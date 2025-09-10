Новини
Андрей Райчев: Искате някой да вярва на такова нещо? Те се излагат на всяка крачка

10 Септември, 2025

Анализаторите направиха паралели със Сърбия и Румъния, където изолирани инциденти и обществено напрежение доведоха до масови протести и политическа нестабилност

Социологът Андрей Райчев и политическият PR Диана Дамянова коментираха пред бТВ напрежението около случая в Русе, доверието в институциите и стабилността на управляващата коалиция.

Дамянова подчерта, че видеозаписите от инцидента показват безпомощен човек, който е ритан на улицата – действие, което според нея „граничи с опит за убийство“. Тя изрази притеснение от езика на омразата в социалните мрежи, където се появяват публикации, приветстващи насилието.

Райчев от своя страна постави акцент върху по-дълбокия проблем – ерозията на доверието в институциите, особено след споровете между съд и прокуратура за прилагането на законови промени.

„Искате някой да вярва на такова нещо? Те се излагат на всяка крачка“, заяви той.

Анализаторите направиха паралели със Сърбия и Румъния, където изолирани инциденти и обществено напрежение доведоха до масови протести и политическа нестабилност. Според Райчев у нас липсва подобен катализатор, но напрежението между обществото и елита нараства.

„Българското общество има основания да не харесва политическия си елит, но се е вглъбило в битовите си проблеми – децата, бъдещето, доходите“, коментира Дамянова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Тези младежи с ръце като клечки ще им позволя да ме бият цял ден и няма да ги усетя.

    Коментиран от #8, #12

    20:31 10.09.2025

  • 2 Ивка Бейбе

    1 1 Отговор
    Дубре, дядо Андрей😍

    20:33 10.09.2025

  • 3 боковите ъзолисити

    10 0 Отговор
    А тази Баба Яга да качва и Райчев на метлата ,и никога да не се връщат от гората !!

    20:34 10.09.2025

  • 4 обективен

    6 0 Отговор
    Най-гнусните така наречени социолози са зад мафиотите с имена на зеленчуци и животни , защото получават много пари за реклама !!

    20:38 10.09.2025

  • 5 Цвете

    5 0 Отговор
    ЕХ ДАМЯНОВА, КАТО ПЕПЕЛЯНКА СИ. СПРИ СЕ ЖЕНО, ЧЕ СКОРО ЩЕ СЪЖЕЛЯВАШ ЗА ТЪПИТЕ ТИ ИНТЕРВЮТА. ВСИЧКО СЕ ВИДЯ ОТ " ЕЛФИТЕ " ,ТИ ОЧИЛА ИМАШ ЛИ??? ГЛЕДАШ, АМА НЕ ВИЖДАШ, ЗАЩОТО ТАКА ТИ ИЗНАСЯ. 😅😅😅

    20:41 10.09.2025

  • 6 Цвете

    5 0 Отговор
    ЕХ ДАМЯНОВА, КАТО ПЕПЕЛЯНКА СИ. СПРИ СЕ ЖЕНО, ЧЕ СКОРО ЩЕ СЪЖЕЛЯВАШ ЗА ТЪПИТЕ ТИ ИНТЕРВЮТА. ВСИЧКО СЕ ВИДЯ ОТ " ЕЛФИТЕ " ,ТИ ОЧИЛА ИМАШ ЛИ??? ГЛЕДАШ, АМА НЕ ВИЖДАШ, ЗАЩОТО ТАКА ТИ ИЗНАСЯ. 😅😅😅

    Коментиран от #9

    20:42 10.09.2025

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 8 Ще те допълня

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези младежи трябва да бъдат назначени на работа в МВР. Много добър урок са дали на бандита-милиционер с татуировките и килограмите злато по себе си.

    Коментиран от #10

    20:43 10.09.2025

  • 9 Така е, но

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    толкова е гнусна за гледане и слушане Дамянова, че не заслужава нищо друго да се каже за нея.

    20:44 10.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ще те допълня":

    Не вярвам тези младежи с тънките си ръчички да могат да нанесат сериозен удар.Чак за операция.

    20:45 10.09.2025

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    Няма да има никога нормалност при алчното и грабливо семейство пеефски

    20:49 10.09.2025

  • 12 Софийски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти гледай някой да не те нарита пред заведението ти герберски мазен отпадък

    20:53 10.09.2025

  • 13 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Днес народното събрание отхвърли искането на опозицията да се изслуша министъра на вътрешните работи Даниел Митов за състоянието на МВР,за необосновано високите заплати в системата и защо е манипулирал случая в Русе. С гласовете на ГЕРБ,ДПС-Пеевски и подлогите им ИТН. БСП се усети и се въздържа. Мафията на власт ГЕРБ-Пеевски-ИТН,не желаят народа да чуе истината. Идват жестоки дни за същата тази мафия и няма да им се размине.

    20:54 10.09.2025

