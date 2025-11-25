Катастрофата в Шуменско: Почина и пострадалата жена

В болницата в Шумен почина пострадалата при катастрофата на пътя между село Лятно и квартал „Кус“ на град Каолиново 61-годишна жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигнал за инцидента е получен около 11,20 ч. в полицията в Шумен.
Лек автомобил с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от Каолиново, е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво.
Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила, бе транспортирана в болницата в Шумен.
Над 70 000 са установените нарушения от началото на годината до края на октомври по пътищата в област Шумен – 15 000 повече в сравнение със същия период на миналата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да,бе
Коментиран от #4
20:45 25.11.2025
3 лоша работа
20:47 25.11.2025
4 пътищата не са причина за птп
До коментар #2 от "Да,бе":причините са шофьорите инъче за средната скорост е хитър ход за рекет но нямаме избор в диктатурите е така…
Коментиран от #9
20:49 25.11.2025
5 ДрайвингПлежър
Трябва да си плащате, това че гинете, вече не е въпрос, който да тревожи еничарите на властта - но това, че не си плащате рекета е сериозно престъпление срещу Мечо и Дебелия!
20:58 25.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ВЕЛИНСКИ
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":ТОЙ СЕГА Е В КОНТРА НАСТЪПЛЕНИЕ....
ДУШИ ИКОЛО АДВОКАТА И ВЕЩОТО ЛИЦЕ
И СОБСТВЕНИКА НА РУЛАТА ХАРТИЯ
ЗАЩО НЕ ВЗИМАТ ХОНОРАР ОТ ТИРА ДЖИЯТА
А ТЪСТА МУ Е ОЩЕ В АМНЕ ЗИЯ........
21:20 25.11.2025
9 оня с коня
До коментар #4 от "пътищата не са причина за птп":Точно Пътищата са причина за ПТП- колкото един Път е по -идеален с безупречна настилка,толкова повече Стрелката на Скоростомера на БМВ-то ми е около 200.
21:44 25.11.2025
10 Жорж
Коментиран от #12
22:08 25.11.2025
11 Ммм...
Коментиран от #13
22:12 25.11.2025
12 Анти Туомайнен
До коментар #10 от "Жорж":Без тях сте живи загинали. Дай Боже един ден да ви изоставят наистина!
22:46 25.11.2025
13 ИСТИНАТА
До коментар #11 от "Ммм...":Това е кървавият данък за асфалта, откраднат от магистралите от Борисов и шайката ГЕРБ!
23:42 25.11.2025