5-годишно дете пострада, блъснато от кола в Шуменско

5-годишно дете от шуменското село Памукчии е настанено за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен, след като е ударено от автомобил, съобщава областната полиция.

Сигнал за инцидента е постъпил малко след 18,30 часа на 10 септември. 20-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил, ударил внезапно излязло на пътното платно 5-годишно момче.

То е откарано от баща си за преглед в МБАЛ-Шумен, където е установено, че има фрактура на лява тибична кост. Детето е настанено за лечение в болницата. Няма опасност за живота му.

Водачът на лекия автомобил е правоспособен, тестван е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.