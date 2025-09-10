Новини
Пускат движението по цялата магистрала "Европа" в неделя

Пускат движението по цялата магистрала "Европа" в неделя

10 Септември, 2025 16:30 1 077 15

До края на месеца там ще бъде пуснат в експлоатация участъкът "Боаза" - пътен възел "Дерманци"

Пускат движението по цялата магистрала "Европа" в неделя - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В неделя ще пуснем движението по цялата магистрала "Европа". Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

"Строителството на пътища беше прекратено или сведено до минимум през последните години и една от основните ни задачи е строителството на магистрали. Затова сме стартирали ударно строежа на магистрала "Хемус". До края на месеца там ще бъде пуснат в експлоатация участъкът "Боаза" - пътен възел "Дерманци", каза той.

"Разпоредил съм на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) до 1 ноември, да направи пълна инвентаризация за пътната мрежа в страната и да види къде има остарели пътни знаци", съобщи министърът. От АПИ информираха, че на пътна мрежа от 20 000 километра има над 50 000 знака.

"По участъците, където се мери средна скорост, се отчита най-високата допустима и ако някъде има ограничения, те не се вземат предвид", каза Иван Иванов.


Напиши коментар:


  • 1 Умирам от смях

    9 5 Отговор
    Ама всичките 50 км или само тук там?

    16:36 10.09.2025

  • 2 Гост

    10 5 Отговор
    Другата неделя ремонт

    16:37 10.09.2025

  • 3 И нека

    2 2 Отговор
    надпреварването започне сега!!!

    16:40 10.09.2025

  • 4 НРБ

    4 7 Отговор
    Това което построи демокрацията, Бай Тошо не може дори да го асфалтира.

    Коментиран от #9

    16:52 10.09.2025

  • 5 От Хемус съм

    9 1 Отговор
    Добре и на какво да се радвам? Европа може да пътува през България до Турция и близкия изток. Българите от Северна България (княжество България) нямат завършена магистрала Хемус! Парите ги раздаде "Голмайстора на Витоша Бистрица" на свои пътни фирми и край на строежа. Ускорено строят магистрала Русе Алескандрополис за военни цели на Украйна.

    16:59 10.09.2025

  • 6 78291

    5 0 Отговор
    Пълен смешник,а какво стана с Хемус коя година август пускаш лот 1

    17:01 10.09.2025

  • 7 Браво!

    6 0 Отговор
    Ще минава покрай Банкя!
    Кой ще реже лентата? Оня с жипката ли?

    17:02 10.09.2025

  • 8 дядото

    5 0 Отговор
    а в коя неделя ще започнат ремонтите.тоя защо не опита да премине по новия им път от ботевград до мездра.пфу.

    17:05 10.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От Варна

    1 3 Отговор
    А Варна Бургас кога ,софийски льох.мани

    17:11 10.09.2025

  • 12 Само така

    2 2 Отговор
    Действате,не обръщайте внимание на лигльовците които не знаят къде се намират.Обичайните кухи мърморковци. Магистралите са изключително нужни ,жалко че за 4 години беше блокирано строителството,а Асен някъде скъта оставените пари за Хемус докато тиражираше изтъркани опорки към първосигналите.

    17:11 10.09.2025

  • 13 Мошениците

    3 1 Отговор
    на Радев спряха цялата държава за 4 години!

    Добре, че новото правителство пак започна да строи магистрали!
    И много други полезни неща.

    17:18 10.09.2025

  • 14 Шарлатаните

    3 1 Отговор
    от ППДБ асфалтираха единствено отсечката при разклона за Аксаково, където Кики Мошеника уби човек!

    Коментиран от #15

    17:20 10.09.2025

  • 15 Сомчето

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шарлатаните":

    Добре че бяха тези от ПП да ни вдигнат пенсиите,че с тази инфлация щяхме да изпускаме от глад.Тези от Грoб пенсии не увеличават защото от тях не може да се краде.

    17:33 10.09.2025

