Новини
България »
Полицейски синдикат: Свидетели сме на това как някой се упражнява на гърба на МВР

Полицейски синдикат: Свидетели сме на това как някой се упражнява на гърба на МВР

11 Септември, 2025 09:17 793 46

  • полицейски синдикат-
  • мвр

Искаме да работим професинално, да сме оборудвани професионално

Полицейски синдикат: Свидетели сме на това как някой се упражнява на гърба на МВР - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свидетели сме на това как някой се упражнява на гърба на МВР, особено в последните години, заяви пред БНТ Симона Попова, зам. - председател на полицейския синдикат.

"Категорично сме против това", каза тя в сутрешния блок "Денят започва".

Според нея нещата не се оставят да се случат по законовия ред. "Нека политиците да бъдат така добри да търсят какво трябва да се случи в системата на МВР, а не да искат оставки", каза Попова и добави, че не само ниските заплати са били проблем.

"Искаме да работим професинално, да сме оборудвани професионално", каза още тя.

За случилото се в Русе съмненията, според нея, са заради постоянните коментари от всякакви хора, всякакви видеа и така нататък.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мер Аклия

    17 0 Отговор
    Как гледам - и аз бих се.....

    09:20 11.09.2025

  • 2 Умирам от смях

    40 1 Отговор
    Как ще работите професионално като вие сте просто едни поглъщачи на държавни пари + рекет на шофьори. Всички сте едни такива професионалисти като шефчето Мечкаров дето раздава правосъдие като съдията Дред. МВР да се закрие и всички на борсата, че да се научите на работа, търтеи униформени. Нищо не става от вас, еничери на двамата дебели. Оръжие за хората и ще се пазим по-добре отколкото вие ни пазите.

    Коментиран от #16

    09:21 11.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    На протеста на трети септември дойде един началник с Ауди и събра шефовете на полицията на ъгъла на парламента и ми вика:Дръпни се че ще говорим секретни работи.Дръпнах се малко и слушам как ги пита колко пари са събрали от наркодилърите и кога ще му ги дадат.Нямат срам вече.

    09:21 11.09.2025

  • 4 Къдравелка

    30 1 Отговор
    Целта на гербаджиите е точно обратната- те да диктуват каква е истината.

    09:21 11.09.2025

  • 5 Гост

    26 1 Отговор
    Аз пък искам някой да изрине тия авгиеви обори, пълни с вредни и корумпирани нищоправци на издръжка на работещите честно данъкоплатци, за които нищо не правят... Ама в ченгесарска държава, няма надежда...

    09:21 11.09.2025

  • 6 Роден в НРБ

    31 1 Отговор
    Тази като я гледам е попаднала в МВР заради умения с духовите инструменти. Сигурно е от оркестъра?

    09:22 11.09.2025

  • 7 Ай заваллъ

    21 0 Отговор
    Политиците крадат като за последно, има ли смел мъж с пагон, който да ги спре? Държавата се управлява от мутри, а полицейският синдикат се представлява от младо пионерче. Сблъсъкът е решен предварително, сблъсък няма да има, само молби и теманета!

    09:22 11.09.2025

  • 8 Делю Хайдутин

    19 2 Отговор
    Това да не е онази Симона дето носеше стълби на престъпниците?

    09:22 11.09.2025

  • 9 рдефр

    24 0 Отговор
    Тебе пък кои те взе в полицията та да те хранят българите??? С какво си полезна, какво точно можеш да правиш??? Ако много ти е до тежала службата, можеш съвсем спокоино да си пуснеш рапорта за уволнение и да се махаш. Вече вземате по 5-10 хиляди лева заплати и трябва само да служите на закона и да го пазите. Не да го нарушавате и да лъжете а да го пазите. Като ви тежи, рапорт и да ходиш на нивата да копаеш. Слава Богу всеки ви видя и ви вижда как пазите крадците и дилърите и как НЕ пазите закона. Ако ви тежи рапорта и на улицата, омръзна ни от претенции и нищо насреща. За 5-10 хиляди има желаещи да те изместят като не можеш.

