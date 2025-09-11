Полицейски синдикат: Свидетели сме на това как някой се упражнява на гърба на МВР

Свидетели сме на това как някой се упражнява на гърба на МВР, особено в последните години, заяви пред БНТ Симона Попова, зам. - председател на полицейския синдикат.
"Категорично сме против това", каза тя в сутрешния блок "Денят започва".
Според нея нещата не се оставят да се случат по законовия ред. "Нека политиците да бъдат така добри да търсят какво трябва да се случи в системата на МВР, а не да искат оставки", каза Попова и добави, че не само ниските заплати са били проблем.
"Искаме да работим професинално, да сме оборудвани професионално", каза още тя.
За случилото се в Русе съмненията, според нея, са заради постоянните коментари от всякакви хора, всякакви видеа и така нататък.
Коментиран от #16
Коментиран от #15
15 Роден в НРБ
До коментар #9 от "рдефр":Може да оправи пет началника на веднъж. Това и е умението.
09:24 11.09.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
КОРУМПЕТА НЕМОЖАЧИ❗
09:24 11.09.2025
18 Някой
Не, живеем в технологичен свят. Оказва се, че вече безчинствата на полицията (и на всички други) не остават незабелязани.
09:25 11.09.2025
19 Цялото МВР
МВР е пробита монета! Няма никаква стойност!
09:27 11.09.2025
26 Има едно правило, когато работите
Е, като искате работете ве, кой ви пречи,
всички са в помощ на МВР, къв е проблема?
09:30 11.09.2025
29 Докато не възстановите професионализма
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА СПЕШНО!
Това е единственото спасение на българската държава и на българската нация!
За 3-9 месеца не се става полицай, щот трябва Съ-Знание!
А съзнанието се изгражда с постепенно надграждане
в образователната система с поне 4 години - учене на професионализъм!
Я се вижте какъв респект да има обществото към органите.
Цялото общество вижда -
обраслите с косми лица, и към нарисуваната кожа видима с униформите.
Да не говорим за смачканите размъкнати панталони, и стърчащи тлъстини.
Едва ходят, не ли пък да тичат.... Без думи
09:32 11.09.2025
32 оня с коня
тази къде се криеше като биеха младежите зад колоните?
09:33 11.09.2025
35 като биехте за колоните младите а?
гаврете се с младото момиче нали? тая си траеше тогава сега като ви бият младите много ви боли айде моля ви се
Коментиран от #41
09:34 11.09.2025
40 Стеф
Нови началници, нови хора с нов манталитет! Контрол и затвор първо на шефовете! Но кой да го направи?!?
Май всичко е изгубено!!!
09:40 11.09.2025
41 Стеф
До коментар #35 от "като биехте за колоните младите а?":Там беше и риташе настървено с кубинките - но беше руса.
09:42 11.09.2025
42 България никога няма да има реално
Само МВР контингента е около 250-300 хиляди бройки, това го казвам по памет без да претендирам за колко точно?
Това са Милиарди Лв. за Заплати на хора които не изработват пари за Бюджета на Държавата а ги Харчат, като пари за Заплати и т.н.?
Прибавете така наречените Охранителни Фирми които по всяка вероятност са минимум 50 000 души в България?
Отново контингент Охрана който освен да получава Заплати няма пряка дейност към Бюджет на Държавата?
И така Държавата с най много Полиция и Охрана на глава от населението в Европейският Съюз и най ниското заплащане?
Колкото повече Охрана и МВР толкова повече Бюджетни Разходи и толкова по малко Приходи в Държавният Бюджет?
09:43 11.09.2025
46 До тъпо@мчето
До коментар #33 от "Ай заваллъ":Да,законите се пишат да са удобни за малък кръг от хора!!!
09:53 11.09.2025