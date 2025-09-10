Новини
Андрей Новаков: Полски и литовски SIM карти са открити в дроновете над Полша

Андрей Новаков: Полски и литовски SIM карти са открити в дроновете над Полша

10 Септември, 2025 20:00 1 260 29

Много трудно може да се говори за случайност, поне от това, което се вижда засега, каза евродепутатът

Андрей Новаков: Полски и литовски SIM карти са открити в дроновете над Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

В част от руските дронове, попаднали на територията на Полша, са открити полски и литовски SIM карти. За това съобщи българският евродепутат от ЕНП и член на Комисията по отбрана и сигурност Андрей Новаков пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург.

По-рано днес стана ясно, че общо 21 дрона нарушиха въздушното пространство на Полша, като един порази жилищна сграда – за щастие, без ранени.

„Част от тях от тях са изстреляни от Русия, част от тях от Беларус. Един е поразил къща, един се е приземил в средата на държавата, със сигурност не са били предназначени за Украйна“, категоричен е Новаков.

„Има вече публични данни, според които става ясно, че в част от дроновете са намерени полски и литовски SIM карти. Това означава, че са подготвени да оперират на териториите на тези държави.Това означава, че не са били подготвени за Украйна“, каза още той.

„Много трудно може да се говори за случайност, поне от това, което се вижда засега“, обобщи Новаков.

И обясни - това е и причината за желанието от полска страна да бъде задействан Член 4 от договора за НАТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    46 8 Отговор
    То беше ясно че е провокация на Бандеровците в Полша и Литва.

    Коментиран от #2, #16

    20:02 10.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    32 5 Отговор
    Смешници ,ляхите шаш и паника и бомбят собствените си дронове,това е страхова психоза и истерия

    20:05 10.09.2025

  • 4 Факт

    42 5 Отговор
    А как да ги управлявали от Русия като са с Полски и Литовски сим карти?

    Коментиран от #7

    20:05 10.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Айде пак

    22 3 Отговор
    Полша е държавата, която винаги е получавала ласки, когато иска да се задейства даден член. Даже по два наведнъж.

    Коментиран от #13

    20:09 10.09.2025

  • 7 Те така

    2 13 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Както твоята тьотка!

    20:09 10.09.2025

  • 8 Това

    12 0 Отговор
    не е за мозъка ти ! Кажи какви карти са открити и откриват в България ! Нали го даваш "мъж" ?

    20:10 10.09.2025

  • 9 симо

    4 1 Отговор
    Брях, айда ва.

    20:12 10.09.2025

  • 10 Хехехехехехе

    2 11 Отговор
    Тия москаляк е--- БАЛНИЦИ ше ручат У-- ЙОТ като... монголяците при ПОКРОВСК!
    Като... Москаляк пи--- ДОРИ при... ХАРКОВ,...
    Като....3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на целуващия КУ.. РАна у... СИРИЯ ,...
    Като... педофил от ... ЛОШИО ГОТВАЧ...
    Хехехехехехе

    Коментиран от #11

    20:12 10.09.2025

  • 11 Възрожденец

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хехехехехехе":

    😄👍
    Именно

    20:14 10.09.2025

  • 12 Боза

    16 1 Отговор
    Сложиха голямата тенджера на огнището. Подгряването започва. Да видим каква гарнитура ще последва за миш маша който е поръчан да се забърка? И дали ще намерят глупаци за да ги използват и принесат за курбан ?

    20:14 10.09.2025

  • 13 Ветеран от Протеста

    5 22 Отговор

    До коментар #6 от "Айде пак":

    Армията на Садам Хюсеин я размазаха за една седмица в Спец .операция на НАТО и му влачиха статуята с въже за врата в прахоляка...Сега е ред на Путлер !!

    Коментиран от #17

    20:15 10.09.2025

  • 14 ЕвроАтлантически гьон

    16 1 Отговор
    И картата на Путин ще открият . Взеха ни за канарчета.

    20:16 10.09.2025

  • 15 бай Даньо

    13 1 Отговор
    Става интересно . Пановете и балтийските пудели разбират че единсвенто им спасенияе (от Новия световен ред на Русия) е да въвлекат запада в пълно мащабна война срещу Русия. Дано не успеят ама се съмнявам на запад няма един читав политик, само не ми говорете за миротвореца тръмп ....

    20:16 10.09.2025

  • 16 Ъъъъ не!

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мисля, че си е чисто украинска провокация!

    20:16 10.09.2025

  • 17 Хахахаха😂😂😂😂

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ветеран от Протеста":

    Ти си ветеран от лудницата!😂😂😂😂😂

    20:17 10.09.2025

  • 18 гхкгхикг

    9 0 Отговор
    Тъпанар.

    20:19 10.09.2025

  • 19 Боцмана

    10 0 Отговор
    Не разбирате или не искате, че в този театър ома само две страни навсякъде по света. Корпорацийте срещу населението. Останалото е необходимата гарнитура.

    20:19 10.09.2025

  • 20 Анонимен

    12 0 Отговор
    А сигурно ли е, че са изстреляни точно от Русия и Беларус, а не от, да речем, Вилнюс и Бялисток? Кой се опитва да провокира ТСВ?

    20:19 10.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хаха

    5 0 Отговор
    АНАТОЛИ И ТИ СИ В ОТБОРА НА ЛИЗАЧИТЕ

    20:23 10.09.2025

  • 23 Име

    6 0 Отговор
    "Кой ми кра в гащите?"

    20:26 10.09.2025

  • 24 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Ами отивай доброволец на Източния фронт!

    Четвърта години се криете от руснаците!
    Какви евроатлантици сте???
    🤣🤣🤣

    20:34 10.09.2025

  • 25 Две бузи без музи

    3 0 Отговор
    Тоя навремето "оправи" българските превозвачи!
    Много е умен! България е инкубатор на такива кадри!

    20:35 10.09.2025

  • 26 Българин

    1 0 Отговор
    Дано не избият много поляци, че освен украински ще трябва да оправям и полякини

    20:36 10.09.2025

  • 27 ЕЙ ШЕМЕТ НЕБЕСЕН

    2 0 Отговор
    НЕ ГОВОРИ З РУСНАЦИТЕ ЗЩОТО ЩЕ ПОСТРАДАМЕ А СИ ОЩИ СЪС ЖЪЛТО НА УСТАТА ДА ГОВОРИШ З РУСНАЦИТЕ ЯСНОЛИТИЕ ДЖЕНДЪР.

    20:40 10.09.2025

  • 28 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА НИКАК НЕ Е ДОБРЕ, НО ПОЛЯЦИТЕ ДОБРЕ ЗНАЯТ И ИМАТ " ОБИЦА " НА УШИТЕ СИ ОТ СЛУЧИЛОТО СЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. КАК ПЪК СЕ СЛУЧИ " СЛУЧАЙНО " ПО ВРЕМЕ НА ИЗКАЗВАНЕТО НА Г- ЖА ФОНДЕРЛАЙЕН.????

    20:49 10.09.2025

  • 29 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА НИКАК НЕ Е ДОБРЕ, НО ПОЛЯЦИТЕ ДОБРЕ ЗНАЯТ И ИМАТ " ОБИЦА " НА УШИТЕ СИ ОТ СЛУЧИЛОТО СЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. КАК ПЪК СЕ СЛУЧИ " СЛУЧАЙНО " ПО ВРЕМЕ НА ИЗКАЗВАНЕТО НА Г- ЖА ФОНДЕРЛАЙЕН.????

    20:51 10.09.2025

