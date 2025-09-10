Пускат движението по цялата магистрала "Европа" в неделя

В неделя ще пуснем движението по цялата магистрала "Европа". Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

"Строителството на пътища беше прекратено или сведено до минимум през последните години и една от основните ни задачи е строителството на магистрали. Затова сме стартирали ударно строежа на магистрала "Хемус". До края на месеца там ще бъде пуснат в експлоатация участъкът "Боаза" - пътен възел "Дерманци", каза той.

"Разпоредил съм на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) до 1 ноември, да направи пълна инвентаризация за пътната мрежа в страната и да види къде има остарели пътни знаци", съобщи министърът. От АПИ информираха, че на пътна мрежа от 20 000 километра има над 50 000 знака.

"По участъците, където се мери средна скорост, се отчита най-високата допустима и ако някъде има ограничения, те не се вземат предвид", каза Иван Иванов.