Депутатите ще изслушат шефа на ДАНС

Водната криза в страната е в центъра на вниманието на част от народните представители днес. Предстои изслушване на изпълняващия функциите председател на ДАНС заради кризата с водоснабдяването, която засегна най-тежко плевенския регион през последните месеци.

Деньо Денев ще отговаря пред депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност на няколко въпроса, като първият се отнася до причините за водната криза и последващите рискове за националната сигурност.