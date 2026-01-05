Андрей Новаков: Всички ограничения, които имахме, отпаднаха с влизането ни в еврозоната

Всички ограничения, които имахме пред нас, отпаднаха с влизането ни в еврозоната. Това заяви в интервю за "Хоризонт" и рубриката "Евранет плюс" евродепутатът Андрей Новаков от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП).

Новаков обясни какви са ползите за България след присъединяването ни към единната европейска валута.

"На първо място, имиджови, защото всяка държава, която е допусната в този клуб на най-богатите в целия свят, всъщност означава, че е оценка за нейното управление на финансите, за нивото на развитие, което е достигнала. Опитът показва, че страните, които поемат по този път, виждат и повече сигурност, и растеж, и перспектива. Аз се радвам на това, което се случва, защото без всякакво преувеличение това е исторически момент, това е нещо, което ще разказваме на внуците си, когато се е случило", каза членът на Европейския парламент.

Андрей Новаков акцентира и върху това, че цените вече са започнали да се повишават още преди влизането в еврозоната.

"Онези търговци, които са недобросъвестни и се възползват от момента, за да мародерстват по този начин, аз призовавам хората просто да не пазаруват от тях. Много от големите търговски вериги обявиха замразяване на цените и пълна прозрачност за тяхното сформиране. Всеки да може да сметне и да види, че ако нещо си е повишило цената, то не е защото сме въвели еврото", каза евродепутатът.