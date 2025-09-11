Вигенин: От Европейския съюз трябва да идват послания за мир

„Европейският съюз е създаден като съюз на мира, създаден е като отрицание на войната. Иска ми се в нашите послания към света да акцентираме на мира, а не да припяваме в общия хор за въоръжаването. Безспорно трябва да отговорим на глобалните предизвикателства като покажем, че имаме ресурс да се защитим.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в „Денят“ на Дарик радио.

Той отбеляза, че когато светът става все по- несигурно място и се говори за оръжие, Европа трябва да има способности да отговори на агресията, но като защита на сигурността си: „Ако сме достатъчно силни като съюз, никой не би си помислил да ни напада, защото можем да отговорим. Това е усилието на ЕС в момента - да бъдем в състояние да гарантираме своята сигурност и защита. Не бива да разчитаме на друг, защото Съединените щати защитават своя собствен интерес и той не винаги съвпада с нашия. Ние, като съюз, трябва да формулираме интереса си и да инвестираме в своята собствена сила.“

Кристиан Вигенин отчита като неработеща политиката на ЕС да се ангажира основно с финансова и военна подкрепа за Украйна. Според него е по-стратегически подходът - заедно с това да подкрепя Украйна за договарянето на мир. „ЕС все още няма план за мира. Ако приемаме Тръмп да разговаря с Путин, защо тогава не го правим самите ние? Не е достатъчно да се мисли за още и още оръжия, трябва да се води диалог с руската страна както по уреждането на сегашния конфликт, така и в търсенето на по-широко виждане за архитектурата на сигурността в Европа, защото Русия ще остане наш съсед и след тази война“, е мнението на евродепутата.



По повод посещението на делегацията, водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Китай, Кристиан Вигенин намира за преекспонирани реакциите по темата. „Евросъюзът поддържа активни отношения с Китай. Самата Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща бяха в Пекин през юли. Тази година се отбелязват 50 години дипломатически отношения ЕС - Китай. Това посещение на Атанас Зафиров и делегацията печели за Българя присъствие в съвременния свят. Има много важни и глобални теми, по които е важно да се разговаря с Китай“, коментира евродепутатът. Според него е важно да подаваме ръка и на държави, които не са толкова близки: „Новият световен ред се ражда пред очите ни и няма как да се правим, че не се случва. Ще стоим и ще гледаме как някой създава новия световен ред или ще участваме активно в неговото формиране, като отстояваме своите принципи и интереси?“- попита реторично той.

Кристиан Вигенин акцентира, че не се поставя под въпрос мястото на България като част от ЕС: „Бих искал страната ни да има по-активен принос във формирането на политиките на Европейския съюз, но това не означава, че не можем да имаме позиции, дори да критикуваме в интерес на по-доброто бъдеще на континента, например – какво може да се направи в отношенията с Китай и с Русия. БСП е европейска партия, но това не означава да казваме „да“ на всяка политика, можем да предлагаме, за да стане Съюзът по-силен.“

По повод навлезлите руски дронове във въздушното пространство на Полша, Кристиан Вигенин призова за спокоен подход към ситуацията, защото е важно да се гарантира, че това няма да се повтори. Предупреди, че заради все още продължаващия конфликт в Украйна такива ситуации може да има и да се окажем в тежка ситуация, ако на някого нервите не издържат. Според Вигенин трябва да се ускори работата по гарантирането на сигурността на територията и въздушното пространство на страните членки на Европейския съюз. Той разглежда случая като още един аргумент в подкрепа на усилията за търсене на мир.