    Коментиран от #15

    09:22 11.09.2025

  • 10 Ком

    20 0 Отговор
    Родната милиция мутрясва .През последнaта седмица станахме свидетели на ескалиращи мутренски прояви и нагли демонстрации на насилие от действащ полицейски шеф. Престъпната дейност на Кожухаров е добре известна на неговите началници, но се прикрива упорито, защото корупцията е прояла всички етажи на системата а и "Гарван гарвана око не вади"

    09:22 11.09.2025

  • 11 мъж домакин с полицайка съпруга

    16 0 Отговор
    Тази година ще приемат ли в МВР мъже ?

    09:23 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 нано

    11 0 Отговор
    Президента ви каза,че няма държавност, какво се пъни Къдрокосата !

    09:23 11.09.2025

  • 14 Того

    16 0 Отговор
    Каквото и да излезе от разследването, едно отдавна е видно - Д. Митов не се справя на поста си.

    09:24 11.09.2025

  • 15 Роден в НРБ

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "рдефр":

    Може да оправи пет началника на веднъж. Това и е умението.

    09:24 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    И ние искаме .... ама в полЮцията е пълно с
    КОРУМПЕТА НЕМОЖАЧИ❗

    09:24 11.09.2025

  • 18 Някой

    11 0 Отговор
    В смисъл, видеата и коментарите ви пречат да изопачите случая в Русе, така както ви отърва. Нали?
    Не, живеем в технологичен свят. Оказва се, че вече безчинствата на полицията (и на всички други) не остават незабелязани.

    09:25 11.09.2025

  • 19 Цялото МВР

    14 0 Отговор
    Е впрегнато да защитава безобразния си шеф с хулиганския език!
    МВР е пробита монета! Няма никаква стойност!

    09:27 11.09.2025

  • 20 муцунка

    6 0 Отговор
    някой се упражнява на гърба на МВР-прави лицеви опори там

    09:28 11.09.2025

  • 21 Роден в НРБ

    12 1 Отговор
    Вчера двама глупака колеги на тая духалка гледат един турски ТИР спрял на спирка и решават да му пишат фиш. Обикалят 5 минути като мухи без глави и ги питам какъв е проблема. "Не знаем кой номер се води тук и не може да напишем фиш"... Те буквално не знаят къде се намират милите мутроционерчета. Знаят само да взимат заплата и да рекетират хорицата

    09:29 11.09.2025

  • 22 Меверейци

    11 0 Отговор
    Нещо са се активирали много репресивните органи на държавността налазили са всички Телевизори да обработват хората.

    09:29 11.09.2025

  • 23 Иван

    12 1 Отговор
    А вие се упражнявате на гърба на целокупния Български народ!

    09:29 11.09.2025

  • 24 Нищо за хората

    9 0 Отговор
    Сенчестото (желязков е прокси) правителство на Борисов 4 като вдигна със 70% заплатите на МВР и промени всичко??

    09:29 11.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Има едно правило, когато работите

    7 0 Отговор
    се сдухат, изпратете жена?

    Е, като искате работете ве, кой ви пречи,
    всички са в помощ на МВР, къв е проблема?

    09:30 11.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Р Г В

    6 0 Отговор
    Уважаема госпожо , доста добре сте оборудвани но не знаете как да го използвате. Може на протести организирани от опозиционни партии да застанете срещу тях така както извършвате патрулно постова служба в даден район. Къде са ви каските , защитата на лакти и колена , палките , спрейовете и др. Полицайки с пуснати коси до кръста, плитки ,тежащи около 50 кг. ръст около 158 см. сте лесна мишена за мъжагите от притеста

    09:31 11.09.2025

  • 29 Докато не възстановите професионализма

    10 1 Отговор
    Ще се упражняват не само на гърба ви!

    ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА СПЕШНО!
    Това е единственото спасение на българската държава и на българската нация!

    За 3-9 месеца не се става полицай, щот трябва Съ-Знание!
    А съзнанието се изгражда с постепенно надграждане
    в образователната система с поне 4 години - учене на професионализъм!

