е с десет процента. Лузърите с минималните заплати да са протестирали когато трябваше срещу еврото. Цял живот шушумиги.
18:48 07.12.2025
18 стига стари дъвки
18:51 07.12.2025
19 Хаспелге
18:54 07.12.2025
20 ФАКТ
18:54 07.12.2025
21 Напротив
18:56 07.12.2025
22 Иванушка🇺🇸
18:57 07.12.2025
23 ПИТАМ
18:59 07.12.2025
24 Иван
19:07 07.12.2025
25 На бас 👍
Коментиран от #28
19:07 07.12.2025
26 Такъв
19:10 07.12.2025
27 Хехе
19:10 07.12.2025
28 ФАКТ
До коментар #25 от "На бас 👍":ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И ЕС ЗНАЯТ КАК ГЕРБ ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИ - С КУПУВАНЕ НА ИЗБОРИ С ПОДМЯНА НА ПРОТОКОЛИ И ПОПРАВКИ ПО ТЯХ, ЧУВАЛИТЕ С БЮЛЕТИНИ СЪЩО СЕ ПОДМЕНЯТ. ТОЗИ РЕЗИЛ ГО ГЛЕДАМЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ, ХЕЛЕ НА ПРЕДИШНИТЕ ИЗБОРИ ИМ ИЗКАРАХА КИРЛИВИТЕ РИЗИ НА ПОКАЗ. ТОВА ТИ ПЕЧЕЛЕНЕ НА ИЗБОРИ ЛИ ГО НАРИЧАШ ИЛИ ПОДМЯНА НА ВОТА НА ХОРАТА, А?
Коментиран от #31
19:15 07.12.2025
30 ха ха
19:19 07.12.2025
31 2014 година
До коментар #28 от "ФАКТ":ГЕРБ спечелиха след като година по-рано Борисов-1 падна след общонационални протести. Рекордно ниска активност на изборите тогава. Умният човек не повтаря една и съща грешка втори път, но българите явно не сме умен народ. Всеки народ си заслужава съдбата.
19:20 07.12.2025
32 Може да се радикализират
19:20 07.12.2025
34 Пуделчета
До коментар #33 от "Тихо троле":То служебното правителство ще е пак на Шиши и Буци.
19:26 07.12.2025
