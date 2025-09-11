Новини
5-годишно дете пострада, блъснато от кола в Шуменско

11 Септември, 2025 10:42

По случая е образувано досъдебно производство

5-годишно дете пострада, блъснато от кола в Шуменско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

5-годишно дете от шуменското село Памукчии е настанено за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен, след като е ударено от автомобил, съобщава областната полиция.

Сигнал за инцидента е постъпил малко след 18,30 часа на 10 септември. 20-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил, ударил внезапно излязло на пътното платно 5-годишно момче.

То е откарано от баща си за преглед в МБАЛ-Шумен, където е установено, че има фрактура на лява тибична кост. Детето е настанено за лечение в болницата. Няма опасност за живота му.

Водачът на лекия автомобил е правоспособен, тестван е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    Привилегированият етнос пак е пуснал децата си като безпризорни...

    10:58 11.09.2025

  • 2 n√Варна

    0 0 Отговор
    Ингилизова,
    Правите ли разлика между "пътна лента", "платно за движение" и "пътни платно", че сте написАла следната глупост: "20-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил, ударил внезапно излязло на пътното платно 5-годишно момче.????
    На практика 5-годишното момче внезапно е НАВЛЯЗЛО, а не излязло, на ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ!!!!
    Толкова ли сте мързелива, че не си правите труда да прочетете Закона за движението по пътищата (ЗДвП)????

    11:02 11.09.2025

  • 3 сега по новия закон за шофера 20 години

    0 0 Отговор
    не реагира и прегазва детето . кат го превъзпитат след изтичането на наказанието . няма да блъска вече . или пак ще блъсне дете .

    11:15 11.09.2025

