Андрей Райчев: Искате някой да вярва на такова нещо? Те се излагат на всяка крачка

Социологът Андрей Райчев и политическият PR Диана Дамянова коментираха пред бТВ напрежението около случая в Русе, доверието в институциите и стабилността на управляващата коалиция.

Дамянова подчерта, че видеозаписите от инцидента показват безпомощен човек, който е ритан на улицата – действие, което според нея „граничи с опит за убийство“. Тя изрази притеснение от езика на омразата в социалните мрежи, където се появяват публикации, приветстващи насилието.

Райчев от своя страна постави акцент върху по-дълбокия проблем – ерозията на доверието в институциите, особено след споровете между съд и прокуратура за прилагането на законови промени.

„Искате някой да вярва на такова нещо? Те се излагат на всяка крачка“, заяви той.

Анализаторите направиха паралели със Сърбия и Румъния, където изолирани инциденти и обществено напрежение доведоха до масови протести и политическа нестабилност. Според Райчев у нас липсва подобен катализатор, но напрежението между обществото и елита нараства.

„Българското общество има основания да не харесва политическия си елит, но се е вглъбило в битовите си проблеми – децата, бъдещето, доходите“, коментира Дамянова.