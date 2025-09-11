Новини
България »
Вигенин: От Европейския съюз трябва да идват послания за мир

Вигенин: От Европейския съюз трябва да идват послания за мир

11 Септември, 2025 10:59 171

  • кристиан вигенин-
  • дарик радио-
  • европейски съюз

Евродепутатът отбеляза, че когато светът става все по- несигурно място и се говори за оръжие, Европа трябва да има способности да отговори на агресията, но като защита на сигурността си

Вигенин: От Европейския съюз трябва да идват послания за мир - 1
Божидара Дончева Божидара Дончева

„Европейският съюз е създаден като съюз на мира, създаден е като отрицание на войната. Иска ми се в нашите послания към света да акцентираме на мира, а не да припяваме в общия хор за въоръжаването. Безспорно трябва да отговорим на глобалните предизвикателства като покажем, че имаме ресурс да се защитим.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в „Денят“ на Дарик радио.

Той отбеляза, че когато светът става все по- несигурно място и се говори за оръжие, Европа трябва да има способности да отговори на агресията, но като защита на сигурността си: „Ако сме достатъчно силни като съюз, никой не би си помислил да ни напада, защото можем да отговорим. Това е усилието на ЕС в момента - да бъдем в състояние да гарантираме своята сигурност и защита. Не бива да разчитаме на друг, защото Съединените щати защитават своя собствен интерес и той не винаги съвпада с нашия. Ние, като съюз, трябва да формулираме интереса си и да инвестираме в своята собствена сила.“

Кристиан Вигенин отчита като неработеща политиката на ЕС да се ангажира основно с финансова и военна подкрепа за Украйна. Според него е по-стратегически подходът - заедно с това да подкрепя Украйна за договарянето на мир. „ЕС все още няма план за мира. Ако приемаме Тръмп да разговаря с Путин, защо тогава не го правим самите ние? Не е достатъчно да се мисли за още и още оръжия, трябва да се води диалог с руската страна както по уреждането на сегашния конфликт, така и в търсенето на по-широко виждане за архитектурата на сигурността в Европа, защото Русия ще остане наш съсед и след тази война“, е мнението на евродепутата.


По повод посещението на делегацията, водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Китай, Кристиан Вигенин намира за преекспонирани реакциите по темата. „Евросъюзът поддържа активни отношения с Китай. Самата Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща бяха в Пекин през юли. Тази година се отбелязват 50 години дипломатически отношения ЕС - Китай. Това посещение на Атанас Зафиров и делегацията печели за Българя присъствие в съвременния свят. Има много важни и глобални теми, по които е важно да се разговаря с Китай“, коментира евродепутатът. Според него е важно да подаваме ръка и на държави, които не са толкова близки: „Новият световен ред се ражда пред очите ни и няма как да се правим, че не се случва. Ще стоим и ще гледаме как някой създава новия световен ред или ще участваме активно в неговото формиране, като отстояваме своите принципи и интереси?“- попита реторично той.

Кристиан Вигенин акцентира, че не се поставя под въпрос мястото на България като част от ЕС: „Бих искал страната ни да има по-активен принос във формирането на политиките на Европейския съюз, но това не означава, че не можем да имаме позиции, дори да критикуваме в интерес на по-доброто бъдеще на континента, например – какво може да се направи в отношенията с Китай и с Русия. БСП е европейска партия, но това не означава да казваме „да“ на всяка политика, можем да предлагаме, за да стане Съюзът по-силен.“

По повод навлезлите руски дронове във въздушното пространство на Полша, Кристиан Вигенин призова за спокоен подход към ситуацията, защото е важно да се гарантира, че това няма да се повтори. Предупреди, че заради все още продължаващия конфликт в Украйна такива ситуации може да има и да се окажем в тежка ситуация, ако на някого нервите не издържат. Според Вигенин трябва да се ускори работата по гарантирането на сигурността на територията и въздушното пространство на страните членки на Европейския съюз. Той разглежда случая като още един аргумент в подкрепа на усилията за търсене на мир.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: От Европейския съюз трябва да идват послания за мир


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове