Андрей Новаков: Полски и литовски SIM карти са открити в дроновете над Полша

В част от руските дронове, попаднали на територията на Полша, са открити полски и литовски SIM карти. За това съобщи българският евродепутат от ЕНП и член на Комисията по отбрана и сигурност Андрей Новаков пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург.
По-рано днес стана ясно, че общо 21 дрона нарушиха въздушното пространство на Полша, като един порази жилищна сграда – за щастие, без ранени.
„Част от тях от тях са изстреляни от Русия, част от тях от Беларус. Един е поразил къща, един се е приземил в средата на държавата, със сигурност не са били предназначени за Украйна“, категоричен е Новаков.
„Има вече публични данни, според които става ясно, че в част от дроновете са намерени полски и литовски SIM карти. Това означава, че са подготвени да оперират на териториите на тези държави.Това означава, че не са били подготвени за Украйна“, каза още той.
„Много трудно може да се говори за случайност, поне от това, което се вижда засега“, обобщи Новаков.
И обясни - това е и причината за желанието от полска страна да бъде задействан Член 4 от договора за НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #16
20:02 10.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сталин
20:05 10.09.2025
4 Факт
Коментиран от #7
20:05 10.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Айде пак
Коментиран от #13
20:09 10.09.2025
7 Те така
До коментар #4 от "Факт":Както твоята тьотка!
20:09 10.09.2025
8 Това
20:10 10.09.2025
9 симо
20:12 10.09.2025
10 Хехехехехехе
Като... Москаляк пи--- ДОРИ при... ХАРКОВ,...
Като....3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на целуващия КУ.. РАна у... СИРИЯ ,...
Като... педофил от ... ЛОШИО ГОТВАЧ...
Хехехехехехе
Коментиран от #11
20:12 10.09.2025
11 Възрожденец
До коментар #10 от "Хехехехехехе":😄👍
Именно
20:14 10.09.2025
12 Боза
20:14 10.09.2025
13 Ветеран от Протеста
До коментар #6 от "Айде пак":Армията на Садам Хюсеин я размазаха за една седмица в Спец .операция на НАТО и му влачиха статуята с въже за врата в прахоляка...Сега е ред на Путлер !!
Коментиран от #17
20:15 10.09.2025
14 ЕвроАтлантически гьон
20:16 10.09.2025
15 бай Даньо
20:16 10.09.2025
16 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мисля, че си е чисто украинска провокация!
20:16 10.09.2025
17 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #13 от "Ветеран от Протеста":Ти си ветеран от лудницата!😂😂😂😂😂
20:17 10.09.2025
18 гхкгхикг
20:19 10.09.2025
19 Боцмана
20:19 10.09.2025
20 Анонимен
20:19 10.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хаха
20:23 10.09.2025
23 Име
20:26 10.09.2025
24 az СВО Победа80
Четвърта години се криете от руснаците!
Какви евроатлантици сте???
🤣🤣🤣
20:34 10.09.2025
25 Две бузи без музи
Много е умен! България е инкубатор на такива кадри!
20:35 10.09.2025
26 Българин
20:36 10.09.2025
27 ЕЙ ШЕМЕТ НЕБЕСЕН
20:40 10.09.2025
28 Цвете
20:49 10.09.2025
29 Цвете
20:51 10.09.2025