Катастрофата в Шуменско: Почина и пострадалата жена

В болницата в Шумен почина пострадалата при катастрофата на пътя между село Лятно и квартал „Кус“ на град Каолиново 61-годишна жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен около 11,20 ч. в полицията в Шумен.

Лек автомобил с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от Каолиново, е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво.

Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила, бе транспортирана в болницата в Шумен.

Над 70 000 са установените нарушения от началото на годината до края на октомври по пътищата в област Шумен – 15 000 повече в сравнение със същия период на миналата година.