Андрей Райчев: Искате някой да вярва на такова нещо? Те се излагат на всяка крачка

Социологът Андрей Райчев и политическият PR Диана Дамянова коментираха пред бТВ напрежението около случая в Русе, доверието в институциите и стабилността на управляващата коалиция.
Дамянова подчерта, че видеозаписите от инцидента показват безпомощен човек, който е ритан на улицата – действие, което според нея „граничи с опит за убийство“. Тя изрази притеснение от езика на омразата в социалните мрежи, където се появяват публикации, приветстващи насилието.
Райчев от своя страна постави акцент върху по-дълбокия проблем – ерозията на доверието в институциите, особено след споровете между съд и прокуратура за прилагането на законови промени.
„Искате някой да вярва на такова нещо? Те се излагат на всяка крачка“, заяви той.
Анализаторите направиха паралели със Сърбия и Румъния, където изолирани инциденти и обществено напрежение доведоха до масови протести и политическа нестабилност. Според Райчев у нас липсва подобен катализатор, но напрежението между обществото и елита нараства.
„Българското общество има основания да не харесва политическия си елит, но се е вглъбило в битовите си проблеми – децата, бъдещето, доходите“, коментира Дамянова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #12
20:31 10.09.2025
2 Ивка Бейбе
20:33 10.09.2025
3 боковите ъзолисити
20:34 10.09.2025
4 обективен
20:38 10.09.2025
5 Цвете
20:41 10.09.2025
6 Цвете
Коментиран от #9
20:42 10.09.2025
7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
8 Ще те допълня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тези младежи трябва да бъдат назначени на работа в МВР. Много добър урок са дали на бандита-милиционер с татуировките и килограмите злато по себе си.
Коментиран от #10
20:43 10.09.2025
9 Така е, но
До коментар #6 от "Цвете":толкова е гнусна за гледане и слушане Дамянова, че не заслужава нищо друго да се каже за нея.
20:44 10.09.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Ще те допълня":Не вярвам тези младежи с тънките си ръчички да могат да нанесат сериозен удар.Чак за операция.
20:45 10.09.2025
11 Гост
20:49 10.09.2025
12 Софийски
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти гледай някой да не те нарита пред заведението ти герберски мазен отпадък
20:53 10.09.2025
13 Сатана Z
20:54 10.09.2025