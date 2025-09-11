5-годишно дете пострада, блъснато от кола в Шуменско

5-годишно дете от шуменското село Памукчии е настанено за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен, след като е ударено от автомобил, съобщава областната полиция.
Сигнал за инцидента е постъпил малко след 18,30 часа на 10 септември. 20-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил, ударил внезапно излязло на пътното платно 5-годишно момче.
То е откарано от баща си за преглед в МБАЛ-Шумен, където е установено, че има фрактура на лява тибична кост. Детето е настанено за лечение в болницата. Няма опасност за живота му.
Водачът на лекия автомобил е правоспособен, тестван е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
1 Бойкот на О.Л.Хлъц
10:58 11.09.2025
2 n√Варна
Правите ли разлика между "пътна лента", "платно за движение" и "пътни платно", че сте написАла следната глупост: "20-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил, ударил внезапно излязло на пътното платно 5-годишно момче.????
На практика 5-годишното момче внезапно е НАВЛЯЗЛО, а не излязло, на ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ!!!!
Толкова ли сте мързелива, че не си правите труда да прочетете Закона за движението по пътищата (ЗДвП)????
11:02 11.09.2025
3 сега по новия закон за шофера 20 години
11:15 11.09.2025