Емил Димитров - Ревизоро: Протестиращите може да се радикализират, налива се в мелницата на Радев

7 Декември, 2025 19:27, обновена 7 Декември, 2025 18:34 1 109 35

  • емил димитров-ревизоро-
  • владислав панев-
  • стойчо стойчев-
  • политика

Според бившия депутат от ПП-ДБ Владислав Панев, правителството е преминало точката, от която няма връщане назад

Емил Димитров - Ревизоро: Протестиращите може да се радикализират, налива се в мелницата на Радев - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„На този етап имаме заявка за неотстъпчивост, придружена с обсада на парламента, а ако има конфликт - цялата тежест ще падне върху органите на реда. Те трябва да бъдат хем ефективни, хем да не превишават правата си. А това се постига трудно в среда, в която има напрежение и конфронтация. Какъв ще бъде резултатът – не знам и не знам дали някога някой е знаел”, заяви пред NOVA политологът Стойчо Стойчев.

Според бившия депутат от ПП-ДБ Владислав Панев, правителството е преминало точката, от която няма връщане назад. Според него „членовете на кабинета осъзнава това, но въпросът е партийните лидери ще ги пуснат да си ходят и да подадат оставка”. По негови думи за БСП, например, „това може да бъде техният последен валс”. Панев допълни, че протестите вече не са само заради бюджета.

Бившият министър на екологията в третото правителство на Борисов Емил Димитров коментира, че има хора, които не харесват кабинета, но има и такива, които го одобряват. По негови думи, ако не се обърне внимание на протестиращите, те ще станат повече и може да се радикализират. Друг детайл според него е, че „се налива в мелницата на Радев”.

Панев очаква, че на протеста в сряда ще има повече хора – „те са разнородни, но са обединени срещу Борисов и Пеевски”, допълни той. Според Панев политическата криза може да се овладее с постепенно отстъпление от страна на правителството – да заяви, че ще подаде оставка, да се насрочат избори за март-април, но също така да започнат промените по Изборния кодекс.

Стойчев смята, че ако кабинетът подаде оставка, това няма да бъде оценено от протестиращите, защото те не биха гласували за ГЕРБ или „ДПС-Ново начало”. Панев допълни, че Борисов няма да хвърли оставка заради Пеевски.

Димитров пък от своя страна посочи, че радикализирането по време на протести е грешно. Той смята, че ексцесиите могат да бъдат умишлено провокирани.

Според Стойчев "с и без Борисов тези хора няма да спрат да протестират, защото нищо кардинално няма да се промени в живота им, това не се променя само с един човек".

Панев смяна, че изход от протестите трябва да бъде оставка и нови избори. Според него тогава избирателната активност ще бъде много по-висока.

Димитров пък коментира, че ако сега не се стигне до оставка, има риск от радикализация. "Виждам, че наливат в двете ръце на Радев. С такава сила се прави всичко, за да се помогне на Радев да събере негативния вот срещу сегашните, че не знам защо го правят", допълни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гражданин

    19 3 Отговор
    Докато двете .расета са на свобода ,бял ден няма да види нашата страна !!

    18:36 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 450 евро чисто замразени 5 години

    17 6 Отговор
    ОТПАДА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА 1 МИЛИОН РОБИ от догодина. 450 евро след удръжките и това е. Такъв е НОВИЯ бюджета на мафията.
    ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
    Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
    ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #17

    18:38 07.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майна

    6 5 Отговор
    Триете?
    Защо? Не ви харесва?

    18:40 07.12.2025

  • 8 Майна

    14 8 Отговор
    Българи, на площадите.Анализите свършиха

    18:41 07.12.2025

  • 9 12340

    3 1 Отговор
    Същите!

    18:42 07.12.2025

  • 10 Използват ги

    13 9 Отговор
    За да си срещу Борисов и Пеевски ,както ги манипулира опозицията ,означава да си за Кики Антиконституционслиста ,Асен измамника ,Рашков имотния милионер ,контрабандата ,кражбите ,Пирамидата Величие Меча ,и руската партия за поръчки ,която отдавна не е националистическа.А ,да не забравяме и задкулисното обкръжение на Радев ,като копринковци и узуновци ,някои олигарси и прочие които са решили да го ползват за кукла на конци.Та кой дирижира протестите и вандализма и с каква цел ?

    18:42 07.12.2025

  • 11 Свинята ще изкара

    5 9 Отговор
    Провокатори и платени протестъри.

    Коментиран от #14

    18:43 07.12.2025

  • 12 Хипотетично

    8 2 Отговор
    Мелницата спомената от ревизоро, не би пропуснала да се възползва, втори мандат работи за това. С властта нараства и апетита за още власт.

    18:43 07.12.2025

  • 13 Ленче кремче

    12 9 Отговор
    Абе, не можете да спите от тоя Радев, ахахаха... Споко, скоро ще ви сипе да се наядете...

    18:45 07.12.2025

  • 14 И други

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Свинята ще изкара":

    черепи плащат за реванш и нарастване на хаоса , за да си хвърлят спокойно мрежите за шарани.

    18:46 07.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тоя

    6 1 Отговор
    граовец да не умува и се чуди какви фантасмагории да избльова , а да се погледне колко далавери в ущърб на държавата е направил и , че е за затвора .

    18:48 07.12.2025

  • 17 Ти си

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "450 евро чисто замразени 5 години":

    Жалък ПП -йски манипулатор. Нито на МВР, нито на военните са увеличени заплатите. А ако го направят, ще е с десет процента. Лузърите с минималните заплати да са протестирали когато трябваше срещу еврото. Цял живот шушумиги.

