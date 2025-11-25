Новини
Катастрофата в Шуменско: Почина и пострадалата жена

Катастрофата в Шуменско: Почина и пострадалата жена

25 Ноември, 2025 20:42

  • шуменско-
  • катастрофа-
  • загинал

Водачът загина на място

Катастрофата в Шуменско: Почина и пострадалата жена - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В болницата в Шумен почина пострадалата при катастрофата на пътя между село Лятно и квартал „Кус“ на град Каолиново 61-годишна жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен около 11,20 ч. в полицията в Шумен.

Лек автомобил с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от Каолиново, е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво.

Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила, бе транспортирана в болницата в Шумен.

Над 70 000 са установените нарушения от началото на годината до края на октомври по пътищата в област Шумен – 15 000 повече в сравнение със същия период на миналата година.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да,бе

    22 2 Отговор
    Важното е камерите да работят,средната скорост да налива пари в хазната,а че пътищата са гробища на кой му пука.Пари да влизат в джоба...Несъобразена скорост с пътните условия,а че път няма е офроуд бонус за жертвите.

    Коментиран от #4

    20:45 25.11.2025

  • 3 лоша работа

    9 0 Отговор
    бог да ги прости хората но какво стана с жечко който уби дете на центъра на шумен без книжка?

    20:47 25.11.2025

  • 4 пътищата не са причина за птп

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    причините са шофьорите инъче за средната скорост е хитър ход за рекет но нямаме избор в диктатурите е така…

    Коментиран от #9

    20:49 25.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Успели ли са да дадат по 100 кинта на заптиетата в храстите - това е важно!
    Трябва да си плащате, това че гинете, вече не е въпрос, който да тревожи еничарите на властта - но това, че не си плащате рекета е сериозно престъпление срещу Мечо и Дебелия!

    20:58 25.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    ТОЙ СЕГА Е В КОНТРА НАСТЪПЛЕНИЕ....
    ДУШИ ИКОЛО АДВОКАТА И ВЕЩОТО ЛИЦЕ
    И СОБСТВЕНИКА НА РУЛАТА ХАРТИЯ
    ЗАЩО НЕ ВЗИМАТ ХОНОРАР ОТ ТИРА ДЖИЯТА
    А ТЪСТА МУ Е ОЩЕ В АМНЕ ЗИЯ........

    21:20 25.11.2025

  • 9 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "пътищата не са причина за птп":

    Точно Пътищата са причина за ПТП- колкото един Път е по -идеален с безупречна настилка,толкова повече Стрелката на Скоростомера на БМВ-то ми е около 200.

    21:44 25.11.2025

  • 10 Жорж

    2 3 Отговор
    Диви провинциалисти превзеха и София с гнусната си наглост и безочие.

    Коментиран от #12

    22:08 25.11.2025

  • 11 Ммм...

    0 1 Отговор
    С колко км/ч е карал този глупак, че да се претрепят и двамата?

    Коментиран от #13

    22:12 25.11.2025

  • 12 Анти Туомайнен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жорж":

    Без тях сте живи загинали. Дай Боже един ден да ви изоставят наистина!

    22:46 25.11.2025

  • 13 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ммм...":

    Това е кървавият данък за асфалта, откраднат от магистралите от Борисов и шайката ГЕРБ!

    23:42 25.11.2025