    Я се вижте какъв респект да има обществото към органите.
    Цялото общество вижда -
    обраслите с косми лица, и към нарисуваната кожа видима с униформите.
    Да не говорим за смачканите размъкнати панталони, и стърчащи тлъстини.
    Едва ходят, не ли пък да тичат.... Без думи

    09:32 11.09.2025

  • 30 малко ли ви вдигнаха заплата ма?

    12 0 Отговор
    важното е още да ви се завиши изаплата нали?

    09:32 11.09.2025

  • 31 гимнастически салон

    5 1 Отговор
    Явно в МВР практикуват йога и се пражняват креватно.

    09:32 11.09.2025

  • 32 оня с коня

    6 0 Отговор
    във това министерство само някакви пияндета работят и мутри

    тази къде се криеше като биеха младежите зад колоните?

    09:33 11.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 като биехте за колоните младите а?

    8 0 Отговор
    като биехте и се гаврете с младежите зад колоните тая къде се криеше?

    гаврете се с младото момиче нали? тая си траеше тогава сега като ви бият младите много ви боли айде моля ви се

    Коментиран от #41

    09:34 11.09.2025

  • 36 Сталин

    8 0 Отговор
    Този който се упражнява на гърба на МВР е вашия министър мутрата на Гроб ,Дани ционистката свиня

    09:34 11.09.2025

  • 37 мдам

    5 0 Отговор
    те безполезни, обаче оборудване искат ...

    09:36 11.09.2025

  • 38 Кит

    0 0 Отговор
    Търсите Петър - мутрата!

    09:36 11.09.2025

  • 39 1111

    8 0 Отговор
    Преди да извадите поредната сълзлива драма как някой се "упражнява на гърба ви", отговорете как вие сте си свършили работата! На улицата на инцидента в Русе от едната страна няма свободен тротоар за пешеходците, та им се налага да ходят по платното. Вие какво направихте за това?

    09:36 11.09.2025

  • 40 Стеф

    3 0 Отговор
    А стига глупости! ще работите професионално? Огромната част от полицията не го могат и не го искат!
    Нови началници, нови хора с нов манталитет! Контрол и затвор първо на шефовете! Но кой да го направи?!?
    Май всичко е изгубено!!!

    09:40 11.09.2025

  • 41 Стеф

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "като биехте за колоните младите а?":

    Там беше и риташе настървено с кубинките - но беше руса.

    09:42 11.09.2025

  • 42 България никога няма да има реално

    2 0 Отговор
    печеливша Икономика?

    Само МВР контингента е около 250-300 хиляди бройки, това го казвам по памет без да претендирам за колко точно?
    Това са Милиарди Лв. за Заплати на хора които не изработват пари за Бюджета на Държавата а ги Харчат, като пари за Заплати и т.н.?

    Прибавете така наречените Охранителни Фирми които по всяка вероятност са минимум 50 000 души в България?
    Отново контингент Охрана който освен да получава Заплати няма пряка дейност към Бюджет на Държавата?

    И така Държавата с най много Полиция и Охрана на глава от населението в Европейският Съюз и най ниското заплащане?
    Колкото повече Охрана и МВР толкова повече Бюджетни Разходи и толкова по малко Приходи в Държавният Бюджет?

    09:43 11.09.2025

  • 43 Шьофьорчето

    5 0 Отговор
    Този полицейски синдикат ,същия като синдиката на Алкапоне ли е.

    09:44 11.09.2025

  • 44 Е нали

    7 0 Отговор
    Ви купиха а-ли за милиони,боди камери смениха ви макаровия увеличиха ви заплатите нямате засищане бе е

    09:46 11.09.2025

  • 45 Сачка Али Бегова

    4 0 Отговор
    Колко тъпа и проста жена трябва да си че да станеш милиционерка???

    09:49 11.09.2025

  • 46 До тъпо@мчето

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ай заваллъ":

    Да,законите се пишат да са удобни за малък кръг от хора!!!

    09:53 11.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове