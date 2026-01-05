Новини
Андрей Новаков: Всички ограничения, които имахме, отпаднаха с влизането ни в еврозоната

5 Януари, 2026

"Всяка държава, която е допусната в този клуб на най-богатите в целия свят, всъщност означава, че е оценка за нейното управление на финансите, за нивото на развитие, което е достигнала. Опитът показва, че страните, които поемат по този път, виждат и повече сигурност, и растеж, и перспектива", коментира още евродепутатът

Всички ограничения, които имахме пред нас, отпаднаха с влизането ни в еврозоната. Това заяви в интервю за "Хоризонт" и рубриката "Евранет плюс" евродепутатът Андрей Новаков от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП).

Новаков обясни какви са ползите за България след присъединяването ни към единната европейска валута.

"На първо място, имиджови, защото всяка държава, която е допусната в този клуб на най-богатите в целия свят, всъщност означава, че е оценка за нейното управление на финансите, за нивото на развитие, което е достигнала. Опитът показва, че страните, които поемат по този път, виждат и повече сигурност, и растеж, и перспектива. Аз се радвам на това, което се случва, защото без всякакво преувеличение това е исторически момент, това е нещо, което ще разказваме на внуците си, когато се е случило", каза членът на Европейския парламент.

Андрей Новаков акцентира и върху това, че цените вече са започнали да се повишават още преди влизането в еврозоната.

"Онези търговци, които са недобросъвестни и се възползват от момента, за да мародерстват по този начин, аз призовавам хората просто да не пазаруват от тях. Много от големите търговски вериги обявиха замразяване на цените и пълна прозрачност за тяхното сформиране. Всеки да може да сметне и да види, че ако нещо си е повишило цената, то не е защото сме въвели еврото", каза евродепутатът.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой му дреме

    8 2 Отговор
    България не е била по-богата от хан Аспарух насам, коментира още бившият вицепремиер и министър на икономиката

    11:41 05.01.2026

  • 3 Сандо

    15 2 Отговор
    Влизане в натото,в евробърлогата,в шенгена и сега в еврозоната - влизаме,влизаме,а държавата България излиза от историята и може повече да не се появи.

    11:41 05.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    А сега де... хайде пак да вземем да кажем кое не му е наред на коментара че е изтрит?!
    Или да го прегледаме и да го върнем?

    11:41 05.01.2026

  • 5 най-вече

    16 0 Отговор
    отпаднаха и всички ограничения за крадене не че досега не крадяхте 90% от европарите

    11:42 05.01.2026

  • 6 Сериозен

    4 2 Отговор
    Не, умствените ограничения останат - те се преодоляват трудно, а в отделни случаи - никак и никога.

    11:42 05.01.2026

  • 7 Да питам, че тоя

    7 0 Отговор
    Ме подсети.
    Какво стана с Андрей Слабаков?
    Тези гении еврокомисари, като Ицо Хазарта- малейййй, колко сме орисани тегло да теглич!

    11:43 05.01.2026

  • 8 Гръм и мълнии

    9 1 Отговор
    Така е брат.всичко е 6.Паднаха всички ограничения, започна се с падането тавана на цените

    11:43 05.01.2026

  • 9 тоя палячо незнае какво говори

    12 2 Отговор
    абе палячо какви ограничения си имал преди влизането в клуба на клошарите??? аз съм обиколил европа между 2011 и 2019-та никъде несъм имал никакви ограничения несъм имал нужда от шенген или българско евро защо сега да е по-различно освен че всичко поскъпна яко последните две години особенно последната ???

    11:44 05.01.2026

  • 10 Добре ,

    6 1 Отговор
    че някакъв си брадясал никой решил да "информира" обществото ни , бе !

    11:48 05.01.2026

  • 11 Бойко Разбойко

    1 0 Отговор
    Вече свободно си харча пачките евро от чекмеджето.

    11:58 05.01.2026

  • 12 Изход от ес

    1 0 Отговор
    Изход от ес

    12:02 05.01.2026

