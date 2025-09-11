Полицейски синдикат: Свидетели сме на това как някой се упражнява на гърба на МВР

Свидетели сме на това как някой се упражнява на гърба на МВР, особено в последните години, заяви пред БНТ Симона Попова, зам. - председател на полицейския синдикат.

"Категорично сме против това", каза тя в сутрешния блок "Денят започва".

Според нея нещата не се оставят да се случат по законовия ред. "Нека политиците да бъдат така добри да търсят какво трябва да се случи в системата на МВР, а не да искат оставки", каза Попова и добави, че не само ниските заплати са били проблем.

"Искаме да работим професинално, да сме оборудвани професионално", каза още тя.

За случилото се в Русе съмненията, според нея, са заради постоянните коментари от всякакви хора, всякакви видеа и така нататък.