    18:48 07.12.2025

  • 18 стига стари дъвки

    7 0 Отговор
    Докога ще чакаме някой "месия" да се появи от нищото и да ни подреди живота ама така както ние искаме? Пък бил той Радев, Пенев, Донев или Филанкишията. "На вълка му е дебел врата защото сам си върши работата!" (българска поговорка) Не сме ли самите ние лично ангажирани да си изградим и подредим държавата по начин който на всички нас да ни е игоден, всеки друг ще я игради и подреи както на него му е удобно. Независимо дали е от вътрешен или външен произход.

    18:51 07.12.2025

  • 19 Хаспелге

    6 5 Отговор
    Нагледахме и изпитахме гербаджийската колаборационистка мелница, организирана от Галя, в угода на задокеанския данъкоплатец.

    18:54 07.12.2025

  • 20 ФАКТ

    10 7 Отговор
    А, БЕ, ЗАЩО НИ ПЛАШАТ ЕЖЕДНЕВНО ПРЕСТЪПНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕЗИДЕНТА - НАЙ-ДОСТОЙНИЯ ПОЛИТИК? БЪЛГАРИТЕ НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ ПЛАШАТ, ЧЕ ПРЕЗИДЕНТА МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПАРТИЯ, ЗАЩОТО ТОЙ ЩЕ ИМА ИНСТРУМЕНТИ ДА РАБОТИ ЗА НАС. ДА СЕ ПЛАШАТ ТАКИВА КАТО ТЕЗИ И ТЕ САМИТЕ, ЗАЩОТО ПРЕЗИДЕНТА СТАНЕ ЛИ ПРЕМИЕР, НЯМА ДА ИМ СЕ РАЗМИНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ПРОСТО ЩЕ ОТИДАТ ТАМ КЪДЕТО ЗАСЛУЖАВАТ!

    18:54 07.12.2025

  • 21 Напротив

    8 4 Отговор
    Нищо не се налива в мелницата на Радев. Той загуби правото да представлява народа. Той отдавна вече представлява определяна политическа и идеологическа антиевропейски настроена групичка. Там му е на него мелницата, там той мели.

    18:56 07.12.2025

  • 22 Иванушка🇺🇸

    7 5 Отговор
    Путин активира своите слуги в България за извършване на преврат преди нова година. Наливат се пари в радикални групи и паравоенни като Величие които трябва да окървавят протестите и да нахлуят в парламента. Основен водач е Радев и неговите розови шарлатани ППДБ и фашистите от Възраждане. Очаква ни фашистки терор. Бог да пази България.

    18:57 07.12.2025

  • 23 ПИТАМ

    8 9 Отговор
    АЛО, ВИЕ ТРИМЦАТА ОТ СНИМКАТА ЗАЩО НИ ПЛАШИТЕ С ПРЕЗИДЕНТА? ПРЕЗИДЕНТА НИКОГА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НЕ Е РАБОТЕЛ, А НАПРОТИВ! ЛОШО ЛИ Е, ЧЕ ТОЙ НЕ МАНИПУЛИРА И НЕ СЕ НАГАЖДА НИТО НА САЩ, НИТО НА РУСИЯ, ЗАЩОТО Е БЪЛГАРОФИЛ - НЕ, НЕ Е?

    18:59 07.12.2025

  • 24 Иван

    5 2 Отговор
    Трима тюфлеци платени от Боце и Дебелан ни плашат с президента! Сериозно ли мислите, че народа ще ви слуша, при положение че 36 години ви сърбаха попарата?

    19:07 07.12.2025

  • 25 На бас 👍

    2 4 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #28

    19:07 07.12.2025

  • 26 Такъв

    4 5 Отговор
    Президент, който буни народа, трябва да бъде отстранен от властта !

    19:10 07.12.2025

  • 27 Хехе

    4 3 Отговор
    Както видяхме,ако махнем "качулатите" ,никаква радикализация няма.Но радикализация е нужна за Триото на ПП ,призовало за похода към централите на ДПС и ГЕРБ! Защото на избори това не върви!

    19:10 07.12.2025

  • 28 ФАКТ

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "На бас 👍":

    ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И ЕС ЗНАЯТ КАК ГЕРБ ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИ - С КУПУВАНЕ НА ИЗБОРИ С ПОДМЯНА НА ПРОТОКОЛИ И ПОПРАВКИ ПО ТЯХ, ЧУВАЛИТЕ С БЮЛЕТИНИ СЪЩО СЕ ПОДМЕНЯТ. ТОЗИ РЕЗИЛ ГО ГЛЕДАМЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ, ХЕЛЕ НА ПРЕДИШНИТЕ ИЗБОРИ ИМ ИЗКАРАХА КИРЛИВИТЕ РИЗИ НА ПОКАЗ. ТОВА ТИ ПЕЧЕЛЕНЕ НА ИЗБОРИ ЛИ ГО НАРИЧАШ ИЛИ ПОДМЯНА НА ВОТА НА ХОРАТА, А?

    Коментиран от #31

    19:15 07.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ха ха

    1 0 Отговор
    продължават да си наглеят "нашите политици" назначени от вън , и накрая ще ги зариват с булдозер

    19:19 07.12.2025

  • 31 2014 година

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "ФАКТ":

    ГЕРБ спечелиха след като година по-рано Борисов-1 падна след общонационални протести. Рекордно ниска активност на изборите тогава. Умният човек не повтаря една и съща грешка втори път, но българите явно не сме умен народ. Всеки народ си заслужава съдбата.

    19:20 07.12.2025

  • 32 Може да се радикализират

    0 2 Отговор
    Бе те да им пуснат Баретите и Жандармите,пък те нека си ни заплашват!за часове ще се превърнат в пушечно месо за бездомните кучета.

    19:20 07.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пуделчета

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Тихо троле":

    То служебното правителство ще е пак на Шиши и Буци.

    19:26 07.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

